Увечері 1 квітня терористи поранили українського воїна під Новотошківкою, - ОТУ "Північ"

1 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із гранотомета неподалік від населеного пункту Новотошківка, що в районі відповідальності оперативно -тактичного угруповання "Північ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці ОТУ "Північ".

У повідомленні зазначається: "Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу і доставили в лікувальний заклад. На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін".

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