УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11202 відвідувача онлайн
Новини
13 742 27

ДБР про обшуки в АРМА: чиновники й адвокати заволоділи більш ніж $400 тис. ВІДЕО+ФОТО

Посадові особи АРМА й адвокати перерахували гроші на рахунки осіб, які не мали до них жодного стосунку.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що впродовж листопада-грудня 2020 року учасники організованої групи, до складу якої входили посадові особи Нацагентства й адвокати, заволоділи коштами на загальну суму понад 400 тис. доларів США, які були передані в управління АРМА. Згадані особи на підставі підроблених судових рішень безпідставно перераховували гроші на банківські рахунки осіб, які не мали до них жодного стосунку", - сказано в повідомленні.

Під час нинішніх обшуків вилучили низку документів.

Читайте також: СБУ і ДБР проводять обшуки в АРМА, а також у т.в.о. голови агентства Сігідіна. ФОТОрепортаж

Попередня кваліфікація справи - заволодіння грошовими коштами, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, а також використання підроблених документів та одержання неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч . 3 ст. 368 КК України).

Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін до 12 років.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, силовики провели сьогодні обшуки в приміщеннях Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, а також у його керівництва.

ДБР про обшуки в АРМА: чиновники й адвокати заволоділи більш ніж $400 тис 01
ДБР про обшуки в АРМА: чиновники й адвокати заволоділи більш ніж $400 тис 02
ДБР про обшуки в АРМА: чиновники й адвокати заволоділи більш ніж $400 тис 03
ДБР про обшуки в АРМА: чиновники й адвокати заволоділи більш ніж $400 тис 04

Автор: 

обшук (1974) ДБР (3505) АРМА (564)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Одним словом, ця бидлота, виявляють корупційні активи і направляють на свої рахунки??.
показати весь коментар
01.04.2021 23:45
+5
Никакого перечня не будет , то Люба , в силу своей тупости , просто так перданула
показати весь коментар
02.04.2021 06:33
+4
А мона перелік злочинів, за які треба посадити цих осіб. По кожному.
показати весь коментар
02.04.2021 00:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одним словом, ця бидлота, виявляють корупційні активи і направляють на свої рахунки??.
показати весь коментар
01.04.2021 23:45 Відповісти
Ось вам і недоліки освіти. "Золоте теля" вони не читали
показати весь коментар
01.04.2021 23:53 Відповісти
Не зовсім. Необов'язково корупційні, а у контексті їх крадіжки то, думаю, якраз не корупційними (за них "власники" по голові можуть дати). Скоріше це аферні гроші чи просто крадіжки несистемних "бізнесменів".
показати весь коментар
02.04.2021 00:19 Відповісти
Ця АРМА давно структура для розкрадання майна, навіть рядові слідчі поліції віджимають квартири т та машини за її допопомогою ..арештовують передають в управління і продають. Але в цьому випадку їм не пощастили бо 400 тися дол. це вкрадений воровськой общак..і напевне вори забашляли СБУ
показати весь коментар
02.04.2021 00:30 Відповісти
Напевно, не на ті рахунки кошти відправли, чи замало
показати весь коментар
01.04.2021 23:49 Відповісти
та то понятно.. обычный фоновый шум для отвлечения от миллиардного распила зекомандЫ на чоли з НайвэлычнишЫм
только у одного д"Ермака новенький "Мерседес" ( обычный расходный материал типа скрепки и стэплеры) - это третья часть всего украденого злочынной бандой.. шото очень избирательное кривосудие у нас в Украине
показати весь коментар
02.04.2021 00:02 Відповісти
И опять никого не посадят, как Парашенко. Кононенко. Гладковского, Сеню-кролика. И эти тоже - "усьо по закону".
показати весь коментар
02.04.2021 00:06 Відповісти
А мона перелік злочинів, за які треба посадити цих осіб. По кожному.
показати весь коментар
02.04.2021 00:11 Відповісти
"Установлено, что в течение ноября-декабря 2020 года участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица Нацагентства и адвокаты, завладели средствами на общую сумму более 400 тыс. долларов США, которые были переданы в управление АРМА. Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли деньги на банковские счета лиц, не имевших к ним никакого отношения", Источник: https://censor.net/ru/n3257132

===== На тёщину книжку положил
показати весь коментар
02.04.2021 00:24 Відповісти
Ем, а ти мій пост читав взагалі? Яке відношення мають до крадіжок в АРМА мовою оригінала "Парашенко. Кононенко. Гладковского, Сеню-кролика".
показати весь коментар
02.04.2021 01:22 Відповісти
А где я писал про Пепу и Сеню?
показати весь коментар
02.04.2021 01:50 Відповісти
дурню, а ти питання читало, чи пишеш аби писати?
показати весь коментар
02.04.2021 06:31 Відповісти
Никакого перечня не будет , то Люба , в силу своей тупости , просто так перданула
показати весь коментар
02.04.2021 06:33 Відповісти
В Украине поимка коррупционеров как спортивная рыбалка - поймали, показали общественности и отпустили )) Вот говорил уже не раз, не Майдан то был, не Майдан. Если б был Майдан то чиновники б тысячами на столбах висели!!!
показати весь коментар
02.04.2021 00:43 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2021 01:52 Відповісти
Хочется увидеть объявление:В Киеве,на стадионе им.В.В.Лобановского состоится грандиозное шоу,посвящённое победе над коррупцией в Украине!В праздничной программе - выступления звёзд Украины,фейерверки!Закроется праздник публичным расстрелом коррупционеров и передачей всего ихнего конфискованного имущества в Пенс.Фонд Украины!
показати весь коментар
02.04.2021 01:14 Відповісти
Плебс требует "ихнего" хлеба и зрелищ.
показати весь коментар
02.04.2021 05:12 Відповісти
Извините за вопрос:а патрициям что интересно?
показати весь коментар
02.04.2021 11:33 Відповісти
звйозд теж в расход, всяких там паваляшок із смердючками
показати весь коментар
02.04.2021 06:33 Відповісти
Коррупционеры типа ищут активы коррупционеров. Феерично. На этой территории Земли есть вообще хоть один порядочный чиновник или держиморда, НЕ коррупционер и взяточник? Вопрос риторический.
показати весь коментар
02.04.2021 04:37 Відповісти
Держиморды на России.
показати весь коментар
02.04.2021 06:55 Відповісти
Так на мове тоже морда, шо на России, шо на Украине, те же яйца только в профиль.
Вообще мне пофик как там, меня задолбало как здесь.
показати весь коментар
02.04.2021 07:27 Відповісти
Вы ещё общие буквы найдите. 😂
показати весь коментар
02.04.2021 07:56 Відповісти
Вам не под силу это сделать? Понимаю. Не удивлена.
показати весь коментар
02.04.2021 09:31 Відповісти
майже щойно зареєстрований, та трішки обмежений... У Чернівцях проводили "Червону руту", пісня "Держеморда", була однією із переможців... Глибинний зміст, тобі не осилити, але він є і саме у такому трактуванні.
показати весь коментар
02.04.2021 12:13 Відповісти
Конфіскувати майно у робітників, потім посадити на максимальні строки. Хто і де знайшов це лайно?
показати весь коментар
02.04.2021 08:33 Відповісти
Це все добре,але як вони збираються розслідувати таку справу, якщо там більшість наперед недопустимі докази, оскільки будуть адвокатською таємницею?
показати весь коментар
02.04.2021 09:46 Відповісти
 
 