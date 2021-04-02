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Новини
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Упродовж кількох місяців на Херсонщині загинули понад дві тисячі птахів. Щоб відновити їхню чисельність, потрібно щонайменше 15 років

Упродовж кількох місяців на Херсонщині загинули понад дві тисячі птахів. Щоб відновити їхню чисельність, потрібно щонайменше 15 років

Протягом кількох місяців у Херсонській області загинули понад дві тисячі птахів. Третина з них - червонокнижні сірі журавлі та Огарі. Природі завдано збитків більш ніж на 7 млн ​​грн. Щоб відновити чисельність птахів, потрібно щонайменше 15 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".

"У нас було 16 гнізд Канюка степового. Якщо чотири залишилося, це добре. За межами заповідника, на жаль, не підраховано", – каже директор біосферного заповідника Асканія-Нова Віктор Гавриленко.

До місць гніздування пернаті не долетіли кількасот кілометрів, зупинившись відпочити на Херсонщині.

Згідно з висновком Київського інституту токсикології, птахи померли від хімікатів для боротьби з гризунами – вони підбирають на полях оброблене отрутою зерно й гинуть.

Засоби проти гризунів є двох видів. Біологічні діють тільки на польових мишей, заражаючи їх смертельними хворобами, однак такі препарати коштують дорого.

Тож фермери обирають хімічну отруту, яка є небезпечною для всього живого. 300 мг здатні вбити людину, тому треба суворо дотримуватися технології внесення пестициду.

Читайте також: Понад 60 мертвих сірих журавлів: в "Асканії-Новій" знову масово гинуть червонокнижні птахи

Після перших випадків масової загибелі птахів обласна влада не заборонила, а лише рекомендувала фермерам не використовувати небезпечну отруту.

Держпродспоживслужба в Херсонській області перевірила кілька десятків агрофірм, але суттєвих порушень не виявила, повідомляє в.о. начальника Наталія Клим.

Тим часом керівництво заповідника за 20 км від Асканії-Нової зняло на відео фермера, який розкидав отруту на полі, не дотримуючись технології.

До цього місця екологів вивів сірий журавель, що загинув минулого тижня. Птах мав GSM-трекер, який і допоміг відстежити, де він харчувався, ночував і пив воду.

Дані трекеру правоохоронці додадуть до кримінального провадження, відкритого за статтею "Забруднення або псування земель".

Екологи вимагають від парламенту й міністерства захисту довкілля посилити відповідальність за використання отрути та заборонити небезпечний пестицид, поки не пізно.

Весняний проліт птахів над Херсонщиною триватиме до кінця квітня. Тож орнітологи не виключають нових невинних жертв боротьби фермерів із гризунами.

Нагадаємо, 31 березня на території біосферного заповідника знайшли мертвими 61 червонокнижного сірого журавля.

Перші повідомлення про масову загибель птахів в Асканії-Новій почали надходити з початку року. У січні протягом тижня там загинуло 185 рідкісних птахів.

Причиною смерті стало отруєння зерном, яке було оброблено агрохімікатами та неправильно утилізовано.

Поліція області відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення або псування земель.

Автор: 

птахи (119) Асканія-Нова (15) Херсонська область (5791)


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Топ коментарі
+12
Пора учить "фермеров" другими методами. Помогает лом , загнанный в землю. Ремонт жаток приводит идиотов в адекватное состояние. Проверено пасечниками.
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02.04.2021 08:18
+7
Все можно восстановить. Главное, прекратить гибель птиц. Швейцарские озёра, которые славятся сейчас своей кристальной чистотой и аутентичной природой, когда-то были грязными , бытовые и промышленные сточные воды неочищенными сбрасывались прямо в них. Просто обществу это надоело, а последней каплей стала эпидемия тифа. Люди , воспользовавшись прямой демократией, занялись очисткой озёр.

Невозможно предотвратить гибель птиц, если они едят химикаты с полей, а , может, эти птицы спасли жизнь людям, предупредив таким образом гибель людей, которые будут употреблять в пищу выращенное на этих полях. Оскания Нова замечательное место, если государство вложит туда деньги, это может быть заповедник мирового уровня. Была в сафари парке во Франции, там очередь из машин огромная, чтобы туда попасть
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02.04.2021 08:08
+5
Бубочка их восстановит. Лично будет участвовать.
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02.04.2021 07:53
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Бубочка их восстановит. Лично будет участвовать.
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02.04.2021 07:53 Відповісти
Все можно восстановить. Главное, прекратить гибель птиц. Швейцарские озёра, которые славятся сейчас своей кристальной чистотой и аутентичной природой, когда-то были грязными , бытовые и промышленные сточные воды неочищенными сбрасывались прямо в них. Просто обществу это надоело, а последней каплей стала эпидемия тифа. Люди , воспользовавшись прямой демократией, занялись очисткой озёр.

Невозможно предотвратить гибель птиц, если они едят химикаты с полей, а , может, эти птицы спасли жизнь людям, предупредив таким образом гибель людей, которые будут употреблять в пищу выращенное на этих полях. Оскания Нова замечательное место, если государство вложит туда деньги, это может быть заповедник мирового уровня. Была в сафари парке во Франции, там очередь из машин огромная, чтобы туда попасть
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02.04.2021 08:08 Відповісти
Пора учить "фермеров" другими методами. Помогает лом , загнанный в землю. Ремонт жаток приводит идиотов в адекватное состояние. Проверено пасечниками.
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02.04.2021 08:18 Відповісти
Птичий короновирус
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02.04.2021 08:21 Відповісти
а кто хозяин єтой чудной Аскании ?
Лозинский ? или другой дєпутат ?
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02.04.2021 08:49 Відповісти
Это видимо связано с тем что на данный момент только Херсонская область находится в " желтой" зоне. Видимо мы чего то не знаем ( из черного гумора)
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02.04.2021 09:18 Відповісти
Всё распахано, а где не распахано там застроено. Биосферных заповедников в Украине почти не осталось.
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02.04.2021 09:24 Відповісти
Да. Если посмотреть на карту то лесов очень мало осталось - кругом распаханные поля. Но это не природное состояние. Надо землю не продавать бегом, а наоборот даже может забирать (за компенсацию или как) и садить леса, довести лесопарки хотя бы до 30% территории.
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02.04.2021 10:01 Відповісти
Дело не только в птицах. Потом эту химию мы сами едим
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02.04.2021 09:24 Відповісти
Более разумно было пересадить десяток туповатых фермеров, один хрен они уклоняются от налогов. А птички хоть природу украшают.
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02.04.2021 09:42 Відповісти
Забрать эти земли у нерадивого сельхозпроизводителя и расширить заповедник. И наложить штраф на 15 лет!
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02.04.2021 09:52 Відповісти
Заповедник с нераспаханными землями и со своей родной растительностью. На том что распахали, потом растут агрессивные сорняки, которые животные не едят. Разве что забирать земли и выращивать корма для заповедника.
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02.04.2021 10:01 Відповісти
Труять мишей, птахів, землю, воду.
Журналісти, дізнайтесь, що вирощують на тих полях? Яку херсонську продукцію небезпечно купувати?
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02.04.2021 10:09 Відповісти
Де ці, як вони? Зелені?
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02.04.2021 11:16 Відповісти
Ці зелені не по цім дєлам........
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02.04.2021 17:27 Відповісти
Прикиньте, а кроме птиц, есть еще зверье малолетнее..... !!!!!!!!!!!!!!!!
Упродовж кількох місяців на Херсонщині загинули понад дві тисячі птахів. Щоб відновити їхню чисельність, потрібно щонайменше 15 років - Цензор.НЕТ 4516
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02.04.2021 17:10 Відповісти
 
 