Фракція "ЄС" у Київраді вимагає від Кабміну терміново почати лікування хворих на COVID-19 киян у 12 відомчих лікарнях
Фракція партії "Європейська Солідарність" у Київраді зробила заяву у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом у Києві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ситуація з поширенням коронавірусу в столиці України набуває загрозливих масштабів. Навіть офіційна статистика демонструє різкий сплеск кількості хворих на Covid-19 та госпіталізованих осіб, які перебувають у важкому стані. Разом з тим, особливу стурбованість викликає нестача місць в київських опорних лікарнях. У деяких з них заповнюваність ліжок, до яких підведено медичний кисень, підходить до позначки 100%.
Місто щомісяця виділяє додаткові кошти на обладнання все нових і нових відділень. Але враховуючи темпи розповсюдження хвороби, столичні комунальні медичні заклади майже вичерпали увесь свій ресурс ліжкомісць", - говориться в заяві.
Фракція "Європейської Солідарності" у Київраді звертається до Уряду та персонально прем’єр-міністра Дениса Шмигаля негайно приділити увагу ситуації, яка склалася в столиці України.
"Ми наполягаємо, щоб Кабінет міністрів та Міністерство охорони здоров’я в терміновому порядку прийняли рішення про використання медичної бази відомчих лікарень для прийому та лікування хворих на коронавірус киян", - зауважили в "ЄС".
Зокрема, фракція "Європейської Солідарності" вимагає перепрофілювати та протягом найближчих тижнів обладнати кисневими станціями, концентраторами, забезпечити засобами індивідуального захисту лікарів та необхідними для боротьби з коронавірусом ліками:
- Клінічну лікарню "Феофанія" Державного управління справами;
- Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті № 1;
- Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №2;
- Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №3;
- Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України;
- Центральний госпіталь військово-медичного управління СБУ;
- Центральний госпіталь МВС України;
- Державну установу "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по м. Києву";
- Державну установу "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області";
- Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь";
- Лікувально-діагностичний центр Міністерства оборони України;
- Державну наукову установу "Центр іноваційних медичних технологій" НАН України.
На думку депутатів, таке рішення дасть можливість хоч на певний час розвантажити комунальну медичну систему та допоможе врятувати тисячі життів.
Фракція "Європейської Солідарності" наголошує, що зволікання з рішенням про використання відомчих медичних закладів охорони здоров’я для лікування хворих на коронавірус – це злочин проти киян.
"Ми закликаємо ухвалити відповідну постанову на найближчому засіданні Кабінету міністрів України", - говориться в заяві.
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На Київщині відкрили ******** фельдшерсько-акушерський пункт: https://youtu.be/naEZhbcOpOU
Останній абзац.
як і обіцяні до виборів палаци - діткам (ну так склалось не простим...а преЗЕдентським... ну та по суті ж діткам? )))))
вистачає лікарів і медсестер , тому поступила вимога від ЄС Солідарність лікувати киян в відомчих лікарнях і це правильне
рішення людей зі здоровим глуздом !
Внимания ПЭСу...
12 больниц. Сколько там денег? 12 областей. Сколько крышевали в сутки? Не стесняйтесь бездари ЕС. Если неправда пойдайте в суд - обосритесь в 3 раз. понабирали ....