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Новини Агресія Росії проти України Санкції проти Росії
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Посилення санкцій - єдиний варіант змусити Росію припинити збройну агресію проти України, - Резніков

Посилення санкцій - єдиний варіант змусити Росію припинити збройну агресію проти України, - Резніков

Єдиним варіантом змусити Росію припинити збройну агресію проти України є впровадження санкцій з боку світових країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" в четвер увечері заявив перший заступник глави української делегації в ТКГ віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"На сьогодні єдиним варіантом є політико-дипломатичний. Це посилення режиму санкції з боку всіх країн: і європейських, і Сполучених Штатів, і Канади, і Австралії та інших, які підтримують Україну і чітко підтверджують, що вони поважають наш суверенітет і територіальну цілісність... Щоб Російській Федерації ця війна перестала бути вигідною", - сказав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не залишать Україну наодинці з агресором, - Таран провів телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом

Автор: 

Донбас (22356) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+11
Сама дієва санкція проти Росіі ,це вдала євроінтеграція України !!!)))
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02.04.2021 00:17
+10
Остаточно загроза зникне лише разом з Росією !!!)))
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02.04.2021 00:19
+10
Це говорить віці-прем'єр, член уряду, який купує електрику у кацапів на мільярди гривень!
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02.04.2021 00:32
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Сама дієва санкція проти Росіі ,це вдала євроінтеграція України !!!)))
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02.04.2021 00:17 Відповісти
-- можешь обижаться, но нахер вы такие в Европе надо? -- ...вместе с вашим мутным государством...

Я против!
Работайте над собой.
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02.04.2021 00:32 Відповісти
За що я маю ображатись !! Україна ,успішна та поужна потрібна лише українцям і лише українці мають її розбудувати !!! Якщо "мудрий нарід " буде обирати вселяку плісняву в керманичі ,то ніякий захід ,схід та Європа з Амерікою не допоможуть !!!)))
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02.04.2021 00:38 Відповісти
...когда Украина вступит в ЕС, то она станет самой крупной страной в этом союзе, так что Германия потеряет в этом вопросе лидерство и стопудово будет против
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02.04.2021 00:49 Відповісти
Треба усвідомити ,що мета українців ,це не ЄС ,а власна потужна держава ,на засадах євроцивілізаціі !!!!))))
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02.04.2021 00:53 Відповісти
Турков 80 млн . И Германия особенно не возмущается
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02.04.2021 00:57 Відповісти
...я имею в виду не количество населения, а площадь... И кстати, сколько длится кандидатство Турции в члены ЕС?
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02.04.2021 01:12 Відповісти
Мы обсуждаем НАТО - не перескакивайте с темы
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02.04.2021 01:13 Відповісти
Турция
/Площадь

783 562 км²

https://www.google.com/search?client=safari&hl=ru-sk&q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MKzKS45X4gAxjU1MM7T4nPNzc_PzgjNTUssTK4sXMUplJ1vp5-QnJ5Zk5ufBGVaJRamJi1jlL0y-sPViw4U9FzZc2Hthx8V-hQvzL-y-sO9iJ1Bgy8UeAICGLARmAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZy7nXiN7vAhVrpYsKHcYUATcQxA0wAnoECBAQBA
https://www.google.com/search?client=safari&hl=ru-sk&q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MKzKS45X4gAxjU1MM7T4nPNzc_PzgjNTUssTK4sXMUplJ1vp5-QnJ5Zk5ufBGVaJRamJi1jlL0y-sPViw4U9FzZc2Hthx8V-hQvzL-y-sO9iJ1Bgy8UeAICGLARmAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZy7nXiN7vAhVrpYsKHcYUATcQxA0wAnoECBAQBA
https://www.google.com/search?client=safari&hl=ru-sk&q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MKzKS45X4gAxjU1MM7T4nPNzc_PzgjNTUssTK4sXMUplJ1vp5-QnJ5Zk5ufBGVaJRamJi1jlL0y-sPViw4U9FzZc2Hthx8V-hQvzL-y-sO9iJ1Bgy8UeAICGLARmAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZy7nXiN7vAhVrpYsKHcYUATcQxA0wAnoECBAQBA
Германия

357,386 тыс. км²
https://www.google.com/search?client=safari&hl=ru-sk&q=%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MKzKS45XAjMtk83LDbT4nPNzc_PzgjNTUssTK4sXMUplJ1vp5-QnJ5Zk5ufBGVaJRamJi1hFLyy8sOLCBIUL8y_svrDvYueFDRe2XOwBAMt6Nf5dAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZy7nXiN7vAhVrpYsKHcYUATcQxA0wAnoECBAQBg
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02.04.2021 01:14 Відповісти
Украина - площадь составляет 603 549 км²,
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02.04.2021 01:16 Відповісти
...не знаю, что обсуждаете вы - а я писал о географических параметрах и задал вопрос относительно перспектив вступления Турции в ЕС
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02.04.2021 01:16 Відповісти
У Турции перспектив вступить в ЕС - нет .
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02.04.2021 01:20 Відповісти
...отож
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02.04.2021 01:22 Відповісти
Украина и так в Европе, в согласии не нуждается. А в союз вступать или нет, это вопрос неоднозначный, уже были в одном союзе. Евросоюз, на тех условиях что он поставил Украине, экономических прежде всего, нахрен на задался.
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02.04.2021 05:59 Відповісти
Ну от Ви то точно ніде "не нужны" ! Ч
На кого ображатися ? На совків , які здриснуди в Європу , і розповідають , що в Україні найгірше ? Якщо знаходитесь дійсно в ЄС , то повинні знати , що там теж є нові країни , в яких далеко не все гаразд . А нам треба як можна швидше туди потрапити , щоб у чиновників-клептоманів було якнайменше можливостей красти . Щоб там не хрюкали з росії та їхні однодумці . І те , що ватніки проти , нікого не хвилює .
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02.04.2021 09:17 Відповісти
Але клоуни як прийшли у 2019 році то відразу поставили на паузу рух України в ЄС і в НАТО. Два роки втрачено безповоротно.
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02.04.2021 00:35 Відповісти
Все за кремлівським сценарієм !!1 Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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02.04.2021 00:40 Відповісти
Вы чо не видите ?уже восьмой год санкции!и что?им по....й эти санкции
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02.04.2021 03:10 Відповісти
Не кажіть. Раніше Газпром був найбагатшою компанією в світі і скрізь в Європі ногою двері відчиняв, а зараз рахує збитки. А російські банки?

Російський «Газпром» відзвітував про збитки - вперше з 1998 рокуhttps://media.slovoidilo.ua/media/publications/14/130726/hazprom_large.jpg Усиление санкций – единственный вариант заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 1488
Російський https://www.slovoidilo.ua/2020/11/02/novyna/ekonomika/tranzyt-hazu-cherez-********-znyzyvsya-tretynu газовий монополіст «Газпром» згідно з фінансовими звітами за 2020 рік продемонстрував чистий збиток в 9,2 млрд доларів (709 млрд рублів за поточним курсом). Зазначається, що таке сталося вперше з 1998 року.
«Газпром» втратив 3% європейського газового ринку, його частка знизилася з 36% до 33%; виторг від продажу газу впав на 20,4%, валовий прибуток впав на 25%; прибуток від продажів звалився найсильніше, в 57 разів - з 8,2 млрд доларів до 144 млн доларів.
https://www.slovoidilo.ua/2021/03/26/novyna/svit/rosijskyj-hazprom-vidzvituvav-pro-zbytky-vpershe-1998-roku
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02.04.2021 05:03 Відповісти
Единственный вариант заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины это быстрое *********** обороноспособности Украины в общем и ВСУ в конкретно, с паралелным уничтоджениев в ситране пятой колоны и увеличением санкций США на Парашу, и давление на разного рода её жополизов аля меркель-маркон с присными.
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02.04.2021 09:17 Відповісти
Остаточно загроза зникне лише разом з Росією !!!)))
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02.04.2021 00:19 Відповісти
Т. е. никогда?
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02.04.2021 04:22 Відповісти
Вважаєте фєдєрастію вічною імперією???
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02.04.2021 09:21 Відповісти
Це ж треба - два роки рожали...
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02.04.2021 00:22 Відповісти
І що народили???)))
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02.04.2021 00:26 Відповісти
Викидень. Нормальні роди тривають після девятимісячрого виношування.
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02.04.2021 00:34 Відповісти
Я гадав що мамонта народили !!!)))
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02.04.2021 00:44 Відповісти
Мишу...
Яка жере збіжжя, марафєт та електрику...
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02.04.2021 09:19 Відповісти
Сопротивление самой Украины -- единственный вариант!
...а санкции, это реакция на украинскую безнадёгу...
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02.04.2021 00:27 Відповісти
Во власти дебилы !!! У них каждая голова говорит отдельно и нет четкой позиции ни на одну тему !!! .. ".. Украина на следующем заседании Трехсторонней контактной группы (14 апреля) поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе.".. ну это ни ПЗДЦ !!!
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02.04.2021 00:30 Відповісти
-- и сбоку бантик...
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02.04.2021 00:33 Відповісти
Поддерживаемая россией так называемая фейковая " Донецкая республика " приказала мобилизовать всех мужчин 1994-2003 годов рождения в течение 24 часов.

Войска НАТО в Польше и Румынии приведены в состояние повышенной боевой готовности !

Кажеться начинаеться ! .. И каждый раз, когда кто-то просит вас разделять путина и "российский народ", пересмотрите видео с передвижением российской военной техники, которая направляется в Украину или к нашим границам, и послушайте, как многие из россиян радуются, что их армия, состоящая из их же народа, едет "мочить хохлов", а кто-то из ликующих готов присоединиться к военным эшелонам, правда, пока только на словах…
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02.04.2021 00:41 Відповісти
То есть **** решил испортить Пасху католикам ( немцам французам американцам)
На него это похоже - любит пакостить в праздники
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02.04.2021 00:48 Відповісти
ну дык .. скрепы кацапо-православия трещат по швам !!! ..раньше в Пасхальный пост прекращались войны, развлечения и т.д. - даже в магазинах продавали только постную еду и продукты .. а этим с лишней хромосомой все пох... "православные" *** .. как куйло говорил - в ядерной войне все православные руские попадут сразу в рай - а остальной мир просто подохнет.. - я как это услышал то сразу понял - недаром куйлу нобелевка мира светит..))
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02.04.2021 00:57 Відповісти
**** - антихрист
О каком Боге Вы вспоминаете
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02.04.2021 01:00 Відповісти
вы наверное мою иронию про кацапо-православие не правильно поняли... а то что куйло предвестник сатаны - это понятно ВСЕМ вменяемым людям кроме обитателей православной кацапо-фауны..
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02.04.2021 01:05 Відповісти
Причем тут эти?они будут выражать глубокую озабоченность,а война будет в нашей стране.
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02.04.2021 03:17 Відповісти
Це говорить віці-прем'єр, член уряду, який купує електрику у кацапів на мільярди гривень!
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02.04.2021 00:32 Відповісти
Уряду ,який в цей саме час гальмує власну генерецію електроенергіі !!!)))
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02.04.2021 00:47 Відповісти
Интересная история... Что прям так сам с будуна берет и покупает? Без причин? А факт можно в студию?
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02.04.2021 10:53 Відповісти
Член уряду, який купує. Уряду, який купує. Уряд купує. Розумієш українську?
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02.04.2021 12:04 Відповісти
А ти думаеш тут тiльки такi дебiли як ти?
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02.04.2021 17:51 Відповісти
Ні, звичайно, такі, як ти теж є. 😁
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02.04.2021 18:12 Відповісти
Клоуни напередодні свого професійного свята Дня дурня проголосували за законопроект Зеленського № №3553 щодо призову резервістів в разі раптового загострення військової обстановки.
Згідно закону "ухилення від призову на військову службу резервістів буде каратися позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
В 2014-2015 рр. в Україні пройшло шість хвиль мобілізації. Завдяки цьому оперативний резерв ВСУ налічує близько 200 тис. чоловік.
Підкреслимо, що для переважної більшості населення України війни немає. І загрози війни теж немає. І навіть у разі нової російської агресії це теж торкнеться їх не відразу - саме завдяки резервістам. Виходить, що люди, які в 2014-2015 рр. пішли на фронт добровільно, тепер опинилися перед перспективою, що їх будуть забирати на війну під загрозою в'язниці. А тим, хто тоді сховався в Польщі, зараз не загрожує нічого".
https://www.dsnews.ua/politics/novaya-realnost-peremiriya-uzhe-net-bolshoy-voyny-eshche-net-01042021-420773 Украина будет призывать резервистов, а войска США в Европе поднимают статус готовности. Что происходит?

https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ Міністерство оборои України. Офіційний веб сайт. Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував.
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02.04.2021 00:32 Відповісти
...из уклониста - в Верховные Главногавнокомандующие, вот это мечта для всех откосивших!
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02.04.2021 00:52 Відповісти
пока Запад исправно покупает у России нефть и газ, экономически поддерживая режим путина ему ничего не грозит...
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02.04.2021 00:35 Відповісти
Шанс - это строить по-настоящему европейскую, демократическую страну и современную, дееспособную армию и только тогда, нас примут в НАТО и ЕС, а рашка-говняшка, наконец, переключится на другой "объект", проверено странами Балтии... А у Вас скотов - одни пустые декларации и сериальная имитация бурной деятельности с целью ограбления бюджета, поэтому, даже проблему защиты государственности, вы перекладываете, главным образом, на соседей....
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02.04.2021 00:46 Відповісти
Задекларувавши самостійність України ,українці отримали шанс розбудови власної держави !!! Зауважте -отримали шанс ,а не державу !!!)))
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02.04.2021 00:51 Відповісти
Может Украине объявить и провести учения на границе с лугандоном ?

Вывезти туда всех мужчин- депутатов , поселить в палатках с буржуйками
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02.04.2021 00:56 Відповісти
В Україні гендерна рівність , тому всіх сосен теж в шанці !!!))))
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02.04.2021 00:59 Відповісти
😀😀😀
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02.04.2021 01:00 Відповісти
Замахали придурки. Які санкції коли до справжньої війни тижні або дні залишається. Дуже надіюся, що помиляюся. Кажи,що ВИ (влада) збираєтеся робити СЬОГОДНІ.
На мій хлопський розум.
1. Оголосити про найвищу загрозу з боку росії і готовність захищати Україну всіма видами озброєння.
2. Введення військового стану в разі підтвердження інформації про неминучість нападу росії
3. Зупинка всіх відносин з росією. ВСІХ.
4. Загальна мобілізація в зв'язку з введенням воєнного часу (дивися вище)
5. Заклик до партнерів по будапештському меморандумі про підтримку і допомогу
6. Скликання надзвичайної сесії ООН
7. Закриття всіх (а їх ой Як багато) проросійських каналів. До речі мураєв став частим гостем на рос ТБ. Співпадіння, не думаю.
Це на мій хлопський розум. А резніков каже санкції введіть. З такою політикою скоро москалі йому самому введуть, по самі вуха.
Ну якось так.
Слава Україні!!!
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02.04.2021 01:08 Відповісти
т.е. вы рассчитываете, что у США нервы сдадут и они сделают всё за вас?
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02.04.2021 01:28 Відповісти
Коцапчик,ты таки прокололся?
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02.04.2021 01:32 Відповісти
зебил, ты прокололся ещё в 2019 году
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02.04.2021 01:55 Відповісти
Ты себя перечитай, зеленомордый
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02.04.2021 02:05 Відповісти
перечитал, что не так? узеленские нихера делать не хотят, а ждут пока сама проблема рассосётся.
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02.04.2021 02:18 Відповісти
Ты зеленых то не вспомнил. Все должны догадаться?
А вааще,у штатников выбора не остается.
Иначе на них просто ссать начнут и никто всерьез воспринимать не будет.
Обамка всем доказал,что негр у власти - это синоним терпилы.
Про трампака лучше вааще не вспоминать . Даже всуе.
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02.04.2021 02:24 Відповісти
Санкции то такэ...
А вот гуманитарные ядерные ковровые бомбардировки - вместе с санкциями - гораздо ,гораздо более весомый аргумент
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02.04.2021 01:31 Відповісти
Единственный вариант, это УНИЧТОЖЕНИЕ Рассии, как субъекта, как государства, как СССР!
Нет Рассии - нет угрозы.
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02.04.2021 01:44 Відповісти
Уничтожить Рашу - цель практически невыполнимая. Этим занимались достаточно авторитетные люди, типа Чингизхана, Карла XII, Наполеона, Гитлера... СССР, развалил Ельцин, чем убрал с ног Раши 14 гирь (Буш ст., который умный). А так, прям слышу, как все страны, вокруг, ходят и говорят об усилении санкций. Они им надо, свою экономику гробить?
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02.04.2021 04:34 Відповісти
Казлаамордый у тебя в параше сено на завтрак дают, иди отсюда в свой казлятник
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02.04.2021 08:28 Відповісти
Расийская Империя - СДОХЛА.
СССР - СДОХ.
И ваша недоРашка - СДОХНЕТ!
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02.04.2021 10:21 Відповісти
Вот же любители шары, и рыбку съесть и в лодочке покататься. Санкции уже сколько лет вводят и куда агрессия девается ? А создавать условия тут, чтобы агрессия становилась для Мордора болезненной а не запрещать стрелять и превращать зону соприкосновения в безопасный тир для рашистских наемников !
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02.04.2021 03:36 Відповісти
Резников , - Торговля Украины с россией составляет 93 миллиарда дол , о какой санкции международной Вы говорите.
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02.04.2021 07:42 Відповісти
Ты в цифрах ничего не перепутал?
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02.04.2021 08:29 Відповісти
Информация общедоступна для широкого Доступа . кто хочет может получить Информацию , -а кто только поговорить и позадавать сомнения , то есть на то Гугл 4 кнопочки где написано 4 буквочки и нажать Enter .
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02.04.2021 13:16 Відповісти
За 6 лет Войны , - Общий товарооборот.Можете себе представить такую торговлю между СССР и Германией 1941- 1945 года .
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02.04.2021 13:35 Відповісти
Які санкції? Як головнокомандувач, на благання московської церкви знімає санкції з кацапів. А ви бажаєте, що їх вводили США і Європа?
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02.04.2021 09:17 Відповісти
Единственный вариант заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины это быстрое *********** обороноспособности Украины в общем и ВСУ в конкретно, с паралелным уничтоджениев в ситране пятой колоны и увеличением санкций США на Парашу, и давление на разного рода её жополизов аля меркель-маркон с присными.
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02.04.2021 09:17 Відповісти
Посилення санкцій? Та ти шо?
Портібно було лише продовжити те, що почав Порох так ні. Вирішили дати можливість 43- річному мальЧіку, спецалісту по відкатам, поексперементувати над нарідом і країною.

Два роки, які могли просунути нас до ЄС, а головне, до НАТО, прогижені.
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02.04.2021 09:58 Відповісти
 
 