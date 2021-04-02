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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб

19 893 нові випадки зараження коронавірусною хворобою COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 квітня 2021 року - найбільша кількість від початку пандемії. В Україні третій день поспіль фіксується найвища смертність від COVID-19 за добу.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"19 893 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 02 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники.

Також за минулу добуВ Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб 01

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб 02госпіталізовано – 5 040 осіб;

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб 02летальних випадків – 433;

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб 02одужало – 10 287 осіб;

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб 02здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу у світі виявили 700,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 11,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 130 млн

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб 01

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб 07захворіло – 1 711 630 осіб;

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб 07одужало – 1 333 370 осіб;

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб 07летальних випадків – 33 679;

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 8 238 849.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях", - розповів Степанов.

Зазначимо, що в Україні третю добу поспіль фіксується найвищий показник летальності за добу від початку пандемії. За 1 квітня від COVID-19 померли 433 людини, за 31 березня - 421, за 30 березня - 407. До цього, за 22 березня було зафіксовано 333 летальні випадки, за 23 березня - 342, за 24 березня - 362. До цього рекордом були 289 летальних випадків за добу, зафіксованих станом на 17 березня поточного року.

Крім того, 19 893 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, виявлені в Україні за минулу добу, також є рекордним показником від початку пандемії. До цього рекордом були 18 132 нові випадки, зафіксовані 25 березня 2021 року.

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб 11

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб 12
В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб 13
В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб 14

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Досить називати це рекордами.
Ніби в нас були зайві українці.
Не рекорди це, а злочин нинішньої влади.
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02.04.2021 08:58
+15
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVu-6Xi2NGEGUINgsDxDTNX8i_cjNp25ITCZF4ezaolr5-Iw0dUTEhAa11fvNCXKPvuzdObL_vb4HG5OYMMXd9iuJjbZU6KW9JHi18MSPfIwGMo67u-P81CRpKgsyRO-8Y&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3891782404192866&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVu-6Xi2NGEGUINgsDxDTNX8i_cjNp25ITCZF4ezaolr5-Iw0dUTEhAa11fvNCXKPvuzdObL_vb4HG5OYMMXd9iuJjbZU6KW9JHi18MSPfIwGMo67u-P81CRpKgsyRO-8Y&__tn__=%2CO%2CP-R 13 мин. ·

Вчора був у своїй поліклініці в сімейного лікаря по своїх питаннях.

Те що побачив - насправді вражає. У місці де ніколи не було багато людей - натовпи пацієнтів, черги на здачу ПЛР, черги на оформлення декларацій з сімейними лікарями. У сімейних розриваються телефони від дзвінків. Люди хворіють і хворих стає все більше. Система охорони здоров'я просто захлинається і вже на межі.

В приватних розмовах, вже не в перший раз, лікарі клянуть владу, яка не зробила фактично нічого, щоб забезпечити країну всім необхідним. Спочатку вони продали маски, потім вони не робили достаньо тестів, потім не купували ШВЛи, кисню досі немає в достатній кількості. Вакцинація зірвана. Лікарі в розпачі і не знаючи що буде на наступному тижні. Стало дійсно страшно...

Щойно ж стало відомо про майже 20 тисяч інфікованих за добу. 20 ТИСЯЧ! Це рекордна цифра демонструє, що ми вже в цьому колапсі та катастрофі.

Знов рекорд померлих - 433. Понад 800 померлих за 2 доби.

Страшно і жахливо, коли весь світ бореться, а у нас в ефіри каналів заносять «велосипеди», «двері», а влада Зеленського досі зайнята посадками патріотів
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02.04.2021 09:17
+15
В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб - Цензор.НЕТ 37
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02.04.2021 09:24
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Сторінка 2 з 2
Дебільчик, тебе вже давно чіпували! І чіп ти той собі навіть сам купив. Ще й з продану зимову куртку, що мати тобі купила, гроші доклав, бо на айфон!!! не вистачало. І номер на тобі вже давно стоїть. І керують тобою ідіотом примітивним через нього. Людішки, які ж ви примітивні примати....
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02.04.2021 11:31 Відповісти
Я бы тебя ,ватного длбба манкурта, повентилировал бы в реанимации литровым обьемом в полном сознании (вот бы ты реально ох..л), может тогда бы ты поумнел! Но это вряд ли рашистские животные ,мало того, что они тупы и невежественны, они еще и необучаемы в силу отсутствия 2й сигнальной системы. Отвечать не надо, тварь....
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02.04.2021 11:37 Відповісти
Чому відповідати не потрібно? я рюсськагаванящім ватним дебільним тварям завжди відповідаю - МОВУ УКРАЇНСЬКУ, СОБАКО БЕЗРОДНА, вивчи спочатку перед тим, як хрюкати тут істерично.
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02.04.2021 11:45 Відповісти
Я краще за тебе знаю мову , потворо ти манкуртяцька ! Можу спілкуваться англійською ще, бидлото ...
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02.04.2021 11:53 Відповісти
Бидлота, яка говорить англійською... Українською говори пес! А то я б тебе точно провентилював, та можуть заїди в тебе в кутках рота довго зростатися, потрібно буде шви накладати.
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02.04.2021 12:05 Відповісти
да..ла...я тоже уже видела...шо на остановках тралллейбюса и автобуса....ему народ от ковида валяется на полу...в ленинграде
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02.04.2021 10:44 Відповісти
https://twitter.com/Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1377611655543189505 19 ч

Класно придумано: плати страхові внески у державний Фонд, а лікарняні оплачуй з кишені роботодавця https://buhgalter911.com/uk/news/news-1057253.html

В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб - Цензор.НЕТ 5842
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02.04.2021 11:51 Відповісти
Главное - верить ! Честные глаза Степанова никогда не врут !
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02.04.2021 09:27 Відповісти
А казали хуже не будє..., мантра одна, -порох виноватий, дуже жду коли цих целених вилупків почнуть вішать...
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02.04.2021 09:28 Відповісти
А общая и цифру можно пару лет назад за этот же день?
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02.04.2021 09:34 Відповісти
зеленский и его шайка оказались мастерами спорта по уничтожению украинцев!
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02.04.2021 09:41 Відповісти
Не только украинцев! Но и итальянцев, и испанцев, и британцев! Он мочит весь мир! Это он разработал этот вирус в лаборатории 95го квартала )))))
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02.04.2021 18:03 Відповісти
Отэта я понимаю: мастера спорта по короновирусу!
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02.04.2021 10:30 Відповісти
ого надо что то принимать или еще раз терпил их уханя в Санжары завести и что б менты побили людей ..что б все через жопу было
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02.04.2021 10:36 Відповісти
А в соседних Беларуси и РФ всё открыто и никакой критической ситуации нет. Не все ещё поняли, что вирус на 90% политико-экономический?
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02.04.2021 11:05 Відповісти
У них смерти баранов, которые их выбрали, не считают.
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02.04.2021 11:23 Відповісти
Было бы всё так плохо то уже бы сторонники Тихановской и Навального на каждом углу об этом бы орали. Но молчат.
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02.04.2021 11:25 Відповісти
Ну у меня знакомая с РФ, врач говорит что после начала массовой вакцинации у них количество заболевших резко сократилось, теперь чтобы получать доплаты госпитализируют даже легких больных.
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02.04.2021 12:03 Відповісти
Тут дело не в вакцинации. Просто прекратили психоз и начали лечить как раньше другие ОРВИ. Италия и Франция тоже активно вакцинируется, но всё равно ушли на жёсткий карантин.
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02.04.2021 12:51 Відповісти
Тут все просто. Хто не скаче - той не хворіє на ковід )))
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02.04.2021 18:08 Відповісти
Да кацапы вообще няшки. Во главе с ху@лом.
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02.04.2021 12:05 Відповісти
Зелена команда вбиває. Зе наш вирок.
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02.04.2021 11:13 Відповісти
Повторюю знову. Паталогоанатоми вже отримали наказ всіх померлих оформляти із заключенням - причина смерті Ковід-19, чи вони все таки якось викручуються і пишуть все що приходить в голову з припискою і від коронавіса в тому числі. В кого є свідоцтво про смерть з заключенням паталогоанатома причина смерті - Ковід 19, а точніше його Англійсько-Мозамбітський чи український штам? Ну, є в кого? Скиньте буль ласка скрін.

Тільки ж памятайте, як буде одне таке заключення, то я запитаю за всі 421 вчорашні 433 сьогоднішні , а потім за півтора роки.......
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02.04.2021 12:07 Відповісти
Беларусы смеются с нашего дурдома, покажите эти толпы ковидных в Беларуси. Брехуны продажные не пугайте буратин. Они тоже люди
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02.04.2021 16:33 Відповісти
Раз колоть нечем, то будет как в средневековой Европе времён бубоной чумы:половина населения вымрет, зато оставшаяся половина привьётся естественным путём!
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02.04.2021 17:23 Відповісти
Свидетель божественной вакцинации? ))
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02.04.2021 18:10 Відповісти
только с магазина, масок не носит НИКТО!!
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02.04.2021 19:20 Відповісти
главное теперь успешно освоить бабки на новом проекте "вэлыка рэставрацыя"
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02.04.2021 19:26 Відповісти
вообще жесть что творится. Похоже на пакостный брит. штамм...
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02.04.2021 20:21 Відповісти
Будуть Зелох, Стяпашка, Шмигалько внукам своїм розповідати, як через їхню бездіяльність, щодня фактично "падало по літаку" з пасажирами в Країні. Це все на їх совісті.
Не можеш, не знаєш, не вмієш - іди! Ні, суки, від корита не відірвеш...
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02.04.2021 21:07 Відповісти
А шо там в буковели?
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03.04.2021 04:07 Відповісти
масочный режим люди не соблюдают --- сидит у подьезда душ шесть и ****** два часа . за внуками во дворе приглядывают. и все поголовно без масок ---- пока кто-то из близких не умрет им не доходит . и обсуждают кто у них в подьезде уже переболел
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05.04.2021 05:28 Відповісти
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