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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцина CoviShield, що застосовується в Україні, має ефективність від 90 до 100% у разі важких випадків коронавірусу, - ЮНІСЕФ

Вакцина CoviShield, що застосовується в Україні, має ефективність від 90 до 100% у разі важких випадків коронавірусу, - ЮНІСЕФ

Усі вакцини проти COVID-19, рекомендовані ВООЗ, мають високу ефективність у важких випадках перебігу хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив керівник програми охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.

Він зазначив, що зараз вакцини використовуються вже в багатьох країнах, тому фахівці регулярно отримують свіжу інформацію. "І щоразу в ці дані вносяться уточнення. Наприклад, про те, що навіть після першої дози і Pfizer, і AstraZeneca, і Moderna мають дуже високий рівень ефективності. А після другої дози він тільки збільшується", - розповів Славуцький.

Говорячи про вакцину AstraZeneca, експерт наголосиив, що "після другої дози в неї ймовірність не заразитися - десь на рівні понад 70%".

"Також всі вакцини, в тому числі CoviShield (виробляється за ліцензією AstraZeneca, застосовується в Україні. - Ред.), від 90 до 100% мають ефективність проти важких випадків - проти госпіталізації, проти смертності", - зауважив Славуцький.

За його словами, і AstraZeneca, і Pfizer, поставки якої очікуються в Україні, забезпечать, "що ви не потрапите до лікарні, і 100% гарантію того, що не буде смертельного результату".

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) ЮНІСЕФ (156) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+7
Господи Цензор. Кого вы цитируете? Какая далекая журналюга это писало? Я не думал, что вы освечиваете Зе и ко. Во-первых, не пишите дебилизм со слов, сказанных дебилами. Во-вторых: любой доктор (нормальный, а не с купленным дипломом) вам скажет, что вакцина - это упреждение. Но никак не лечение. Я как прочитал 90-100 процов эффективности при тяжело-среднем течении, чуть не поседел. Ну правда, интересуйтесь хоть немного. Не путайте его (х) с пальцем. Антидот с вакциной... Бедная страна - не будет здесь счастья. Одни идиоты кругом...
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02.04.2021 01:27
+7
Тю. Та это лучшая вакцина в мире!
Вон Степанов своей курточкой клянется!
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02.04.2021 01:28
+5
Ну так колитесь ею САМИ!
А простому народу, так и быть, отдайте Пфайзер, Модерну, Джонсон&Джонсон.
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02.04.2021 01:48
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...все ясно, будем жить, как беларусы - "...плохо, но недолго..."(с)
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02.04.2021 01:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/216417 Переживешь беларусов?
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02.04.2021 06:44 Відповісти
...переживу, вася, и тебя тоже
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02.04.2021 12:14 Відповісти
Дуже своєчасне роз'яснення. От тільки вже немає в Україні CoviShield. Індуси призупинили контракт.
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02.04.2021 01:25 Відповісти
сам придумав чи попугайнічаєш?
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02.04.2021 09:10 Відповісти
Есть информация. У индусов всплеск и они в первую очередь обслуживают своих.
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02.04.2021 12:36 Відповісти
питання було саме до дятла, який висрався.
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02.04.2021 13:22 Відповісти
Господи Цензор. Кого вы цитируете? Какая далекая журналюга это писало? Я не думал, что вы освечиваете Зе и ко. Во-первых, не пишите дебилизм со слов, сказанных дебилами. Во-вторых: любой доктор (нормальный, а не с купленным дипломом) вам скажет, что вакцина - это упреждение. Но никак не лечение. Я как прочитал 90-100 процов эффективности при тяжело-среднем течении, чуть не поседел. Ну правда, интересуйтесь хоть немного. Не путайте его (х) с пальцем. Антидот с вакциной... Бедная страна - не будет здесь счастья. Одни идиоты кругом...
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02.04.2021 01:27 Відповісти
А їх все одно що ретранслювати. Вони засіб розповсюдження різної інформації. Сьогодні за Бога завтра за чорта...
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02.04.2021 09:07 Відповісти
Что касается цензора в целом то вы правы. Что касается лечения то вы сами ничего не понимаете в этом вопросе и пишите бред. Вам седеть надо от своего скудоумия. Для вас специально разжую: Если вакцина не спасла от заражения и человек заболел, то течение болезни будет гораздо легче чем без вакцинации.
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02.04.2021 09:38 Відповісти
Ярик, а где иы вычитал "лечение"?
" имеют эффективность против тяжелых случаев" - что не нравится?
Коряво по форме, но правильно по смыслу!
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02.04.2021 12:38 Відповісти
Тю. Та это лучшая вакцина в мире!
Вон Степанов своей курточкой клянется!
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02.04.2021 01:28 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вакцинация - сори за ссылку, не хочу полемики по даной теме. Читаем второй абзац...
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02.04.2021 01:30 Відповісти
Я помню подобных эксПЭРДов, которые сразу после краха совка, очень убедительно доказывали лохам, что иномарки, пусть даже новые, нам категорически не годятся, а вот, например, жигули или нива - самое оно - "они проверены временем, надёжны и идеально подходят для наших дорог, а потому, высоко ценятся опытными водителями..."
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02.04.2021 01:44 Відповісти
Ну так колитесь ею САМИ!
А простому народу, так и быть, отдайте Пфайзер, Модерну, Джонсон&Джонсон.
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02.04.2021 01:48 Відповісти
этой "гадости" на всех не хватит, поэтому, лучше отдать её недоверчивым порохоботам, а вот зеплесени и избравшему её нарИду - самое лучшее, то, что степашка прописал...
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02.04.2021 02:01 Відповісти
Простому нариду сперва бы не мешало поинтерссоваться что такое эпидемиологический порог. Потом прикинуть есть ли у нас зпидемия или нет а потом уже решать стоит ли колоться . А то заставь дурака молиться он и лоб проломит. На радость степашке
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02.04.2021 04:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/33456 А лицом вышел?
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02.04.2021 06:47 Відповісти
Богдан Процишин - Если я заболєю
https://www.youtube.com/watch?v=G63pQRLxhSg
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02.04.2021 02:21 Відповісти
и еще плюс второй дозы у них нет, Индия продажи закрыла , а другой вакциной нельзя завершить вторую стадию вакцинации
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02.04.2021 04:04 Відповісти
Эта вакцина воздействует на РНК, а РНК контролирует биосинтез протеинов (т е белков). Любые нарушения этого процесса ведут к онкологии, особенно у пожилых людей. Все эти вакцины не прошли должных испытаний, ни один из не имеет испытаний отдаленных эффектов. А это опасно.
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02.04.2021 05:49 Відповісти
Постоянная комиссия по вакцинации в Институте Роберта Коха, (STIKO, Mitteilung der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut )* опубликовала 01.04.2020 г. предварительные рекомендации о вакцинации от COVID-19 в которой установила ограничение вакцинации вакцинами AstraZeneca возрастной группой более 60 лет. Рекомендации по процедуре для людей младше 60 лет, которые уже были один раз вакцинированы вакциной AstraZeneca установлены вакцинации мРНК-вакциной (прим. ред. Pfizer-BioNTech и Moderna) через 6 недель.



В украинских реалиях это означает, что ВСЕ провакцинированные вакциной ChAdOx1 индекс ICMR / SII-COVISHIELD находятся в группе риска и должны быть вакцинированны повторно, исключительно вакцинами мРНК (Pfizer-BioNTech и Moderna)


* Постоянная комиссия по вакцинации в Институте Роберта Коха, (STIKO), является научным комитетом, состоящим из 18 членов Института Роберта Коха в Берлине, Германия, который предоставляет официальные рекомендации относительно графиков вакцинации,
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Vierte_Empfehlung_2021-04-01.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Vierte_Empfehlung_01042021_Download.pdf?__blob=publicationFile
tZE inform
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02.04.2021 05:53 Відповісти
Типо вакцина предназначена избежать заражения, а не вызвать тяжелую форму заболевания, Что вы пишете, ПТУшники?
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02.04.2021 06:52 Відповісти
Нема таких вакцин.
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02.04.2021 07:52 Відповісти
Якась вакцинальна істерія. Коли починають характеризувати різні вакцини - ті що слухають це - просто *********. Одні ( явно за гроші) починають нести нісенітниці про 100% ефективність якої не існує у природі сьогодні. Другі фіксують страшні речі та відмовляються від неї. Потім інші кажуть що це не пов'язано з самою вакциною ...У різних країнах ,навіть там де з вакциацією добрі показники і де вакцинуються кращим - теж розповідають про те що робиться щось неймовірне і все погано ( в основному совецьке бидло яке туди переїхало від своєї бидлячої помийки)..Кацапське бидло меле про свій найкращий "новічок V" але не дає ці помиї для перевірки, та в себе у гадюжнику закопує у рови десятки тисяч ковідних трупів за добу лише у одному місці ( передано з-за поребрика простими смертними) Намає кому вірити. Але є логіка для тих у кого розгубленість. А відтак постає інше:
Яка вакцина буде кращою ? Та на яку світ витратив трильйони долларів та залучив для її розробки та виготовлення кращих спеців на земній кулі ..чи та що постійно по скандалах (астрозенека) , чи та що зроблена у Циганії, яка вже давно славиться, щурами та калом на вулицях, неякісною фармакологією, забрудненими річками з трупною отрутою, але має купу заводів які випускають фармацевтичне гівно, які існують просто для забезпечення їжею мільярди своїх циган ,які плодяться мов таргани безперестанку і всі хочуть їсти, та яка, наприклад Гані, віддає безкоштовно таку ж партію такого ж гівна через три дні після того як це купила Україна ? До того ж досить вже брехати про те що "ковішилд-рачкапур" - це те саме що астрозенека. Хоч по технології - хоч без технології, бо тут навіть виробник може зіграти фатальну роль. Вакцини - це серйозна річ. Це не пігулки від кашлю..Це абсолютна брехня вже доведена на пальцях та технічними та фармакологічними висновками . Як що маркування ніде не вказує на слово "астрозенека" - то ця марка (астрозенека) не несе ніякої відповідальності за наслідки - це є головне. Все інше - ляпання язиками. А тому - не факт що ці помиї які нам впарили за гроші ( або зелена жидюра їх вкрала тупо а нам вішають що купили) - кардинально - отрута. Але це може бути вкрай неефективним - що дорівнює сьогодні бездіяльності та поширенню смертей від ковіду. Висновок : Сьогодні відомо тільки те що реальною вакциною може називатися ЛИШЕ Pfizer, який постійно оновлюється з новими штамами вірусу, та сьогодні навіть грає на випередження . Інше - лотерея в яку граються корупційні уряди різних країн - в основному недорозвинених. Хто сь хоче заробити на випуску помиїв ( під ситуацію) і так далі... Ще один нюанс. Просто собі подумайте.. Лікар може категорично відмовлятися вводити собі вакцину від ковіду? Саме вакцину? Той хто думає що лікар тупий і може. - ідіот. Лікар може відмовитися вводити собі помиї. Бо він знає тему глибше звичайних громадян. І є лікарі, які залежать від керівництва та заради посади та грошей колють собі ці шмарклі що привезли..( може пронесе). А за окрему плату або для вилизування сраки шефу - ще й на телебаченні розкажуть нісенітниці про "всі вакцини однакові"..При тому ефективність ніхто не вивчав, ніхто не знає ,як і що це принесе в майбутньому ( чи не принесе..- це теж ніхто не знає) І останнє : я дуже жорстко ЗА ВАКЦИНАЦІЮ ! Але ВАКЦИНОЮ...
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02.04.2021 08:11 Відповісти
Соціальний злочинний експеримент. Терористичний акт світового масштабу ось що це, а не пандемія. Сіють страх та хаос і випробовують засоби впливу та маніпуляції.
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02.04.2021 09:09 Відповісти
Уважаемый выпускающий редактор, не позорьте название своего издания. Мало того, что Ваши корреспондент не проверил информацию, так еще и отсебятины наплел. Очень много вопросов к его профпригодности. Где ссылка на ЮНИСЭФ в статье, кто сказал, что вакцина лечит хоть какую-то тяжесть любой болезни и т.д.? Наверное это пропагандистская работа, нет? Диктатура дилетантов на Цензоре или как?
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02.04.2021 10:23 Відповісти
Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca. Ранее в Германии раскритиковали вакцину.Источник: https://censor.net/ru/n3257142
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02.04.2021 10:49 Відповісти
 
 