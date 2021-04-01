Лукашенко розпорядився за два роки створити білоруську вакцину проти коронавірусу

Олександр Лукашенко видав розпорядження про створення вітчизняної вакцини проти коронавірусу. Документ було підписано 1 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Лукашенка.

Так, очікується, що вакцина буде створена впродовж 2021-2023 років. Над її створенням працюватимуть Міністерство охорони здоров'я і Національна академія наук Білорусі.

Зокрема, визначено організації - виконавці робіт з її створення, основні етапи та джерела фінансування цих робіт, терміни проведення доклінічних і клінічних випробувань.

Передбачено також реконструкцію центру експериментальної і прикладної вірусології Інституту біофізики і клітинної інженерії НАН Білорусі.

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