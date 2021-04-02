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Новини Коронавірус і карантин
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30 випадків тромбозів виявили у Великій Битанії після вакцинації препаратом AstraZeneca, - Reuters

30 випадків тромбозів виявили у Великій Битанії після вакцинації препаратом AstraZeneca, - Reuters

Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів Великої Британії виявило 30 випадків утворення тромбозів у вакцинованих препаратом проти коронавірусу AstraZeneca.

Як повідомляє Reuters, минулого тижня було відомо про п'ять випадків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

22 випадки пов'язані з тромбозом церебральних венозних синусів головного мозку, а решта вісім - з іншими тромбозами. Всього у Великій Британії введено понад 18 млн доз препарату AstraZeneca. Регулятору невідомо, щоб такі ж проблеми спостерігалися після застосування вакцини BioNTech і Pfizer.

Кілька країн відмовилися від застосування AstraZeneca у зв'язку з випадками тромбозу після щеплень. Розробник препарату, ВООЗ та EMA заявили про безпеку вакцини, після чого деякі країни відновили її використання. 30 березня вакцина від компанії AstraZeneca змінила назву на Vaxzevria.

Читайте також: У Німеччині рекомендують людям молодшим за 60 років не робити другу дозу вакцини AstraZeneca

Автор: 

вакцина (4419) Велика Британія (5609) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+5
А сколько случаев тромбоза наблюдается у аналогичного количества людей, не получавших вакцины? Может оказаться, что примерно столько же.
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02.04.2021 08:57
+4
Тромбоз не развивается за недели!
А через пол-года никто не будет связывать с вакциной.
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02.04.2021 08:59
+4
Канада, Німеччина, а тепер і Британія говорять про тромби від індійської вакцини, а наш Ляшко закликає ним колотися... Ну адекватна людина повірить канадським, німецьким і британським фахівцям, а не Ляшку!

Я не антивакцинатор, але я б почекав Пфайзера!
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02.04.2021 09:09
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І не тіки грип, чому вони для порівняння вибрали саме грип - невідомо.
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02.04.2021 10:01 Відповісти
Сравнил рогатку с пистолетом. Формально - делают то же самое. Стреляют. Но сила имеет значение.

Ковид не грипп, ковид намного хуже гриппа. Ковид тяжелое заболевание с далеко идущими последствиями.
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02.04.2021 10:03 Відповісти
От гриппа не погибает 1% от популяции. Для него характерны цифры порядка 0,01%.
Собственно в этом и разница - в 100 раз.
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02.04.2021 10:04 Відповісти
1)ні.. у грипу 0,1.
але він сезонний..
точна смертність(летальність від ковіду буде відома можливо за рік-два..
покищо можна орієнтуватись на 3( ймовірно впаде до 1-го) якщо буде ефективною вакцинація.Всієї популяції..
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02.04.2021 10:58 Відповісти
Среди моих знакомых нет ни одного, кто бы помер от гриппа, а от ковиды - полно. А те кто переболел и выжил говорят, что это нихрена не похоже на грипп.
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02.04.2021 10:09 Відповісти
Среди моих знакомых нет нет ни одного, которые померли от ковида
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02.04.2021 10:26 Відповісти
і що?
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02.04.2021 11:25 Відповісти
Скільки раз в житті ти бачив грип як діагноз в документах - довідках чи лікарняних?
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02.04.2021 10:44 Відповісти
ПОМИРАЮТЬ НЕ ВІД ВІРУСІВ,А НАСЛІДКІВ,ВИКЛИКАНИХ ВІРУСОМ..



 ЯКЩО ЦЕ НЕ УТОЧНЮВАТИ- ДЕБІЛИ-ДУРАНТИНОФІЛИ ВКЛЮЧАЮТЬ СВОЮ ДЕМАГОГІЮ.
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02.04.2021 10:54 Відповісти
Ну естественно - утопленник же умирает от отсутствия кислорода, а не от воды. Хотя первое - прямое следствие второго.
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02.04.2021 11:10 Відповісти
А для медицины важен КОНКРЕТНЫЙ показатель ЛЕТАЛЬНОСТИ от заболевания ! От ковида он НИЗКИЙ ! Есть масса болячек с КУДА БОЛЬШЕЙ ЛЕТАЛЬНОСТЬЮ в десятки раз !!!!
У вовида НЕ ЛЕТАЛЬНОСТЬ высока - а заразность. А это 2 разных критерия !

Другими словами, даже при высокой заразности АБСОЛЮТНОЕ КОЛ-ВО людей - не умерают от него !
И то, что ЯКОБЫ "Ковид - тяжелое заболевание, поражающее все системы организма, не только легкие" - это не доказано, а лишь предположение... Выгодное для фармацевтов...
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02.04.2021 10:28 Відповісти
умерают

граматику підівчи,теоретик!
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02.04.2021 10:55 Відповісти
Что это меняет по сути ?
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02.04.2021 11:01 Відповісти
а по суті це показує рівень освіти.
а ще ТУПОСТІ
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02.04.2021 11:10 Відповісти
Это спешка, а не уровень освиты... +я привык писать латиницей... На кририлице у меня часто "не те буквы" ... ))
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02.04.2021 11:22 Відповісти
Ничего себе предположение. Я болел гриппом и я болел ковидом. Ковид намного тяжелее. До сих пор ощущаю последствия. Ковид - не грипп. Это СПИД, передающийся респираторным путем.
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02.04.2021 11:01 Відповісти
Ну от страха и диарея в комплект случается... Вот и твое "тяжелее"... Не сцы, и будет легче !
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02.04.2021 11:02 Відповісти
Тебе гугл отключили ?
Ну ладно - я тебе https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%81+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02IOv26A05GH8EIKy4RIr-68LAD9A%3A1617348532407&ei=tMdmYLSUGIP1kwW6paXACg&oq=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%81+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BAgAEA06CAgAEAgQDRAeUMMeWKc5YKI-aABwAXgAgAHQBIgBlBKSAQgwLjE0LjUtMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi0voHmhN_vAhWD-qQKHbpSCagQ4dUDCAw&uact=5 помогу
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02.04.2021 11:03 Відповісти
ДУРАНИНОФІЛИ..

бачу,вам помічні лише штрафи.. 34 000 напевне буде замало..
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02.04.2021 11:11 Відповісти
И что, штраф меняет статистику лжи властей и фарм.компаний ?!
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02.04.2021 11:20 Відповісти
вот спрашивается-на..уя правіла дорожного двіженія учіть..сдавать..
МИ ФСЄ УМРЬОМ!
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02.04.2021 11:01 Відповісти
Ну 30 случаев на 18 млн. - это не так много.

Получить инсульт от ЗЕленых достижений в новостях вероятность намного выше.
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02.04.2021 10:09 Відповісти
22 випадки пов'язані з тромбозом церебральних венозних синусів головного мозку, а решта вісім - з іншими тромбозами.
НА ПІ..ДЄЦ АРГУМЕНТ ДУРАНТИНОФІЛАМ-АНТИВАЦИНАТОРАМ

Всього у Великій Британії введено понад 18 млн доз препарату AstraZeneca.
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02.04.2021 10:51 Відповісти
Тобто 30 випадків тромбозу на 18 млн доз ("у Великій Британії введено понад 18 млн доз") - це приблизно 1 випадок тромбозу на 500 тис. вакцинованих (якщо 1 доза, а 2 випадки на 250 тис.). Звичайна частота випадків венозного тромбозу без вакцінації у Сполученому Королівстві становить 1-2 випадки на 1 тис. населення:
"Incidence rates in the UK have been documented as 1-2 per 1,000 and they have been attributed as the cause of many thousands of deaths" (джерело: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5956607/# Ann R Coll Surg Engl. 2018 May; 100(5): 413-416. Published online 2018 Apr 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5956607/ )
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02.04.2021 11:08 Відповісти
Иными словами тромбоз в период после вакцинации - это не вследствие вакцинации а по другим причинам. Очень полезная информация о частоте случаев тромбоза без вакцинации.
Из этого можно сделать вывод, что случаи тромбоза в период после вакцинации должны наблюдаться также в период после вакцинации для любой вакцины, в том числе Файзер. А отсутствие публикаций на тему связи Файзера и тромбозов говорит не столько о том, что такой связи не существует (исходя из Вашего коммента), а сколько о том, что такая связь других вакцин с тромбозами - это фейк, который возник случайно, либо запущен намеренно как средство борьбы с конкурентами.
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02.04.2021 12:20 Відповісти
Європейський регулятор лікарських засобів заявив у середу, що досі не виявив жодних факторів ризику, таких як вік, стать або попередні розлади згортання крові, щодо випадків згортання крові, про які повідомляли після щеплення вакциною COVID-19 AstraZeneca.
https://www.reuters.com/article/idUSL4N2LT3YV

Канцлер Німеччини Ангела Меркель готова вакцинуватись AstraZeneca

https://www.reuters.com/article/idUSS8N2K0069

Конкуренція, через деякий час почуємо які страшні побічні реакції мають Moderna чи Pfizer та BioNTech
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02.04.2021 11:59 Відповісти
Ага..
Нам уже и индийской не достанется, остаётся китайкая в лучшем случае!
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02.04.2021 12:48 Відповісти
30 млн. на 18 млн. В данном случае это даже не факт что от вакцины. Думаю не меньше гибнет от тромбозов без всяких вакцин.
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02.04.2021 14:18 Відповісти
30 випадків на 18 млн і дебіли вже загули УУУУ. Краще ходити розносити заразу, а потім сдохнути від ускладнень ковід, забравши на той світ ще кілька десятків людей, ніж дати себе вколоти.
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02.04.2021 19:33 Відповісти
Грип (англ. influenza, фр. grippe) - гостра вірусна інфекційна хвороба з періодичним епідемічним чи навіть пандемічним поширенням. Хвороба характеризується появою гострого респіраторного синдрому з переважанням трахеобронхіту та вираженою інтоксикацією з гарячкою.

Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але грип за своїми наслідками є набагато небезпечним аніж інші ГРВІ. Тому перші ж ознаки ураження респіраторної системи вимагають особливої уваги через те, що потрібно виявити саме грип. Найчастішим ускладненням грипу є геморагічний набряк легень, набряк-набухання головного мозку, які можуть за декілька годин чи днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок грипу, часто погіршуючи перебіг фонових серцевих хвороб. Нерідкими ускладненнями є приєднання бактеріальної інфекції у вигляді бронхіту або пневмонії.
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02.04.2021 19:57 Відповісти
И грипп был всю жизнь. И всю жизнь от него были осложнения и умирали.
Но тут вдруг решили раскрутить эту тему до масштабов всемирной катастрофы ( хотя по коэфициенту смертности никаких особых изменений нигде нет) . И уже угробили год жизни всем и пошли на второй.
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02.04.2021 20:08 Відповісти
после не значит вследствие.
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03.04.2021 01:20 Відповісти
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