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Лукашенко розпорядився за два роки створити білоруську вакцину проти коронавірусу
Олександр Лукашенко видав розпорядження про створення вітчизняної вакцини проти коронавірусу. Документ було підписано 1 квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Лукашенка.
Так, очікується, що вакцина буде створена впродовж 2021-2023 років. Над її створенням працюватимуть Міністерство охорони здоров'я і Національна академія наук Білорусі.
Зокрема, визначено організації - виконавці робіт з її створення, основні етапи та джерела фінансування цих робіт, терміни проведення доклінічних і клінічних випробувань.
Передбачено також реконструкцію центру експериментальної і прикладної вірусології Інституту біофізики і клітинної інженерії НАН Білорусі.
Топ коментарі
+12 vitaliymkua
показати весь коментар01.04.2021 21:18
+11 Шрек Баблокат
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+10 Janis Schulz
показати весь коментар01.04.2021 21:23
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Навіть колгоспник їх тролить!
Нащо два роки чекати???
А по факту -- серьёзные фирмы в Беларуси -- те, что работают с Забугорьем, почти поголовно на удалёнке работают.
Там мор, на самом деле.
Луки не станет в этом году, а через два года и так всех попустит... -- хоть и в силу различных обстоятельств.
Туго там у вас. И меня касается -- Коханя и Доця в Минске -- уже раз переболели, второго раза боимся.
А в Тунисе, Спутник какой-то странный -- двухкомпонентный. ?
Да и не принято там отказываться от решений правительства -- там строго.