ДБР про обшуки в АРМА: чиновники й адвокати заволоділи більш ніж $400 тис. ВІДЕО+ФОТО

Посадові особи АРМА й адвокати перерахували гроші на рахунки осіб, які не мали до них жодного стосунку.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що впродовж листопада-грудня 2020 року учасники організованої групи, до складу якої входили посадові особи Нацагентства й адвокати, заволоділи коштами на загальну суму понад 400 тис. доларів США, які були передані в управління АРМА. Згадані особи на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували гроші на банківські рахунки осіб, які не мали до них жодного стосунку", - сказано в повідомленні.

Під час нинішніх обшуків вилучили низку документів.

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Попередня кваліфікація справи - заволодіння грошовими коштами, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, а також використання підроблених документів та одержання неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч . 3 ст. 368 КК України).

Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін до 12 років.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, силовики провели сьогодні обшуки в приміщеннях Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, а також у його керівництва.







