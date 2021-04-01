Південноафриканський штам коронавірусу виявлено у двох областях України, британський - у всіх, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляє про поширення британського штаму коронавірусу у всіх областях України та появу південноафриканського штаму в двох областях.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для нас зараз головне - дотримання правил епідбезпеки, тому що британський штам, який є зараз в Україні, зараз поширений по всій території України ... у всіх областях він зафіксований. Більш того, у нас у двох областях зафіксовано і південноафриканський штам", - сказав Степанов.

За словами керівника відомства, ці два штами агресивніші, ніж попередні, і "змінюють нинішню картину".

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