Із 2015 року в окупованому Криму в армію РФ було призвано 28 тис. осіб, - МЗС

МЗС висловив протест проти призову Російською Федерацією на військову службу громадян України, які проживають в окупованому Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест проти вчинення Російською Федерацією воєнного злочину - призову громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь на службу в Збройних Силах РФ", - говориться в заяві.

МЗС зазначає, що системно порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Четвертої Женевської конвенції 1949 року, російська окупаційна адміністрація здійснює призов до своїх Збройних Сил і на тимчасово окупованій території України.

Починаючи з 2015 року, російська окупаційна адміністрація вже провела на півострові 12 призовних кампаній, незаконно призвавши близько 28 тисяч осіб, а 1 квітня 2021 року розпочинає чергову призовну кампанію. Незгодних із примусовим призовом кримчан окупаційна адміністрація піддає кримінальному переслідуванню, що також є порушенням Четвертої Женевської конвенції.

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Так само всупереч нормам міжнародного гуманітарного права здійснюється пропаганда служби в армії держави-агресора, зокрема і серед дітей.

"Закликаємо міжнародну спільноту дати належну оцінку таким діям РФ на тимчасово окупованій території, продовжити та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою повернення РФ до дотримання норм та принципів міжнародного права", - заявили в МЗС. У міністерстві додали, що Україна продовжує документування порушень Російською Федерацією норм міжнародного права та вжиття заходів для притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності.