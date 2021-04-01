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Новини Коронавірус і карантин
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Миколаїв посилює карантин: транспорт - за перепустками і тільки в години пік

Миколаїв посилює карантин: транспорт - за перепустками і тільки в години пік

У Миколаєві вводять додаткові карантинні заходи - громадський транспорт працюватиме тільки в години пік, школярі після канікул переходять на дистанційне навчання.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Через складну епідемічну ситуацію, пов'язану зі зростанням захворюваності на коронавірус, регіональна і міська комісії з питань ТЕБ ​​та НС ухвалили низку рішень про введення додаткових карантинних заходів. А саме: з 3 квітня транспорт працюватиме з 6:30 до 09:00 і з 16:30 до 19:00. При цьому для проїзду треба обов'язково мати не тільки пропуск, а й документи, що посвідчують особу. В інший час громадський транспорт не ходитиме", - сказав Сенкевич.

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За його словами, Миколаївщина залишається в червоній зоні. В області перевищено епідпоріг майже на 20%, показник рівня госпіталізації становить понад 108 осіб на 100 тис. населення при нормі до 60. Завантаженість ліжок із киснем становить майже 70%, при нормі до 65%.

Дитячі садки продовжують працювати, але приймають дітей у тих батьків, які працюють. Старші класи (5-11) після канікул повертаються на дистанційне навчання. Початкова школа (1-4 класи) після канікул до 11 квітня теж буде навчатиметься дистанційно.

Автор: 

карантин (18172) Миколаїв (1808) Сєнкевич Олександр (229) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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На багатьох підприємствах харчової промисловості (критична інфраструктура) люди працюють по графіку: день-ніч-2 дні дома. Як їм на зміну на 20:00 і зі зміни, після 20:00, їхати?
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01.04.2021 20:15 Відповісти
Ну вибачай. Він не майстер спорту у боротьбі з КОВІДом.
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01.04.2021 20:21 Відповісти
Такси не запрещено.
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01.04.2021 20:24 Відповісти
Згадуючи минулий локдаун і таксистів...у людей зарплати не вистачить.
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01.04.2021 20:52 Відповісти
Руководство предприятия должно пошевелиться. Автобус арендовать, график развозки составить.
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01.04.2021 21:47 Відповісти
простіше буде ноівлю на роботі організувати. робітники занадто розкидані по місту, ще скільки за містом.
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01.04.2021 22:04 Відповісти
ночівлю
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01.04.2021 22:05 Відповісти
Или так.
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01.04.2021 22:08 Відповісти
 
 