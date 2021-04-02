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Новини Агресія Росії проти України
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Військовослужбовці інженерно-саперних підрозділів за підтримки артилерії та авіації тренувалися на адмінмежі з Кримом облаштовувати мінно-вибухові загородження. ВIДЕО

Військовослужбовці інженерно-саперних підрозділів, які несуть бойову службу на кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів, за підтримки артилерії та армійської авіації, виконали практичні тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ у Facebook.

"Рубежі мінування мають значно ускладнити просування противника у глибину оборони наших військ, - зазначив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. - Підготовлена заздалегідь система інженерних загороджень плаваючими транспортерами ПТС-2 на десантно-доступних ділянках морського узбережжя, що поєднана із системою вогневого ураження, значно скує дії противника та призведе до його значних втрат".

За словами Наєва, військові резерви угрупування військ, яке підпорядковане Командуванню майже щотижня відпрацьовують на узбережжі практичні дії з протидії висадки морського десанта ймовірного противника з кораблів та повне його знищення.

Зокрема, цього разу мінометні розрахунки здійснили марш, розгортання та підготовку вихідних даних для стрільби задля артилерійської підтримки інженерно-саперних підрозділів. Разом із тим, воїни-вертолітники відпрацювали вправи зі знищення цілей умовного противника у польоті на малих висотах.

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"Постійне тренування резервів і рухомих морських загонів загороджень, на визначених ділянках мінування гарантують своєчасне обмеження мобільності сил противника у разі спроби здійснення збройної агресії", - наголосив Наєв.

Військовослужбовці інженерно-саперних підрозділів за підтримки артилерії та авіації тренувалися на адмінмежі з Кримом облаштовувати мінно-вибухові загородження 01

Автор: 

Крим (14175) оборона (4795) військові навчання (2777) ЗСУ (7580) Наєв Сергій (354)


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Топ коментарі
+5
Так можливо вони і обладнали під прикриттям навчань. Лякають москалики нас своїм рважим металобрухтом, який гонять в Крим і до кордону, дуже хочуть водички. Тягніть водовід з рідної гавані - з Волги, чи навіть Байкалу, поки китайці не забрали.
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02.04.2021 09:03
+2
Треба не тренуватись,а обладнувати мінні поля,і не тільки з Кримського напрямку.
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02.04.2021 08:56
+2
щоб вас розірвало, москалі,
від дотику до нашої землі !
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02.04.2021 09:31
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Треба не тренуватись,а обладнувати мінні поля,і не тільки з Кримського напрямку.
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02.04.2021 08:56 Відповісти
Так можливо вони і обладнали під прикриттям навчань. Лякають москалики нас своїм рважим металобрухтом, який гонять в Крим і до кордону, дуже хочуть водички. Тягніть водовід з рідної гавані - з Волги, чи навіть Байкалу, поки китайці не забрали.
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02.04.2021 09:03 Відповісти
щоб вас розірвало, москалі,
від дотику до нашої землі !
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02.04.2021 09:31 Відповісти
Карти минирования - в студию! А так- молодці -руки- до автоматизму і коли треба за ніч де треба і нехай щастить небратам.
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02.04.2021 09:42 Відповісти
Це звісно ДОБРЕ,
Останнім часом дуууже активно стали практикувати навчання, певне щось буде більше аніж є....
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02.04.2021 09:50 Відповісти
Мощно! 4 миномета - это "поддержка артиллерии", 1 вертолетик - это поддержка авиации. Естественно, ни единого выстрела. Очередная видимость вместо настоящих боевых учений.
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02.04.2021 10:10 Відповісти
https://www.facebook.com/dpkbtz
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02.04.2021 13:04 Відповісти
 
 