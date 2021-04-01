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У водосховищах окупованого Криму зафіксовано в 1,7 разу менше води, ніж рік тому

У водосховищах окупованого Криму зафіксовано в 1,7 разу менше води, ніж рік тому

Опади в березні поповнили водосховища поверхневого стоку в окупованому Криму на 13 млн кубометрів, але води там у підсумку майже вдвічі менше, ніж рік тому - лише 61,4 млн кубів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"До початку квітня загальний сумарний обсяг води у водосховищах, розташованих у руслах річок, становив 61,39 млн куб. м, що на 13,082 млн куб. м більше, ніж місяць тому, але на 44,87 млн ​​куб. м менше, ніж у 2020 році", - сказано в матеріалі на сайті кримського гідрометцентру.

Опади, які випали в березні, мали локальний характер. "У степових районах вони становили норму, на Південному березі Криму 41-45% норми, у північному передгір'ї - 112-146% норми. У басейнах річок Бельбек і Кача опадів випало на 38-75% більше норми, в інших річкових басейнах вони становили переважно норму", - зазначають метеорологи.

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У Кримських горах був сніг, його танення, супроводжуване випаданням дощів, сприяло короткочасному підвищенню рівнів води в басейнах більшості річок північного передгір'я на 1-25 см, а в пониззі річки Бельбек - на пів метра.

"У басейнах більшості селевих річок округів Алушта, Судак і Феодосія зберігалося пересихання", - сказано в повідомленні.

Автор: 

посуха (66) Крим (14175) водопостачання (834) вода (1178)


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Топ коментарі
+21
2022 год. Жители Крыма спасаются через Керченский пролив.

В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад - Цензор.НЕТ 4755
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01.04.2021 21:26
+18
На самом деле выбор огромен, моча, камни с неба, гуляй рванина
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01.04.2021 21:23
+18
У водосховищах окупованого Криму зафіксовано в 1,7 рази менше води, ніж рік тому - Цензор.НЕТ 3890
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01.04.2021 21:52
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На самом деле выбор огромен, моча, камни с неба, гуляй рванина
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01.04.2021 21:23 Відповісти
Выбор один, вернуть Крым Украине.
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01.04.2021 21:26 Відповісти
Украина обеспечит.
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01.04.2021 22:08 Відповісти
І тільки Крим з татарами і без тієї сволоти, яка зустрічала окупанта з квітами і топталася по нашому прапору.
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02.04.2021 09:21 Відповісти
А вас предупреждали, что все так и закончится, экологической катастрофой.
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01.04.2021 21:25 Відповісти
2022 год. Жители Крыма спасаются через Керченский пролив.

В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад - Цензор.НЕТ 4755
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01.04.2021 21:26 Відповісти
У водосховищах окупованого Криму зафіксовано в 1,7 рази менше води, ніж рік тому - Цензор.НЕТ 7703

настольная книга крысянина
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01.04.2021 22:13 Відповісти
Исход косорилих в рашку обетованную!
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02.04.2021 08:48 Відповісти
В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад - Цензор.НЕТ 6425
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01.04.2021 21:28 Відповісти
Плохо. Это очень много с учётом тех мер, которые они приняли.
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01.04.2021 21:36 Відповісти
Кому плохо? Твоему *****?
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01.04.2021 21:52 Відповісти
ПРЕВОСХОДНО!!!!!!!! Зато в " родной" гавани!!!!! Предлагаю все фикальные воды с Украины направить в крым для оздоровления мордово-поцевской нации!!!!!!
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01.04.2021 21:38 Відповісти
В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад - Цензор.НЕТ 1970
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01.04.2021 21:40 Відповісти
В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад - Цензор.НЕТ 6959 Опріснювач ОВ-20211
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01.04.2021 21:43 Відповісти
Это отдыхающий лапоть из тамбовской области приехал позагорать со своей водой..... Курортный сезон проходит благополучно...
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01.04.2021 23:06 Відповісти
Ну и нормально,как раз хватит на военных базах жопы мыть.
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01.04.2021 21:43 Відповісти
В водохранилищах оккупированного Крыма зафиксировано в 1,7 раза меньше воды, чем год назад - Цензор.НЕТ 8472

...
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01.04.2021 21:45 Відповісти
А мне как то пох на кРЫсчян Я им желаю ясного неба и жаРкого лёта"!!! А там хоть камни с неба !!!)))
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01.04.2021 21:46 Відповісти
Горячее солнце. Горячий песок
Горячие губы - воды бы глоток
В горячей пустыне не видно следа
Скажи, караванщик: "Когда же вода?...

(с) Учкудук
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01.04.2021 21:48 Відповісти
Пусть в своей "родной" говени руцкие камни с неба мочой запивают
У водосховищах окупованого Криму зафіксовано в 1,7 рази менше води, ніж рік тому - Цензор.НЕТ 7471
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01.04.2021 21:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/211128 Прикинь, что Украина с этим делать будет? Канал убит, и он технический.
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01.04.2021 22:13 Відповісти
Украина пока ничего не будет с этим делать. А после деоккупации просто восстановит канал - и через много-много лет Днепровская вода снова восстановит водные запасы Крыма.
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01.04.2021 22:18 Відповісти
не волнуйся , Паша, нам спешить некуда. Принцип "бабы еще нарожают" в Украине не работает
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01.04.2021 22:19 Відповісти
У водосховищах окупованого Криму зафіксовано в 1,7 рази менше води, ніж рік тому - Цензор.НЕТ 3890
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01.04.2021 21:52 Відповісти
Очень, очень рад данному событию.
Зато спаслись от бендеровцев.
Зажили наконец то)
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01.04.2021 21:53 Відповісти
Давайте будемо вище всіх тих кремлівських негідників і не радіти чужим проблемам. Все-таки там наша територія, хоч і тимчасово анексована. Тим більше,що проблема нестатку води вже відчувається на всій території України і ми всі не відаємо-що буде завтра.
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01.04.2021 21:58 Відповісти
на военной базе кацы жопы моют,
после - воду в флягу, брезентом прикроют ...
выйдя из столовки после дня учений -трёт Иван Степана водой от пельменей ...
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01.04.2021 21:58 Відповісти
Чекаю на той час, коли кримське срусскомовне падло буде пити власні сцяки.
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01.04.2021 22:01 Відповісти
Вже й рідке гівно до розраунку входить. Дуже нагадує останній розділ "Марсіянина".
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01.04.2021 22:03 Відповісти
Крымская природа выдавливает со своей территории шариковых и шаровиков.
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02.04.2021 07:48 Відповісти
Вчера был в горном Крыму - снег практически полностью сошел, земля почти сухая, речки не полные, с прошлым годом хуже раза в два. Симферопольскому водохранилищу пипец, с трассы не видно.
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02.04.2021 09:17 Відповісти
На пох, головне в своїй гавані!
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02.04.2021 09:20 Відповісти
буквально полмесяца назад некто https://censor.net/ru/user/484601 втирал (ссылаясь на ролики Igor Korsakov), что с водой в Крыму полный айс в этом году будет, водохранилища наполняются - а по факту получается, что полный звездец
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02.04.2021 09:59 Відповісти
если вывести кацапских оккупантов, то всем людям хватит.
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20.04.2021 19:08 Відповісти
 
 