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Новини Агресія Росії проти України
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Бойовий медик 10-ї ОГШБр Світлана Земліна врятувала 2 поранених під час снайперського обстрілу під Шумами

Бойовий медик 10-ї ОГШБр Світлана Земліна врятувала 2 поранених під час снайперського обстрілу під Шумами

Бойовий медик 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Світлана Земліна розповіла, як рятувала поранених під час снайперського обстрілу під Шумами 26 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

26 березня після обіду на спостережний пункт роти повідомили про поранення військовослужбовців. На допомогу пораненим вирушила старший бойової медик гірничо-штурмової роти сержант Світлана Земліна, а також сержанти Олексій Косташек і Сергій Сулима.

Напередодні ворог здійснив дистанційне мінування в районі взводно-опорного пункту гірських піхотинців мінами ПОМ-2. Одна із них спрацювала через пару годин, а для знешкодження інших 26 березня і прибула група досвідчених саперів. Навпроти опорника, метрів за 250-300, розташована водонасосна станція, яка забезпечує подачу води для низки населених пунктів. Саме в приміщенні цивільного об'єкта і обладнали, як виявилося згодом, своє лігво ворожі снайпери. Як тільки сапери почали розвідку місцевості, по них відкрили вогонь.

Першими під кулі ворожих снайперів потрапили сапери - двоє загинули миттєво, а ще двох було поранено. Рятувати поранених з опорника кинулися гірські піхотинці - старший сержант Максим Абрамович і старший солдат Сергій Гайченко – снайпери і їх убили.

З окопу опорника дівчина побачила кілька тіл, які лежали нерухомо, відстань до них була до ста метрів. У першого воїна, до якого доповзла медик, - пульсу й ознак життя не було. Ще троє лежали нерухомо, а двоє були поранені. До них і попрямувала.

Пораненими виявилися два досвідчені сапери, які з групою прибули на розмінування. Дівчина оцінила обстановку і поповзла до того, у кого на руці, нозі і боці проступала кров від поранень, він був притомний. Другий поранений рухом показав, що допомоги не потребує. Світлана на поранені руку і ногу сапера наклала турнікети, щоб зупинити кровотечу. Допомагали це робити сержанти, бо чоловік був набагато більший, ніж дівчина, і стали відтягувати пораненого в укриття. Поранений весь час був притомний і виконував команди медика. Ворожий вогонь при цьому не припинявся.

Місцевість була відкрита, безпечно було лише за невеликим насипом, куди і затягнули пораненого сапера. Вже там Світлана наклала на місця поранень тугі пов'язки і вколола знеболювальне. Інший поранений доповз туди сам. Гірські піхотинці з опорника вогнем у напрямку ворога прикрили групу, і незабаром всі вже були в окопі. Там Земліна поправила турнікети і пов'язки, а сержанти понесли пораненого в напрямку спостережного пункту роти, куди вже прибув автомобіль для евакуації.

Сержант Світлана Земліна вже досвідчений бойовий медик. Дівчині лише 24 роки, а вона понал три роки в лавах бригади "Едельвейс". Після закінчення Рівненського медичного коледжу вона єдина з групи пішла до військкомату. За особисту мужність і героїзм командування частини подало Світлану до нагородження. Нагороди заслуговують також сержанти Сергій Сулима і Олексій Косташек.

Автор: 

Донбас (22356) втрати (4413) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+51
Респект тобі дівчинко , і нехай щастить по життю !
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01.04.2021 18:11
+49
Дякую, що є такі ЛЮДИ
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01.04.2021 18:10
+34
бережи тебе Боженька, Світланко..
Боевой медик 10-й ОГШБр Светлана Землина спасла 2 раненых во время снайперского обстрела под Шумами - Цензор.НЕТ 3603

..
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01.04.2021 18:26
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Дякую, що є такі ЛЮДИ
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01.04.2021 18:10 Відповісти
А межальку і почесне звання Зєлєнскій дасть Лободі.
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01.04.2021 18:43 Відповісти
А межальку і почесне звання Зєлєнскій дасть Лободі.

или Штепе...
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01.04.2021 20:45 Відповісти
Золоті дівчата на передку !
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01.04.2021 19:20 Відповісти
Респект тобі дівчинко , і нехай щастить по життю !
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01.04.2021 18:11 Відповісти
Молодчина!!!Уважуха!!!!!
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01.04.2021 18:15 Відповісти
Бажаю щастя !
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01.04.2021 18:24 Відповісти
бережи тебе Боженька, Світланко..
Боевой медик 10-й ОГШБр Светлана Землина спасла 2 раненых во время снайперского обстрела под Шумами - Цензор.НЕТ 3603

..
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01.04.2021 18:26 Відповісти
Героиня наша. Слава тебе и низкий поклон!!!
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01.04.2021 18:31 Відповісти
Гавно-депутатка, которая собиралась валить из Украины, не хочет съездить к этой достойной медсестре в гости, поговорить о жизни, о войне, о "работе" парламента в условиях войны?...
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01.04.2021 18:32 Відповісти
Сонечко, бережи тебе і твоїх побратимів Господь.
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01.04.2021 18:41 Відповісти
отаке воно життя
одному за щастя рятувати,другому валити
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01.04.2021 18:45 Відповісти
Солнышко, счастье тебе и спасибо что ты есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.04.2021 18:50 Відповісти
благослови тебя Господь, Светлана Землина!
счастья и здоровья на 100 рокiв!
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01.04.2021 19:19 Відповісти
Земной поклон тебе, дочка, от всех адекватных граждан Украины! Храни тебя бог!!!
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01.04.2021 19:51 Відповісти
нужно министру орден дать, за то что у него служат такие люди.
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01.04.2021 20:32 Відповісти
Аплодирую стоя...
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01.04.2021 20:37 Відповісти
Честь и слава! Вот кому высокую награду надо вручать, а не подонкам в министерских кабинетах.
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01.04.2021 20:47 Відповісти
Спасибі Батькові і Матері , - Що виховали таку мужню дитину.
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01.04.2021 20:50 Відповісти
Зовсім ще дитя,а мужності як не в кожного дорослого.Щасти тобі!
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01.04.2021 21:11 Відповісти
Водонасосная вышка в обмен на жизни солдат! ЗЕ скоро запретит и в поле стрелять, ну чтоб от выброшенных гильз потом никто из мирных жителей не подскользнулся. Предатели у власти. Такие же как во Франции в 1939 году которые слили более слабой Германии.
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01.04.2021 23:35 Відповісти
Дякуємо пані. Здоров'я Вам і Божої благодаті!
А скільки врятувала ***** ль, яка працює в ОП з тими "членами", шо написала? Яка велика різниця простих і надійних людей, які під обстрілом спасли наших захисників і швалі, яка нічого для країни не зробила, рветься керувати цими людьми і будує тут не Україну, а малоросію, бо як може розмовляти російською будучи на такій посаді в той час, коли в нас війна з цією Росією і кацапи сюди приперлися якраз за цієї мови і вихованого на ній зрадницького населення.
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02.04.2021 09:33 Відповісти
 
 