У Німеччині рекомендують людям молодшим за 60 років не робити другу дозу вакцини AstraZeneca

Німецькі експерти заявляють, що люди молодші за 60 років не мають отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca. Раніше в Німеччині розкритикували вакцину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters із посиланням на німецьку комісію з вакцин STIKO.

Зазначається, що до вакцин РНК (мРНК) належать щеплення, зроблені компаніями Pfizer-BioNTech і Moderna.

"Поки відповідні дані не будуть доступні, STIKO рекомендує людям до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини через 12 тижнів після першого щеплення", - йдеться в повідомленні.

У рекомендації STIKO зазначила, що немає наукових доказів безпеки змішаної серії вакцин.

Німеччина із 31 березня на національному рівні призупинила використання вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca для людей віком до 60 років.

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Нагадаємо, раніше в Німеччині ухвалили рішення використовувати вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca лише для громадян старше 60 років.

Крім того, німецький регулятор вакцин заявив 30 березня, що зафіксував 31 випадок утворення тромбів у мозку після вакцинації препаратом AstraZeneca. У дев'яти випадках люди померли.