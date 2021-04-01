Після вакцинації проти коронавірусу в Ізраїлі закривають ковідні відділення: нікого лікувати
По всьому Ізраїлю зменшують кількість ліжок, виділених для лікування хворих на коронавірус. Решта відділення майже не приймають нових пацієнтів - їх немає.
Про це повідомляє ізраїльська преса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Так, 30 березня в лікарні "Рамбам" не прийняли жодного нового хворого на коронавірус, хоча ще місяць тому госпіталізували по 15 осіб за день. Не прийняли нових пацієнтів 30 березня і в лікарнях міст Ашдод і Кфар-Саба. У лікарні "Шиба" і "Бейлінсон" поступили по одному хворому з підозрою на коронавірус.
У лікарні "Хадасса - Ейн-Керем", що вважається однією з найбільш завантажених в Ізраїлі, де свого часу надавали допомогу 140 хворим на коронавірус одночасно, 30 березня прийняли лише 3 нових пацієнтів.
За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, в усіх медичних центрах країни сьогодні проходять лікування менш ніж 400 тяжкохворих. При цьому ще 25 січня їх було понад 1100.
"У міру просування кампанії вакцинації знижується і кількість тяжкохворих. Кореляція між вакцинацією і зниженням кількості важкохворих очевидна", - кажуть медики.
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Получается Пфайзер - это правильный выбор.
Ім портібна Україна, як земля для дерибану, нарід їм ні до чого.
То Ізраїль уже все відкрив і зняв обмеження в країні ?
Бо прем*єр дуже голосно рапортував.
В общем они сделали все то ...о чем зеленое стадо только громко говорило...
Как-то двусмысленно звучит. Трактовать можно по разному - то ли все выздоровели, то ли все вымерли. ))
Тогда мои соболезнования. ))
Интересно только, в каких моих словах он проявляется?
все равно что бы нынешними темпами провести вакцинацию нужно лет 10