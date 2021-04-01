Держдеп США поділяє стурбованість Пентагона ескалацією напруженості на Донбасі
Держдепартамент США вслід за Пентагоном заявив про занепокоєння повідомленнями про ескалацію напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.
Позицію відомства озвучив на брифінгу в четвер представник держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми, безумовно, стурбовані нещодавньою ескалацією російських агресивних і провокаційних дій на сході України, включно з порушенням перемир'я з липня 2020 року, що призвело до смерті чотирьох українських солдатів 26 березня і поранення ще двох", - сказав Прайс.
Він додав, що Вашингтон в курсі озвученої Києвом інформації, що стосується ймовірних переміщень російських військ поблизу кордону з Україною. Прайс зазначив, що Росії потрібно утримуватися від агресивних дій і "не слід залякувати" Україну.
Один із журналістів поцікавився, чи вважає Держдеп агресивними діями переміщення російських військ на території власної країни. У відповідь Прайс кілька разів повторив, що Вашингтон занепокоєний ескалацією напруженості на Донбасі.
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Всем сердцем!
Предлагаю также разделить и зарплату!!!
,правда евробляхеров пришлось расчесать и орехи СБУ собирать но ваты вперед ногами на Ростов-папу больше ехало чем с ростова приходило - этот показакатель нормальный
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1376854778924388356 30 мар.
Ви теж бачите россійський прапор на робочому місці чиновника з Міністерства у Справах Ветеранів?
Може, хтось спитає в Андрія Штефанюка, на допомогу ветеранам ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ скерована його робота?
... можемо допомогти ковдрами і масками.
...даже не знаю -- о чём мне теперь беспокоиться?
пайду зашишать я страну
и слюг - шантрапу шугану я
и путену в глас загляну
А что у Вас с погодой? Подсохло?
Хорошая новость...на сон грядущий...
God Bless America !!!