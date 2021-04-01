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Новини Агресія Росії проти України
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Увечері 1 квітня терористи поранили українського воїна під Новотошківкою, - ОТУ "Північ"

Увечері 1 квітня терористи поранили українського воїна під Новотошківкою, - ОТУ

1 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із гранотомета неподалік від населеного пункту Новотошківка, що в районі відповідальності оперативно -тактичного угруповання "Північ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці ОТУ "Північ".

У повідомленні зазначається: "Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу і доставили в лікувальний заклад. На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін".

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Автор: 

поранення (2806) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Швидкого одужання нашому захиснику.
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01.04.2021 22:35
+7
Чую что совсем скоро ЗЕбабуина будут выносить вперед ногами из ОП...
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01.04.2021 22:25
+7
конечно, сколько можно терпеть импотента- дурачка, который ни в чём не разбирается
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01.04.2021 22:27
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Чую что совсем скоро ЗЕбабуина будут выносить вперед ногами из ОП...
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01.04.2021 22:25 Відповісти
конечно, сколько можно терпеть импотента- дурачка, который ни в чём не разбирается
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01.04.2021 22:27 Відповісти
В коксі тямить , ще на фортеп"яні могёт !!!!)))
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01.04.2021 22:37 Відповісти
зебабуин в кресле президента будет сидеть ещё 8 лет,если его не сменит бойко
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01.04.2021 23:12 Відповісти
Чмоня нам розказував що приньому Крим не віддали би, ща нам покаже як треба було, думаю десь в Омані відосики буде знімать, 4разинеуклоніст!
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01.04.2021 22:29 Відповісти
не война, а сплошная бюрократия... обстреляли - надо доложить ОБСЕ, небось еще кучу бумажек заполнить, согласовать со всеми_отвечать или еще рано, вдруг что-то не то подумает та сторона..., блин, да гахнули бы еще до начала прицельного обстрела еще до того, как они решили обстрелять и все... мы на своей земле
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01.04.2021 22:32 Відповісти
ну шо мудрые зебилы, вы к войне готовы или вы готовы к миру на условиях убийцы ???
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01.04.2021 22:33 Відповісти
Навіть жодного не матерного слова дібрати неможливо!!!)))
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01.04.2021 22:35 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
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01.04.2021 22:35 Відповісти
два за сутки
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01.04.2021 22:45 Відповісти
Одужання хлопцю......
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01.04.2021 22:46 Відповісти
Треба ще раз подивитесь у дупу ху.лу?
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01.04.2021 22:47 Відповісти
Кубань?
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01.04.2021 23:09 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.

Увечері 1 квітня терористи поранили українського воїна під Новотошківкою, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2505
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01.04.2021 23:31 Відповісти
Идиоты,нужно стрелять на упреждение,а не тупо стоять и ждать обстрела со стороны орков
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02.04.2021 02:01 Відповісти
дорогие товарищи Украинцы. используйте Байрактары. ведь они предназначены для антитеррористической деятельности. используйте одиночно. точечно уничтожте скопление ворога. и заодно проверьте какие апараты противостоят им в донбассе. а то начнеться заваруха а байрактар не может летать из за РЭБ. пусть узнают на месте какие частоты нужно менять до этого.
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02.04.2021 08:35 Відповісти
Может нужно правильно писать? Новотошковское, а не "Новотошковка". Так можно написать "Киевка" вместо Киева.
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02.04.2021 09:16 Відповісти
 
 