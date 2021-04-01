Миколаїв посилює карантин: транспорт - за перепустками і тільки в години пік

У Миколаєві вводять додаткові карантинні заходи - громадський транспорт працюватиме тільки в години пік, школярі після канікул переходять на дистанційне навчання.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Через складну епідемічну ситуацію, пов'язану зі зростанням захворюваності на коронавірус, регіональна і міська комісії з питань ТЕБ ​​та НС ухвалили низку рішень про введення додаткових карантинних заходів. А саме: з 3 квітня транспорт працюватиме з 6:30 до 09:00 і з 16:30 до 19:00. При цьому для проїзду треба обов'язково мати не тільки пропуск, а й документи, що посвідчують особу. В інший час громадський транспорт не ходитиме", - сказав Сенкевич.

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За його словами, Миколаївщина залишається в червоній зоні. В області перевищено епідпоріг майже на 20%, показник рівня госпіталізації становить понад 108 осіб на 100 тис. населення при нормі до 60. Завантаженість ліжок із киснем становить майже 70%, при нормі до 65%.

Дитячі садки продовжують працювати, але приймають дітей у тих батьків, які працюють. Старші класи (5-11) після канікул повертаються на дистанційне навчання. Початкова школа (1-4 класи) після канікул до 11 квітня теж буде навчатиметься дистанційно.