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Новини Агресія Росії проти України
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Посли країн НАТО провели зустріч для обговорення активності військових РФ на кордоні з Україною

Посли країн НАТО провели зустріч для обговорення активності військових РФ на кордоні з Україною

Посли країн Північноатлантичного альянсу 1 квітня провели зустріч на тлі того, що Росія стягує свої війська на кордон з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Дипломати обговорили ескалацію на Донбасі. Представник НАТО сказав інформагентству Reuters, що Москва підриває мирні зусилля на сході України.

"Союзники поділилися своєю стурбованістю з приводу нещодавніх великомасштабних воєнних дій Росії в Україні і навколо неї. Союзники також стурбовані порушенням Росією угоди про припинення вогню в липні 2020 року, внаслідок якого минулого тижня загинуло чотири українські солдати", - сказав він.

Читайте також: Відповідь НАТО на дії РФ буде твердою і змістовною, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6461) росія (65360) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+26
мудрые зебилы хотя бы понимают, что благодаря тому, что они избрали заведомо слабого президента, cтрана потеряла 2 года в подготовке к войне с кремлёвским агреSSором???
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01.04.2021 22:39
+15
эторй весной не сажаю картошку -
отдаю участок под базу НАТО,
на 99 лет !
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01.04.2021 22:43
+13
Послы стран НАТО провели встречу для обсуждения активности военных РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 440
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01.04.2021 22:50
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Ну и к какому выводу пришли?
"Надо валить из этой страны"? (с)
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01.04.2021 22:37 Відповісти
Рішають .. Зе-******* ще в роздумах . .
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01.04.2021 23:15 Відповісти
таки будет одевать рубашку на бензиколонку
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01.04.2021 22:38 Відповісти
мудрые зебилы хотя бы понимают, что благодаря тому, что они избрали заведомо слабого президента, cтрана потеряла 2 года в подготовке к войне с кремлёвским агреSSором???
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01.04.2021 22:39 Відповісти
зєбануті саме таку ціль і переслідують - зробити Україну неспроможною битися з кацапами
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01.04.2021 22:48 Відповісти
Конечно не понимают. А если бы и понимали, им бы было по х... До них не дойдет пока им дом не расхерячат или машину не отожмут не убьют кого-нибудь и.т.д. Потом будут орать - "Мы же не знали!"
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01.04.2021 22:50 Відповісти
Украина бы потеряла 2 года, если бы ничего не делалось, а так мы откатились года на 2-3 назад.
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01.04.2021 23:34 Відповісти
если бы два, - минимум пять лет развития...
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02.04.2021 08:29 Відповісти
Вряд ли. У меня есть подруга во Львове по сей день доказывает с пеной у рта, что Гончарук был самым эффективным премьером за всю историю Украины. Вы только вдумайтесь это самое эффективное:
Посли країн НАТО провели зустріч для обговорення активності військових РФ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 8831
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02.04.2021 09:49 Відповісти
Союзники поделились своей обеспокоенностью по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине и вокруг нее.

...дипломаты Украины своей обеспокоенностью нискем не поделились...
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01.04.2021 22:39 Відповісти
Войска НАТО перебрасывают пусть в Украину! Будем вместе забивать Россию!
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01.04.2021 22:40 Відповісти
Чехов побольше пусть шлют, их в ВДВ, а танковые армии лучше венгерские просить. и Черногорию с Албанией, фланги прикрывать.
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01.04.2021 22:55 Відповісти
На вас зграї апачів вистачить....ні чехи ні мадяри не ************☺
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01.04.2021 23:28 Відповісти
А вы точно свідомий? Читайте устав НАТО. Без согласия МО Бельгии и Словакии зграя апачів не вылетит.
Когда Эрдоган (это президент Турции, страна такая, член НАТО) приземлил кацапский самолёт первым заявлением НАТО было - это нас не касается. Он, Эрдоган сам по себе - мы в это не вписываемся. А вы про ВВС Черногории.
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01.04.2021 23:55 Відповісти
Олимпийский стадион в Киеве - 70.050 мест.
Вооруженные силы Венгрии - 25.000 .
Вооруженные силы Чехии - 23.200 человек
Вооруженные силы Словакии - 16.530 человек
Всё. Остальные 5 тысяч посадочных мест резервируем для послов стран Североатлантического альянса
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02.04.2021 00:08 Відповісти
А играть будут Динамо Москва с Динамо Киев - ом ?
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02.04.2021 12:17 Відповісти
Це залежить від волі президента. Він міг би запросити і виділити землю під американську військову базу. Такі бази є у багатьох країнах, до прикладу, Пакистан, Саудівська Аравія, тощо.
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02.04.2021 16:42 Відповісти
эторй весной не сажаю картошку -
отдаю участок под базу НАТО,
на 99 лет !
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01.04.2021 22:43 Відповісти
Базу НАТО В УКРАИНУ !!!!
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01.04.2021 23:12 Відповісти
База НАТО это вторичное, Я бы лучше ввел внешнее управление (по типу бизонии, тризониии, как в Германии 45г)
США, Британия, Канада. Лично я бы стерпел такое надругательство над суверенитетом мудрого народа. Лет через 20 мы бы рулили ЕС ом.
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02.04.2021 00:37 Відповісти
Какой поп такой и приход
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02.04.2021 12:14 Відповісти
Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти.
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02.04.2021 16:46 Відповісти
"Дипломаты обсудили эскалацию на Донбассе. Представитель НАТО сказал информагентству Reuters, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины."
_Если в этой фразе эзопово словоблудие вышвырнуть на помойку и называть вещи тем, чем они являются, то эти дипломаты начинают выглядеть шизофрениками:
Дипломаты обсудили эскалацию на Донбассе. Представитель НАТО сказал информагентству Reuters, что агрессор и оккупант подрывает мирные усилия на востоке Украины...
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01.04.2021 22:44 Відповісти
фух! хорошо что обеспокоились а то я переживать начал!
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01.04.2021 22:45 Відповісти
іді спать!!!
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01.04.2021 23:42 Відповісти
тупые московиты думают категориями 18-го века - чтобы быть круче - расширить территорию, захватить чужие земли и ресурсы. "Украина в зонє наших гєополитических интєрєсов". В 21-м веке это выглядит просто смешно
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01.04.2021 22:46 Відповісти
Послы стран НАТО провели встречу для обсуждения активности военных РФ на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 440
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01.04.2021 22:50 Відповісти
Давно пора . Ще - вчора . Але ж у нас як завжди - сначала нужно прінять ванну , віпіть чашечку кохве ... .
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01.04.2021 23:19 Відповісти
Та то свіжих пригнали. Вони ще не знають
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01.04.2021 23:29 Відповісти
Лапті вже знають що їх тут чекає. Навчені ще в 14 році.
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01.04.2021 23:05 Відповісти
и где там зеленский? где зеленский??

опять откосил как от 4х повесток...?!
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02.04.2021 00:36 Відповісти
Посли країн НАТО провели зустріч для обговорення активності військових РФ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 7068
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02.04.2021 06:43 Відповісти
-
Ще у 2008 р Альянс НАТО отримав лист за підписом президента України В. Ющенко, прем'єр-міністра Ю. Тимошенко та спікера парламенту Арсенія Яценюка з проханням приєднати Україну до «Плану дій щодо членства в НАТО». А генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив, що Україна обов'язково стане повноправним членом Альянсу. І почалися ефективні процедури и підготовка які вселяли надію до скорого вступу в Альянс братніх країн НАТО. І це б врятувало Українську державу від окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму і Донбасу.
Але в 2010 році до влади пробрався продажний кремлівський холуй ...резидент москви кривавий ЗЕК янук і він відразу Юда почав знищувати Україну як державу. Він за вказівкою кремля навантажив їй позаблоковий статус до 2014р аж поки повністю не знищив ВСУ і не втік від українського народа в паРашу. Що то стара історія затягування та забалакування вступу України в ПДПЧ і НАТО знову повторюється. Можемо ще й більше втратити своїх суверенних територій і навіть суверенітет нашої Української держави.
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02.04.2021 06:48 Відповісти
ну для чего ж ты НАТА такая агрессивная ... шо поделилась своей обеспокоенностью !! ... хотя для народа выбравшего вождем шута в период войны хватит наверное и этого ..
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02.04.2021 12:45 Відповісти
Лучшее лекарство от путинско-русонацисткой истерии это томагавки.
Совершат полёт на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

Посли країн НАТО провели зустріч для обговорення активності військових РФ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 3222

Я понимаю в России шизофрения , но, - русские фашисты задумайтесь "ракета может выполнять функцию носителя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B кассетных боеприпасов для поражения групповых рассредоточенных целей"
Российским безумным стратегам надо бы подумать о величине своих границ и тех территорий, которые хотят присоединиться к своим соседям. Якуты хотят в Америку, на Дальнем Востоке в Японию, тувинцы и якуты в Китай, Карелия хочет в Финляндию и Швецию с Норвегией.
У всех у них есть современное оружие. Вопрос? Сможет ли нацистская Россия вместе со своими сателитами Арменией, Ираном, С.Кореей, Венисуэлой, Лукашенковской Белорусью, Асадовской Сирией разгромить весь мир?
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02.04.2021 12:55 Відповісти
Путин надеется отсидеться в бункере пока народы будут уничтожать друг друга, но что то мне подсказывает, что его что этого маньяка уже высчитали и его прикончат быстро... причем это сделают свои близкие, а может далекие. Короче, роет гадик яму другим, а сам в нее попадет.
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02.04.2021 13:05 Відповісти
 
 