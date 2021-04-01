У водосховищах окупованого Криму зафіксовано в 1,7 разу менше води, ніж рік тому

Опади в березні поповнили водосховища поверхневого стоку в окупованому Криму на 13 млн кубометрів, але води там у підсумку майже вдвічі менше, ніж рік тому - лише 61,4 млн кубів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"До початку квітня загальний сумарний обсяг води у водосховищах, розташованих у руслах річок, становив 61,39 млн куб. м, що на 13,082 млн куб. м більше, ніж місяць тому, але на 44,87 млн ​​куб. м менше, ніж у 2020 році", - сказано в матеріалі на сайті кримського гідрометцентру.

Опади, які випали в березні, мали локальний характер. "У степових районах вони становили норму, на Південному березі Криму 41-45% норми, у північному передгір'ї - 112-146% норми. У басейнах річок Бельбек і Кача опадів випало на 38-75% більше норми, в інших річкових басейнах вони становили переважно норму", - зазначають метеорологи.

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У Кримських горах був сніг, його танення, супроводжуване випаданням дощів, сприяло короткочасному підвищенню рівнів води в басейнах більшості річок північного передгір'я на 1-25 см, а в пониззі річки Бельбек - на пів метра.

"У басейнах більшості селевих річок округів Алушта, Судак і Феодосія зберігалося пересихання", - сказано в повідомленні.