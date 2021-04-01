Зеленський: Російські війська на кордоні з Україною - це традиційний тиск під час переговорів

Росія злиться через санкції проти Медведчука і намагається створити атмосферу загрози під час переговорів про припинення вогню.

Про це пише у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави визнав, що на Донбасі від початку року помітна ескалація і назвав її "ціною війни і відстоювання нашої незалежності".

"Санкції проти Віктора Медведчука, наша гучна і тверда позиція щодо незалежності України та просування до миру і беззастережна підтримка з боку західних партнерів дратують ворога, який вторгся на Донбас та окупував Крим", - пише Зеленський.

Крім цього, Росія, за його словами, збирає війська біля нашого кордону, намагаючись традиційно тиснути на Україну.

"Гра м'язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону - це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та одночасно - тиску під час переговорів про припинення вогню і про мир як нашої цінності", - нагадав президент.

Зеленський зазначив, що процес переговорів про мир завжди нелегкий, і що кожна звістка про загибель захисників України дається з болем.

"Саме тому ми не зупиняємося і домовляємося про перемир'я як про найшвидший тактичний крок. Наша стратегія - обов'язково мир і повернення наших людей і територій", - підсумував Зеленський.



