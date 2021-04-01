Глава ВООЗ Гебреєсус закликав передати COVAX 10 млн доз вакцини для бідних країн

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус звернувся до світової спільноти з проханням передати 10 млн доз вакцини від коронавірусу для країн, які потребують. Вакцини мають бути передані COVAX.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у зверненні в четвер, повідомляє пресслужба ВООЗ.

За словами Гебреєсуса, ці вакцини дозволили б почати робити щеплення в 20 країнах, які вже готові почати вакцинацію, проте у них немає препарату.

"Минулого тижня я звернувся з наполегливим проханням до країн, які мають дози вакцин, які внесені у список ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негайно передати 10 мільйонів доз COVAX", - нагадав глава ВООЗ.

Він також додав, що попросив виробників допомогти гарантувати, що країни зможуть швидко здати ці дози.

"Я все ще сподіваюся, що деякі далекоглядні й освічені лідери допоможуть нам. Я знаю, що це важкий час для багатьох країн, оскільки кількість випадків захворювання і госпіталізацій зростає. Але, навпаки, саме тоді, коли кількість випадків зростає, найважливіший час для справедливого розподілу вакцин і захисту медичних працівників та груп ризику", - сказав Гебреєсус.

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