Бойовий медик 10-ї ОГШБр Світлана Земліна врятувала 2 поранених під час снайперського обстрілу під Шумами

Бойовий медик 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Світлана Земліна розповіла, як рятувала поранених під час снайперського обстрілу під Шумами 26 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

26 березня після обіду на спостережний пункт роти повідомили про поранення військовослужбовців. На допомогу пораненим вирушила старший бойової медик гірничо-штурмової роти сержант Світлана Земліна, а також сержанти Олексій Косташек і Сергій Сулима.

Напередодні ворог здійснив дистанційне мінування в районі взводно-опорного пункту гірських піхотинців мінами ПОМ-2. Одна із них спрацювала через пару годин, а для знешкодження інших 26 березня і прибула група досвідчених саперів. Навпроти опорника, метрів за 250-300, розташована водонасосна станція, яка забезпечує подачу води для низки населених пунктів. Саме в приміщенні цивільного об'єкта і обладнали, як виявилося згодом, своє лігво ворожі снайпери. Як тільки сапери почали розвідку місцевості, по них відкрили вогонь.

Першими під кулі ворожих снайперів потрапили сапери - двоє загинули миттєво, а ще двох було поранено. Рятувати поранених з опорника кинулися гірські піхотинці - старший сержант Максим Абрамович і старший солдат Сергій Гайченко – снайпери і їх убили.

З окопу опорника дівчина побачила кілька тіл, які лежали нерухомо, відстань до них була до ста метрів. У першого воїна, до якого доповзла медик, - пульсу й ознак життя не було. Ще троє лежали нерухомо, а двоє були поранені. До них і попрямувала.

Пораненими виявилися два досвідчені сапери, які з групою прибули на розмінування. Дівчина оцінила обстановку і поповзла до того, у кого на руці, нозі і боці проступала кров від поранень, він був притомний. Другий поранений рухом показав, що допомоги не потребує. Світлана на поранені руку і ногу сапера наклала турнікети, щоб зупинити кровотечу. Допомагали це робити сержанти, бо чоловік був набагато більший, ніж дівчина, і стали відтягувати пораненого в укриття. Поранений весь час був притомний і виконував команди медика. Ворожий вогонь при цьому не припинявся.

Місцевість була відкрита, безпечно було лише за невеликим насипом, куди і затягнули пораненого сапера. Вже там Світлана наклала на місця поранень тугі пов'язки і вколола знеболювальне. Інший поранений доповз туди сам. Гірські піхотинці з опорника вогнем у напрямку ворога прикрили групу, і незабаром всі вже були в окопі. Там Земліна поправила турнікети і пов'язки, а сержанти понесли пораненого в напрямку спостережного пункту роти, куди вже прибув автомобіль для евакуації.

Сержант Світлана Земліна вже досвідчений бойовий медик. Дівчині лише 24 роки, а вона понал три роки в лавах бригади "Едельвейс". Після закінчення Рівненського медичного коледжу вона єдина з групи пішла до військкомату. За особисту мужність і героїзм командування частини подало Світлану до нагородження. Нагороди заслуговують також сержанти Сергій Сулима і Олексій Косташек.