Вакцина CoviShield, що застосовується в Україні, має ефективність від 90 до 100% у разі важких випадків коронавірусу, - ЮНІСЕФ
Усі вакцини проти COVID-19, рекомендовані ВООЗ, мають високу ефективність у важких випадках перебігу хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив керівник програми охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.
Він зазначив, що зараз вакцини використовуються вже в багатьох країнах, тому фахівці регулярно отримують свіжу інформацію. "І щоразу в ці дані вносяться уточнення. Наприклад, про те, що навіть після першої дози і Pfizer, і AstraZeneca, і Moderna мають дуже високий рівень ефективності. А після другої дози він тільки збільшується", - розповів Славуцький.
Говорячи про вакцину AstraZeneca, експерт наголосиив, що "після другої дози в неї ймовірність не заразитися - десь на рівні понад 70%".
"Також всі вакцини, в тому числі CoviShield (виробляється за ліцензією AstraZeneca, застосовується в Україні. - Ред.), від 90 до 100% мають ефективність проти важких випадків - проти госпіталізації, проти смертності", - зауважив Славуцький.
За його словами, і AstraZeneca, і Pfizer, поставки якої очікуються в Україні, забезпечать, "що ви не потрапите до лікарні, і 100% гарантію того, що не буде смертельного результату".
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" имеют эффективность против тяжелых случаев" - что не нравится?
Коряво по форме, но правильно по смыслу!
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https://www.youtube.com/watch?v=G63pQRLxhSg
В украинских реалиях это означает, что ВСЕ провакцинированные вакциной ChAdOx1 индекс ICMR / SII-COVISHIELD находятся в группе риска и должны быть вакцинированны повторно, исключительно вакцинами мРНК (Pfizer-BioNTech и Moderna)
* Постоянная комиссия по вакцинации в Институте Роберта Коха, (STIKO), является научным комитетом, состоящим из 18 членов Института Роберта Коха в Берлине, Германия, который предоставляет официальные рекомендации относительно графиков вакцинации,
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Vierte_Empfehlung_2021-04-01.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Vierte_Empfehlung_01042021_Download.pdf?__blob=publicationFile
tZE inform
Яка вакцина буде кращою ? Та на яку світ витратив трильйони долларів та залучив для її розробки та виготовлення кращих спеців на земній кулі ..чи та що постійно по скандалах (астрозенека) , чи та що зроблена у Циганії, яка вже давно славиться, щурами та калом на вулицях, неякісною фармакологією, забрудненими річками з трупною отрутою, але має купу заводів які випускають фармацевтичне гівно, які існують просто для забезпечення їжею мільярди своїх циган ,які плодяться мов таргани безперестанку і всі хочуть їсти, та яка, наприклад Гані, віддає безкоштовно таку ж партію такого ж гівна через три дні після того як це купила Україна ? До того ж досить вже брехати про те що "ковішилд-рачкапур" - це те саме що астрозенека. Хоч по технології - хоч без технології, бо тут навіть виробник може зіграти фатальну роль. Вакцини - це серйозна річ. Це не пігулки від кашлю..Це абсолютна брехня вже доведена на пальцях та технічними та фармакологічними висновками . Як що маркування ніде не вказує на слово "астрозенека" - то ця марка (астрозенека) не несе ніякої відповідальності за наслідки - це є головне. Все інше - ляпання язиками. А тому - не факт що ці помиї які нам впарили за гроші ( або зелена жидюра їх вкрала тупо а нам вішають що купили) - кардинально - отрута. Але це може бути вкрай неефективним - що дорівнює сьогодні бездіяльності та поширенню смертей від ковіду. Висновок : Сьогодні відомо тільки те що реальною вакциною може називатися ЛИШЕ Pfizer, який постійно оновлюється з новими штамами вірусу, та сьогодні навіть грає на випередження . Інше - лотерея в яку граються корупційні уряди різних країн - в основному недорозвинених. Хто сь хоче заробити на випуску помиїв ( під ситуацію) і так далі... Ще один нюанс. Просто собі подумайте.. Лікар може категорично відмовлятися вводити собі вакцину від ковіду? Саме вакцину? Той хто думає що лікар тупий і може. - ідіот. Лікар може відмовитися вводити собі помиї. Бо він знає тему глибше звичайних громадян. І є лікарі, які залежать від керівництва та заради посади та грошей колють собі ці шмарклі що привезли..( може пронесе). А за окрему плату або для вилизування сраки шефу - ще й на телебаченні розкажуть нісенітниці про "всі вакцини однакові"..При тому ефективність ніхто не вивчав, ніхто не знає ,як і що це принесе в майбутньому ( чи не принесе..- це теж ніхто не знає) І останнє : я дуже жорстко ЗА ВАКЦИНАЦІЮ ! Але ВАКЦИНОЮ...