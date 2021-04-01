Головні новини 1 квітня: Росія стягує війська до нашого кордону, в АРМА відбулися обшуки

Росія стягує війська, а Лавров погрожує "руйнуванням України", але США обіцяють не залишити нас наодинці з агресором, - головні новини 1 квітня

Російська загроза

За даними розвідки Міноборони, Росія готується провокувати Україну на військову відповідь і може спробувати просунути свої війська всередину території нашої держави. Міністр закордонних справ РФ Лавров пригрозив "руйнуванням України" в разі загострення на Донбасі. Прессекретар Путіна Пєсков при цьому говорить, що російські війська на кордоні не повинні нікого лякати. І взагалі - вони там через підвищену активність сил НАТО.

Терористи хизуються поставленою з РФ військовою технікою та очікують нових поставок.

Реакція України

Президент Зеленський заявив, що скупчення військ РФ на кордоні - це традиційний спосіб тиску під час переговорів і що Україна домагатиметься відновлення режиму припинення вогню.

Міністр закордонних справ Кулеба теперішню ескалацію на Донбасі назвав наймасштабнішою за останні роки.

Світова підтримка

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив у телефонній розмові з міністром оборони Андрієм Тараном, що США не залишать Україну наодинці з агресором. Штати вже підвищили через ситуацію на Донбасі рівень боєготовності своїх військ в Європі до максимально можливого. Керівництво Міноборони зустрілося з військовими аташе США, Великої Британії і Канади, ті запевнили в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Алієв про неефективність дипломатії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Мінська група з урегулювання ситуації в Нагірному Карабасі 28 років працювала безрезультатно, і відповідь довелося дати на полі бою.

Кому довіряють українці

Нове опитування "Рейтингу": найбільше українці довіряють Зеленському (46%) і Кличку (33%), найменше - Медведчуку (15%).

Не довіряють главі держави при цьому 51% громадян.

Обшуки в АРМА

СБУ і ДБР провели обшуки в приміщеннях Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, а також у його керівництва.

Пенсійний вік для жінок підвищили

Тепер жінки можуть вийти на пенсію не раніше 60 років. Пенсійний вік для жінок і для чоловіків зрівнявся. Щоб отримати пенсію за віком, страховий стаж має бути не менше 28 років. Якщо такого стажу немає, мінімальний вік для виходу на пенсію в 2021 році становитиме 63 роки.

Новий рекорд смертей від COVID-19

За добу від коронавірусу помер 421 українець, госпіталізовано 5 160 осіб. Британський штам є вже у всіх областях країни, південноафриканський поки - тільки у двох.

За підрахунками "Блумберг", якщо вакцинація в Україні триватиме такими ж темпами, як зараз, на те, щоб зробити щеплення 75% населення, знадобиться 10 років.