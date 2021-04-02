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Представництво президента в АРК вимагає заборонити в'їзд російському коміку Абрамову, який відвідував окупований півострів

Представництво президента в АРК вимагає заборонити в'їзд російському коміку Абрамову, який відвідував окупований півострів

Представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби та СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова. Він відвідував окупований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в травні до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє представництво президента в АРК.

Зазначається, що протягом травня Абрамов планує гастролі в Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі.

За результатом моніторингу Представництвом виявлено, що Абрамов у серпні 2019 року незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, порушуючи чинний порядок перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим півостровом, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року.

У відкритих джерелах інформації наявні відомості про сольний концерт Івана Абрамова у м. Сімферополі, який відбувся 11 серпня 2019 року у так званому "Державному академічному музичному театрі Республіки Крим".

У зв’язку з порушенням Абрамовим правил перетину адміністративної межі під час в’їзду до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим у 2019 році, Представництво звернулося до ДПСУ та СБУ  з проханням врахувати надані відомості під час проходження порушником прикордонного контролю та ухвалення відповідного рішення щодо Абрамова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Актриси нещодавно дозволеного в Україні серіалу "Свати" анонсували гастролі в окупованому Криму

Автор: 

заборона (1455) Крим (14175) СБУ (12851) гастролі (8)


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Топ коментарі
+11
Ожидание: Киев, Одесса, Харьков и Днепр.
Реальность: Пенза, Череповец, Торжок и Ханты-Мансийск.
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02.04.2021 03:08
+8
пинок и ...на болотца родные..
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02.04.2021 02:00
+6
У нас тут своїх "коміків" останнім часом як собак не різаних до 73 %
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02.04.2021 06:13
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пинок и ...на болотца родные..
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02.04.2021 02:00 Відповісти
Блин. Я вот не знаю - ржать или плакать.
Бо до начала войны (если она таки начнется) где-то чуть больше суток. А тут какого-то брата прыЗЕдента обсуждают
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02.04.2021 02:08 Відповісти
Ожидание: Киев, Одесса, Харьков и Днепр.
Реальность: Пенза, Череповец, Торжок и Ханты-Мансийск.
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02.04.2021 03:08 Відповісти
И зачем об этом было публично сообщать? Не могли устроить сюрпрайз?)
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02.04.2021 03:49 Відповісти
Я б навіть сказав, влаштувати пердімонокль )))
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02.04.2021 04:44 Відповісти
российского комедийного артиста Ивана Абрамова

...
Так він Іван Представительство президента в АРК требует запретить въезд российскому комику Абрамову, который посещал оккупированный полуостров - Цензор.НЕТ 7383 чи таки Абрамов Представительство президента в АРК требует запретить въезд российскому комику Абрамову, который посещал оккупированный полуостров - Цензор.НЕТ 9438 ?
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02.04.2021 04:42 Відповісти
Иван Ургант.
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02.04.2021 06:44 Відповісти
Прикол в тім що Іван Абрамов- правовірний мусульманин.
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02.04.2021 07:23 Відповісти
****... Мусульманин Ванька Абрамов - це по той бік бобра та козла Представництво президента в АРК вимагає заборонити в'їзд російському коміку Абрамову, який відвідував окупований півострів - Цензор.НЕТ 5024
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02.04.2021 15:06 Відповісти
У нас тут своїх "коміків" останнім часом як собак не різаних до 73 %
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02.04.2021 06:13 Відповісти
Так отож! Свої комікси забанили чужого! 😁Щоб не пасся на їхній території. 😊 Видно обміліли грошові потоки. 😊
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02.04.2021 08:41 Відповісти
Туда,Глядь,половина Слуг незаконно летает,Глядь.
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02.04.2021 06:25 Відповісти
якщо через кацапію в Крим, то таи да, можна їм заборону на в'їзд в Україну, ото сміху буде, але, нажаль ні.
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02.04.2021 06:44 Відповісти
Адмирал Колчак просил их не трогать.
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02.04.2021 06:31 Відповісти
Ну наше СБУ может уточнить по Абрамову непосредственно у своих коллег из крымского СБУ. Заодно уточнить, сохранятся ли их звания и пенсии при вступлении бурятов в Киев.
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02.04.2021 06:43 Відповісти
Какие гастроли путинских комиков? О чём речь во время войны ? У нас в страной правят комики.... Точнее, её разваливают....Граница для мокшанской нечисти должна быть наглухо закрыта .... Навсегда....Пусть своё быдло развлекают....А если какой-то ******** просочится на нашу территорию с концертом, то правильнее всего спалить весь концертный зал вместе со зрителями и устроителями....Чтобы желающих поубавилось...
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02.04.2021 06:52 Відповісти
кто то слышал ранее про этого "комика" ?
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02.04.2021 06:54 Відповісти
Та ще не вистачало засмічувати моск таким непотрібом. Тут і "свій" 95 квартал жодного разу не бачив - а тим більше якихось 🐷🐶...
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02.04.2021 07:07 Відповісти
врервые слышу этого Аврамова наверное спросить нужно у 73% кто это?они разбирается в сортах дерьма и после всего от Мордора есть какой то спрос на него для них "какаяразница" главное поржать и по приколу
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02.04.2021 07:16 Відповісти
Иван Абрамов, артист?... Пипец
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02.04.2021 07:18 Відповісти
ЗЕкловуну конкуренти не потрібні, тут його парафія.
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02.04.2021 08:07 Відповісти
в течение мая Абрамов планирует гастроли в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре.

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какие "гастроли" - у нас, что, эпидемия кончилась?
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02.04.2021 08:12 Відповісти
ПОТРІБНО ОРГАНІЗУВАТИ "ТЕПЛУ ЗУСТРІЧ " , ЯК ПОЗНЕРУ В ГРУЗІЇ .
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02.04.2021 09:19 Відповісти
блін,тут своїх нікуди дівати
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02.04.2021 10:45 Відповісти
 
 