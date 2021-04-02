Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну Володимиру Лайкову відкрили на Дніпропетровщині. ФОТО

У понеділок, 29 березня, в селі Голубівка Новомосковського району Дніпропетровської області відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Володимиру Михайловичу Лайкову, 1985 року, старшому солдату, кулеметникові 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 07.06.2017 року в районі села Жолобок Новоайдарського району Луганської області внаслідок обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Новомосковського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"29 березня 2021 в селі Голубівка Новомосковського району, за участю голови Перещепинської міської територіальної громади Ярослава Цвіркуна, військового комісара Новомосковського ОМТЦК і СП підполковника Анатолія Бакуна, громади села Голубівка відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки кулеметникові механізованого взводу військової частини А1302 старшому солдату Лайкову Володимиру Михайловичу, справжньому патріоту і громадянину, мужньому і рішучому військовослужбовцю.

Народився Володимир 8 жовтня 1985 року в селі Голубівка Новомосковського району. У липні 2015 року Володимира було призвано по мобілізації на військову службу, а потім підписав контракт, і в березні 2017 брав участь у російсько-українській війні в складі 30 окремої механізованої бригади.

У квітні 2017 Володимир знову пішов до Збройних Сил України захищати свою державу, і продовжив боротьбу з агресором. Володимир Михайлович під час військової служби ніколи не шукав легких шляхів і завжди бездоганно виконував свій військовий обов'язок, залишаючись пліч-о-пліч зі своїми побратимами.

7 червня 2017 поблизу села Жолобок, в Луганській області, йшов бій, під час якого наші воїни захопили ворожу позицію. Ворог почав обстрілювати позиції наших захисників із важкої артилерії і стрілецької зброї. Вибух одного зі снарядів обірвав життя Володимира.

26 лютого 2018 Указом президента України від №42/2018 за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності старший солдат Лайко Володимир Михайлович нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно)", - наголошується в повідомленні.

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