Після вакцинації проти коронавірусу в Ізраїлі закривають ковідні відділення: нікого лікувати

По всьому Ізраїлю зменшують кількість ліжок, виділених для лікування хворих на коронавірус. Решта відділення майже не приймають нових пацієнтів - їх немає.

Про це повідомляє ізраїльська преса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Так, 30 березня в лікарні "Рамбам" не прийняли жодного нового хворого на коронавірус, хоча ще місяць тому госпіталізували по 15 осіб за день. Не прийняли нових пацієнтів 30 березня і в лікарнях міст Ашдод і Кфар-Саба. У лікарні "Шиба" і "Бейлінсон" поступили по одному хворому з підозрою на коронавірус.

У лікарні "Хадасса - Ейн-Керем", що вважається однією з найбільш завантажених в Ізраїлі, де свого часу надавали допомогу 140 хворим на коронавірус одночасно, 30 березня прийняли лише 3 нових пацієнтів.

Читайте також: Понад 600 ізраїльських підлітків прищепили проти коронавірусу, серйозних побічних ефектів не було, - МОЗ Ізраїлю

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, в усіх медичних центрах країни сьогодні проходять лікування менш ніж 400 тяжкохворих. При цьому ще 25 січня їх було понад 1100.

"У міру просування кампанії вакцинації знижується і кількість тяжкохворих. Кореляція між вакцинацією і зниженням кількості важкохворих очевидна", - кажуть медики.