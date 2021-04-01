Нардепи створили робочу групу з контролю Держпродспоживслужби Південного управління через порушення і скарги

Представники бізнесу та асоціацій направили скаргу до парламенту на співробітників Держпродспоживслужби. Аграрний комітет створив робочу групу з народними депутатами, експертами, і працівниками управління, щоб розібратися у сформованій проблемі з фітосанітарними та ветеринарними сертифікатами. Керівництво Держпродспоживслужби не відреагувало, і проблема поки не вирішена.

Рішенням Комітету з питань аграрної та земельної політики від 10.03.2021 була створена робоча група, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За ініціативою заступника голови аграрного комітету Степана Чернявського у Верховній Раді вирішили створити робочу групу в рамках організаційної та контрольної функції комітету з метою збору та аналізу інформації, а також практики застосування законодавства.

Згідно з рішенням Комітету з питань аграрної та земельної політики головою робочої групи "Південне міжрегіональне головне управління державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні" обрали нардепа Олександра Гайду.

Також до складу робочої групи увійшли Сергій Бунін, Артем Чорноморов, Сергій Литвиненко, Степан Чернявський Артем Нагаєвський, експерти і співробітники Держпродспоживслужби.

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Своєю чергою, голова робочої групи Олександр Гайду після першого засідання звернувся до Держпродспоживслужби з проханням, щоб Управління відреагувало і приступило до перевірки, запланованої з 30 березня по 8 квітня, проте керівництво відомства, на думку групи, навмисно блокує її роботу, ігноруючи звернення народних депутатів.

"До роботи Держпродспоживслужби за останній час виникло дуже багато питань. Створена нами робоча група, до складу якої увійшли нардепи, експерти та співробітники Держпродспоживслужби, перевіряє ефективність діяльності відомства. Після вивчення всіх порушень і скарг ми підготували структурний план з контролю кожної області. Нардепи стурбовані проблемами південних регіонів, створення штучних перешкод в отриманні дозвільних документів, а саме фітосанітарних і ветеринарних сертифікатів", - сказав Гайду.

"Працівники ДПСС поки не приступили до перевірки Південного регіону, оскільки з незрозумілих причин відомство не надало нам відповіді на запит про відрядження співробітників управління. Виникає відчуття, що керівництво Держпродспоживслужби навмисно затягує цей процес. Виходить, є що приховувати?", - додав голова робочої групи.