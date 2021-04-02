Вакцина CoviShield, що застосовується в Україні, має ефективність від 90 до 100% у разі важких випадків коронавірусу, - ЮНІСЕФ

Усі вакцини проти COVID-19, рекомендовані ВООЗ, мають високу ефективність у важких випадках перебігу хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив керівник програми охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.

Він зазначив, що зараз вакцини використовуються вже в багатьох країнах, тому фахівці регулярно отримують свіжу інформацію. "І щоразу в ці дані вносяться уточнення. Наприклад, про те, що навіть після першої дози і Pfizer, і AstraZeneca, і Moderna мають дуже високий рівень ефективності. А після другої дози він тільки збільшується", - розповів Славуцький.

Говорячи про вакцину AstraZeneca, експерт наголосиив, що "після другої дози в неї ймовірність не заразитися - десь на рівні понад 70%".

"Також всі вакцини, в тому числі CoviShield (виробляється за ліцензією AstraZeneca, застосовується в Україні. - Ред.), від 90 до 100% мають ефективність проти важких випадків - проти госпіталізації, проти смертності", - зауважив Славуцький.

За його словами, і AstraZeneca, і Pfizer, поставки якої очікуються в Україні, забезпечать, "що ви не потрапите до лікарні, і 100% гарантію того, що не буде смертельного результату".

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