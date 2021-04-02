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ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді. ДОКУМЕНТ

ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді. ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань продовжує розслідування справи, розпочатої в 2020 році у зв'язку з оприлюдненням нардепом Андрієм Деркачем записів ймовірної розмови експрезидента Петра Порошенка з кандидатом на президентських виборах у США Джо Байденом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на документи, які нам передало джерело в правоохоронних органах. Це - постанови про призначення експертизи відеозвукозапису від 10 липня 2020 та 10 лютого 2021 року. Крім цього, редакція мала можливість ознайомитися з іншими документами.

У ЄРДР статус справи позначений як "у провадженні".

Як випливає з документів, 10 лютого 2021 року, через три місяці після перемоги Байдена на виборах США і через 20 днів після його інавгурації, ДБР звернулося до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з вимогою провести експертизи голосів експрезидента Порошенка і вже чинного президента США Байдена.

При цьому слід зазначити, що 3 лютого 2021 року в ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що Офіс Генпрокурора закрив провадження за заявами Деркача, в яких могли фігурувати Порошенко і Байден.

Слідчих цікавить експертиза розмови, де нібито Байден вимагав нібито від Порошенка націоналізації "Приватбанку".

У постанові сказано, що слідство хоче з'ясувати, "чи зафіксована на аудіофайлі мова громадянина Джозефа Робінетта Байдена. Якщо так, то які слова і висловлювання вимовлені саме ним?"

Варто зауважити, що, за словами джерела в правоохоронних органах, у цій експертизі міг би бути зацікавлений олігарх Ігор Коломойський, який у Лондонському суді оскаржує націоналізацію "Приватбанку". Крім цього, експертизу могли б використати і в справі Суркіса, який вимагає повернути 350 млн доларів, виведених ним з "Приватбанку" напередодні націоналізації.

ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді 01

ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді 02

ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді 03

ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді 04

ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді 05

Нагадаємо, що саму справу ДБР порушило ще 19 травня 2020 року. Було зареєстровано кримінальне провадження N 42020000000000901 за статтею 111 частина 1 КК України за "фактом державної зради, умисно вчиненої громадянином України - колишнім Президентом України, а нині народним депутатом України Порошенком П.О. на шкоду суверенітетові, державної, економічної та інформаційної безпеки України".

Саму справу було порушено з подачі проросійського нардепа ВР Андрія Деркача, який перебуває під санкціями США за втручання у вибори в Сполучених Штатах. Народний депутат Олександр Дубінський заявляв, що за оприлюдненням розмов стояв Офіс Президента України.

Володимир Зеленський публічно під час пресконференції 20 травня 2020 року (на наступний день після внесення справи до ЄРДР) вимагав від правоохоронних органів розслідувати розмови Порошенка з Байденом.

Також читайте: Слова Байдена про "Путіна-вбивцю" дуже важливі для українців, які вмирають від російських куль, мін і снарядів, - Хомчак

Після обрання Джо Байдена президентом США головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, нагадав Зеленському про цю заяву. "Байдену просто небезпечно з'являтися в країні, де проти нього ведеться слідство і можуть бути висунуті підозри. Сподіваюся, якомога швидше президент України Зеленський повідомить про хід розслідування", - зазначив Бутусов.

Як відомо, після інавгурації Джо Байдена досі не відбулося жодної розмови президентів США та України.

У МЗС України заявили, що причин для занепокоєння через відсутність контакту між Зеленським і Байденом немає. Також сам президент Зеленський заявив, що напруги в стосунках зі США немає, а є підтримка.

Заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент, коментуючи можливість розмови Зеленського і Байдена заявив, що дзвінок, з огляду на його символічність, має бути підкріплений діями.

Цензор.НЕТ продовжуватиме стежити за розвитком цієї справи. Зокрема, ми зробили запит у ДБР з проханням прокоментувати той факт, що справа продовжує розслідуватися і що слідство хоче провести згадану вище експертизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає сумнівів, що телефонна розмова між Байденом і Зеленським відбудеться, - тимчасова повірена у справах США Квін

Автор: 

Байден Джо (2888) Порошенко Петро (15180) ДБР (3505)


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Топ коментарі
+89
постанова датирована 10.02.21. похоже зе-вова ничего не понял. ну что ж. яке прикре самогубство
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02.04.2021 12:10
+77
ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене - Цензор.НЕТ 3398
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02.04.2021 12:14
+63
ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене - Цензор.НЕТ 5128
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02.04.2021 12:12
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...спустись на Землю грішну .. зайди на ст ФБ і буш мав спокій .. хех
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02.04.2021 19:54 Відповісти
ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді - Цензор.НЕТ 9978 .. тролело- освоїв перекладач ...таке
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02.04.2021 19:57 Відповісти
Чмо зелене, що ти хотіло довести своїми постами?
Чи просто до тебе в бошку прийшла якась думка, але зустріла там суцільну порожнину і пішла собі далі?
Я не здивований. Порожнина в тому місці, де мав би бути розум, - це типова властивість зебілів-дебілів.
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03.04.2021 12:40 Відповісти
Этот ж сколько нужно выжрать запрещённых продуктов шоб так бакланить - Европа кинула, Америкосы - кинули(скоро поставят Пороха и всё наладится). И шо оно хочет - хочет в *****, но охрана то бенина - только полный срок. Идиот. Не, как сказал Илон кацапам - Преступление и наказание.
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02.04.2021 17:35 Відповісти
..якого пороха ? що це панібратство ... Порошенко здійснив СТІЛЬКИ злочинів .. ВСЕ попереду Суд Людський і Божий..
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02.04.2021 17:41 Відповісти
Що ти мелеш , ватан ?
Про які злочини ти тут слюнявиш?
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02.04.2021 19:22 Відповісти
ну, какие теперь еще будут версии, почему Байден не звонит оманскому, но обещает защищать Украину как свой собственный штат?
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02.04.2021 17:47 Відповісти
У прокремлівській ОПі на Банковій палає. Плани ***** виконати не вдалося - патріоти заважають. А тут ще й вихід фільму Белінгкета про вагнерівців підтискає. От і доводиться "діставати з рукава" стару платівку, запущену минулого року агентом ФСБ Деркачем.

ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді - Цензор.НЕТ 5172
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02.04.2021 18:23 Відповісти
ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді - Цензор.НЕТ 5745
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02.04.2021 18:52 Відповісти
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02.04.2021 20:31 Відповісти
Портноермаки тщательно ссорят Украину с Западом, чтоб ей , кроме лубяного стойла некуда было деваться...
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02.04.2021 18:31 Відповісти
а эти всё не уймутся, враг не хулио соседний а порошенко, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ враг этой власти, бене ведь примат нужно вернуть... вопрос с КСУ уже решили, сейчас ещё байдена поковыряют... слов нет... идиоты
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02.04.2021 18:45 Відповісти
Зебуїн продовжує воювати з клятим Порошенком, ну і заодно саботувати відносини з США. Принаймні, намагається це робити.
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02.04.2021 18:46 Відповісти
Пуголовки намагаються принизити Порошенко епітетами накшталт «сивий, сивочолий».
Соромлюся спитати, відколи сивина стала принизливою?
Напевно тоді ж, коли принизливим стало слово «свідомий».
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02.04.2021 19:18 Відповісти
Повністю підтримую. Не можна "принизити Порошенко епітетами накшталт «сивий, сивочолий»"!
Пропоную, якщо вже так свербить, принижувати епітетами на кшталт: "чиколядний барига", "соєвий говнокомандувач", "мальдівський галапагос"...етс.
Все правильно ти підмітив. Не дамо ображати св. Петра непідходящими епітетами!
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02.04.2021 22:27 Відповісти
Ти таки довбаний довбень , та щей запоребриковий !
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02.04.2021 23:11 Відповісти
...тобі приймати участь в конкурсі дотепників - протипоказано. Поїж своїх "щей запоребрикових", та мандруй собі геть.
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02.04.2021 23:40 Відповісти
Похоже на подставу. Зелю пытаются кинуть
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02.04.2021 19:56 Відповісти
Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского.
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02.04.2021 20:28 Відповісти
А чому дивуватись блазні у владі. Сінонім блазня-дурень, такі ж їх і обирали, а потім на долю свою тяжку жаліються. Все так як має бути, природу не надуриш.
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02.04.2021 21:24 Відповісти
По тонкому льду зебуинн ходит...
Или этот баран думает что ему рыги и ***** помогут, когда это шоу уродов закончиться?
Врагов себе завел, явно не по чину, да еще двух!
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02.04.2021 21:26 Відповісти
Медведчуку терроризм объявили и что?
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02.04.2021 21:33 Відповісти
закрили 3 його телепомийки , відібрали трубу ...мало ? У всякому випадку більше , а ніж за 5 років соєві "папередніки" змогли зробити ...
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02.04.2021 21:53 Відповісти
Це ти про які соєві попередники кажеш? Не зрозумів.
А рішення про закриття помийок ще при Пороху було ухвалене, чого стільки років чекав зеленський не зрозуміло. І яку "трубу" та хто в кого відібрав?
Ти якось впевненіше говори а не обривками.
І чого медведчук та його дружина ще досі на свободі, якщо вони спонсори терроризму, даш відповідь? Теж саме стосується ахметова, мураева, рабіновіча та інших колоборантів, ще й всієї гілки агентури росіян під прикриттям "партії опзж".

І хто такий той "соевий" що ти такий злий на нього?
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07.04.2021 07:53 Відповісти
совсем окуели что ли уже, бездельники!!!..война на пороге они питарюги экспертизу президенту штатов готовят!!!!....контору на ключ, в пикселя все быстро и на нулевку стрелками!!!..или окопы пацанам рыть!!!
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02.04.2021 22:51 Відповісти
у бЄНІ тільки на помсту все заточено...а Україну він вже давно продав чечено-кремлівській мафії.....та не хочуть зовсім порвати з цивілізованим світом от і маніпулюють.Увесь світ це знає а українці -не бачать.
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03.04.2021 08:58 Відповісти
Зебеня крут! Сразу после этого байден дал откат и позвонил
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03.04.2021 00:30 Відповісти
Вызывайте Байдена в печерский суд!
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03.04.2021 07:50 Відповісти
Зелена квартална шмаркля вирішила погратися у сер'йозні ігри з сер'йозними людьми?
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03.04.2021 08:13 Відповісти
Є хоч один притомний зебілоід, який може пояснити - в чому саме «зрада» Порошенка, виходячи зі змісту плівок?!!
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03.04.2021 09:22 Відповісти
Чому сам Деркач до сих пір не під слідством?
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03.04.2021 09:48 Відповісти
Заседание обеих Палат Конгресса США 18 сентября 2014 года говорит о том,что Порошенко признес правильную речь 7 лет назад...Путлер Убийца...,для тех болванов кто не танке.Байденко опоздал на 7 лет...
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03.04.2021 11:29 Відповісти
Прикольный пост нашел в Ютьюбе..
на РАБссии 5 Путлеров,а кого из них уничтожит братская РАБссия не знает даже Бог... Скорее всего убьют народного артиста РАБссии ...ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді - Цензор.НЕТ 6393
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03.04.2021 11:39 Відповісти
ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді - Цензор.НЕТ 5546
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03.04.2021 11:40 Відповісти
Анррея Панина...
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03.04.2021 11:42 Відповісти
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