Посилення санкцій - єдиний варіант змусити Росію припинити збройну агресію проти України, - Резніков

Єдиним варіантом змусити Росію припинити збройну агресію проти України є впровадження санкцій з боку світових країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" в четвер увечері заявив перший заступник глави української делегації в ТКГ віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"На сьогодні єдиним варіантом є політико-дипломатичний. Це посилення режиму санкції з боку всіх країн: і європейських, і Сполучених Штатів, і Канади, і Австралії та інших, які підтримують Україну і чітко підтверджують, що вони поважають наш суверенітет і територіальну цілісність... Щоб Російській Федерації ця війна перестала бути вигідною", - сказав Резніков.

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