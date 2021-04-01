Ескалація Росією ситуації на Донбасі є наймасштабнішою за останні роки, - заява МЗС

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою з приводу системного порушення Росією перемир'я на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

У заяві зазначається: "Україна і партнери нашої держави констатують системне загострення Росією ситуації з безпеки в Донецькій і Луганській областях і в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.

Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною і наймасштабнішою за останні роки.

Своїми діями Російська Федерація завела ситуацію в глухий кут, вихід з якої тільки один: дипломатія".

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"Москва має припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичному врегулюванню і режиму припинення вогню.

Україна разом з Німеччиною і Францією як посередниками в нормандському форматі роблять все можливе, щоб спонукати Росію до конструктивного переговорного процесу. Інші наші партнери, зокрема США, Канада, Велика Британія, НАТО, також виступають за продовження Росією переговорів.

Яку б дезінформацію не поширювали Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання, адже мир і життя людей є фундаментальною цінністю для нашої держави", - резюмували в МЗС.