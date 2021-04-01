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Південноафриканський штам коронавірусу виявлено у двох областях України, британський - у всіх, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляє про поширення британського штаму коронавірусу у всіх областях України та появу південноафриканського штаму в двох областях.
Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Для нас зараз головне - дотримання правил епідбезпеки, тому що британський штам, який є зараз в Україні, зараз поширений по всій території України ... у всіх областях він зафіксований. Більш того, у нас у двох областях зафіксовано і південноафриканський штам", - сказав Степанов.
За словами керівника відомства, ці два штами агресивніші, ніж попередні, і "змінюють нинішню картину".
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+4 Гыг с Вами
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а то шо вирусы по Земле распространяются -мы и так фкурседела
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
Особенно много разновидностей корона вируса в СМИ. А на улице все отлично...
https://www.youtube.com/watch?v=6Zo5-0PXXm0 ВРАЧ ПОРВАЛА ЗЕЛЕНСКОГО: СВОЛОЧЬ, МЕСТ НЕТ, КИСЛОРОДА НЕТ, СО СТЕПАНОВЫМ ЗАРАБОТАЛИ ДЕНЬГИ НА ЖИЗНЯХ
Особенно много разновидностей корона вируса в СМИ. А на улице все отлично...
Мир стал мобильным, быстрым и взаимозависимым.
Твоя і бубочки!