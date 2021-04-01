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Новини Коронавірус і карантин
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Лукашенко розпорядився за два роки створити білоруську вакцину проти коронавірусу

Лукашенко розпорядився за два роки створити білоруську вакцину проти коронавірусу

Олександр Лукашенко видав розпорядження про створення вітчизняної вакцини проти коронавірусу. Документ було підписано 1 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Лукашенка.

Так, очікується, що вакцина буде створена впродовж 2021-2023 років. Над її створенням працюватимуть Міністерство охорони здоров'я і Національна академія наук Білорусі.

Зокрема, визначено організації - виконавці робіт з її створення, основні етапи та джерела фінансування цих робіт, терміни проведення доклінічних і клінічних випробувань.

Передбачено також реконструкцію центру експериментальної і прикладної вірусології Інституту біофізики і клітинної інженерії НАН Білорусі.

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Автор: 

Білорусь (7938) вакцина (4419) карантин (18172) Лукашенко Олександр (2655) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Документ был подписан 1 апреля.

Навіть колгоспник їх тролить!
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01.04.2021 21:18
+11
уже создана.. называется "дранники".. .. и главное, она безопасна для здоровья!
Лукашенко распорядился за два года создать белорусскую вакцину от коронавируса - Цензор.НЕТ 8960
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01.04.2021 21:21
+10
Вакцина создайся, раз, два! ))))
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01.04.2021 21:23
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Документ был подписан 1 апреля.

Навіть колгоспник їх тролить!
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01.04.2021 21:18 Відповісти
А он уточнил, от какого именно?
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01.04.2021 21:19 Відповісти
Крохмала будет мгооо.
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01.04.2021 21:20 Відповісти
уже создана.. называется "дранники".. .. и главное, она безопасна для здоровья!
Лукашенко распорядился за два года создать белорусскую вакцину от коронавируса - Цензор.НЕТ 8960
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01.04.2021 21:21 Відповісти
ща девчонки подтянутся, рецепт выведывать.
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01.04.2021 22:02 Відповісти
Все просто ,але смачно !!!))))
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01.04.2021 22:04 Відповісти
То для нас смачно и просто... Девчонкам смакують ще смачнiшчi.
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01.04.2021 22:07 Відповісти
Головне ,міліметрів з 5 до края склянки недоливати !!!)))
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01.04.2021 22:27 Відповісти
бурачанки чи малясовки? та ж гичка поперек горлянки встане.
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01.04.2021 22:38 Відповісти
А чи не простіше зупинити пандемію своїм указом???
Нащо два роки чекати???
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01.04.2021 21:21 Відповісти
нафту з газом вже знайшов..
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01.04.2021 21:24 Відповісти
Вакцина создайся, раз, два! ))))
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01.04.2021 21:23 Відповісти
ха.. дык, ведь Бацька же недавно говорил что никакого вируса в РБ нет и быть не может.. ..
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01.04.2021 21:24 Відповісти
а он , как бубочка, какую локшину ему окружение на уши навесит, той и довольствуется.
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01.04.2021 22:01 Відповісти
Лукашенко распорядился за два года создать белорусскую вакцину от коронавируса - Цензор.НЕТ 7244
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01.04.2021 21:24 Відповісти
Указки-рассказки...

А по факту -- серьёзные фирмы в Беларуси -- те, что работают с Забугорьем, почти поголовно на удалёнке работают.
Там мор, на самом деле.

Луки не станет в этом году, а через два года и так всех попустит... -- хоть и в силу различных обстоятельств.
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01.04.2021 21:25 Відповісти
сегодня сват от короны отдал богу душу , земля ему пухом и царствие небесное. К здоровому( после операции), подселили коронавирусника(70% поражение легких) - все , что нужно знать о бесплатной больнице от Ябацьков.
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01.04.2021 21:59 Відповісти
Мои соболезнования...
Туго там у вас. И меня касается -- Коханя и Доця в Минске -- уже раз переболели, второго раза боимся.
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01.04.2021 22:06 Відповісти
спасибо. Только я житель Украины, нахожусь далеко на югах(за межами неньки). Дай бог вам и вашим близким здоровья.
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01.04.2021 22:10 Відповісти
Лукашенко распорядился за два года создать белорусскую вакцину от коронавируса - Цензор.НЕТ 886
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01.04.2021 21:26 Відповісти
ой , зачем постить эту... 2 сапога пара...
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01.04.2021 21:55 Відповісти
привiт щирому другу... але ж бо е до вас невелике проханнячко: " бiльш лагiдно поводьтесь з однiею русалонькою, щоби я не червонiв.
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01.04.2021 22:19 Відповісти
Силён чертяка )))
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01.04.2021 21:26 Відповісти
Отакої. А як же ж 100 г і булочка? Вже не діє?
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01.04.2021 21:28 Відповісти
просто. менты пробухали все "лекарство" в оцеплениях. та и шо там за лекарство, в лучшем случае "зубровка".
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01.04.2021 21:54 Відповісти
К тому времени эта корона мутирует уже раз 20 Но, у таракана всё стабильно. На мутацию короны он разрешение не давал)))
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01.04.2021 21:31 Відповісти
Чекайте, так він казав, що в Білорусі корони немає...
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01.04.2021 21:32 Відповісти
поздно пить Боржоми... Злигався с вагнеровцами - получил головняк.
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01.04.2021 21:51 Відповісти
Типа "прогнать крымского хана с изюмского шляха!"
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01.04.2021 21:33 Відповісти
Думаю справляться з розробкою вакцини за 1 місяць, а братушки з мордору їм допоможуть.
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01.04.2021 21:37 Відповісти
Сказал,значит создадут!!!
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01.04.2021 21:38 Відповісти
Даже догадываюсь, как она будет называться - "Kartofan-Luka" или "Diktator-Kolhoz".....
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01.04.2021 21:41 Відповісти
не, скока той жизни, sure, назовет "НАКОЛЯН"
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01.04.2021 21:47 Відповісти
Навіщо?!!!!!! калхозенфюрер!!! не вже ти його нарешті побачив у своєму калхозє?))))
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01.04.2021 21:43 Відповісти
прiсь ейбочки , бубочка-2 - отелився в апреле, а должен год назад.
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01.04.2021 21:44 Відповісти
а ведь создадут. У них от взгляда бацьки комбайны заводятся. Без горючего.
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01.04.2021 21:44 Відповісти
заводятся в обратную сторону.... Но это все семечки... Шо у бацьки не срослось со "Спутником-V"
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01.04.2021 21:49 Відповісти
В Тунисе активно всех ширяют этим пятым Спутником... ...а там у меня сестра и племянница -- хорошего не жду.
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01.04.2021 22:08 Відповісти
Эта вакцина изначально была разработана для животных, затем адаптирована к ягелеядным. Мало того, что она малоэффективна, но в ней есть тяжелые металлы, которые затем убъют организм. Вся Европа не зра отказалась, ко всему, спутник и не сертифицирован. Объясните это сестре, пусть ищут другой вариант по вакцинации.
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01.04.2021 22:16 Відповісти
в крайнем случае, если вы вещаете из Германии, то вышлите сестре нормальную вакцину.
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01.04.2021 22:23 Відповісти
Хы... -- сам в очереди стою на проширяться... *)

А в Тунисе, Спутник какой-то странный -- двухкомпонентный. ?
Да и не принято там отказываться от решений правительства -- там строго.
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01.04.2021 22:29 Відповісти
правильно, один - от ящура, второй - от последствий.
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01.04.2021 22:32 Відповісти
всеравно, можно галочку поставить, а уколоться чем-нить более стоящим. Попытайтесь, разбейтесь в мотлох, достаньте для сестры. Спутником россияне отказываются колоться - и это из роисновостей.
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01.04.2021 22:35 Відповісти
Вы не в теме -- это не реально.
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01.04.2021 22:56 Відповісти
ecли это так сложно, будем надеяться на лучший исход. Щасти вам.
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02.04.2021 01:39 Відповісти
https://www.rbc.ru/society/26/02/2021/6038f9c59a79477b1fcd881d Белоруссия запустила собственное производство вакцины «Спутник V»
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01.04.2021 23:35 Відповісти
есть такая совковая традиция, ляпнуть "догнать и перегнать!" ))
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01.04.2021 21:45 Відповісти
Навіть токарні верстати були-ДИП-300,ДИП-500 !!!!)))
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01.04.2021 21:53 Відповісти
ага, помню. так а они и щас наверное есть ))
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01.04.2021 21:57 Відповісти
Той чермет ,ще років 50 послужить !!)))
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01.04.2021 22:02 Відповісти
точно! я вже гуглёнувся )) продаються )))
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01.04.2021 22:04 Відповісти
Рязанские-163 чи 165 !!!))))
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01.04.2021 22:05 Відповісти
)) вєчні залізяки. я між школою і уні 8 місяців на 1к62 прооколачувався. дипи стояли через ряд збоку.
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01.04.2021 22:10 Відповісти
Я робив налагоджувальником токарних автоматів та напівавтоматів !!!)))
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01.04.2021 22:20 Відповісти
то вже було після мене ))
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01.04.2021 22:21 Відповісти
Я механиком по ремонту в цеху автоматов продольного точения и револьверных.
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01.04.2021 23:12 Відповісти
Я на вертікальних робив ,типа "Буллард" !!!)))
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02.04.2021 00:02 Відповісти
Там, на имперской, околачивается нач цеха станков с програмным управлением(из каазлабада), рассказывал, что все платы из контрол боксов перетырил. Дома из них выпаивает серебро, чтобы невесте справить кольцо, по-видимому обручальное... ЗЫ...Кто встретит, повесте ему на шею табличку со слоганом( от любящей старушки), мол , LORELEI-NIK... Иногда себя бичует погонялом, типо, феникс виморений, а так, инженером себя кличет. Кста, кто не знает, земент Джамал иногда подрабатывает Правдивым.
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02.04.2021 02:09 Відповісти
десь по параші мабуть ще й досі трофєйні пашуть, шо дєды по европі накрали. бюргери розказували, коли в 1955 совок виводився з австрії, то з заводів повивозили все! от станків пооставались одні крепежі влиті в фундаменти ))) причому вони тільки зразу горювали. прийшлось апгрейдить, й вони прийняли це, як "не було б щастя, та нещастя помогло" )) нові й точніші були поставлені. з тих пір постійно модернізують)) а на уралі мабуть й досі крутяться, ті з ремінними передачами од валу, шо через весь цех йде. ну і точність з тих років )))
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01.04.2021 22:21 Відповісти
Я в 1976 р. бачив амерский верстат -напівавтомат 1936 р.!!! Робив краще за нові ,Краснодарські !!!)))
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01.04.2021 22:23 Відповісти
я такого не бачив. в відні є технічний музей. коли я туда первий раз пішов, то я побачив там багато кой чого з того, шо бачив в уні в лабораторіях. всі ці прибори й інструменти прийшли з дєдовськими трофеями та так з тих пір і юзались. і це кінець 70х ))
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01.04.2021 22:31 Відповісти
То були реально робочі верстати !!!)))
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01.04.2021 22:40 Відповісти
і це не чудо. це ж не "сделано в совкє" і "знак качества" шоб дірки прикрить )) може й зараз ще при ділі. в тому ж чиємусь гаражі.
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01.04.2021 22:46 Відповісти
синтезируют из его клубней ?
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01.04.2021 21:54 Відповісти
Бацька маладец...ВОТ СКОКО ПОДОПЫТНЫХ КРОЛИКОВ на демонстрациях бегало..Я так думаю...шо у Бацьки вакцина будет раньше.
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01.04.2021 22:04 Відповісти
Партия сказала -НАДО,комсомол ответил-ЕСТЬ !!!))))
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01.04.2021 21:54 Відповісти
а по-моему, никто ничегу не отвечает. Бацька , просто, воет на Луну.
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01.04.2021 22:03 Відповісти
Як "дружище Джим" !!!)))
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01.04.2021 22:20 Відповісти
Як "горбатий" песик , котрому немае чим зайнятись, окрiм як тiльки що сходити до вiру(тому й "горбатий")... мабуть бацька закреп пiдхопив, очi - на лоба, тому й порозумiння отримав, що до пагубностi корони.
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01.04.2021 22:29 Відповісти
sure... драниками з рисом обперезався, та не подумав, що рис можна використовувати, як лiкувальний засiб вiд швидкоi...
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01.04.2021 22:44 Відповісти
И создаст же блдь !
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01.04.2021 22:09 Відповісти
...создать белорусскую вакцину от коронавируса... по лицензии ***** Новачок 2.0 ...
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01.04.2021 22:24 Відповісти
не... новичок 2, 3, 4. есть(китай, индия бразилия) . Как не крути, будет опять же под номером 5.
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01.04.2021 22:31 Відповісти
Свое производство лишним не будет.
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01.04.2021 22:31 Відповісти
Клучевое слово - "не будет". Своего производства не будет. Кишка тонка.
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01.04.2021 22:43 Відповісти
Лукашенко распорядился за два года создать белорусскую вакцину от коронавируса "Пукник 5А"
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01.04.2021 22:53 Відповісти
І хто ж буде фінансувати цей "прорив" вартістю в сотні мільйонів баксів без можливості збуту?
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01.04.2021 23:33 Відповісти
А чем его брацкий Спутник не устраивает?
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01.04.2021 23:36 Відповісти
То бацька понты клеит. Пыня втюривает картопляныку непотрiб, называй его потом как хошь, лишь бы купил.
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02.04.2021 01:58 Відповісти
два года на переклейку наклеек что-то многовато
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01.04.2021 23:49 Відповісти
эх, не хватило нам такого жесткого лидера 7 лет назад, чтобы сохранить порядок...
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02.04.2021 06:28 Відповісти
А сколько за пятилетку? Две?.. Ампулы?
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02.04.2021 07:20 Відповісти
Нефти и газа уже набурил - девать некуда
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02.04.2021 16:04 Відповісти
 
 