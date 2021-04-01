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Новини Агресія Росії проти України
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Терористи 6 разів порушили перемир'я 1 квітня, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Терористи 6 разів порушили перемир'я 1 квітня, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом поточної доби, 1 квітня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів СТАРОГНАТІВКА та ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів СВІТЛОДАРСЬКЕ, ЛУГАНСЬКЕ та ЗОЛОТЕ-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селища ШУМИ противник здійснив обстріли з автоматичних гранатометів".

У зведенні зазначається: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зі складу операції Об’єднаних сил отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан пораненого – задовільний. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ".

"В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів. Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - резюмували в пресцентрі. 

Автор: 

обстріл (28672) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
Отаке воно зелене перемир"я !!!Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!)))
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01.04.2021 18:40
+10
срочно высылайте клована на передовую с гастролями,у нас же всё ок,не стреляют
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01.04.2021 18:42
+9
про ответку - тишина.....только бамажная писулина от СЦКК...
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01.04.2021 18:43
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Отаке воно зелене перемир"я !!!Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!)))
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01.04.2021 18:40 Відповісти
про ответку - тишина.....только бамажная писулина от СЦКК...
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01.04.2021 18:43 Відповісти
Оркам пох...,вони вчора ОБСЕсівський БПЛА замочили мовчки !!!)))
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01.04.2021 18:45 Відповісти
не наказанное зло - борзеет !!!!
ибо ни в каких договорах со срахой о перемирии нет четко указанных ответных назидательных и наказательных (конкретно!) мер за срыв перемирия и режима тишины...
самым примитивно-превентивным было бы закрытие КПВВ до полного и всеобъемлющего (ну хотя бы 5 дней тишины)...
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01.04.2021 18:50 Відповісти
Безвідповідальність,породжує вседозволеність(беспредел) !!!)))
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01.04.2021 18:53 Відповісти
А те морозяться,как будто они не заметили,типа все в порядке.
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01.04.2021 20:57 Відповісти
ОБСЕ морозиться ??? Мене більше непокоїть бездіяльність зеленої плісняви ,повний -олл фрост !!!)))
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01.04.2021 21:08 Відповісти
Кацапи готують завдати ударів південний,південно-західний,північний напрямок,північний напрямок на Київ як коригуючиий у просуванні з півдня на Херсон й
на південний захід -Маріуполь Бердянськ.
Народе України,не мовчи,бийте в набат по всім політичним майданам.Кацапи вже готові до крові.
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01.04.2021 18:50 Відповісти
срочно высылайте клована на передовую с гастролями,у нас же всё ок,не стреляют
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01.04.2021 18:42 Відповісти
1 апреля его праздник- завтра собирает «заседание» как двери красить ....
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01.04.2021 18:43 Відповісти
В Україні. 1 квітня, 365 днів на рік !!!)))
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01.04.2021 18:46 Відповісти
Разом з усім 95 балаганом,ВРУ та ОП !!!)))
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01.04.2021 18:44 Відповісти
Редакторе ,ОТУ "Схід" та "Північ" ,російською перекладаються ,як ОТГ "Схид" та "Пивнич" !!!)))
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01.04.2021 18:42 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky


https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1377628803866968072 1 ч

Макрон и Меркель своим щебетанием с убийцей за спиной его потенциальной жертвы подтолкнули того к роковому шагу. Это тоже будет отмечено будущим трибуналом.
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01.04.2021 18:46 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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01.04.2021 18:57 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Терористи 6 разів порушили перемир'я 1 квітня, поранено одного українського воїна, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 325
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01.04.2021 19:55 Відповісти
ТА КАКОЕ В ЖО..У "ПЕРЕМИРИЕ"?!
УЖЕ И РАШКА ОФИЦИАЛЬНО ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПЕРЕМИРИЯ!
А У ЗЕ-НАРКОМАНА ОНО ЕЩЕ " ЕСТЬ".
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01.04.2021 21:36 Відповісти
в донецке тишина
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01.04.2021 21:57 Відповісти
какое перемирие, сколько можно играть словами?
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01.04.2021 22:51 Відповісти
 
 