В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 433 людини, 19 893 нові випадки зараження. Одужали 10 287 осіб

19 893 нові випадки зараження коронавірусною хворобою COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 квітня 2021 року - найбільша кількість від початку пандемії. В Україні третій день поспіль фіксується найвища смертність від COVID-19 за добу.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"19 893 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 02 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 5 040 осіб;

летальних випадків – 433;

одужало – 10 287 осіб;

здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу у світі виявили 700,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 11,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 130 млн

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 711 630 осіб;

одужало – 1 333 370 осіб;

летальних випадків – 33 679;

проведено ПЛР-тестувань – 8 238 849.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях", - розповів Степанов.

Зазначимо, що в Україні третю добу поспіль фіксується найвищий показник летальності за добу від початку пандемії. За 1 квітня від COVID-19 померли 433 людини, за 31 березня - 421, за 30 березня - 407. До цього, за 22 березня було зафіксовано 333 летальні випадки, за 23 березня - 342, за 24 березня - 362. До цього рекордом були 289 летальних випадків за добу, зафіксованих станом на 17 березня поточного року.

Крім того, 19 893 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, виявлені в Україні за минулу добу, також є рекордним показником від початку пандемії. До цього рекордом були 18 132 нові випадки, зафіксовані 25 березня 2021 року.









