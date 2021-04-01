США не залишать Україну наодинці з агресором, - Таран провів телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом

1 квітня, з ініціативи американської сторони відбулась телефонна розмова Міністра оборони України Андрія Тарана з Міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном. Вже вдруге за останні півтора місяця міністри обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки і оборони.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

"Міністр оборони України поінформував співрозмовника про воєнно-політичні аспекти ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, в Криму та довкола державного кордону України. Він окремо приділив увагу подіям 26 березня поблизу населеного пункту Шуми, де російські окупаційні війська підступно вбили чотирьох українських військовослужбовців. Крім того, очільник українського оборонного відомства наголосив на системній ескалації безпекової ситуації у районі проведення Операції об’єднаних сил та небажанні Російської Федерації підтвердити прихильність режиму припинення вогню", - говориться в повідомленні.

У Міноборони наголосили: "Ллойд Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав Міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Міністр оборони США наголосив, що у разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України".

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"Стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України та США не просто підтримується, він — динамічно розвивається. Американські партнери активно ініціюють контакти, висловлюють щиру стурбованість спробами Росії загострити ситуацію навколо України. Сьогоднішній дзвінок американського колеги є яскравою демонстрацією проактивної позиції США у підтримці суверенітету та кроків з відновлення територіальної цілісності України", — зазначив Андрій Таран.

"Очільники оборонних відомств України та США обговорили конкретні напрями посилення взаємодії у сфері безпеки і оборони", - резюмували в міністерстві.

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