Військовослужбовці інженерно-саперних підрозділів за підтримки артилерії та авіації тренувалися на адмінмежі з Кримом облаштовувати мінно-вибухові загородження. ВIДЕО

Військовослужбовці інженерно-саперних підрозділів, які несуть бойову службу на кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів, за підтримки артилерії та армійської авіації, виконали практичні тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ у Facebook.

"Рубежі мінування мають значно ускладнити просування противника у глибину оборони наших військ, - зазначив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. - Підготовлена заздалегідь система інженерних загороджень плаваючими транспортерами ПТС-2 на десантно-доступних ділянках морського узбережжя, що поєднана із системою вогневого ураження, значно скує дії противника та призведе до його значних втрат".

За словами Наєва, військові резерви угрупування військ, яке підпорядковане Командуванню майже щотижня відпрацьовують на узбережжі практичні дії з протидії висадки морського десанта ймовірного противника з кораблів та повне його знищення.

Зокрема, цього разу мінометні розрахунки здійснили марш, розгортання та підготовку вихідних даних для стрільби задля артилерійської підтримки інженерно-саперних підрозділів. Разом із тим, воїни-вертолітники відпрацювали вправи зі знищення цілей умовного противника у польоті на малих висотах.

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"Постійне тренування резервів і рухомих морських загонів загороджень, на визначених ділянках мінування гарантують своєчасне обмеження мобільності сил противника у разі спроби здійснення збройної агресії", - наголосив Наєв.