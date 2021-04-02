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Перераховувати голоси на 87-му окрузі Прикарпаття будуть ще щонайменше дві доби, - рух "ЧЕСНО"

Перераховувати голоси на 87-му окрузі Прикарпаття будуть ще щонайменше дві доби, - рух

Станом о 23:00 1 квітня в окружній виборчій дільниці перерахували одну ОВК із 20-ти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільне.Карпати повідомив координатор руху ЧЕСНО Віталій Світлик.

"Ми бачимо, що із загальної кількості 117-ти дільниць було відправлено на перерахунок 20. Сьогодні вдень ОВК склала графік, де вони будуть перераховувати ці дільниці, і розписали, що на кожну дільницю буде по пів години часу. Ми бачили в цьому графіку, що з 17:30 до 3:30 ночі мали би бути перераховані ці всі дільниці. Проте станом на 23:00 перерахована лише одна дільниця, – каже Світлик. – Ми засікли той час і побачили, що на одну дільницю йде приблизно півтори години часу. А помноживши це на 20 ДВК, розуміємо, що швидше, ніж за дві доби, не буде встановлено результатів".

За його словами, перерахунок відбувається в межах чинного законодавства. На першій дільниці, яку опрацювали члени ОВК, результати зійшлися.

Також читайте: Вибори на Прикарпатті: 20 дільничних комісій перерахують голоси

За словами голови обласної організації Комітету виборців України Максима Лисюка, деякі дільниці ОВК скерувала на перерахунок, хоча вони не підпадали під причини, визначені законодавством: розпаковування пакетів виборчої документації, уточнення протоколу про підсумки голосування, порушення процедури транспортування. Хоча одну ДВК через порушення процедури транспортування було скеровано на перерахунок за рішенням суду.

Про те, чому першого квітня увечері змінили членів окружної виборчої комісії, Лисюк прокоментував так: "Про причини заміни членів ОВК будемо говорити по завершенню підрахунків. Подивимося, як поводитимуться ці "замінні" члени комісії. Наскільки мені відомо, деяких поміняли, бо люди змучилися, погано почувалися і попросили, щоб їх замінили".

Також читайте: На довиборах в Раду на Прикарпатті обробили 87,17% протоколів: Вірастюк - 31,66%, Шевченко - 29,42%, Кошулинський - 28,72%

Нагадаємо, 28 березня в окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулися довибори до Верховної Ради. Кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів. Комісія обрала нових голову та трьох членів.

31 березня Центральна виборча комісія вдруге отримала подання про зміну складу комісії і задовольнила його, оскільки призначені 30 березня члени комісії так і не змогли розпочати роботу. Загалом робота комісії була заблокована понад дві доби.

Кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський вимагав визнати вибори недійсними і оголосити перевибори в окрузі №87, де поки перемагає силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Також читайте: На 87 окрузі знову рахують голоси: Вірастюк - лідер, Шевченко обігнав Кошулинського

Автор: 

Кошулинський Руслан (43) Івано-Франківська область (952) Шевченко Олександр Леонідович (97) ЧЕСНО (111) дострокові вибори (128) Вірастюк Роман (3)


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Топ коментарі
+6
Старий єврейський анекдот з київського Подолу.

Сидить Абрам і Ціля, на Цілю сіла муха, а Ціля не реагує. "Ціля, - каже Абрам - на тєбє муха лазіт". "Ти што Абграм хочєшь сказать што я гавно?", - обурюється Ціля. Абрам у відповідь: "Нєт Ціля, я не гаварю што ти гавно, но мухі, Ціля, нікагда нє ашібаютса".
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02.04.2021 05:23
+4
Затрут до дырок бюлетени. Не пойми за кого голосовали.
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02.04.2021 01:45
+4
"Все, що відбувається зараз на Івано-Франківщині під час і після виборів - традиційна боротьба корупції проти адмінресурсу. Це не вибори, а змагання у дитячу гру «камінь-ножиці-папір». Корупція (Коломойського/Шевченко) точно перемогла, але адмінресурс (Зеленського) намагається силою забрати перемогу собі . Є один нюанс: адмінресурс і є найгіршою формою корупції, щоб там собі хто не думав", - написав у Facebook народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький.
За його словами, на довиборах в окрузі на Франківщині переміг Олександр Шевченко. Відрив з іншими кандидатами Василем Вірастюком і Русланом Кошулинським мінімальний.
"Але "Слуги" за звичкою хочуть вкрасти перемогу, поїхали цілим десантом на Івано-Франківщину. І вони захищають навіть не свого кандидата, а Зеленського, який прямо втрутився у вибори і агітував протизаконно за висуванця «Слуг народу», але програв. Виборців шкода. Я не є прихильником жодного кандидата , але вибираючи між корупцією, популістським адмінресурсом і ідеологією голосував би за останнє. Таких виявилася третина", - додав нардеп.
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02.04.2021 01:51
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Затрут до дырок бюлетени. Не пойми за кого голосовали.
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02.04.2021 01:45 Відповісти
"Все, що відбувається зараз на Івано-Франківщині під час і після виборів - традиційна боротьба корупції проти адмінресурсу. Це не вибори, а змагання у дитячу гру «камінь-ножиці-папір». Корупція (Коломойського/Шевченко) точно перемогла, але адмінресурс (Зеленського) намагається силою забрати перемогу собі . Є один нюанс: адмінресурс і є найгіршою формою корупції, щоб там собі хто не думав", - написав у Facebook народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький.
За його словами, на довиборах в окрузі на Франківщині переміг Олександр Шевченко. Відрив з іншими кандидатами Василем Вірастюком і Русланом Кошулинським мінімальний.
"Але "Слуги" за звичкою хочуть вкрасти перемогу, поїхали цілим десантом на Івано-Франківщину. І вони захищають навіть не свого кандидата, а Зеленського, який прямо втрутився у вибори і агітував протизаконно за висуванця «Слуг народу», але програв. Виборців шкода. Я не є прихильником жодного кандидата , але вибираючи між корупцією, популістським адмінресурсом і ідеологією голосував би за останнє. Таких виявилася третина", - додав нардеп.
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02.04.2021 01:51 Відповісти
Під час дискусії з депутатом від "ЄС" Олексієм Гончаренком, Арестович заявив: "Я перехворів на тяжку хворобу "порохоботства", ідеологічною позицією, якою продовжує хворіти шановний Олексій [Гончаренко] і його колеги. Це важка хвороба, гірша за COVID".
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02.04.2021 02:45 Відповісти
Старий єврейський анекдот з київського Подолу.

Сидить Абрам і Ціля, на Цілю сіла муха, а Ціля не реагує. "Ціля, - каже Абрам - на тєбє муха лазіт". "Ти што Абграм хочєшь сказать што я гавно?", - обурюється Ціля. Абрам у відповідь: "Нєт Ціля, я не гаварю што ти гавно, но мухі, Ціля, нікагда нє ашібаютса".
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02.04.2021 05:23 Відповісти
я же не говорю что твои мухи живут в твоей черепной коробке...
-зачем говорить,и так все знают по вони от порохни...
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09.04.2021 04:01 Відповісти
Як і на президентських виборах тільки третина українців голосувала за ідеологію. А люмпен і бидло купилось на пустопорожні обіцянки клоуна.
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02.04.2021 05:09 Відповісти
ти уже на своего пороха -клоун гавариш...прозрел
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09.04.2021 04:03 Відповісти
Нажаль, не третина, а, щонайбільше, відсотків15. Бо половина не прийшла на вибори. Їм просто байдуже. Але смердіти найбільше будуть саме ті, що не прийшли. І розповідати про "какаяраааазница", "всеаниадинааакавьіе", тощо, тощо, тощо.
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02.04.2021 08:11 Відповісти
Та трое суток дайте---как когда то!
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02.04.2021 01:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Isq4Qkfe5LA Богдан Процишин БЄЗ ТЄБЯ
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02.04.2021 02:30 Відповісти
столько нафальсифицировали, что уже пальцев на руке для счета не хватает
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02.04.2021 03:42 Відповісти
Вірастюк був на останньому місці, як налетіли зе-слуги на чолі з Колею Котлетою, зразу Вірастюк вирвався в лідери.
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02.04.2021 05:13 Відповісти
Вирастюк с самого начала подсчета на сайте ЦВК был на первом месте.
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02.04.2021 07:07 Відповісти
Позорище 😠
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02.04.2021 08:49 Відповісти
Ну а хто гірший ворог для України мордоворот з антиукраїнської сили капітулянтів "Слуга кремля". Чи з ворожої для України прокремлівської бандитської сили за "майбутнє малоросії" мафіозного бандита злочинця коломоя. Ну і як можна сподіватися на дострокові вибори в зРаду коли не тільки по всій нашій країні. Але навіть і в патріотичній проукраїнській Західній Україні, виборець чомусь вибирає в парламент проклятих ворогів України ... Сумно!
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02.04.2021 08:49 Відповісти
бюлетені позтираються.
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02.04.2021 09:06 Відповісти
Як думаєте,чому у бюлетенях були 2 Олександра Леонідовича Шевченко?Чому Надвірнянська ОВК не хоче приймати протоколи з сіл де переміг Шевченко і чому поміняли місцевого голову ОВК на мешканця Ірпеня?Чому "мінували" ОВК?Чому сюди приперлось 20 "слуг народу"?МАФІЯ РУЛИТЬ.
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02.04.2021 09:40 Відповісти
Це вже не смішно, а огидно. Навіть цього не змогли зробити чесно. Фу. Пліснява.
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02.04.2021 10:00 Відповісти
 
 