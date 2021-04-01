Глава ВООЗ Гебреєсус закликав передати COVAX 10 млн доз вакцини для бідних країн
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус звернувся до світової спільноти з проханням передати 10 млн доз вакцини від коронавірусу для країн, які потребують. Вакцини мають бути передані COVAX.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у зверненні в четвер, повідомляє пресслужба ВООЗ.
За словами Гебреєсуса, ці вакцини дозволили б почати робити щеплення в 20 країнах, які вже готові почати вакцинацію, проте у них немає препарату.
"Минулого тижня я звернувся з наполегливим проханням до країн, які мають дози вакцин, які внесені у список ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негайно передати 10 мільйонів доз COVAX", - нагадав глава ВООЗ.
Він також додав, що попросив виробників допомогти гарантувати, що країни зможуть швидко здати ці дози.
"Я все ще сподіваюся, що деякі далекоглядні й освічені лідери допоможуть нам. Я знаю, що це важкий час для багатьох країн, оскільки кількість випадків захворювання і госпіталізацій зростає. Але, навпаки, саме тоді, коли кількість випадків зростає, найважливіший час для справедливого розподілу вакцин і захисту медичних працівників та груп ризику", - сказав Гебреєсус.
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Тедрос Аданом Гебреисус (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA амх. ቴዎድሮስ አድሓኖም ገብረኢየሱስ; https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 3 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1965 1965 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B0 Асмэра , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Эфиопия ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F эфиопский государственный деятель, министр иностранных дел Эфиопии (2012-2016), генеральный директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения (с 2017 года).
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