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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Головні новини 1 квітня: Росія стягує війська до нашого кордону, в АРМА відбулися обшуки

Головні новини 1 квітня: Росія стягує війська до нашого кордону, в АРМА відбулися обшуки

Росія стягує війська, а Лавров погрожує "руйнуванням України", але США обіцяють не залишити нас наодинці з агресором, - головні новини 1 квітня

Російська загроза

За даними розвідки Міноборони, Росія готується провокувати Україну на військову відповідь і може спробувати просунути свої війська всередину території нашої держави. Міністр закордонних справ РФ Лавров пригрозив "руйнуванням України" в разі загострення на Донбасі. Прессекретар Путіна Пєсков при цьому говорить, що російські війська на кордоні не повинні нікого лякати. І взагалі - вони там через підвищену активність сил НАТО.

Терористи хизуються поставленою з РФ військовою технікою та очікують нових поставок.

Реакція України

Президент Зеленський заявив, що скупчення військ РФ на кордоні - це традиційний спосіб тиску під час переговорів і що Україна домагатиметься відновлення режиму припинення вогню.

Міністр закордонних справ Кулеба теперішню ескалацію на Донбасі назвав наймасштабнішою за останні роки.

Світова підтримка

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив у телефонній розмові з міністром оборони Андрієм Тараном, що США не залишать Україну наодинці з агресором. Штати вже підвищили через ситуацію на Донбасі рівень боєготовності своїх військ в Європі до максимально можливого. Керівництво Міноборони зустрілося з військовими аташе США, Великої Британії і Канади, ті запевнили в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Алієв про неефективність дипломатії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Мінська група з урегулювання ситуації в Нагірному Карабасі 28 років працювала безрезультатно, і відповідь довелося дати на полі бою.

Кому довіряють українці

Нове опитування "Рейтингу": найбільше українці довіряють Зеленському (46%) і Кличку (33%), найменше - Медведчуку (15%).

Не довіряють главі держави при цьому 51% громадян.

Обшуки в АРМА

СБУ і ДБР провели обшуки в приміщеннях Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, а також у його керівництва.

Пенсійний вік для жінок підвищили

Тепер жінки можуть вийти на пенсію не раніше 60 років. Пенсійний вік для жінок і для чоловіків зрівнявся. Щоб отримати пенсію за віком, страховий стаж має бути не менше 28 років. Якщо такого стажу немає, мінімальний вік для виходу на пенсію в 2021 році становитиме 63 роки.

Новий рекорд смертей від COVID-19

За добу від коронавірусу помер 421 українець, госпіталізовано 5 160 осіб. Британський штам є вже у всіх областях країни, південноафриканський поки - тільки у двох.

За підрахунками "Блумберг", якщо вакцинація в Україні триватиме такими ж темпами, як зараз, на те, щоб зробити щеплення 75% населення, знадобиться 10 років.

Автор: 

опитування (1943) пенсійний вік (187) Пентагон (1430) росія (65360) США (23043) Донбас (22356) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+8
Президент Зеленский заявил, что https://censor.net/ru/news/3257074/zelenskiyi_rossiyiskie_voyiska_na_granitse_s_ukrainoyi_eto_traditsionnoe_davlenie_vo_vremya_peregovorov и что Украины будет добиваться восстановления режима прекращения огня.

Он точно ненормальный
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01.04.2021 22:16
+6
а на Г+Г наливають теплу ванну бубочці.. Навіть дроздов ллє теплий єлей.
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01.04.2021 22:10
+5
шото действительно долго мир цацкается с кремлёвским убийцей...
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01.04.2021 22:06
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шото действительно долго мир цацкается с кремлёвским убийцей...
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01.04.2021 22:06 Відповісти
а на Г+Г наливають теплу ванну бубочці.. Навіть дроздов ллє теплий єлей.
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01.04.2021 22:10 Відповісти
Президент Зеленский заявил, что https://censor.net/ru/news/3257074/zelenskiyi_rossiyiskie_voyiska_na_granitse_s_ukrainoyi_eto_traditsionnoe_davlenie_vo_vremya_peregovorov и что Украины будет добиваться восстановления режима прекращения огня.

Он точно ненормальный
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01.04.2021 22:16 Відповісти
Трезвый Махно, это уже не Махно, а Будённый! *)
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01.04.2021 22:19 Відповісти
Не повторюй фейки про Махна.
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01.04.2021 23:12 Відповісти
...шутка юмора бится...*)
А Нестор Иванович мною уважаем... ...хоть и помогал коммунякам.
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01.04.2021 23:19 Відповісти
Я знав старих людей які добре відзивались про нього.
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01.04.2021 23:24 Відповісти
-- вся беда Украины -- в конечном результате...
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01.04.2021 23:26 Відповісти
Та не будет никакого парашного довторжения -- развал изнутри идёт, а снаружи поддержат...
...США, Европа и Россия -- шо б внутри не перегрызлись кто попало с кем нипопадя...
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01.04.2021 22:18 Відповісти
Можлива війна ? Пхе ! На 1+1 і тролятнях Подоляка інша тема намбер ван.Про прибутки Порошенка після сплачених податків.
Про офшорки Зеленських ,створені з метою уникнути оподаткування,там не згадували.
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01.04.2021 22:59 Відповісти
про благодійн діяльність якось скромно мовчать
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01.04.2021 23:11 Відповісти
кста, я також не довіряю банкам. Після того, як бубочку інавгурували - позабирав всі депозити з банків. Тримаю лише пенсію на картці - так карткою зараз зручніше розраховуватись, особливо в супермаркетах.
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02.04.2021 00:00 Відповісти
Когда, плять, начнут вещать пидоров Кучму и Уо и всех остальных, которые, пдять отдаля ЯО??? Почему никто не спрашивает, нету демонстраций как около администрации?!!! ****** разрушили все и сейчас сидят в "подгрупах" решают что-то.... Свя это *********** 2000-2014 должна давно на гилках весеть....
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01.04.2021 23:02 Відповісти
сорь с 91...
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01.04.2021 23:03 Відповісти
 
 