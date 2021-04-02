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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у світі виявили 700,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 11,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 130 млн

За добу у світі виявили 700,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 11,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 130 млн

Станом на ранок 2 квітня у світі зареєстрували 700 678 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 11 688 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 130 186 501 випадок інфікування, з них 700 678 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 840 296 осіб, з них 11 688 за минулу добу.

За добу у світі виявили 700,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 11,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 130 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 104,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція та Росія.

За добу у світі виявили 700,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 11,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 130 млн 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту.

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карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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