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Новини Агресія Росії проти України
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Держдеп США поділяє стурбованість Пентагона ескалацією напруженості на Донбасі

Держдеп США поділяє стурбованість Пентагона ескалацією напруженості на Донбасі

Держдепартамент США вслід за Пентагоном заявив про занепокоєння повідомленнями про ескалацію напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

Позицію відомства озвучив на брифінгу в четвер представник держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми, безумовно, стурбовані нещодавньою ескалацією російських агресивних і провокаційних дій на сході України, включно з порушенням перемир'я з липня 2020 року, що призвело до смерті чотирьох українських солдатів 26 березня і поранення ще двох", - сказав Прайс.

Він додав, що Вашингтон в курсі озвученої Києвом інформації, що стосується ймовірних переміщень російських військ поблизу кордону з Україною. Прайс зазначив, що Росії потрібно утримуватися від агресивних дій і "не слід залякувати" Україну.

Один із журналістів поцікавився, чи вважає Держдеп агресивними діями переміщення російських військ на території власної країни. У відповідь Прайс кілька разів повторив, що Вашингтон занепокоєний ескалацією напруженості на Донбасі.

Читайте також: Посли країн НАТО провели зустріч для обговорення активності військових РФ на кордоні з Україною

Автор: 

Держдепартамент США (1639) США (23043) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+4
Президент Польши Анджей Дуда приказал заблокировать Северный поток.Мавзолейное быдло в шоке...глубоко возмущам-с,корабли НАТО пришли на помощь Польше...
Хорошая новость...на сон грядущий...
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01.04.2021 23:06
+3
Порох 5 лет держал редуты
,правда евробляхеров пришлось расчесать и орехи СБУ собирать но ваты вперед ногами на Ростов-папу больше ехало чем с ростова приходило - этот показакатель нормальный
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01.04.2021 22:48
+3
надену я каску бальшую
пайду зашишать я страну
и слюг - шантрапу шугану я
и путену в глас загляну
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01.04.2021 22:54
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це все до сраки!
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01.04.2021 22:45 Відповісти
А еще больше обеспокоен Вася Пупкин))
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01.04.2021 22:45 Відповісти
фух! хорошо что обеспокоились а то я переживать начал!
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01.04.2021 22:46 Відповісти
Я тоже разделяю озабоченность!
Всем сердцем!
Предлагаю также разделить и зарплату!!!
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01.04.2021 22:46 Відповісти
особая ОБСЕпокоенность обнаружена в ОБСЕ
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01.04.2021 22:47 Відповісти
Порох 5 лет держал редуты
,правда евробляхеров пришлось расчесать и орехи СБУ собирать но ваты вперед ногами на Ростов-папу больше ехало чем с ростова приходило - этот показакатель нормальный
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01.04.2021 22:48 Відповісти
Госдеп США разделяет обеспокоенность Пентагона эскалацией напряженности на Донбассе - Цензор.НЕТ 3078
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01.04.2021 22:53 Відповісти
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1376854778924388356 30 мар.

Ви теж бачите россійський прапор на робочому місці чиновника з Міністерства у Справах Ветеранів?
Може, хтось спитає в Андрія Штефанюка, на допомогу ветеранам ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ скерована його робота?

Держдеп США поділяє стурбованість Пентагона ескалацією напруженості на Донбасі - Цензор.НЕТ 7300
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01.04.2021 23:09 Відповісти
"Мы, безусловно, обеспокоены недавней эскалацией российских агрессивных и провокационных действий на востоке Украины,Источник: https://censor.net/ru/n3257127

... можемо допомогти ковдрами і масками.
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01.04.2021 22:49 Відповісти
А бубо обнюхалось і йому вотето фсьо нах нєінтєрєсно! Капець, воно дебільне!
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01.04.2021 22:50 Відповісти
А Зеля сказал, шо это всё традиционно...

...даже не знаю -- о чём мне теперь беспокоиться?
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01.04.2021 22:51 Відповісти
надену я каску бальшую
пайду зашишать я страну
и слюг - шантрапу шугану я
и путену в глас загляну
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01.04.2021 22:54 Відповісти
Самі українці мають думати за себе.В нас олігархічна система,а при ній Україна ніколи сильною не стане.
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01.04.2021 22:55 Відповісти
Что-то не хорошие новости, одно заявление за другим.
А что у Вас с погодой? Подсохло?
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01.04.2021 22:58 Відповісти
Вполне. Грязи нету и в помине
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01.04.2021 23:19 Відповісти
Пентагон воюет,а не Госдеп,это во первых,во вторых была беседа главы Пентагона с главой киевского Пентагона,о чем договорились история умалчивает... да и на фига вам знать военные вещи?Аналитеги...
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01.04.2021 23:01 Відповісти
Держдеп США поділяє стурбованість Пентагона ескалацією напруженості на Донбасі - Цензор.НЕТ 6005
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01.04.2021 23:03 Відповісти
Мене цікавить тільки одне. Чи можна буде повернути те, що вкрали зебіли в турборежимі?!
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01.04.2021 23:04 Відповісти
Ну-ну, вернулась эпоха озабоченностей, с чем байденофилов и поздравляю. Вернулось ваше время! С. Поток 2 строится, агрессор активизировался, ну что ещё нужно трампофобам и любителям Байдена для полного счастья? Разве что второй президентский срок Зели...
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01.04.2021 23:04 Відповісти
Піндоси ващє обнаглєлі...даже не думают доложить Алексу Звєрєву шо они собираюцца предпринять...
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01.04.2021 23:08 Відповісти
Іди поплач в жилетку своєму сраному трампу . Нехай він тобі соплі витре , платочком . .
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01.04.2021 23:51 Відповісти
думаю что и мукрон будет сидеть рядом с муркель на будущем нюрнбергском трибунале за своё преступное бездействие , обеспокоенность, а проще говоря -пофигизм
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01.04.2021 23:05 Відповісти
Президент Польши Анджей Дуда приказал заблокировать Северный поток.Мавзолейное быдло в шоке...глубоко возмущам-с,корабли НАТО пришли на помощь Польше...
Хорошая новость...на сон грядущий...
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01.04.2021 23:06 Відповісти
Гитлера обязан был остановить немецкий народ, но не сделал это, и весь мир увидел, расплата была жестокая и не соизмеримая с тем количеством жертв, если бы остановили умалишенного до его полного безумия, тоже самое происходит сейчас в паРаше, на то время в Германии был цивилизованный народ, в орде нет народа, тут рабы, зомби, Западу во главе США стоит простая и неприятная задача, очистить землю от биомусора, в случае вторжения варваров в цивилизованный мир.
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01.04.2021 23:16 Відповісти
"Nuke the filthy russian animals till they glow, then shoot them in the dark!"
God Bless America !!!
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01.04.2021 23:27 Відповісти
Мен, це тобі не гра на компі.
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01.04.2021 23:37 Відповісти
It is a good idea.
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01.04.2021 23:56 Відповісти
Більше "стурбованості", так й переможемо орди к@цапів з їх новими танками, літаками та ракетами.
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01.04.2021 23:35 Відповісти
Тільки бубочка не стурбований. Треба перевіряти бомбосховища, приготувати сброю для усіх бажаючих вбити кацапа від старого до малого (вбити того, що прийде та ще сусіда-ватнана), мабудь ввести ЧС. А на Банковой тільки рожеви сни дивляться, прокидатись не хочуть, готуватись до воєнних дій зАпАдло
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02.04.2021 00:15 Відповісти
Что если завтра война... Никакой стратегии, обороны, бомбоубежищ и т. д.
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02.04.2021 00:48 Відповісти
 
 