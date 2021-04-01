Посольство США за підсумками зустрічі військових аташе з керівництвом Міноборони України: Ми уважно спостерігаємо за ситуацією

Аташе з питань оборони США, Канади, Великої Британії провели зустріч з міністром оборони України Андрієм Тараном і його заступниками Анатолієм Петренком і Олександром Поліщуком.

Про це посольство США в Україні повідомляє в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету і територіальної цілісності й уважно спостерігаємо за ситуацією", - сказано в повідомленні посольства за підсумками минулої зустрічі.

У зустрічі брали участь також командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв і начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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