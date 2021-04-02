Представництво президента в АРК вимагає заборонити в'їзд російському коміку Абрамову, який відвідував окупований півострів

Представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби та СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова. Він відвідував окупований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в травні до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє представництво президента в АРК.

Зазначається, що протягом травня Абрамов планує гастролі в Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі.

За результатом моніторингу Представництвом виявлено, що Абрамов у серпні 2019 року незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, порушуючи чинний порядок перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим півостровом, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року.

У відкритих джерелах інформації наявні відомості про сольний концерт Івана Абрамова у м. Сімферополі, який відбувся 11 серпня 2019 року у так званому "Державному академічному музичному театрі Республіки Крим".

У зв’язку з порушенням Абрамовим правил перетину адміністративної межі під час в’їзду до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим у 2019 році, Представництво звернулося до ДПСУ та СБУ з проханням врахувати надані відомості під час проходження порушником прикордонного контролю та ухвалення відповідного рішення щодо Абрамова.

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