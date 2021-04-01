УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11312 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
45 732 268

США не залишать Україну наодинці з агресором, - Таран провів телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом

США не залишать Україну наодинці з агресором, - Таран провів телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом

1 квітня, з ініціативи американської сторони відбулась телефонна розмова Міністра оборони України Андрія Тарана з Міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном. Вже вдруге за останні півтора місяця міністри обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки і оборони.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

"Міністр оборони України поінформував співрозмовника про воєнно-політичні аспекти ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, в Криму та довкола державного кордону України. Він окремо приділив увагу подіям 26 березня поблизу населеного пункту Шуми, де російські окупаційні війська підступно вбили чотирьох українських військовослужбовців. Крім того, очільник українського оборонного відомства наголосив на системній ескалації безпекової ситуації у районі проведення Операції об’єднаних сил та небажанні Російської Федерації підтвердити прихильність режиму припинення вогню", - говориться в повідомленні.

У Міноборони наголосили: "Ллойд Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав Міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Міністр оборони США наголосив, що у разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України".

Також читайте: Пентагон пильно стежить за зростанням агресії з боку РФ і сприймає такі дії як загрозу, - Politico

"Стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України та США не просто підтримується, він — динамічно розвивається. Американські партнери активно ініціюють контакти, висловлюють щиру стурбованість спробами Росії загострити ситуацію навколо України. Сьогоднішній дзвінок американського колеги є яскравою демонстрацією проактивної позиції США у підтримці суверенітету та кроків з відновлення територіальної цілісності України", — зазначив Андрій Таран.

"Очільники оборонних відомств України та США обговорили конкретні напрями посилення взаємодії у сфері безпеки і оборони", - резюмували в міністерстві. 

Читайте також: Нове керівництво Пентагону хоче відновити довіру у відносинах з НАТО

Автор: 

Пентагон (1430) США (23043) Таран Андрій (267) Остін Ллойд (521)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+81
у меня почему то последнее время ощущение что штаты взяли курс на сохранение Украины для следующей нормальной власти в этой стране. именно поэтому игнорируя величайшего штаты тем не менее дают сигналы кацапам, ведут переговоры хоть с какими то генералами в Украине. не "благодаря" а "вопреки"
показати весь коментар
01.04.2021 21:31
+32
США не оставят Украину наедине с агрессором, - Таран провел телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом - Цензор.НЕТ 4150
показати весь коментар
01.04.2021 21:34
+27
***
Прости мені, мій змучений народе,
Що я мовчу. Дозволь мені мовчать!
Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе,
І тільки змії ********* й сичать.
Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.
Злість рухає людьми, але у бік безодні.

ЛІНА КОСТЕНКО
показати весь коментар
01.04.2021 21:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
показати весь коментар
01.04.2021 23:34 Відповісти
Ваня, ты президентов уже навыбирался? Перешел на министров обороны? Ты сядь дома, составь уже весь список желаемых должностей и в трех экземплярах предоставишь потом, сразу как санитары подъедут.
показати весь коментар
01.04.2021 23:35 Відповісти
так отож. Він разом з воровкою Жулькою топили і жопу рвали за ЗЕленого півня, а тепер як ні в чому не бувало кляне його. На його совісті те, що ця банда розвалює країну. Але Жулька те саме робила, Івашці не звикати.
показати весь коментар
01.04.2021 23:38 Відповісти
Да я этого клоуна тестировал, когда еще полфорума его за нормального принимали. Где-то во времена полета Карлсона над крышей. С тех пор только ирония. Спорить бесполезно, чмырить уже жалко, так легкий троллинг.
показати весь коментар
01.04.2021 23:51 Відповісти
я на форумі недавно, але встиг помітити цього персонажа. Смішний ховрашок
показати весь коментар
01.04.2021 23:53 Відповісти
Він просто хворий. Кажу як спеціаліст.
показати весь коментар
02.04.2021 06:51 Відповісти
От давай, продажний пєцябот, ти не будеш вказувати мені, що робити, а я не буду визначати твій напрямок руху?
показати весь коментар
01.04.2021 23:39 Відповісти
а давай ти закриєш своє хавало, секта воровки?
показати весь коментар
01.04.2021 23:40 Відповісти
Ваня, там ниже по ветке фотка - так то с тебя лысый с квартала угорает.
показати весь коментар
01.04.2021 23:53 Відповісти
я все это знаю..))у него особая мотивация..у него в крыму винторогие завод прихватили и еще кучу бизнеса...
показати весь коментар
01.04.2021 23:46 Відповісти
У нього мертва хватка. Це керівник ПЕРЕМОГИ, а не поразки. Перекриття кримського каналу - єдина і реальна премога за всі 7 років війни.
показати весь коментар
02.04.2021 00:06 Відповісти
не знаю, но москали татар называют, виновными в этом..
показати весь коментар
02.04.2021 00:18 Відповісти
на совкового солдафона Тарана других паркетников надежды шото нет.. только украинский Солдат и адекватное командование, пусть и временно внешнее, бо внутренние органы разложены вухнарь от последнего мусора до говнокомандувача
показати весь коментар
01.04.2021 23:17 Відповісти
Тимчасово зовнішнє буде складно комунікуватись, мовний бар'єр. Треба обов'язково, щоб був хтось надійний в Україні, що знається на українських реаліях і в справі. Був генерал Воробьов Генадій, його поважали у військах. Так його Пєця з шоблою вбили за вивід військ з Дебальцево.
показати весь коментар
01.04.2021 23:35 Відповісти
Дятел, беги быстрее с заявлением в прокуратуру, спроси Бенядиктову и все ей подробно расскажи. Теперь Порох не отвертится
показати весь коментар
01.04.2021 23:38 Відповісти
ви, дбли, ДВА РОКИ на Пороха НІХЕРА нарити не можете! Клоун ти з секти воровки Жульки
показати весь коментар
01.04.2021 23:39 Відповісти
Порошенко,це зрадник і багатолітній агент кегебе. Не забуваймо,що саме порошенко видав ефесбешним катам двох кавказців,чим зганьбив всіх Українців.
показати весь коментар
02.04.2021 21:15 Відповісти
В ответ на отказ представителей России поддержать предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о восстановлении на Донбассе режима прекращения огня, президент Владимир Зеленский и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины предпримут внезапный и беспрецедентный горизонтально-асимметричный ответ.

Сегодня, в День Украинского Избирателя, в вечерний прайм-час будет объявлено о гастролях старого состава 95 Квартала в ОРДЛО с новой юмористической программой "Смех без заграниц". Все участники 95 Квартала, занявшие должности в государственных органах, будут временно отозваны с них и примут участие в новой программе в прежних амплуа, получив официальный статус Посланцев мира и смеха (ПМС). Статус будет оформлен и закреплен за ними соответствующим президентским Указом.

США не залишать Україну наодинці з агресором, - Таран провів телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом - Цензор.НЕТ 401
По словам Юлии Мендель на Банковой ожидают, что внезапный рывок 95 Квартала вызовет растерянность в рядах недоброжелателей Украины. Посланец Андрей Ермак намерен воспользоваться этим замешательством, чтобы реализовать программу-максимум: гала-концерт в Лужниках и личная встреча с Владимиром Путиным. Для российского президента будет составлена специальная программа. Детали этой операции составляют государственную тайну.

https://www.dsnews.ua/society/make-joke-not-war-slugi-raznyh-narodov-my-mechtoyu-o-mire-zhivem-01042021-420688 Смех как оружие. В ОПУ готовят покушение на Путина
показати весь коментар
01.04.2021 23:36 Відповісти
Нащот ПМС - сильно
показати весь коментар
01.04.2021 23:55 Відповісти
Какие отвратительньіе рожи!
показати весь коментар
02.04.2021 00:04 Відповісти
США не залишать Україну наодинці з агресором, - Таран провів телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом - Цензор.НЕТ 6578
показати весь коментар
02.04.2021 18:32 Відповісти
Дякую!
показати весь коментар
05.04.2021 08:53 Відповісти
Клоуни напередодні свого професійного свята Дня дурня проголосували за законопроект Зеленського № №3553 щодо призову резервістів в разі раптового загострення військової обстановки.
Згідно закону "ухилення від призову на військову службу резервістів буде каратися позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
В 2014-2015 рр. в Україні пройшло шість хвиль мобілізації. Завдяки цьому оперативний резерв ВСУ налічує близько 200 тис. чоловік.
Підкреслимо, що для переважної більшості населення України війни немає. І загрози війни теж немає. І навіть у разі нової російської агресії це теж торкнеться їх не відразу - саме завдяки резервістам. Виходить, що люди, які в 2014-2015 рр. пішли на фронт добровільно, тепер опинилися перед перспективою, що їх будуть забирати на війну під загрозою в'язниці. А тим, хто тоді сховався в Польщі, зараз не загрожує нічого".
https://www.dsnews.ua/politics/novaya-realnost-peremiriya-uzhe-net-bolshoy-voyny-eshche-net-01042021-420773 Украина будет призывать резервистов, а войска США в Европе поднимают статус готовности. Что происходит?
показати весь коментар
02.04.2021 00:25 Відповісти
Лучшая поддержка США против нападения РФ - это Армия США официально вдоль границы с РФ и на постоянной основе! РФ тогда никогда даже и подумать о нападении невздумает!
показати весь коментар
02.04.2021 00:48 Відповісти
Да, но еще лучше - базирование крылатых ракет США с ядерными боеголовками вдоль границы с Рашкой, билорашкой и в Херсонской области. И патрулирование неба Украины авиацией НАТО.
Предоставляю свои 10 соток под базу за одну грн. в год.
показати весь коментар
02.04.2021 09:11 Відповісти
God bless USA
США не залишать Україну наодинці з агресором, - Таран провів телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом - Цензор.НЕТ 365
показати весь коментар
02.04.2021 01:09 Відповісти
Возможно Тарану был поставлен ультиматум- начать заниматься делом.
показати весь коментар
02.04.2021 06:39 Відповісти
Возможно , ты активист ЛГБТ? Возможно....
показати весь коментар
02.04.2021 07:39 Відповісти
Весенние обострение? Возможно!
показати весь коментар
02.04.2021 08:04 Відповісти
Та дура она.
показати весь коментар
02.04.2021 09:13 Відповісти
Ядерную бомбу дадут по Мацкве жахнуть?
показати весь коментар
02.04.2021 07:04 Відповісти
Это было ясно,когда Дж. Байден сказал -Мы будем стоять за Украину. С английским у меня не важно,потому не буду изощряться. Но это есть у А. Пионтковского в интервью для Newsader.
показати весь коментар
02.04.2021 07:14 Відповісти
Ну так а чё штаты должны за нас впрягаться если 73 процента оленей устали от войны? Почему парень из Техаса должен гибнуть на Донбассе если пид..расы из Харькова или Одессы или Киева неважно будут в это время плясать в клубе?
показати весь коментар
02.04.2021 08:00 Відповісти
Ось і все шо треба знати про ворогів та друзів - кремляді обіцяють знищити Україну, Америка обіцяє нас захистити. Робіть висновки самі
показати весь коментар
02.04.2021 08:04 Відповісти
джавелины, патрулирование B-52, США выполняют свои обязательства по Будапештскому меморандуму (на который спапатоеды насрали), чем разогрели пуканы оных до предела. По всем этим действиям сразу понятно без всякой болтовни кто есть друг, а кто враг.
показати весь коментар
02.04.2021 08:14 Відповісти
Очередной пустозвон ! Не оставят они ,так ,ага!
показати весь коментар
02.04.2021 08:31 Відповісти
Не оставить это означает размещение военных баз США на територии Украины, установку систем раннего обнаружения, противовоздушных систем защиты. Ну или оснащение украинской армии современным высокотехнологичным оружием. А так это просто трёп.
показати весь коментар
02.04.2021 09:34 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3512559.html Ватные Паши Далбой*бы-дальнобои о таком не расскажут на своём канале

В районе прокладки газопровода "Северного потока-2" в Балтийском море https://t.me/AteoGo/21815?fbclid=IwAR0_hgsr2aeU-9i2S_gSJ1UlacbEzX_46s3jbcPXOKyI_3EiSKwAaDJnO9I появились иностранные военные корабли и авиация, которые вызвали панику со стороны оператора проекта.

В частности, российские информагентства распространили заявление компании Nord Stream 2 AG, в котором российские акционеры заявили о "спланированных провокациях" НАТО.
Более того -- запоребриковцы заявляют о появлении не только надводных кораблей и авиации, но и о неопознанной подводной лодке, маневры которой могут привести к повреждению трубопровода.

Байден, что ты творишь?
Sharp`s
показати весь коментар
02.04.2021 10:21 Відповісти
God bless America!
показати весь коментар
02.04.2021 10:29 Відповісти
Збройні Сили вдосконалюють систему підготовки операторів ПЗРК: в хід йдуть Lasertag і дрони

За новою системою також відбувалась підготовка операторів та стрільба зенітно-ракетних комплексів "Стріла-10"
На Рівенському полігоні завершені навчання з бойового злагодження зенітників ракетно-артилерійського дивізіону окремої повітрянодесантної Дніпропетровської бригади (25 ОПДБр). Про це розповіло видання ***********.
Новинкою під час тактико-спеціальних навчань з бойовою стрільбою та пусками з переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла" та ЗРК "Стріла-10" стало застосування під час тренувань ********* тренажеру із супроводу повітряних цілей.ВІДЕО https://defence-ua.com/army_and_war/zbrojni_sili_vdoskonaljujut_sistemu_pidgotovki_operatoriv_pzrk_v_hid_jdut_lasertag_i_droni-3312.html
показати весь коментар
02.04.2021 10:37 Відповісти
Азербайджанский политик и эксперт Рамис Юнус ныне живущий в США предупредил РАБссию...на РАБссию пойдут тысчи трупов из Украины...,наверное знает больше чем мы...
показати весь коментар
02.04.2021 11:22 Відповісти
поки що лише самі розмови...поляки у вересні 1939 дуже чекали британські та французькі літаки у свому небі, але не дочекались.
показати весь коментар
02.04.2021 11:36 Відповісти
такой если посмотрит хйлу в глаза от хйла нечего не останется
США не залишать Україну наодинці з агресором, - Таран провів телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом - Цензор.НЕТ 1454
показати весь коментар
02.04.2021 12:23 Відповісти
мне этот засмаженый вуйко подобаеться!
показати весь коментар
02.04.2021 12:55 Відповісти
Ще років з двісті назад пара таких вуйків зарізали б, засмажили на ватрі і з"їли б ***** з потрохами. Диви, як світяться очі...
показати весь коментар
02.04.2021 15:25 Відповісти
Надо просто верить этой горилле.
показати весь коментар
02.04.2021 12:31 Відповісти
Ну конечно "не оставят". Как не оставили Молдову, Грузию и нас в 14 году ... Ура? Можно ничего не делать?
показати весь коментар
02.04.2021 12:51 Відповісти
Всі вчаться. У 2008-му тодішній президент - консерватор Буш-мол. - теж в очі ***** заглядав.
Сподіваюсь, цей етап вже пройдено.
показати весь коментар
02.04.2021 13:10 Відповісти
А сегодня объявили путлера убийцей.
показати весь коментар
02.04.2021 13:19 Відповісти
То чому ж сумувати? То є добре!
показати весь коментар
02.04.2021 13:25 Відповісти
Не хотелось бы противостоять ордам пуйла "надеждами". Думаю не надо объяснять, что воевать за нас никто не будет. А Украина пока не демонстрирует миру понимание и готовность к войне с РФ.
показати весь коментар
02.04.2021 13:37 Відповісти
Україна буде воювати. Навіть якщо Верховний БлаЗЕнь не наважиться віддати наказ.
показати весь коментар
02.04.2021 16:25 Відповісти
Я на обсуждаю "будем/не будем". Я спрашиваю: готовы/не готовы? Армения воевала против Азербайджана.
показати весь коментар
02.04.2021 16:34 Відповісти
"Я на обсуждаю "будем/не будем". ©
- "Думаю не надо объяснять, что воевать за нас никто не будет." © https://censor.net/ru/user/345501, https://censor.net/ru/comments/locate/3257117/01921467-8066-7261-a72d-541863e5e8b1
Менше агресії. Все буде добре.
показати весь коментар
02.04.2021 17:09 Відповісти
Не стоит выдергивать цитаты из контекста. Моя мысль была именно в "готовы/не готовы" в разрезе результатов возможной войны. Считаю, что ваши лозунги "Україна буде воювати" тут не к месту. Мы же не на митинге.
Ответьте себе: Вас интересует процесс или результат?
показати весь коментар
02.04.2021 18:07 Відповісти
Мене цікавить все - і процес, і результат.
І якщо ми дійсно не на мітингу, то не варто повторювати "ізбітиє банальності" типу "воевать за нас никто не будет".
показати весь коментар
02.04.2021 18:13 Відповісти
Процесс - воюем (Україна буде воювати)
Результат - проигрываем (т.к. к войне не готовимся и не готовы)
Американцы это все видят и понимают. И как они должны нам "помогать"?
показати весь коментар
02.04.2021 20:04 Відповісти
"Результат - проигрываем (т.к. к войне не готовимся и не готовы)"

Я іншої думки. Не готуємося (прямо зараз) - це майже так. Не готові (загалом) - дивлячись із чим порівнювати. Не готові так, як нам того хотілося би і як вимагають зовнішні обставини. Але, тим не менш, готові (після 5 років попередньої роботи - до обрання Зе) набагато краще, аніж на початку кривавого 2014 року.
показати весь коментар
02.04.2021 20:28 Відповісти
Динамика такая, что НАТО спокойно смотреть не будет. После откровенных слов "Путин убийца" становится понятно, что никто заигрывать с путлеровскими зверятами никто не будет Ударят всей мощью. Результат будет один, это соотноша мощности сторон и их возможности, а количество вооружений и его качество в разы выше у НАТО, Путин падет. Даже если взять всех сателлитов Рашки, таких как Армения, Иран, С.Корея и Венисуэла вместе взятых, ему это не поможет. Причем границы Рашки растянулись на тысячи километров и удержать их все крайне сложно.
показати весь коментар
02.04.2021 13:17 Відповісти
Ось хороший текст від Каспарова: "https://theins.ru/opinions/garri-kasparov/240612 Почему слова Байдена об «убийце Путине» - не бравада, а смена курса "
Там є й пояснення для тих, хто, як і Кремль, ******** Трампа.
Наведу кілька цитат:
"Байден ещё раз зафиксировал разницу в своем подходе к России по сравнению с предыдущей администрацией. На очень схожий вопрос в интервью Fox News Трамп говорил: мы, мол, тоже не без греха. Байден же четко сказал: «Да!», и это, похоже, вызвало шок в Кремле, потому что к такой откровенности там оказались не готовы.
Они привыкли, что Запад может их как-то пожурить и погрозить пальчиком. Но Байден перевел противостояние в иную плоскость. Более того, мы видим, как эта решимость американского президента подкрепляется целым комплексом санкционных мер, которые, наконец, начинают выглядеть как санкции, потенциально угрожающие благополучию и стабильности путинского режима.
Бывший госсекретарь Майкл Помпео тоже говорил много правильных вещей, но при этом Трамп нивелировал всю его риторику. Поэтому говорить, что у предыдущей администрации была жесткая политика по отношению к России, по меньшей мере наивно. Байден же зафиксировал максимально жесткую позицию, а дальше уже вступают в дело госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. На всех ключевых направлениях американская политика переходит в русло четкой конфронтации с Путиным и путинской диктатурой.
При Трампе Зеленский боялся что-либо сказать в адрес Путина. Более того, есть немало свидетельств тому, что в ближайшем окружении главы Украины велась работа против интересов украинской государственности.
Агрессия против Грузии, захват Крыма, разжигание войны на Донбассе, участие в войне в Сирии - это череда локальных геополитических успехов, которая позволяла Путину набирать авторитет как в глазах своих коллег-диктаторов, так и в глазах всего мира, ведь он выглядел неуязвимым. В такой ситуации всегда возникает желание провести победоносную войну. Но сегодня это может оказаться крайне рискованной операцией, чреватой самыми серьезными последствиями для режима. Ситуация в мире поменялась, и реакция Запада будет совсем другой - именно из-за позиции Байдена на фоне трусливой и непоследовательной позиции европейцев.
Но пока Байден, хоть и посылает четкий сигнал в Кремль, кем он видит Путина, в то же время как старый и опытный политик говорит о необходимости вести переговоры по обоюдно важным вопросам, таким как СНВ-3. И это совершенно разумная позиция. Даже Рональд Рейган, которого невозможно заподозрить в излишней симпатии к Империи зла, не отказывался от переговоров." ©
показати весь коментар
02.04.2021 13:23 Відповісти
Та дость вже істерику наводить.... Вже все на позиціях...Як що кацапи рипнуться тут ім черві рідні стануть... Головне стратегічні пташки вже під зав'язку і передані нашим пілотам...
показати весь коментар
02.04.2021 13:25 Відповісти
Бедовые форумчане упрекают США в прошлой нерешительности....Так все же очевидно! До сих пор Украина на распутье. Это в Польше народ сразу определил куда идти и кто союзник, у нас до сих пор сомнения. Где это видано ,в стране 7лет война ,а мы всё в глаза смотрим ...на экранах ТВ открыто резвятся враги и коллаборанты и вражескую агитацию никто не пресекает. Да как вам дать современное оружие ? Вы завтра куда стрелять станете?
показати весь коментар
02.04.2021 13:26 Відповісти
По ворогам...По ворогам України авони відомі Ті хто не знає рідної мови і кацапські окупанти....
показати весь коментар
02.04.2021 13:31 Відповісти
%% совково-кацапского населения, которое сцало кипятком от СЕРЕСЕРУ, был ничтожным. А в Украине даже через 30 лет ?!
показати весь коментар
02.04.2021 13:33 Відповісти
Как это "и вражескую агитацию никто не пресекает"? А Медведчука как лихо вышвырнули с Украинского бизнеса? А других путлеровских прихлебателей держат на дистанции.
Поэтому то Путлер-гад начинает дергаться на границе с Украиной. Не так ли? Поэтому и коварные убийства на Донбассе совершаются, ведь подлое убийство четырех украинских саперов, которые разминировали участок очевидная провокация. Хладнокровное убийство, уже второе массовое подобное убийство разминировавших солдат. Явно действовала российская бригада снайперов убийц вооруженных дальнобойным оружием. А когда гадкий Путлер видит что украинцы не отвечают на провокации, а последовательно убирают путлеровцев, тот взбесился, отсюда вся эта накаленная обстановка, стягивания войск к границе. Это последствия решений украинского правительства.
показати весь коментар
02.04.2021 17:54 Відповісти
Никуда мертвечука не вышвырнули... Главный его бизнес в орде ,а у нас на подставных. Весь шум наполовину фарс . Все "прихлебатели" живы -здоровы и продолжают свой дело. А кипишь на границе - ожидаемый ход фюрера. Наш великий и лучший из веселых застыл в ожидании подсказки. Если его научат правильному ,появиться надежда !
показати весь коментар
02.04.2021 20:05 Відповісти
Мощно! Телефонный звонок... Стратегический диалог динамично развивается... Американские партнеры активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность... Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины ", - отметил Андрей Таран.
Шел седьмой год войны
показати весь коментар
02.04.2021 17:17 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 