Представництво президента в АРК вимагає заборонити в'їзд російському коміку Абрамову, який відвідував окупований півострів
Представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби та СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова. Він відвідував окупований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в травні до України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє представництво президента в АРК.
Зазначається, що протягом травня Абрамов планує гастролі в Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі.
За результатом моніторингу Представництвом виявлено, що Абрамов у серпні 2019 року незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, порушуючи чинний порядок перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим півостровом, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року.
У відкритих джерелах інформації наявні відомості про сольний концерт Івана Абрамова у м. Сімферополі, який відбувся 11 серпня 2019 року у так званому "Державному академічному музичному театрі Республіки Крим".
У зв’язку з порушенням Абрамовим правил перетину адміністративної межі під час в’їзду до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим у 2019 році, Представництво звернулося до ДПСУ та СБУ з проханням врахувати надані відомості під час проходження порушником прикордонного контролю та ухвалення відповідного рішення щодо Абрамова.
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Бо до начала войны (если она таки начнется) где-то чуть больше суток. А тут какого-то брата прыЗЕдента обсуждают
Реальность: Пенза, Череповец, Торжок и Ханты-Мансийск.
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Так він Іван чи таки Абрамов ?
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какие "гастроли" - у нас, что, эпидемия кончилась?