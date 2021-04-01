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Новини Коронавірус і карантин
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Південноафриканський штам коронавірусу виявлено у двох областях України, британський - у всіх, - Степанов

Південноафриканський штам коронавірусу виявлено у двох областях України, британський - у всіх, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляє про поширення британського штаму коронавірусу у всіх областях України та появу південноафриканського штаму в двох областях.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для нас зараз головне - дотримання правил епідбезпеки, тому що британський штам, який є зараз в Україні, зараз поширений по всій території України ... у всіх областях він зафіксований. Більш того, у нас у двох областях зафіксовано і південноафриканський штам", - сказав Степанов.

За словами керівника відомства, ці два штами агресивніші, ніж попередні, і "змінюють нинішню картину".

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
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01.04.2021 20:34
+4
а вакцинация когда?
а то шо вирусы по Земле распространяются -мы и так фкурседела
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01.04.2021 20:32
+4
какая лаборатория это подтвердила? (у нас разве есть такие??)
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01.04.2021 20:33
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а вакцинация когда?
а то шо вирусы по Земле распространяются -мы и так фкурседела
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01.04.2021 20:32 Відповісти
Шляются украинцы по Англиям и ЮАРам! ! Спасу нет! Ждем филлипинский и Код-де вуаравский!
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01.04.2021 20:32 Відповісти
Оманський буде ще.
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01.04.2021 20:33 Відповісти
Оманский зашел в страну еще в 19 году....
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01.04.2021 20:46 Відповісти
какая лаборатория это подтвердила? (у нас разве есть такие??)
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01.04.2021 20:33 Відповісти
Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
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01.04.2021 20:34 Відповісти
Оце так хохмачі. Це вам не двері розмальовувати. Справжній 95-й квартал. Маленьке доповнення. Бенефіціаром «Грейс оф год» вказаний індус Пранаав Кумар, який прописаний в передмісті Києва на вул. Бродівська 52. За цією ж адресою прописаний Кульдіп Кумар. https://nashigroshi.org/2021/03/24/indiys-ku-vaktsynu-v-ukraini-zareiestruvaly-na-prokladku-vlasnyk-iakoi-propysanyy-na-pustyri/ На місці виявилося що це пустир.
Південноафриканський штам коронавірусу виявлено у 2-х областях України, британський - у всіх, - Степанов - Цензор.НЕТ 1031
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01.04.2021 21:21 Відповісти
Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в 2-х областях Украины

Особенно много разновидностей корона вируса в СМИ. А на улице все отлично...
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01.04.2021 20:36 Відповісти
Шо есть, то есть. Все перепуганные на Цензор сбежались, тут прячутся. Руки себе заламывают. Все поголовно - страшные специалисты.
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01.04.2021 20:45 Відповісти
А ось що кажуть спеціалісти, можна подивитись на відео, якщо подивитись до кінця.
https://www.youtube.com/watch?v=6Zo5-0PXXm0 ВРАЧ ПОРВАЛА ЗЕЛЕНСКОГО: СВОЛОЧЬ, МЕСТ НЕТ, КИСЛОРОДА НЕТ, СО СТЕПАНОВЫМ ЗАРАБОТАЛИ ДЕНЬГИ НА ЖИЗНЯХ
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01.04.2021 21:28 Відповісти
Наші лікарі в лікарнях - найчесніші люди, без кишень на халатах.
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01.04.2021 21:48 Відповісти
Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в 2-х областях Украины

Особенно много разновидностей корона вируса в СМИ. А на улице все отлично...
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01.04.2021 20:37 Відповісти
Глобализация коснулась и нашего здоровья.
Мир стал мобильным, быстрым и взаимозависимым.
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01.04.2021 20:38 Відповісти
Степанов,я шо,в Англии живу?
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01.04.2021 20:40 Відповісти
а шо в Англїїї.. погода всєкда в нормє)))
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01.04.2021 20:42 Відповісти
...а куртка за 22 тысячи долларов обнаружена только у Степанова.
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01.04.2021 20:41 Відповісти
человек на куртку всю жизнь пахал))) чего причепился))
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01.04.2021 20:43 Відповісти
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01.04.2021 20:44 Відповісти
Престрельте цю собаку!!!
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01.04.2021 20:47 Відповісти
Без тебя не справимся.. Бери парабеллум))
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01.04.2021 20:49 Відповісти
"Я дам вам парабеллум" (с)
Південноафриканський штам коронавірусу виявлено у 2-х областях України, британський - у всіх, - Степанов - Цензор.НЕТ 8863
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01.04.2021 20:55 Відповісти
Цього
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01.04.2021 21:05 Відповісти
Ждем австралийский ))
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01.04.2021 20:57 Відповісти
Від нього, як я пам'ятаю, Астразенека зовсім не захищає.
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01.04.2021 21:02 Відповісти
Це твоя перемога!
Твоя і бубочки!
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01.04.2021 21:24 Відповісти
Думаю Кормушка на шару це як алкашу похмілля. Скоро буде один тільки вірус і всі його будуть лікувати. Про інших подумає Ангел охоронець.
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01.04.2021 22:41 Відповісти
 
 