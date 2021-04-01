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Глава ВООЗ Гебреєсус закликав передати COVAX 10 млн доз вакцини для бідних країн

Глава ВООЗ Гебреєсус закликав передати COVAX 10 млн доз вакцини для бідних країн

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус звернувся до світової спільноти з проханням передати 10 млн доз вакцини від коронавірусу для країн, які потребують. Вакцини мають бути передані COVAX.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у зверненні в четвер, повідомляє пресслужба ВООЗ.

За словами Гебреєсуса, ці вакцини дозволили б почати робити щеплення в 20 країнах, які вже готові почати вакцинацію, проте у них немає препарату.

"Минулого тижня я звернувся з наполегливим проханням до країн, які мають дози вакцин, які внесені у список ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негайно передати 10 мільйонів доз COVAX", - нагадав глава ВООЗ.

Він також додав, що попросив виробників допомогти гарантувати, що країни зможуть швидко здати ці дози.

"Я все ще сподіваюся, що деякі далекоглядні й освічені лідери допоможуть нам. Я знаю, що це важкий час для багатьох країн, оскільки кількість випадків захворювання і госпіталізацій зростає. Але, навпаки, саме тоді, коли кількість випадків зростає, найважливіший час для справедливого розподілу вакцин і захисту медичних працівників та груп ризику", - сказав Гебреєсус.

Читайте також: Вакцинація в Європі відбувається недозволено повільними темпами. Не час послаблювати обмежувальні заходи, - ВООЗ

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVAX (36)


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Топ коментарі
+2
а чего энто ВОЗ не может купить вакцины нуждающимся?
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01.04.2021 22:00
+2
А як там його Ефіопія?
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01.04.2021 22:02
+2
Глава ВОЗ Гебрейесус призвал передать COVAX 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран - Цензор.НЕТ 2018
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01.04.2021 22:03
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люди заводять саміх себе в глухий кут рятуючи тих, хто приречений, як би це жорстоко не звучало! дебіли повиння зникати з реальності за законами Природи, інакше буде як в Україні
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01.04.2021 21:59 Відповісти
а чего энто ВОЗ не может купить вакцины нуждающимся?
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01.04.2021 22:00 Відповісти
Им Трамп денег не дал.
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01.04.2021 22:05 Відповісти
В них кітайських ще завались.
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01.04.2021 22:10 Відповісти
А что вакцина уже есть в свободной продаже? Кроме кацапского шмурдяка "Спутника", можно поискать разве что китайский самопал
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01.04.2021 22:07 Відповісти
Раз немає вакцин, то як їх передадуть бідним (які нічого не роблять) країнам?
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01.04.2021 22:32 Відповісти
кто поедет побираться? Шмыгаль или Степанов?
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01.04.2021 22:01 Відповісти
А як там його Ефіопія?
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01.04.2021 22:02 Відповісти
Не паряться.
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01.04.2021 22:03 Відповісти
Чекає халяви.
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01.04.2021 22:33 Відповісти
Глава ВОЗ Гебрейесус призвал передать COVAX 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран - Цензор.НЕТ 2018
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01.04.2021 22:03 Відповісти
треба було намалювати йому 3 замшеві куртки імпортні! як раз до того часу прикупить з навару
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01.04.2021 22:04 Відповісти
Перечислите список входящих в это мировое сообщество, пжлст.
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01.04.2021 22:05 Відповісти
Сколько вакцин передала Эфиопия?
Тедрос Аданом Гебреисус (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA амх. ቴዎድሮስ አድሓኖም ገብረኢየሱስ; https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 3 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1965 1965 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B0 Асмэра , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Эфиопия ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F эфиопский государственный деятель, министр иностранных дел Эфиопии (2012-2016), генеральный директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения (с 2017 года).
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01.04.2021 22:05 Відповісти
Глава ВОЗ Гебрейесус призвал передать COVAX 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран - Цензор.НЕТ 6834
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01.04.2021 22:13 Відповісти
А знаете почему у Супрун нет квартиры за $850 косарей и курточки за 620 тыс.грн, как у степанова? А на такие ништяки заработать надо, а ей некогда было, она медицину разваливала.
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01.04.2021 22:17 Відповісти
Гебрейесус призвал передать COVAX 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран
А Еврей Иисус, всего пятью хлебами и двумя рыбами всех насытил...*)
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01.04.2021 22:45 Відповісти
 
 