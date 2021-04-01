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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський: Російські війська на кордоні з Україною - це традиційний тиск під час переговорів

Зеленський: Російські війська на кордоні з Україною - це традиційний тиск під час переговорів

Росія злиться через санкції проти Медведчука і намагається створити атмосферу загрози під час переговорів про припинення вогню.

Про це пише у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави визнав, що на Донбасі від початку року помітна ескалація і назвав її "ціною війни і відстоювання нашої незалежності".

"Санкції проти Віктора Медведчука, наша гучна і тверда позиція щодо незалежності України та просування до миру і беззастережна підтримка з боку західних партнерів дратують ворога, який вторгся на Донбас та окупував Крим", - пише Зеленський.

Крім цього, Росія, за його словами, збирає війська біля нашого кордону, намагаючись традиційно тиснути на Україну.

"Гра м'язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону - це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та одночасно - тиску під час переговорів про припинення вогню і про мир як нашої цінності", - нагадав президент.

Зеленський зазначив, що процес переговорів про мир завжди нелегкий, і що кожна звістка про загибель захисників України дається з болем.

"Саме тому ми не зупиняємося і домовляємося про перемир'я як про найшвидший тактичний крок. Наша стратегія - обов'язково мир і повернення наших людей і територій", - підсумував Зеленський.

Зеленський: Російські війська на кордоні з Україною - це традиційний тиск під час переговорів 01
Зеленський: Російські війська на кордоні з Україною - це традиційний тиск під час переговорів 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) росія (65360) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+74
Зеленский: Российские войска на границе с Украиной - это традиционное давление во время переговоров - Цензор.НЕТ 1661
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01.04.2021 18:01
+66
Зеленый шмурдяк, как ты обеспечил армию высокоточным современным ДИСТАНЦИОННЫМ вооружением? Закупил все? Конфисковал у криминального олигархата бабло за 2 года? На это бабло вооружил армию? Или ты свалишь со страны при наступлении как твоя слуга- депутат Анна Колесник писала, что пора сваливать из этой страны? Ты будешь с ней вместе валить?А народ поставишь воевать техникой 1940 года в качестве пушечного мяса? Уже 21 век и вооружение полностью поменялось.Почему не рассказываешь, кого ты затащил в Раду? Где понасобирал этих " патриотов" гребаных? Из какой канализации повытаскивал их? Когда они валить будут? Желательно, чтобы уже сегодня. Терпеть этих тварей дольше гибель для народа.
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01.04.2021 18:12
+60
Зеленский: Российские войска на границе с Украиной - это традиционное давление во время переговоров - Цензор.НЕТ 3986
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01.04.2021 18:06
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И как зебилам с этим жить?
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01.04.2021 19:27 Відповісти
Путин протаптывает себе и стране road to hell... его реинкарнация воплотится в калеку, нищего, никому не нужному, больному, страдающего от издевательств окружающих людей!
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01.04.2021 19:26 Відповісти
Пише воно... Це не воно пише, а йому пишуть. А вголос подібне сказати сміливості у зелоха не вистачить.
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01.04.2021 19:28 Відповісти
Да он его лично боиться,зелёный боиться путина,это видно.
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01.04.2021 21:06 Відповісти
Що воно несе!!!!!Що НЕСЕ!!! Які провокації???? тИ долбо........ зелений!!! Скільки тобі путлєр пообіцяв щоб ти ніс таку хєрню!!!!!???? Які саекції проти мертведчука і його гоп компанії???? тИ що когось арештував??? Посадив???? мУділо ти карлікове на фронті люди гинуть а ти таку пургу несеш!!!! ЙДИ ГЕТЬ ДОВБАНИЙ УБЛЮДОК!!!!!!
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01.04.2021 19:38 Відповісти
***, він за 2 роки не поняв що з руцкім православним міром нема про що домовлятися
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01.04.2021 19:40 Відповісти
А я ще дивувався, чого це кури так сміються, Виявляється від ефекту санкцій проти Медведчука.
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01.04.2021 19:51 Відповісти
Имущество его не арестовано, и сам медведчук тоже не арестован! Потрясающие санкции.))
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01.04.2021 20:44 Відповісти
у вавия параллельная реальность
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01.04.2021 19:52 Відповісти
якщо велика війна, то я готовий...а чи готова держава?
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01.04.2021 20:10 Відповісти
Кто-нибудь скажите этому дауну, что, если висит ружьё, то оно обязательно выстрелит.
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01.04.2021 20:13 Відповісти
Oн не даун.Он думает,что мы дауны.
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01.04.2021 20:16 Відповісти
Воно може й не дуже даун,
але керівництво державою явно не для нього.
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01.04.2021 20:27 Відповісти
Хтось обіцяв закінчити війну. Типу, "нужно только перестать стрєлять"
І в очі Ху*ла стільки годин дивився, і перемирря ...
Ішов би по-доброму сам
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01.04.2021 20:29 Відповісти
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт".А БЛАЗЕНЬ УЖЕ БОЇТЬСЯ СКАЗАТИ НАВІТЬ " та сторона " і ні разу не назвав ворога ворогом .
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01.04.2021 20:37 Відповісти
Під час нібито якихось перемовин,перемовник стягує до наших кордонів величезну армію.
Дебілко пише про гру м'язами й можливі провокації.
Якби хоч у нас був адекватний головнокомандувач ЗСУ...А маємо Хомчака Іловайського.
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01.04.2021 20:39 Відповісти
уровень аргументации - три арестовича

Зеленський: Російські війська на кордоні з Україною - це традиційний тиск під час переговорів - Цензор.НЕТ 6508
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01.04.2021 20:43 Відповісти
про тонкую женскую натуру всё знает люся
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01.04.2021 22:09 Відповісти
Логика Путина: "Снимите с нас санкции, мы же не начали войну, а вы все думали, что начнем".
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01.04.2021 20:46 Відповісти
Сцикуну видніше про тиск. І провокації коли загинули воїни. От тільки чи пояснять мені Зебіли які голосували за шмарклю: "Яка кількість загиблих солдат вирізняє провокацію від бою? Яка площа захопленої території вирізняє провокацію від відступу?"
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01.04.2021 20:49 Відповісти
Зескот сидит под плинтусом.
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01.04.2021 22:37 Відповісти
Маразм , Россия хочет получить Украину , вот и все ! И веди с ними переговоры , не веди , это все равно что вести переговоры с насильником! Только дать в глаз ,что бы неповадно было! Давно пора понять , что Россия понимает только силовой отпор , как Финляндия в 1939 году . Уложить пару сотен тысяч ихтамнетов и переговоры гораздо легче пойдут!
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01.04.2021 20:49 Відповісти
Ось два найбільш популярних коментаря на ФБ-сторінці Зе:
- Нелегко Вам...
- Хватит уже Наполеона из себя строить.


Зеленський: Російські війська на кордоні з Україною - це традиційний тиск під час переговорів - Цензор.НЕТ 5636
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01.04.2021 20:54 Відповісти
два года... как один бесконечный день гребаного сурка

Зеленський: Російські війська на кордоні з Україною - це традиційний тиск під час переговорів - Цензор.НЕТ 1497
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01.04.2021 20:54 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZU-OMr20UEqfa8mbM-1tZiLwfBknWsCYQLU5e_oCWrWr0DVwNfcwvIYqbZQuWhJys0sNNHpmFxvdlsWEkZO4nAJ0BqOm9kJ0vuygXjDfcol9j4jrCF2biksyM8VvAL5yow&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 3 ч. ·

А він і далі про «перемир'я» якого вже давно не існує.

«Ми будемо домовлятись».
З ким? Коли вони вже будуть проривати кордони? З тими хто стягує тисячі одиниць техніки до нашого кордону?

Ось ще кілька фраз головнокомандувача:

"Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко».

«Україна хотіла б повернутися до тих умов, коли режим припинення вогню діяв ефективніше… і ми над цим працюємо».

І це в тому час як США приводить свої війська в Європі в бойову готовність...

У Зеленського якась своя реальність.

Замість того щоб чітко сказати про загрозм та що ми будемо робити у разі наступу росії, знов «будемо домовлятись»....
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01.04.2021 21:14 Відповісти
Вовочке памперс одели? Военкомат уже не беспокоит?
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01.04.2021 21:19 Відповісти
Це елемент великої гри, у якій Зеленському відведена роля нікчемного пиз.юка: власне, єдине, на що він здатний. І у що у світі уже вірять - нікчемний балабон.
Мета цього усього - втягнути Росію у крупний конфлікт (як колись втягнули СРСР в Афганістан), виснажити і розвалити. Прикро і трагічно, що Україні і Українцям відводиться саме така роль... сиру у пастці.
PS Москалі 100% нападуть - у них просто немає іншого виходу. Росія на межі краху і кремлівським маньякам потрібна "малєнькая побьєдоносная война". Так було віками і саме на цьому кацапів упіймають. Власне - вони самі лізуть на погибель...
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01.04.2021 21:23 Відповісти
смое НЕсмешное что єту роль ему отвели ещё тогда когда оно и не думало занять место преза
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01.04.2021 22:12 Відповісти
" мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге."
И тут же:

"Наша стратегия - обязательно мир и возвращение наших людей и территорий"

Вот загадка. Правдой в нынешней ситуации может быть только одно: либо "перемирие", либо "возвращение территорий".

Вопроса собственно два.
1. В каком месте своей речи этот, прости господи, президент врет?
2. Если не врет, то чем и как его лечить, у бедолаги тяжелое психическое расстройство, он не осознает реалтность и не различает причину и следствие.
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01.04.2021 21:24 Відповісти
страхєру перемиршику ЗЄ для ознайомлення :Зеленський: Російські війська на кордоні з Україною - це традиційний тиск під час переговорів - Цензор.НЕТ 7522
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17990 4 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17990 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17990&force-full=1
🇺🇦🔫🇷🇺Переговоры Путина, Меркель и Макрона по ситуации на Украине сопровождал телефонный разговор начальника Генштаба Герасимова и главы Комитета начальников штабов США Марка Милли: по всей видимости, армейские оценивают возможное обострение на юго-востоке Украины как реальную угрозу. Кремль не стесняется демонстративно угрожать Западу и перебрасывает в Крым и Ростовскую область самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты и грузовые автомобили - на приграничные территории дополнительно развернули 5-6 тыс. военослужащих. США и Европа, в свою очередь, тоже подтягивают силы в направлении Незалежной. Как утверждают наши конфиденты из окружения Президента, бряцание оружием и недавние вспышки насилия в ЛДНР могут стать для Москвы способом измерить приверженность администрации Байдена Украине. Однако такие проверки рискуют быстро перерасти в нечто более зловещее.
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01.04.2021 21:38 Відповісти
Интересно! Куда вован будет бежать, когда принесут повестку из военкомата!!! Эта гнида за два года умудрилась развалить армию так, что Орда захотела воевать! Ублюдки шо выбрали это недоразумение - воевать будете? Вы же этого хотели?
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01.04.2021 21:49 Відповісти
Війна закінчиться як тільки зеленський перестане на ній заробляти
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01.04.2021 21:53 Відповісти
Так надо ж просто перестать СТРЕЛЯТЬ!!!
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01.04.2021 21:58 Відповісти
У Зелепупа обострение Жанра, было такое время у Пети, когда он Гелетея и его зубы сделал главнокомандующим, которые собирались маршировать парадом в Крыму, печальная новать для страны - когда упрямые и тупые у руля
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01.04.2021 21:57 Відповісти
Маршировать парадом - это как блеф в покере- при неимении карт пытались выблефовать подороже отступные..... классика .... Как Паниковский -«держите меня щас будет море крови» Тоько ВВП показал этим «саблезубым» что он Литвиненко Березовского и скрипачей « достал» и в «тумане».... Вот они и притихли....
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02.04.2021 01:01 Відповісти
До речі, зверніть увагу, навіть зараз Зеленський не назвав росію ворогом
Гріє собі місце десь під Москвою як тут накрадеться
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01.04.2021 22:04 Відповісти
есть тонкий такой намёк на толстое такое обстоятельство - центр решения что будет и чем бу
дет Украина находится за пределами Украины............
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01.04.2021 22:15 Відповісти
скоро "слуги" объявят в стране новый весенний праздник "Традиционное давление"
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01.04.2021 22:17 Відповісти
Глупое заявление клоуна,..
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01.04.2021 22:28 Відповісти
Это какой то феерический бред. Он видимо в чулане, ну в переходе на квартале, пацифистических книжек начитался на ночь. Это убаюкивает, но тактически!!! неправильно, проще сразу лечь спать....
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01.04.2021 22:34 Відповісти
тіки було "зробимо їх разом" ...
та вже "надо валить..."
як швидко біжить час
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01.04.2021 23:16 Відповісти
Блогер: не хочу нагнетать, но эти переговоры РФ, Франции и Германии без Украины очень похожи на консультации перед вторжением
Сергей Марченко пишет у себя в Facebook, очень грустно, что просто сейчас мы стали свидетелями исторического события со знаком минус. Встреча в «Нормандском формате» фактически состоялась без Украины - это фактическое признание права Москвы на оккупированный Донбасс. Власть полностью провалила международные отношения. Байден, не звонит. Путин, откровенно издевается. Теперь Меркель и Макрон не видят смысла обсуждать украинские проблемы в присутствии украинского президента. Вместо этого «новые лица» выгуливают своих гламурных девочек по Эмиратам, Оманам, Мальдивам и рассказывают о подписанных фейковых контрактах на миллиарды долларов.
Сергей Марченко отмечает, ситуация очень сложная. Зеленский стал заложником своих обещаний о мире. Он дал оккупанту и европейцам мир, и теперь ему больше ничего поставить на стол. Это слабая переговорная позиция. Мы сильнее коллаборационистов и локальных российских подразделений. Наша армия мотивирована, сильная, злая. Если бы мы, пусть медленно, но неотвратимо, освобождали село за селом, как было до 2019, Путин сам искал бы переговоров. Потому часики тикают, а «республики» уменьшаются. Теперь все не так. Гениальный мирный план Зеленского поставил в цугцванг уже Украину. Время идет. В оккупации пошли в школу школьники, которые никогда не видели украинской власти. Еще несколько лет и они станут с автоматами в «ополчение». Отсюда власти давно пора задать вопрос: где их «план Б»?

«Не хотел бы нагнетать, но эти переговоры России, Франции и Германии без Украины вместе с российскими танками на границе очень похожи на консультации перед вторжением. Конечно, снова встанут добровольцы, волонтеры, неравнодушные. Конечно, выстоим. Но сколько лучших людей мы снова потеряем? Сколько же можно думать одним местом?», - резюмировал блогер.
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02.04.2021 00:42 Відповісти
Самое интересное то что именно такой сценарий озвучили российские блогеры и эксперты сразу после первого 4 х стороннего формата переговоров... Вова обосрался так что даже ВВП не ожидал и «переоценил» клоуна.... Исенно после этой встречи « вообще не рекомендуем больше встречаться зеленскому с ВВП» Вот и результат.... ВВП объяснил что «там просто несъёмных разговаривать» и обсудил свои претензии с Макроном и Меркель.... Германия экономически зависит от РФ и Меркель «патологически» боится «Русских танков» у «рейхстага» .... Экономическая ситуация в Европе нестабильна .... Ковид мигранты и прочие проблемы на первом плане.... Похоже вобострение военного конфликта с очередной сдачей территорий вполне очевидна....
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02.04.2021 01:09 Відповісти
всё верно заявил.
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02.04.2021 01:31 Відповісти
Що, навіть без відео? Може він там вже в прострації від переляку, або взагалі звалив кудись.
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02.04.2021 01:48 Відповісти
зеленая сопля как главнокомнадующий это приговор
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02.04.2021 01:55 Відповісти
Наивный ЛОЩАРА!!!!
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02.04.2021 14:58 Відповісти
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