Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів зривав "тишу", застосовуючи 82- та 120-мм міномети, гранатомети і ПТРК, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню. За минулу добу, 1 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Пісків, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82- та 120-мм калібрів, а біля населених пунктів Старогнатівка, Авдіївка та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Водяного, що на Донеччині, російські найманці застосували у напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс. Поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селищ Шуми та Новотошківка противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

"Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця зі складу операції Об’єднаних сил отримали поранення. Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан поранених – задовільний", - зазначено в повідомленні.

У штабі наголосили, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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Також наголошується, що українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДО: "Окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 1 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт в лісопосадці поблизу населеного пункту ШУМИ, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди довжиною 90 метрів у напрямку позицій Збройних Сил України. Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ".

"Вищезазначені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості. Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

Водночас станом на 7:00 ранку 2 квітня обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.



