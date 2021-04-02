30 випадків тромбозів виявили у Великій Битанії після вакцинації препаратом AstraZeneca, - Reuters

Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів Великої Британії виявило 30 випадків утворення тромбозів у вакцинованих препаратом проти коронавірусу AstraZeneca.

Як повідомляє Reuters, минулого тижня було відомо про п'ять випадків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

22 випадки пов'язані з тромбозом церебральних венозних синусів головного мозку, а решта вісім - з іншими тромбозами. Всього у Великій Британії введено понад 18 млн доз препарату AstraZeneca. Регулятору невідомо, щоб такі ж проблеми спостерігалися після застосування вакцини BioNTech і Pfizer.

Кілька країн відмовилися від застосування AstraZeneca у зв'язку з випадками тромбозу після щеплень. Розробник препарату, ВООЗ та EMA заявили про безпеку вакцини, після чого деякі країни відновили її використання. 30 березня вакцина від компанії AstraZeneca змінила назву на Vaxzevria.

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