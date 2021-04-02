У Німеччині рекомендують людям молодшим за 60 років не робити другу дозу вакцини AstraZeneca
Німецькі експерти заявляють, що люди молодші за 60 років не мають отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca. Раніше в Німеччині розкритикували вакцину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters із посиланням на німецьку комісію з вакцин STIKO.
Зазначається, що до вакцин РНК (мРНК) належать щеплення, зроблені компаніями Pfizer-BioNTech і Moderna.
"Поки відповідні дані не будуть доступні, STIKO рекомендує людям до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини через 12 тижнів після першого щеплення", - йдеться в повідомленні.
У рекомендації STIKO зазначила, що немає наукових доказів безпеки змішаної серії вакцин.
Німеччина із 31 березня на національному рівні призупинила використання вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca для людей віком до 60 років.
Нагадаємо, раніше в Німеччині ухвалили рішення використовувати вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca лише для громадян старше 60 років.
Крім того, німецький регулятор вакцин заявив 30 березня, що зафіксував 31 випадок утворення тромбів у мозку після вакцинації препаратом AstraZeneca. У дев'яти випадках люди померли.
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Крута вакцина - "або пан або пропав".
Мене дивує те, що люди бояться тромбів (один випадок на багато тисяч) і масово гинуть від ковіду. Тут навіть справа не в AstraZeneca, звісно, ліпше вакцинуватися більш досконалою вакциную, а в тому, що бояться вакцинації як такої.
Якщо у вас американський ІР, то у вас мабуть теж вакцинація не AstraZeneca, а Пфайзером чи Модерною...
Рекомендации по процедуре для людей младше 60 лет, которые уже были один раз вакцинированы вакциной AstraZeneca установлены вакцинации мРНК-вакциной (прим. ред. Pfizer-BioNTech и Moderna) через 6 недель.
В украинских реалиях это означает, что ВСЕ провакцинированные вакциной ChAdOx1 индекс ICMR / SII-COVISHIELD находятся в группе риска и должны быть вакцинированны повторно, исключительно вакцинами мРНК (прим. Pfizer-BioNTech и Moderna)
* Постоянная комиссия по вакцинации в Институте Роберта Коха, (STIKO), является научным комитетом, состоящим из 18 членов Института Роберта Коха в Берлине, Германия, который предоставляет официальные рекомендации относительно графиков вакцинации,
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Vierte_Empfehlung_2021-04-01.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Vierte_Empfehlung_01042021_Download.pdf?__blob=publicationFile
В украинских реалиях это означает, что не стоит делать то, что малоисследованно и не рекомендуют делать поставщики вакцины, CDC и ВООЗ.
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting
І так я вакцинувався, побічних реакцій не замітив.
Молодые должны жить!
Это кто то покажет нашим дебилам ?!