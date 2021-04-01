США не залишать Україну наодинці з агресором, - Таран провів телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом
1 квітня, з ініціативи американської сторони відбулась телефонна розмова Міністра оборони України Андрія Тарана з Міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном. Вже вдруге за останні півтора місяця міністри обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки і оборони.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.
"Міністр оборони України поінформував співрозмовника про воєнно-політичні аспекти ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, в Криму та довкола державного кордону України. Він окремо приділив увагу подіям 26 березня поблизу населеного пункту Шуми, де російські окупаційні війська підступно вбили чотирьох українських військовослужбовців. Крім того, очільник українського оборонного відомства наголосив на системній ескалації безпекової ситуації у районі проведення Операції об’єднаних сил та небажанні Російської Федерації підтвердити прихильність режиму припинення вогню", - говориться в повідомленні.
У Міноборони наголосили: "Ллойд Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав Міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Міністр оборони США наголосив, що у разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України".
"Стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України та США не просто підтримується, він — динамічно розвивається. Американські партнери активно ініціюють контакти, висловлюють щиру стурбованість спробами Росії загострити ситуацію навколо України. Сьогоднішній дзвінок американського колеги є яскравою демонстрацією проактивної позиції США у підтримці суверенітету та кроків з відновлення територіальної цілісності України", — зазначив Андрій Таран.
"Очільники оборонних відомств України та США обговорили конкретні напрями посилення взаємодії у сфері безпеки і оборони", - резюмували в міністерстві.
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Сегодня, в День Украинского Избирателя, в вечерний прайм-час будет объявлено о гастролях старого состава 95 Квартала в ОРДЛО с новой юмористической программой "Смех без заграниц". Все участники 95 Квартала, занявшие должности в государственных органах, будут временно отозваны с них и примут участие в новой программе в прежних амплуа, получив официальный статус Посланцев мира и смеха (ПМС). Статус будет оформлен и закреплен за ними соответствующим президентским Указом.
По словам Юлии Мендель на Банковой ожидают, что внезапный рывок 95 Квартала вызовет растерянность в рядах недоброжелателей Украины. Посланец Андрей Ермак намерен воспользоваться этим замешательством, чтобы реализовать программу-максимум: гала-концерт в Лужниках и личная встреча с Владимиром Путиным. Для российского президента будет составлена специальная программа. Детали этой операции составляют государственную тайну.
https://www.dsnews.ua/society/make-joke-not-war-slugi-raznyh-narodov-my-mechtoyu-o-mire-zhivem-01042021-420688 Смех как оружие. В ОПУ готовят покушение на Путина
Згідно закону "ухилення від призову на військову службу резервістів буде каратися позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
В 2014-2015 рр. в Україні пройшло шість хвиль мобілізації. Завдяки цьому оперативний резерв ВСУ налічує близько 200 тис. чоловік.
Підкреслимо, що для переважної більшості населення України війни немає. І загрози війни теж немає. І навіть у разі нової російської агресії це теж торкнеться їх не відразу - саме завдяки резервістам. Виходить, що люди, які в 2014-2015 рр. пішли на фронт добровільно, тепер опинилися перед перспективою, що їх будуть забирати на війну під загрозою в'язниці. А тим, хто тоді сховався в Польщі, зараз не загрожує нічого".
https://www.dsnews.ua/politics/novaya-realnost-peremiriya-uzhe-net-bolshoy-voyny-eshche-net-01042021-420773 Украина будет призывать резервистов, а войска США в Европе поднимают статус готовности. Что происходит?
Предоставляю свои 10 соток под базу за одну грн. в год.
В районе прокладки газопровода "Северного потока-2" в Балтийском море https://t.me/AteoGo/21815?fbclid=IwAR0_hgsr2aeU-9i2S_gSJ1UlacbEzX_46s3jbcPXOKyI_3EiSKwAaDJnO9I появились иностранные военные корабли и авиация, которые вызвали панику со стороны оператора проекта.
В частности, российские информагентства распространили заявление компании Nord Stream 2 AG, в котором российские акционеры заявили о "спланированных провокациях" НАТО.
Более того -- запоребриковцы заявляют о появлении не только надводных кораблей и авиации, но и о неопознанной подводной лодке, маневры которой могут привести к повреждению трубопровода.
Байден, что ты творишь?
Sharp`s
За новою системою також відбувалась підготовка операторів та стрільба зенітно-ракетних комплексів "Стріла-10"
На Рівенському полігоні завершені навчання з бойового злагодження зенітників ракетно-артилерійського дивізіону окремої повітрянодесантної Дніпропетровської бригади (25 ОПДБр). Про це розповіло видання ***********.
Новинкою під час тактико-спеціальних навчань з бойовою стрільбою та пусками з переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла" та ЗРК "Стріла-10" стало застосування під час тренувань ********* тренажеру із супроводу повітряних цілей.ВІДЕО https://defence-ua.com/army_and_war/zbrojni_sili_vdoskonaljujut_sistemu_pidgotovki_operatoriv_pzrk_v_hid_jdut_lasertag_i_droni-3312.html
Сподіваюсь, цей етап вже пройдено.
- "Думаю не надо объяснять, что воевать за нас никто не будет." © https://censor.net/ru/user/345501, https://censor.net/ru/comments/locate/3257117/01921467-8066-7261-a72d-541863e5e8b1
Менше агресії. Все буде добре.
Ответьте себе: Вас интересует процесс или результат?
І якщо ми дійсно не на мітингу, то не варто повторювати "ізбітиє банальності" типу "воевать за нас никто не будет".
Результат - проигрываем (т.к. к войне не готовимся и не готовы)
Американцы это все видят и понимают. И как они должны нам "помогать"?
Я іншої думки. Не готуємося (прямо зараз) - це майже так. Не готові (загалом) - дивлячись із чим порівнювати. Не готові так, як нам того хотілося би і як вимагають зовнішні обставини. Але, тим не менш, готові (після 5 років попередньої роботи - до обрання Зе) набагато краще, аніж на початку кривавого 2014 року.
Там є й пояснення для тих, хто, як і Кремль, ******** Трампа.
Наведу кілька цитат:
"Байден ещё раз зафиксировал разницу в своем подходе к России по сравнению с предыдущей администрацией. На очень схожий вопрос в интервью Fox News Трамп говорил: мы, мол, тоже не без греха. Байден же четко сказал: «Да!», и это, похоже, вызвало шок в Кремле, потому что к такой откровенности там оказались не готовы.
Они привыкли, что Запад может их как-то пожурить и погрозить пальчиком. Но Байден перевел противостояние в иную плоскость. Более того, мы видим, как эта решимость американского президента подкрепляется целым комплексом санкционных мер, которые, наконец, начинают выглядеть как санкции, потенциально угрожающие благополучию и стабильности путинского режима.
Бывший госсекретарь Майкл Помпео тоже говорил много правильных вещей, но при этом Трамп нивелировал всю его риторику. Поэтому говорить, что у предыдущей администрации была жесткая политика по отношению к России, по меньшей мере наивно. Байден же зафиксировал максимально жесткую позицию, а дальше уже вступают в дело госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. На всех ключевых направлениях американская политика переходит в русло четкой конфронтации с Путиным и путинской диктатурой.
При Трампе Зеленский боялся что-либо сказать в адрес Путина. Более того, есть немало свидетельств тому, что в ближайшем окружении главы Украины велась работа против интересов украинской государственности.
Агрессия против Грузии, захват Крыма, разжигание войны на Донбассе, участие в войне в Сирии - это череда локальных геополитических успехов, которая позволяла Путину набирать авторитет как в глазах своих коллег-диктаторов, так и в глазах всего мира, ведь он выглядел неуязвимым. В такой ситуации всегда возникает желание провести победоносную войну. Но сегодня это может оказаться крайне рискованной операцией, чреватой самыми серьезными последствиями для режима. Ситуация в мире поменялась, и реакция Запада будет совсем другой - именно из-за позиции Байдена на фоне трусливой и непоследовательной позиции европейцев.
Но пока Байден, хоть и посылает четкий сигнал в Кремль, кем он видит Путина, в то же время как старый и опытный политик говорит о необходимости вести переговоры по обоюдно важным вопросам, таким как СНВ-3. И это совершенно разумная позиция. Даже Рональд Рейган, которого невозможно заподозрить в излишней симпатии к Империи зла, не отказывался от переговоров." ©
Поэтому то Путлер-гад начинает дергаться на границе с Украиной. Не так ли? Поэтому и коварные убийства на Донбассе совершаются, ведь подлое убийство четырех украинских саперов, которые разминировали участок очевидная провокация. Хладнокровное убийство, уже второе массовое подобное убийство разминировавших солдат. Явно действовала российская бригада снайперов убийц вооруженных дальнобойным оружием. А когда гадкий Путлер видит что украинцы не отвечают на провокации, а последовательно убирают путлеровцев, тот взбесился, отсюда вся эта накаленная обстановка, стягивания войск к границе. Это последствия решений украинского правительства.
Шел седьмой год войны