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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 19 097 осіб, загалом - 267 833, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 19 097 осіб, загалом - 267 833, - Степанов

248 734 людини в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"19 097 людей щеплено проти COVID-19 за добу 1 квітня 2021 року в Україні. 267 833 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 267 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 147 мобільними бригадами з імунізації та 791 пунктом вакцинації.

"Станом на 1 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 393 078 людей", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1710), Черкаській (1440), Дніпропетровській (1340), Львівській (1160) та Харківській (1030) областях, найменше - у Херсонській (40), Чернігівській (260) та Чернівецькій (400) областях.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"248 734 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека." - это просто треш какой то! А где же 20 миллионов вакцин? Степанов, где вакцина? Или вся на 95-й квартал ушла?
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02.04.2021 08:38 Відповісти
с 23 февраля - 267 833 (до 26 июля нужно успеть еще 232 167 доз только этой вакциной)
а обещают жеж миллионы других
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02.04.2021 08:41 Відповісти
Таке вакцинування не має ні якого сенсу.
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02.04.2021 08:48 Відповісти
Куртка провалила вакцинацію(
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02.04.2021 08:57 Відповісти
ПАШЛА ЖАРА! Статистика маніпуляці.
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02.04.2021 09:03 Відповісти
 
 