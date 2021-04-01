Посли країн НАТО провели зустріч для обговорення активності військових РФ на кордоні з Україною

Посли країн Північноатлантичного альянсу 1 квітня провели зустріч на тлі того, що Росія стягує свої війська на кордон з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Дипломати обговорили ескалацію на Донбасі. Представник НАТО сказав інформагентству Reuters, що Москва підриває мирні зусилля на сході України.

"Союзники поділилися своєю стурбованістю з приводу нещодавніх великомасштабних воєнних дій Росії в Україні і навколо неї. Союзники також стурбовані порушенням Росією угоди про припинення вогню в липні 2020 року, внаслідок якого минулого тижня загинуло чотири українські солдати", - сказав він.

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