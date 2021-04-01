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Новини Коронавірус і карантин
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Після вакцинації проти коронавірусу в Ізраїлі закривають ковідні відділення: нікого лікувати

Після вакцинації проти коронавірусу в Ізраїлі закривають ковідні відділення: нікого лікувати

По всьому Ізраїлю зменшують кількість ліжок, виділених для лікування хворих на коронавірус. Решта відділення майже не приймають нових пацієнтів - їх немає.

Про це повідомляє ізраїльська преса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Так, 30 березня в лікарні "Рамбам" не прийняли жодного нового хворого на коронавірус, хоча ще місяць тому госпіталізували по 15 осіб за день. Не прийняли нових пацієнтів 30 березня і в лікарнях міст Ашдод і Кфар-Саба. У лікарні "Шиба" і "Бейлінсон" поступили по одному хворому з підозрою на коронавірус.

У лікарні "Хадасса - Ейн-Керем", що вважається однією з найбільш завантажених в Ізраїлі, де свого часу надавали допомогу 140 хворим на коронавірус одночасно, 30 березня прийняли лише 3 нових пацієнтів.

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За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, в усіх медичних центрах країни сьогодні проходять лікування менш ніж 400 тяжкохворих. При цьому ще 25 січня їх було понад 1100.

"У міру просування кампанії вакцинації знижується і кількість тяжкохворих. Кореляція між вакцинацією і зниженням кількості важкохворих очевидна", - кажуть медики.

Автор: 

вакцина (4419) Ізраїль (1646) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+26
Ну евреям в Израиле хватило же ума не выбрать президентом китайца буддиста или египтянина мусульманина, чего не скажешь о малороссах которые выбрали себе обрезаное украинофобное чепушило с командой таких же ушлепков, для которых Украина это не страна а территория с которой можно выжать последние соки и валить в какую либо другую страну, хочешь в Европу а хочешь на землю обетованную.
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01.04.2021 17:57
+22
Наши евреи какие то не такие...
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01.04.2021 17:44
+19
Там нескольких примьеров и президентов посадили. Тоже помогает.
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01.04.2021 18:03
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01.04.2021 17:45 Відповісти
есть опровержения ?
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01.04.2021 17:47 Відповісти
человек хотел сказать пи*люлю-вакцину коли, не то умр*ешь!
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01.04.2021 17:55 Відповісти
Ось,й,міркую...- чи не дурень,хто вірить шмаркатим,шитам
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01.04.2021 18:52 Відповісти
У нас тоже скоро некого будет лечить - жмурам припарки ни к чему
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01.04.2021 17:44 Відповісти
Наши евреи какие то не такие...
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01.04.2021 17:44 Відповісти
а какие они должны быть у нас? для еврея - кинуть гоя, не грех. вот они так и поступают по отношению к украинцам
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01.04.2021 17:46 Відповісти
Брехня. Приведите ссылку хоть на один еврейский источник, где это написано.
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01.04.2021 18:01 Відповісти
В программе партии большевиков?
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01.04.2021 18:06 Відповісти
Посмотрите статистику новых случаев в Израиле за последний месяц
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01.04.2021 18:21 Відповісти
Посмотрел. С 1 по 8 марта среднее число заболевших за неделю было около 3600 человек. А за последнюю неделю, с учётом их темпов вакцинации, на вчера было среднее число 440 человек.
Получается Пфайзер - это правильный выбор.
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01.04.2021 20:04 Відповісти
Мабуть тому, що вони не євреї, а істоти без неціональності. Їм похрін і на Ізраїль, і тим більше, на Україну.
Ім портібна Україна, як земля для дерибану, нарід їм ні до чого.
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01.04.2021 17:54 Відповісти
Это почему они не евреи? Как раз таки евреи, еще и какие, и на Израиль им далеко не по.рен. Вот например Эдик-п.дик Ставицкий (который уже Розенберг) бывший министр энергетики, который дриснул с Неньки с награбленным после Майдана и на данный момент нежит свое маргариновое тело в волнах Средиземного моря близ Тель-Авива, или Хфимка Зьвягильский, который обокрал на должности и.о. премьера Украины казну и скрываясь от следствия отсиживался на Земле Обетованной пока от туда не порешал и за закрытие уголовного дела и за место в партии регионов, или украинофоб аферюга Вадык Рабинович который подарил стокилограммовую минору из чистого золота Израилю, как вы думаете каким образом и в какой стране он поимел столько денег, что смог дарить такие подарки? Про Бенциона кАломойшу, который после "евротехнологий" с Приватбанком отсиживался в Израиле я надеюсь вам рассказывать не нужно? Если что еще вам могу накидать десяток "богоизбранных" , которым по.рен на Украину как на страну , но далеко не по.рен на Израиль.
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01.04.2021 19:58 Відповісти
З часів Богдана зайди на Україні - жиди та москалі (лексика часів Богдана). Про яких евреїв ти говориш?
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01.04.2021 20:35 Відповісти
Про тех самых, что в ОП заседают, за которых нарид проголосовал.
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01.04.2021 21:02 Відповісти
Просто класс !!
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01.04.2021 17:45 Відповісти
Вот пример , как нужно беречь свою нацию ! .
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01.04.2021 17:47 Відповісти
Как беречь? У них локдаун полгода, вплоть до комендансткого часа. Предлагаю и у нс такие меры ввести и коронавируса через три месяца не будет.
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01.04.2021 23:03 Відповісти
Абсолютно верно! Эксперимент был бы чистым, если бы вакцинация помогла не на фоне длительного локдауна. Но народ до сих пор верит в вакцины, тогда как все эпидемии были побеждены именно санитарно-эпидемиологическими мерами.
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02.04.2021 01:25 Відповісти
Отже, квітень: перемога настала.
То Ізраїль уже все відкрив і зняв обмеження в країні ?
Бо прем*єр дуже голосно рапортував.
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01.04.2021 17:47 Відповісти
Зато у их министра здравоохранения нет новой курточки. Наверное потому, что там тепло.
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01.04.2021 17:48 Відповісти
Там нескольких примьеров и президентов посадили. Тоже помогает.
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01.04.2021 18:03 Відповісти
просто, вони ізраїльтяни, а не жиди.
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01.04.2021 18:12 Відповісти
Если бы в Украине климат был такой же, курточка была бы куплена все равно или шортики усыпанные брилллллл....
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01.04.2021 18:48 Відповісти
В соседней новости, в комментариях, человек рассказывает что вакцина не нужна, от нее нет толку. И судя по настроениям украинцев, не верящих ни во что, рос. пропаганда очень хорошо работает!
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01.04.2021 17:49 Відповісти
А был ли ковид?)
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01.04.2021 17:51 Відповісти
Коронавируса никакого нет- заявил народный депутат Шахов. С 30 (тридцатью) помощниками.
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01.04.2021 17:56 Відповісти
в Израиле? был, да куда-то делся
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01.04.2021 17:56 Відповісти
нам так не буде! тим паче в нас за країну думає найвеличніший, наунікальніший...єдиний який бачив в очку путіна мир!!! а це вам не на ковідшілд відкати
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01.04.2021 17:56 Відповісти
Ну евреям в Израиле хватило же ума не выбрать президентом китайца буддиста или египтянина мусульманина, чего не скажешь о малороссах которые выбрали себе обрезаное украинофобное чепушило с командой таких же ушлепков, для которых Украина это не страна а территория с которой можно выжать последние соки и валить в какую либо другую страну, хочешь в Европу а хочешь на землю обетованную.
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01.04.2021 17:57 Відповісти
Так Порох вже не президент ніби
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01.04.2021 20:47 Відповісти
Очень часто зеленая челядь делает вид что не понимает о ком написано по причине врожденной тупости и низкого интеллекта. Чем больше Зеля обгаживает свои стринги, тем больше зеботы кричат что это не Зелино дермо, это Порох ночью ему в портки подложил.
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01.04.2021 22:19 Відповісти
Євреї розумні, - вони обирають державників а не мільярдерів.
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01.04.2021 22:39 Відповісти
продолжайте дальше...., не шутов под управлением иностранных олигархов с тройным гражданством и не бывших уголовников. А так-же не выбирают депутатами и мэрами городов тех предателей, которые звали палестинский мир и хотели строить новопалестинию на израильских землях.
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01.04.2021 22:52 Відповісти
Ну і звичайно не вибирають тих, хто хотів б платити податки палестинцям. Чи не так?
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01.04.2021 22:57 Відповісти
шлангом чи телепнем прикидаєшся? Мабуть, гальио від народження?
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02.04.2021 11:16 Відповісти
гальмо
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02.04.2021 11:17 Відповісти
Я представляю если бы этот чепушило ввел локдаун как в Израиле. Как бы вы завыли. Дело не в правителе, а в народе.
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01.04.2021 23:05 Відповісти
Респект Израилю и крепкого здоровья
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01.04.2021 17:57 Відповісти
Респект Израилю и крепкого здоровья.-Тогда уж и РФ желать того же-Израиль военная союзница РФ.
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01.04.2021 18:20 Відповісти
Особливо цей союз проявився під час війни Азербайджану з Вірменією.
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01.04.2021 20:41 Відповісти
Особливо цей союз проявився під час війни Азербайджану з Вірменією./ Раньше.Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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02.04.2021 00:00 Відповісти
«Азохен вэй!», что значит: «Ой-ой-ой!» - бедный мой украинский народ, когда придумают вакцину от жадности, то ми не будем вакцинироваться, шо мы дурные?
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01.04.2021 18:00 Відповісти
А что они кололи - Пфайзер или Зенеку?
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01.04.2021 18:00 Відповісти
Пфайзер
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01.04.2021 18:06 Відповісти
Пфайзер конечно. А в Европе на днях перессорились из-за 10 миллионов вакцин пфайзер.
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01.04.2021 18:12 Відповісти
Країна з нормальним населенням будує утопію посеред пустелі, а українці живуть як бомжі на родючій землі. Воно і не дивно, століття окупації винищили майже весь позитивний генофонд. 73% країни - нащадки кацапських зеків, зрадників та маргіналів. Такий скалічений генофонд без євгеніки не виправити.
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01.04.2021 18:06 Відповісти
ты сам то откуда будешь - надежда Украины с правильными генами? )
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01.04.2021 18:12 Відповісти
Судячи з твоєї відповіді ти один з тих хто паркується і заїжджає на тротуар з пішохідного переходу, а на роботу їзде з умовної Троєщини, до умовного Паруса на своєму персональному авто без пасажирів.
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01.04.2021 18:19 Відповісти
а треба обов'язково з пасажирами?
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01.04.2021 19:48 Відповісти
Ні але якщо всього вище перерахованого не робити, то з пасажирами краще ніж без, це хоч виправдовує використання авто замість нормальних девайсів таких як електроскутер наприклад.
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01.04.2021 20:07 Відповісти
http://www.gooscooter.com/ru/electric-scooter/19-harley-electric-scooter-1000w-12ah-big-wheel-motorcycle-semnyj-akkumulyator-elektricheskij-skuter.html Ось так приблизно
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01.04.2021 20:13 Відповісти
сруське ьі, і де ти в нього це прочитав?
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01.04.2021 18:21 Відповісти
Гени в мене з Житомирської області. На щастя, російськомовну погань зі всього СРСР туди не звозили, німці село не руйнували та колективізація була не жорстка, тому люди не скурвилися, як на східній Україні чи в великих містах.
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01.04.2021 18:33 Відповісти
для початку треба навчитись не плювати на тротуар та не кидати недопалки на траву
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01.04.2021 19:47 Відповісти
Вирускороны очень странный предмет, он или есть, или его сразу нет ))))))))))
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01.04.2021 18:10 Відповісти
чи,його,начебто 'нєт'
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01.04.2021 18:49 Відповісти
Віруси дуже малі. Їх не видно.
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01.04.2021 20:49 Відповісти
Потому что все военнообязанные. И закон наверное приняли об обязательной вакцинации
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01.04.2021 18:11 Відповісти
Потому что вакцину оплатили еще на стадии разработки....хорошую вакцину...Планы вакцинации составили...и самое главное воплотили их в жизнь...
В общем они сделали все то ...о чем зеленое стадо только громко говорило...
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01.04.2021 18:18 Відповісти
це тому, що в Ізраїлі не має майстрів спорту по язикочисанню та ничці аналізів.
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01.04.2021 18:23 Відповісти
Вакцина в наличии. Иди и вакцинируйся. Я о другом писал!!!!
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01.04.2021 20:59 Відповісти
У военных всегда четко: равняйсь! смирнооо! ковид исчезни! он и исчез
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01.04.2021 18:19 Відповісти
Ну да...профайзен это вам не ковидшел от степашки...это как говорят в Одессе две большие разницы...
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01.04.2021 18:17 Відповісти
Це все тому, що Євреї змогли зробити файзер і вакцинувати всю країну.
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01.04.2021 18:17 Відповісти
Нет, потому что там локдаун вплоть до комендансткого часа.
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01.04.2021 23:02 Відповісти
а ще немає вакцинотуризму туди? вже можна починать
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01.04.2021 18:24 Відповісти
"По всему Израилю уменьшают количество коек, выделенных для лечения больных с коронавирусом. Оставшиеся отделения почти не принимают новых пациентов - их нет".
Как-то двусмысленно звучит. Трактовать можно по разному - то ли все выздоровели, то ли все вымерли. ))
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01.04.2021 18:35 Відповісти
эмигрировали в Палестину
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01.04.2021 18:55 Відповісти
Еще один баран винторогий что то пытается исказить ,переиначить и домыслить .Все там четко и ясно написано, Ослан
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01.04.2021 18:58 Відповісти
Шо ты так возбудилась, куропатка? Или слово сарказм незнакомо?
Тогда мои соболезнования. ))
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01.04.2021 20:44 Відповісти
попахивает антисемитизмом
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01.04.2021 21:38 Відповісти
Таки да, шлейф антисемитизма тянется аж за километр... ))
Интересно только, в каких моих словах он проявляется?
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01.04.2021 21:58 Відповісти
За последние сутки в Израиле заболело 176 человек. Умерло 5
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01.04.2021 18:37 Відповісти
Будемо подивитися... Гадала баба
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01.04.2021 18:48 Відповісти
Ой не делайте мне нервы,если евреи перестанут лечитяься от всех подряд болезней,-то они раззорят Вас своим здоровьем.
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01.04.2021 19:02 Відповісти
Жиди наші і ізраїльські - різні народи... Малим був, пам'ятаю ходив з батьком до його кращого друга - львівського жида, що ремонтував мешти. Так він казав: - "я - львівський жид і є тим гордий! Я знаю ідиш, німецьку, польську і українську.... А хто такі оті євгеї, які знають тільки рускій? Ніхто!" Він вижив завдяки українцям, більшість його родичів - залишились на янівському таборі... Світла пам'ять!
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01.04.2021 19:06 Відповісти
Дикуни... Так на жодну куртку не вистачить.
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01.04.2021 19:39 Відповісти
а ведь вместо вакцинации можно сделать распыление вируса в общественном транспорте, сначала заболеваемость скакнет, но уже через пару месяцев будет коллективный иммунитет

все равно что бы нынешними темпами провести вакцинацию нужно лет 10
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01.04.2021 19:49 Відповісти
"..но уже через пару месяцев будет коллективный иммунитет" и тысяч 200 умерших. Ну то такое..
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02.04.2021 00:10 Відповісти
...ВСІМ стадаючим ...НІХТО НЕ заборонє виїхати в Ізраїль .. і там можете ТРИ рази в ліву-праву ягодицю + третій КОНТРОЛЬНИЙ в голову .. а Українці ПОДОЛАЮТЬ любий вірус КОЛЕКТИВНИМ імунітетом .. таке .. у Нас тільки 23 пари хромсом .. Щасливої дороги
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01.04.2021 20:25 Відповісти
Вакцитаназия..
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01.04.2021 21:40 Відповісти
Животварітєльна вакцина.
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01.04.2021 22:45 Відповісти
У них локдаун уже полгода, при чем тут вакцинация? У нас в прошлом году когда все позакрывали и транспорт остановили тоже коронавируса почти не было.
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01.04.2021 23:00 Відповісти
вроде открылись. Посмотрим, что будет дальше
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02.04.2021 00:09 Відповісти
 
 