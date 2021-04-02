Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів зривав "тишу", застосовуючи 82- та 120-мм міномети, гранатомети і ПТРК, - штаб ОС
Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню. За минулу добу, 1 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Пісків, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82- та 120-мм калібрів, а біля населених пунктів Старогнатівка, Авдіївка та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Водяного, що на Донеччині, російські найманці застосували у напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс. Поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті селищ Шуми та Новотошківка противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
"Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця зі складу операції Об’єднаних сил отримали поранення. Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан поранених – задовільний", - зазначено в повідомленні.
У штабі наголосили, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Також наголошується, що українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДО: "Окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 1 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт в лісопосадці поблизу населеного пункту ШУМИ, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди довжиною 90 метрів у напрямку позицій Збройних Сил України. Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ".
"Вищезазначені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості. Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - йдеться в повідомленні.
Водночас станом на 7:00 ранку 2 квітня обстрілів не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.
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У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі помер солдат Олексій Саєнко 2000 року народження.....
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Це ж воно два роки послаблювало і наші позиції, і мотивації, принижувало військових.
Фуйло плодами зеленського миру неодмінно скористається, інакше не було би воно фуйлом.
Страшно подумати скільки загиблих може бути за один день після отакого знущання над армією.
Одужання військовим.
У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі помер солдат Олексій Саєнко 2000 року народження.
Досить заглядати в очі ху@лу, там кров і більше нічого!!
Одужання нашим бійцям !!
Раз застосував - не зірвав, другий раз застосував - не зірвав......, тринадцятий раз застосував - не зміг зірвати тишину, "стійкі українські полководці" не піддавалися на провокації і не давали наказ на вогонь по ворогу у відповідь, щоб не зірвати тишину....