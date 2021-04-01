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Новини Агресія Росії проти України
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Ескалація Росією ситуації на Донбасі є наймасштабнішою за останні роки, - заява МЗС

Ескалація Росією ситуації на Донбасі є наймасштабнішою за останні роки, - заява МЗС

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою з приводу системного порушення Росією перемир'я на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

У заяві зазначається: "Україна і партнери нашої держави констатують системне загострення Росією ситуації з безпеки в Донецькій і Луганській областях і в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.

Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною і наймасштабнішою за останні роки.

Своїми діями Російська Федерація завела ситуацію в глухий кут, вихід з якої тільки один: дипломатія".

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"Москва має припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичному врегулюванню і режиму припинення вогню.

Україна разом з Німеччиною і Францією як посередниками в нормандському форматі роблять все можливе, щоб спонукати Росію до конструктивного переговорного процесу. Інші наші партнери, зокрема США, Канада, Велика Британія, НАТО, також виступають за продовження Росією переговорів.

Яку б дезінформацію не поширювали Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання, адже мир і життя людей є фундаментальною цінністю для нашої держави", - резюмували в МЗС.

Автор: 

МЗС (4139) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+15
Когнітивний дисонанс - блазень вірить обіцянкам кацапів і загроз та загиблих захисників України не помічає...
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01.04.2021 19:22
+12
Эскалация Россией ситуации на Донбассе является самой масштабной за последние годы, - заявление МИД - Цензор.НЕТ 5489
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01.04.2021 19:22
+11
А де говнокомандуючий, чому не збацає гнівний відосік з кривлянням?
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01.04.2021 19:18
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А ты не ной и не воруй, я так не делаю...
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01.04.2021 19:23 Відповісти
возьми с полки пирожок!
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01.04.2021 19:30 Відповісти
Так вы та расийской стране помойке всегда так жили
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01.04.2021 19:26 Відповісти
А де говнокомандуючий, чому не збацає гнівний відосік з кривлянням?
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01.04.2021 19:18 Відповісти
Воно бігає обісране по кімнаті й тремтить від страху. Точнісінько як вітя фьодоровіч у свій час.
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01.04.2021 19:59 Відповісти
Вин вже збацал видосик https://youtu.be/GxhEkry7JD8
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01.04.2021 20:03 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1377602305026097156 3 ч IСТОРIЯ РФ готує"Майнільський інцидент"на Сході України? Провокація,що була використана СРСР Як привід для радянсько-фінської війни 1939 Після війни,17.04.40 За 5 днів після підписання мирного договору між СРСР і Фінляндією Сталін: "Война была необходима"
Эскалация Россией ситуации на Донбассе является самой масштабной за последние годы, - заявление МИД - Цензор.НЕТ 8513
показати весь коментар
01.04.2021 19:18 Відповісти
Эскалация Россией ситуации на Донбассе является самой масштабной за последние годы, - заявление МИД - Цензор.НЕТ 5489
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01.04.2021 19:22 Відповісти
Когнітивний дисонанс - блазень вірить обіцянкам кацапів і загроз та загиблих захисників України не помічає...
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01.04.2021 19:22 Відповісти
"пора валить из этой страны"...
Мать вашу, МИД??? Шо вы делаете???
Так и депутатов не напасешься для вас. Хватит уже запугивать "народоизбранников" )))...
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01.04.2021 19:28 Відповісти
Victor APM - ВКБп.
@Victor61139501
·
29 мар.
Ребёнок называет путина -Палачина.
https://twitter.com/Victor61139501/status/1376447426131791878?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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01.04.2021 19:31 Відповісти
Что значит: ""Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режима прекращения огня. Источник: https://censor.net/ru/n3257090? А если она так не считает (на то и "Москва"!!!)? По-моему эти заявления далеки от реальности...
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01.04.2021 19:31 Відповісти
Это все говорится в уши Германии и Франции, не России.
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01.04.2021 20:06 Відповісти
Осталось четыре дня до войны.
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01.04.2021 19:31 Відповісти
В смысле??
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01.04.2021 19:35 Відповісти
Це лапоть.
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01.04.2021 19:38 Відповісти
https://youtu.be/5n3SL7AgBfc
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01.04.2021 19:43 Відповісти
Четыре, не четыре, но апрель-май очень вероятно. Поводом станут различные "перфомансы" от псевдопатриотов, как недавно возле ОП, но только по всей стране. Как результат - полная дестабилизация ситуации, чем и воспользуются кацапы
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02.04.2021 06:55 Відповісти
прогрессивное человечество/наши западные партнеры/америка/нато все-таки скажут решительное Нет! и путлеровская россия будет вынуждена отступиться от своих имперских планов! Главное-не поддаваца на провокации и не отвечать огнем!
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01.04.2021 19:36 Відповісти
А это кому именно молитва?
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01.04.2021 20:07 Відповісти
"Зеленский: Российские войска на границе с Украиной - это традиционное давление во время переговоров"... Два вопроса Вове. Год прошел. Где план "Б" ? .. варианты ответа -

1. я ничего вам не обещал 2. какая разница? 3. отсутствие плана и есть этот план.

С кем вы ведете переговоры если с вами никто не говорит?
1. с голосами в голове 2. неправда, я вот и сейчас кого то вижу 3. с Ленкой в итальянском суде.
..План Б - бежать, но бежать некуда ! и НИ ОДНА страна мира не будет их защищать - значит они сожгли мосты!? Вопрос лишь в том, сожгли мосты они для всех или только для себя !? (С)
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01.04.2021 19:41 Відповісти
2018 , мордор стягує війська до українського кордону. Навчання "Восток -2018".
Зебіли, з ригами, ватою та іншим гЕ з реготом та улюлюканням об'єдналиь під лозунгом "а то путен нападьот".
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01.04.2021 19:45 Відповісти
А теперь кто и с чем объединяется?
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01.04.2021 20:09 Відповісти
Мантра зеленого обглодыша уже не работает.
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01.04.2021 19:55 Відповісти
Враг готов напасть. Вот почему зеле так важно сейчас посадить всех патриотов: Стерненко, Семенченко и многих других - он готовится официально капитулировать и патриоты ему мешают.
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02.04.2021 11:01 Відповісти
 
 