Фракція "ЄС" у Київраді вимагає від Кабміну терміново почати лікування хворих на COVID-19 киян у 12 відомчих лікарнях

Фракція партії "Європейська Солідарність" у Київраді зробила заяву у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ситуація з поширенням коронавірусу в столиці України набуває загрозливих масштабів. Навіть офіційна статистика демонструє різкий сплеск кількості хворих на Covid-19 та госпіталізованих осіб, які перебувають у важкому стані. Разом з тим, особливу стурбованість викликає нестача місць в київських опорних лікарнях. У деяких з них заповнюваність ліжок, до яких підведено медичний кисень, підходить до позначки 100%.

Місто щомісяця виділяє додаткові кошти на обладнання все нових і нових відділень. Але враховуючи темпи розповсюдження хвороби, столичні комунальні медичні заклади майже вичерпали увесь свій ресурс ліжкомісць", - говориться в заяві.

Фракція "Європейської Солідарності" у Київраді звертається до Уряду та персонально прем’єр-міністра Дениса Шмигаля негайно приділити увагу ситуації, яка склалася в столиці України.

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"Ми наполягаємо, щоб Кабінет міністрів та Міністерство охорони здоров’я в терміновому порядку прийняли рішення про використання медичної бази відомчих лікарень для прийому та лікування хворих на коронавірус киян", - зауважили в "ЄС".

Зокрема, фракція "Європейської Солідарності" вимагає перепрофілювати та протягом найближчих тижнів обладнати кисневими станціями, концентраторами, забезпечити засобами індивідуального захисту лікарів та необхідними для боротьби з коронавірусом ліками:

Клінічну лікарню "Феофанія" Державного управління справами;

Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті № 1;

Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №2;

Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №3;

Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України;

Центральний госпіталь військово-медичного управління СБУ;

Центральний госпіталь МВС України​;

Державну установу "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по м. Києву"​;

Державну установу "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області";

Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь"​;

Лікувально-діагностичний центр Міністерства оборони України​;

Державну наукову установу "Центр іноваційних медичних технологій" НАН України.​​​​

На думку депутатів, таке рішення дасть можливість хоч на певний час розвантажити комунальну медичну систему та допоможе врятувати тисячі життів.

Фракція "Європейської Солідарності" наголошує, що зволікання з рішенням про використання відомчих медичних закладів охорони здоров’я для лікування хворих на коронавірус – це злочин проти киян.

"Ми закликаємо ухвалити відповідну постанову на найближчому засіданні Кабінету міністрів України", - говориться в заяві.