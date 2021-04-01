Терористи 6 разів порушили перемир'я 1 квітня, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом поточної доби, 1 квітня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів СТАРОГНАТІВКА та ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів СВІТЛОДАРСЬКЕ, ЛУГАНСЬКЕ та ЗОЛОТЕ-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селища ШУМИ противник здійснив обстріли з автоматичних гранатометів".

У зведенні зазначається: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зі складу операції Об’єднаних сил отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан пораненого – задовільний. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ".

"В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів. Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - резюмували в пресцентрі.