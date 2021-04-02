Перераховувати голоси на 87-му окрузі Прикарпаття будуть ще щонайменше дві доби, - рух "ЧЕСНО"

Станом о 23:00 1 квітня в окружній виборчій дільниці перерахували одну ОВК із 20-ти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільне.Карпати повідомив координатор руху ЧЕСНО Віталій Світлик.

"Ми бачимо, що із загальної кількості 117-ти дільниць було відправлено на перерахунок 20. Сьогодні вдень ОВК склала графік, де вони будуть перераховувати ці дільниці, і розписали, що на кожну дільницю буде по пів години часу. Ми бачили в цьому графіку, що з 17:30 до 3:30 ночі мали би бути перераховані ці всі дільниці. Проте станом на 23:00 перерахована лише одна дільниця, – каже Світлик. – Ми засікли той час і побачили, що на одну дільницю йде приблизно півтори години часу. А помноживши це на 20 ДВК, розуміємо, що швидше, ніж за дві доби, не буде встановлено результатів".

За його словами, перерахунок відбувається в межах чинного законодавства. На першій дільниці, яку опрацювали члени ОВК, результати зійшлися.

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За словами голови обласної організації Комітету виборців України Максима Лисюка, деякі дільниці ОВК скерувала на перерахунок, хоча вони не підпадали під причини, визначені законодавством: розпаковування пакетів виборчої документації, уточнення протоколу про підсумки голосування, порушення процедури транспортування. Хоча одну ДВК через порушення процедури транспортування було скеровано на перерахунок за рішенням суду.

Про те, чому першого квітня увечері змінили членів окружної виборчої комісії, Лисюк прокоментував так: "Про причини заміни членів ОВК будемо говорити по завершенню підрахунків. Подивимося, як поводитимуться ці "замінні" члени комісії. Наскільки мені відомо, деяких поміняли, бо люди змучилися, погано почувалися і попросили, щоб їх замінили".

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Нагадаємо, 28 березня в окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулися довибори до Верховної Ради. Кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів. Комісія обрала нових голову та трьох членів.

31 березня Центральна виборча комісія вдруге отримала подання про зміну складу комісії і задовольнила його, оскільки призначені 30 березня члени комісії так і не змогли розпочати роботу. Загалом робота комісії була заблокована понад дві доби.

Кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський вимагав визнати вибори недійсними і оголосити перевибори в окрузі №87, де поки перемагає силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк.

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