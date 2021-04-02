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Новини Коронавірус і карантин
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Фракція "ЄС" у Київраді вимагає від Кабміну терміново почати лікування хворих на COVID-19 киян у 12 відомчих лікарнях

Фракція

Фракція партії "Європейська Солідарність" у Київраді зробила заяву у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ситуація з поширенням коронавірусу в столиці України набуває загрозливих масштабів. Навіть офіційна статистика демонструє різкий сплеск кількості хворих на Covid-19 та госпіталізованих осіб, які перебувають у важкому стані. Разом з тим, особливу стурбованість викликає нестача місць в київських опорних лікарнях. У деяких з них заповнюваність ліжок, до яких підведено медичний кисень, підходить до позначки 100%.

Місто щомісяця виділяє додаткові кошти на обладнання все нових і нових відділень. Але враховуючи темпи розповсюдження хвороби, столичні комунальні медичні заклади майже вичерпали увесь свій ресурс ліжкомісць", - говориться в заяві.

Фракція "Європейської Солідарності" у Київраді звертається до Уряду та персонально прем’єр-міністра Дениса Шмигаля негайно приділити увагу ситуації, яка склалася в столиці України.

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"Ми наполягаємо, щоб Кабінет міністрів та Міністерство охорони здоров’я в терміновому порядку прийняли рішення про використання медичної бази відомчих лікарень для прийому та лікування хворих на коронавірус киян", - зауважили в "ЄС".

Зокрема, фракція "Європейської Солідарності" вимагає перепрофілювати та протягом найближчих тижнів обладнати кисневими станціями, концентраторами, забезпечити засобами індивідуального захисту лікарів та необхідними для боротьби з коронавірусом ліками:

  • Клінічну лікарню "Феофанія" Державного управління справами;
  • Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті № 1;
  • Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №2;
  • Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №3;
  • Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України;
  • Центральний госпіталь військово-медичного управління СБУ;
  • Центральний госпіталь МВС України​;
  • Державну установу "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по м. Києву"​;
  • Державну установу "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області";
  • Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь"​;
  • Лікувально-діагностичний центр Міністерства оборони України​;
  • Державну наукову установу "Центр іноваційних медичних технологій" НАН України.​​​​

На думку депутатів, таке рішення дасть можливість хоч на певний час розвантажити комунальну медичну систему та допоможе врятувати тисячі життів.

Фракція "Європейської Солідарності" наголошує, що зволікання з рішенням про використання відомчих медичних закладів охорони здоров’я для лікування хворих на коронавірус – це злочин проти киян.

"Ми закликаємо ухвалити відповідну постанову на найближчому засіданні Кабінету міністрів України", - говориться в заяві.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19530) Київрада (795) Європейська Солідарність (1084) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Требования ЕС законные, присоединяюсь! ведомственные богадельни отгородились от общегосударственной проблемы с ковидом и нишком хотят переждать эпидемию. это незаконно и преступно.
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01.04.2021 18:35
+10
Президент Украї­ни Петро Порошенко взяв участь у відкритті нового фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП) зі службовим житлом у с. Боденьки Вишгородського району Київської обл: https://www.apteka.ua/article/457651
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01.04.2021 18:44
+9
НЕ бреши, Зебіл. У 2018 р. уряд запланував здійснити конкретні заходи щодо підвищення рівня медицини на сільських територіях. Первинна медицина на селі має бути якнайшвидше реформована, якість медичної послуги наближена до людини й мати зовсім іншу якість. Саме таку мету має ініціатива «Доступна, якісна медицина у сільській місцевості», над впровадженням якої розпочато роботу. Для цього Верховна Рада України прийняла Закон, поданий Президентом України, «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» (№http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62554 7117 ). Він передбачає додаткове фінансування сільської медицини, створення ефективної системи мотивації лікарів, впровадження практики телемедицини тощо. Цей законопроект є частиною медичної реформи і дає можливість разом з місцевою владою розв'язати нагальні проблеми сільської медицини: відсутність лікарів, погано обладнані амбулаторії та ФАПи.
На Київщині відкрили ******** фельдшерсько-акушерський пункт: https://youtu.be/naEZhbcOpOU
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01.04.2021 18:44
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Требования ЕС законные, присоединяюсь! ведомственные богадельни отгородились от общегосударственной проблемы с ковидом и нишком хотят переждать эпидемию. это незаконно и преступно.
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01.04.2021 18:35 Відповісти
Пффф, а у нас були лікарні в селах? У селах ФАПи завжди були і українці це знають...
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01.04.2021 18:43 Відповісти
УКРАЇНЦІ знають, що в селах якраз були дільничні ЛІКАРНІ, одна на кілька сіл.
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01.04.2021 19:42 Відповісти
Лікарні зазвичай у райцентрах... По селах знаю кілька лікарень, але лише у тих селах, які в 50-60-х роках райцентрами були! Наприклад, у Ярмолинецькому районі Хмельницької обл., раніше це був Солобковецький р-н...
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01.04.2021 20:02 Відповісти
Зовсім не обов"язково. Наприклад, в одному з районів Чернігівської області (нині скасованому внаслідок "рехворми децентралізації") до 2007-го року діяло 8! сільських дільничних лікарень (останнім часом залишалось 4).
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01.04.2021 21:19 Відповісти
Не свисти , брехло лаптеногое !
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01.04.2021 18:43 Відповісти
НЕ бреши, Зебіл. У 2018 р. уряд запланував здійснити конкретні заходи щодо підвищення рівня медицини на сільських територіях. Первинна медицина на селі має бути якнайшвидше реформована, якість медичної послуги наближена до людини й мати зовсім іншу якість. Саме таку мету має ініціатива «Доступна, якісна медицина у сільській місцевості», над впровадженням якої розпочато роботу. Для цього Верховна Рада України прийняла Закон, поданий Президентом України, «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» (№http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62554 7117 ). Він передбачає додаткове фінансування сільської медицини, створення ефективної системи мотивації лікарів, впровадження практики телемедицини тощо. Цей законопроект є частиною медичної реформи і дає можливість разом з місцевою владою розв'язати нагальні проблеми сільської медицини: відсутність лікарів, погано обладнані амбулаторії та ФАПи.
На Київщині відкрили ******** фельдшерсько-акушерський пункт: https://youtu.be/naEZhbcOpOU
показати весь коментар
01.04.2021 18:44 Відповісти
Президент Украї­ни Петро Порошенко взяв участь у відкритті нового фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП) зі службовим житлом у с. Боденьки Вишгородського району Київської обл: https://www.apteka.ua/article/457651
показати весь коментар
01.04.2021 18:44 Відповісти
Та ви шо? Позакривав, чесно?
Останній абзац.
Фракция "ЕС" в Киевсовете требует от Кабмина срочно начать лечение больных COVID-19 киевлян в 12 ведомственных больницах - Цензор.НЕТ 8100
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01.04.2021 18:45 Відповісти
совершенно верно)))))...пусть где-то в села везут...а вот в ведомственные и царь-больницу Феофанию не трогать...да?
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01.04.2021 18:46 Відповісти
у Феофанії - місце для дітей... для дітей ЗЕленого віслюка
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01.04.2021 18:55 Відповісти
так!
як і обіцяні до виборів палаци - діткам (ну так склалось не простим...а преЗЕдентським... ну та по суті ж діткам? )))))
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01.04.2021 18:59 Відповісти
Урочисте відкриття фельдшерсько-акушерського пункту в с.Ближнє: https://dn.gov.ua/ua/news/urochyste-vidkryttya-feldshersko-akusherskogo-punktu-v-s-blyzhnye
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01.04.2021 18:46 Відповісти
Будівництво перших 10 амбулаторій у рамках реформи сільської медицини стартує на початку 2018-го: https://kharkivoda.gov.ua/news/89959
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01.04.2021 18:47 Відповісти
За словами Галини Сіроштан, сьогодні на Харківщині працюють 35 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 496 фельдшерсько-акушерських пунктів та 335 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини: https://kharkivoda.gov.ua/news/89959
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01.04.2021 18:48 Відповісти
В Києві склалася критична ситуація із хворими на ковід , так як вільних ліжок , кисневих концентратів немає і головне - це не
вистачає лікарів і медсестер , тому поступила вимога від ЄС Солідарність лікувати киян в відомчих лікарнях і це правильне
рішення людей зі здоровим глуздом !
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01.04.2021 18:50 Відповісти
Депутаты, министры должны обслуживаться в тех же поликлиниках, что и остальные граждане!
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01.04.2021 19:14 Відповісти
Больницы строились за деньги налогоплательщиков, или я ошибаюсь?
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01.04.2021 19:15 Відповісти
Ошибаешься, потому что за зедебилов голосовал.А они этого не знают.
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01.04.2021 19:36 Відповісти
а мне понравился немного зебил...за кредит проценты при введении камендантского часа..проценты брать не будут...как ето панимать ептваюмаму..этоже харашо...слава зеленскому.
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01.04.2021 19:45 Відповісти
Фракция "ЕС" в Киевсовете требует

Внимания ПЭСу...
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01.04.2021 20:40 Відповісти
Фракции ЕС "подарите" калькулятор. 5 лет Х 12 по 100 баксов гральный апарат. Не было такого? А? Спросите у проституток в виде брки алкоголика.. Может не бьыло такого вообще ЕС? По ВСЕЙ Украине?. ИУДЫ еперед тем как что-то требовать взгаляните в прошлое, на своих сатанинских богов. привет демон. Не было такого? Было. Это при ВАС был рацвет сатанинских кубел. А теперь вы там что-то пытаетесь вякать. ДОЛЕЙ поедлитесь - вот и все.
12 больниц. Сколько там денег? 12 областей. Сколько крышевали в сутки? Не стесняйтесь бездари ЕС. Если неправда пойдайте в суд - обосритесь в 3 раз. понабирали ....
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01.04.2021 21:56 Відповісти
бред после тяжолого перепоя? или просто недееспособную чушь несешь?
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02.04.2021 10:15 Відповісти
 
 