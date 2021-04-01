Терористи 6 разів порушили перемир'я 1 квітня, поранено одного українського воїна, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом поточної доби, 1 квітня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів СТАРОГНАТІВКА та ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів СВІТЛОДАРСЬКЕ, ЛУГАНСЬКЕ та ЗОЛОТЕ-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті селища ШУМИ противник здійснив обстріли з автоматичних гранатометів".
У зведенні зазначається: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зі складу операції Об’єднаних сил отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан пораненого – задовільний. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ".
"В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів. Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - резюмували в пресцентрі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ибо ни в каких договорах со срахой о перемирии нет четко указанных ответных назидательных и наказательных (конкретно!) мер за срыв перемирия и режима тишины...
самым примитивно-превентивным было бы закрытие КПВВ до полного и всеобъемлющего (ну хотя бы 5 дней тишины)...
на південний захід -Маріуполь Бердянськ.
Народе України,не мовчи,бийте в набат по всім політичним майданам.Кацапи вже готові до крові.
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1377628803866968072 1 ч
Макрон и Меркель своим щебетанием с убийцей за спиной его потенциальной жертвы подтолкнули того к роковому шагу. Это тоже будет отмечено будущим трибуналом.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
УЖЕ И РАШКА ОФИЦИАЛЬНО ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПЕРЕМИРИЯ!
А У ЗЕ-НАРКОМАНА ОНО ЕЩЕ " ЕСТЬ".