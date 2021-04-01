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Вдячний Канаді за солідарність і підтримку нашого суверенітету, - Кулеба провів розмову з канадським колегою Гарно

Вдячний Канаді за солідарність і підтримку нашого суверенітету, - Кулеба провів розмову з канадським колегою Гарно

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з канадським колегою Марком Гарно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

"Провів дуже дружню і предметну розмову з міністром закордонних справ Канади Марком Гарно на тлі системного загострення Росією ситуації з безпекою на сході України і в Криму. Вдячний Канаді за солідарність і непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав Кулеба.

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Автор: 

Канада (2203) Кулеба Дмитро (3604) Гарно Марк (10)


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На свої роки Гарний Гарно ,та й вчинив Гарно підтримавши Україну !
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01.04.2021 19:51 Відповісти
а що, зе-кловану і https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03Q_rAx9yKv2oaWAVy1reueir9qLQ:1617299797589&q=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD+%D0%A2%D1%80%D1%8E%D0%B4%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEoyzcp4xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrFKXphyYduFDRcbLzZdnHZhr8KFRRcbLvZd2HJhHwAGwWL1YAAAAA Джастін Трюдо не хоче дзвонити?
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01.04.2021 20:57 Відповісти
Це єдине, на що ця кулеба здатна - обурюватися, дякувати і поздоровляти. Тут не потрібно ні інтелекту, ні розуму, ні дозволу. Та й ніхто не реагує... класичне "отбывание номера" для пустопорожнього пи..абола- бездаря.
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01.04.2021 21:40 Відповісти
 
 