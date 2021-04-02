30 випадків тромбозів виявили у Великій Битанії після вакцинації препаратом AstraZeneca, - Reuters
Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів Великої Британії виявило 30 випадків утворення тромбозів у вакцинованих препаратом проти коронавірусу AstraZeneca.
Як повідомляє Reuters, минулого тижня було відомо про п'ять випадків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
22 випадки пов'язані з тромбозом церебральних венозних синусів головного мозку, а решта вісім - з іншими тромбозами. Всього у Великій Британії введено понад 18 млн доз препарату AstraZeneca. Регулятору невідомо, щоб такі ж проблеми спостерігалися після застосування вакцини BioNTech і Pfizer.
Кілька країн відмовилися від застосування AstraZeneca у зв'язку з випадками тромбозу після щеплень. Розробник препарату, ВООЗ та EMA заявили про безпеку вакцини, після чого деякі країни відновили її використання. 30 березня вакцина від компанії AstraZeneca змінила назву на Vaxzevria.
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Ковид не грипп, ковид намного хуже гриппа. Ковид тяжелое заболевание с далеко идущими последствиями.
Собственно в этом и разница - в 100 раз.
але він сезонний..
точна смертність(летальність від ковіду буде відома можливо за рік-два..
покищо можна орієнтуватись на 3( ймовірно впаде до 1-го) якщо буде ефективною вакцинація.Всієї популяції..
ЯКЩО ЦЕ НЕ УТОЧНЮВАТИ- ДЕБІЛИ-ДУРАНТИНОФІЛИ ВКЛЮЧАЮТЬ СВОЮ ДЕМАГОГІЮ.
У вовида НЕ ЛЕТАЛЬНОСТЬ высока - а заразность. А это 2 разных критерия !
Другими словами, даже при высокой заразности АБСОЛЮТНОЕ КОЛ-ВО людей - не умерают от него !
И то, что ЯКОБЫ "Ковид - тяжелое заболевание, поражающее все системы организма, не только легкие" - это не доказано, а лишь предположение... Выгодное для фармацевтов...
граматику підівчи,теоретик!
а ще ТУПОСТІ
Ну ладно - я тебе https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%81+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02IOv26A05GH8EIKy4RIr-68LAD9A%3A1617348532407&ei=tMdmYLSUGIP1kwW6paXACg&oq=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%81+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BAgAEA06CAgAEAgQDRAeUMMeWKc5YKI-aABwAXgAgAHQBIgBlBKSAQgwLjE0LjUtMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi0voHmhN_vAhWD-qQKHbpSCagQ4dUDCAw&uact=5 помогу
бачу,вам помічні лише штрафи.. 34 000 напевне буде замало..
МИ ФСЄ УМРЬОМ!
Получить инсульт от ЗЕленых достижений в новостях вероятность намного выше.
НА ПІ..ДЄЦ АРГУМЕНТ ДУРАНТИНОФІЛАМ-АНТИВАЦИНАТОРАМ
Всього у Великій Британії введено понад 18 млн доз препарату AstraZeneca.
"Incidence rates in the UK have been documented as 1-2 per 1,000 and they have been attributed as the cause of many thousands of deaths" (джерело: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5956607/# Ann R Coll Surg Engl. 2018 May; 100(5): 413-416. Published online 2018 Apr 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5956607/ )
Из этого можно сделать вывод, что случаи тромбоза в период после вакцинации должны наблюдаться также в период после вакцинации для любой вакцины, в том числе Файзер. А отсутствие публикаций на тему связи Файзера и тромбозов говорит не столько о том, что такой связи не существует (исходя из Вашего коммента), а сколько о том, что такая связь других вакцин с тромбозами - это фейк, который возник случайно, либо запущен намеренно как средство борьбы с конкурентами.
https://www.reuters.com/article/idUSL4N2LT3YV
Канцлер Німеччини Ангела Меркель готова вакцинуватись AstraZeneca
https://www.reuters.com/article/idUSS8N2K0069
Конкуренція, через деякий час почуємо які страшні побічні реакції мають Moderna чи Pfizer та BioNTech
Нам уже и индийской не достанется, остаётся китайкая в лучшем случае!
Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але грип за своїми наслідками є набагато небезпечним аніж інші ГРВІ. Тому перші ж ознаки ураження респіраторної системи вимагають особливої уваги через те, що потрібно виявити саме грип. Найчастішим ускладненням грипу є геморагічний набряк легень, набряк-набухання головного мозку, які можуть за декілька годин чи днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок грипу, часто погіршуючи перебіг фонових серцевих хвороб. Нерідкими ускладненнями є приєднання бактеріальної інфекції у вигляді бронхіту або пневмонії.
Но тут вдруг решили раскрутить эту тему до масштабов всемирной катастрофы ( хотя по коэфициенту смертности никаких особых изменений нигде нет) . И уже угробили год жизни всем и пошли на второй.