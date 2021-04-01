Вдячний Канаді за солідарність і підтримку нашого суверенітету, - Кулеба провів розмову з канадським колегою Гарно
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з канадським колегою Марком Гарно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
"Провів дуже дружню і предметну розмову з міністром закордонних справ Канади Марком Гарно на тлі системного загострення Росією ситуації з безпекою на сході України і в Криму. Вдячний Канаді за солідарність і непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав Кулеба.
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тос вест
показати весь коментар01.04.2021 19:51 Відповісти Мені подобається 2
Ан Мур
показати весь коментар01.04.2021 20:57 Відповісти Мені подобається 1
Ярема Стогін #480360
показати весь коментар01.04.2021 21:40 Відповісти Мені подобається 0
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