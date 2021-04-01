Держдеп США поділяє стурбованість Пентагона ескалацією напруженості на Донбасі

Держдепартамент США вслід за Пентагоном заявив про занепокоєння повідомленнями про ескалацію напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

Позицію відомства озвучив на брифінгу в четвер представник держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми, безумовно, стурбовані нещодавньою ескалацією російських агресивних і провокаційних дій на сході України, включно з порушенням перемир'я з липня 2020 року, що призвело до смерті чотирьох українських солдатів 26 березня і поранення ще двох", - сказав Прайс.

Він додав, що Вашингтон в курсі озвученої Києвом інформації, що стосується ймовірних переміщень російських військ поблизу кордону з Україною. Прайс зазначив, що Росії потрібно утримуватися від агресивних дій і "не слід залякувати" Україну.

Один із журналістів поцікавився, чи вважає Держдеп агресивними діями переміщення російських військ на території власної країни. У відповідь Прайс кілька разів повторив, що Вашингтон занепокоєний ескалацією напруженості на Донбасі.

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