Ескалація Росією ситуації на Донбасі є наймасштабнішою за останні роки, - заява МЗС
Міністерство закордонних справ України виступило із заявою з приводу системного порушення Росією перемир'я на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
У заяві зазначається: "Україна і партнери нашої держави констатують системне загострення Росією ситуації з безпеки в Донецькій і Луганській областях і в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.
Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною і наймасштабнішою за останні роки.
Своїми діями Російська Федерація завела ситуацію в глухий кут, вихід з якої тільки один: дипломатія".
"Москва має припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичному врегулюванню і режиму припинення вогню.
Україна разом з Німеччиною і Францією як посередниками в нормандському форматі роблять все можливе, щоб спонукати Росію до конструктивного переговорного процесу. Інші наші партнери, зокрема США, Канада, Велика Британія, НАТО, також виступають за продовження Росією переговорів.
Яку б дезінформацію не поширювали Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання, адже мир і життя людей є фундаментальною цінністю для нашої держави", - резюмували в МЗС.
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1377602305026097156 3 ч IСТОРIЯ РФ готує"Майнільський інцидент"на Сході України? Провокація,що була використана СРСР Як привід для радянсько-фінської війни 1939 Після війни,17.04.40 За 5 днів після підписання мирного договору між СРСР і Фінляндією Сталін: "Война была необходима"
Мать вашу, МИД??? Шо вы делаете???
Так и депутатов не напасешься для вас. Хватит уже запугивать "народоизбранников" )))...
@Victor61139501
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29 мар.
Ребёнок называет путина -Палачина.
https://twitter.com/Victor61139501/status/1376447426131791878?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
1. я ничего вам не обещал 2. какая разница? 3. отсутствие плана и есть этот план.
С кем вы ведете переговоры если с вами никто не говорит?
1. с голосами в голове 2. неправда, я вот и сейчас кого то вижу 3. с Ленкой в итальянском суде.
..План Б - бежать, но бежать некуда ! и НИ ОДНА страна мира не будет их защищать - значит они сожгли мосты!? Вопрос лишь в том, сожгли мосты они для всех или только для себя !? (С)
Зебіли, з ригами, ватою та іншим гЕ з реготом та улюлюканням об'єдналиь під лозунгом "а то путен нападьот".