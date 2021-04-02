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Новини Агресія Росії проти України
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Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів зривав "тишу", застосовуючи 82- та 120-мм міномети, гранатомети і ПТРК, - штаб ОС

Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів зривав

Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню. За минулу добу, 1 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Пісків, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82- та 120-мм калібрів, а біля населених пунктів Старогнатівка, Авдіївка та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Водяного, що на Донеччині, російські найманці застосували у напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс. Поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селищ Шуми та Новотошківка противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

"Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця зі складу операції Об’єднаних сил отримали поранення. Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан поранених – задовільний", - зазначено в повідомленні.

У штабі наголосили, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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Також наголошується, що українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДО: "Окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 1 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт в лісопосадці поблизу населеного пункту ШУМИ, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди довжиною 90 метрів у напрямку позицій Збройних Сил України. Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ".

"Вищезазначені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості. Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

Водночас станом на 7:00 ранку 2 квітня обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів зривав тишу, застосовуючи 82- та 120-мм міномети, гранатомети і ПТРК, - штаб ОС 01
Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів зривав тишу, застосовуючи 82- та 120-мм міномети, гранатомети і ПТРК, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (28672) поранення (2807) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Щось зникли ЗЕвідосіки де він вихвалявся скільки днів вже не стріляють.
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02.04.2021 08:26
+11
Нічого собі тиша 120 міни. Ворог стягує війська до кордону, а вони тішаться тишею і купляють за 3 мільйони собі машини, замість допомоги ВСУ. Де засідання РНБО і крик до всіх мирових лідерів? Чи вам всеодно, не воювали і воювати не збираєтеся?
Одужання військовим.
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02.04.2021 09:07
+7
Результатом керування військ бараном стане наша поразка.
Це ж воно два роки послаблювало і наші позиції, і мотивації, принижувало військових.
Фуйло плодами зеленського миру неодмінно скористається, інакше не було би воно фуйлом.
Страшно подумати скільки загиблих може бути за один день після отакого знущання над армією.
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02.04.2021 09:01
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Щось зникли ЗЕвідосіки де він вихвалявся скільки днів вже не стріляють.
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02.04.2021 08:26 Відповісти
Б-ля!!! Какая нахрен тишина? По версии ЗЕ-полководцев и ЗЕ-министров обороны "тишина" - это когда россияне как в тире расстреливают наших пацанов, а в ответ те могут только дули им крутить и труппы наших убитых вывозить?! А за тем, что бы российские оккупанты безнаказанно расстреливали наших пацанов внимательно следит военная прокуратура - за любое открытие огня по оккупантам - сразу возбуждают уголовное дело? Вот такая вот победа... Мне одному кажется, что Ермаки-Татаровы-Зеленские скоро Пуйла в Киеве хлебом-солью встречать будут?
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02.04.2021 08:45 Відповісти
...
У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі помер солдат Олексій Саєнко 2000 року народження.....
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02.04.2021 18:54 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів зривав "тишу", застосовуючи 82- та 120-мм міномети, гранатомети і ПТРК, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2785
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02.04.2021 08:56 Відповісти
Результатом керування військ бараном стане наша поразка.
Це ж воно два роки послаблювало і наші позиції, і мотивації, принижувало військових.
Фуйло плодами зеленського миру неодмінно скористається, інакше не було би воно фуйлом.
Страшно подумати скільки загиблих може бути за один день після отакого знущання над армією.
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02.04.2021 09:01 Відповісти
Це і є результат планомірної роботи ставленика ворожої агентури на чолі Держави. Сподіваюсь, зубожілий електорат, що ледь не вдавився піввареником, задоволений.
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02.04.2021 12:31 Відповісти
Нічого собі тиша 120 міни. Ворог стягує війська до кордону, а вони тішаться тишею і купляють за 3 мільйони собі машини, замість допомоги ВСУ. Де засідання РНБО і крик до всіх мирових лідерів? Чи вам всеодно, не воювали і воювати не збираєтеся?
Одужання військовим.
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02.04.2021 09:07 Відповісти
Это уже устойчивое перемирие? Или еще нет? Ответьте, зебилы.
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02.04.2021 09:56 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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02.04.2021 10:26 Відповісти
Ага.... вот как хитро «оформили» ..... получил раненим а потом .... умер....

У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі помер солдат Олексій Саєнко 2000 року народження.
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02.04.2021 18:56 Відповісти
Вава, негайно повертай нашу розвідку, контрснайперів, бпла на фронт!
Досить заглядати в очі ху@лу, там кров і більше нічого!!

Одужання нашим бійцям !!
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02.04.2021 11:54 Відповісти
Марні заклики до ставленика ворожої агентури, що вправно виконує своє завдання.
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02.04.2021 12:47 Відповісти
Какая, н@+ер, "тишина"? Они уже в открытую заявили, что класть хотели на "тишину".
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02.04.2021 12:29 Відповісти
За сутки враг 13 раз срывал "тишину", применяя 82- и 120-мм минометы, гранатометы и ПТРК, - штаб ОС....
Раз застосував - не зірвав, другий раз застосував - не зірвав......, тринадцятий раз застосував - не зміг зірвати тишину, "стійкі українські полководці" не піддавалися на провокації і не давали наказ на вогонь по ворогу у відповідь, щоб не зірвати тишину....
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02.04.2021 14:02 Відповісти
это тоже - мир глазами *****! зеня, я прав?
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02.04.2021 15:00 Відповісти
 
 