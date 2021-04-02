За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 19 097 осіб, загалом - 267 833, - Степанов

248 734 людини в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"19 097 людей щеплено проти COVID-19 за добу 1 квітня 2021 року в Україні. 267 833 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 267 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 147 мобільними бригадами з імунізації та 791 пунктом вакцинації.

"Станом на 1 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 393 078 людей", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1710), Черкаській (1440), Дніпропетровській (1340), Львівській (1160) та Харківській (1030) областях, найменше - у Херсонській (40), Чернігівській (260) та Чернівецькій (400) областях.