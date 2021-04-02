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У нас достатньо вакцин, щоб не застосовувати AstraZeneca, - головний інфекціоніст США Фаучі

У нас достатньо вакцин, щоб не застосовувати AstraZeneca, - головний інфекціоніст США Фаучі

Вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca може не знадобитися Сполученим Штатам, навіть якщо вона буде схвалена регуляторними органами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це сказав в інтерв'ю Reuters Ентоні Фаучі, головний лікар-інфекціоніст США і директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань.

Фаучі, який є головним медичним радником Білого дому, сказав, що Сполучені Штати уклали достатньо контрактів з іншими виробниками для вакцинації всього населення і, можливо, цієї кількості доз буде досить для повторної вакцинації, яка може пройти цієї осені.

Відповідаючи на питання про те, чи будуть Сполучені Штати використовувати вакцину AstraZeneca, Фаучі сказав: "Це ще не вирішено. Я вважаю, що, з огляду на договірні відносини, які у нас є з низкою компаній, у нас є достатньо вакцин для виконання всіх наших завдань, не звертаючись до AstraZeneca".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 випадків тромбозів виявили у Великій Битанії після вакцинації препаратом AstraZeneca, - Reuters

В кінці минулого року компанія-виробник вакцини і Оксфордський університет опублікували дані більш раннього випробування, в якому фігурували одразу два різні показники ефективності, що сталося в результаті помилки з дозуванням препарату. Потім, в березні, більше десятка країн тимчасово призупинили використання вакцини AstraZeneca після того, як її пов'язали з рідкісним порушенням згортання крові і супутніми побічними ефектами.

Також в березні американські органи охорони здоров'я заявили, що дані, надані компанією, не дають повної картини ефективності препарату. Через кілька днів AstraZeneca опублікувала результати, що показують знижену, але все ще сильну ефективність своєї вакцини.

Фаучі сказав, що "якщо подивитися на кількість (доз), яке ми збираємося отримати ... від J&J, від Novavax і від Moderna, якщо ми укладемо контракти (з цими компаніями) на більшу кількість доз, цілком ймовірно, що ми зможемо впоратися з будь-яким стрімким зростанням (захворюваності на коронавірус)".

Однак лікар зазначив, що він поки не може "однозначно" відповісти на це питання.

Автор: 

COVID-19 (19765) Фаучі Ентоні (18) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+3
абдристович уже подал в суд на этого порохобота?
ведь САМ ВЕЛИЧАЙШИЙ сказал, что лучше кови-шит ничего нет.
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02.04.2021 09:16
+3
вам яке діло до москалів? хай собі роблять що хочуть зі своїм населенням.. У нас є свої проблеми.
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02.04.2021 10:05
+2
Ну стало быть Вы медик и сейчас развалите аргументы тех стран кто не рекомендует к использованию ее, особенно для людей старше 60? Хотя судя по коменту Вы учитель русского языка не иначе. )))
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02.04.2021 10:17
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А чи так само жваво проводять імунізацію москалі ?
Американці спочатку свою країну забезпечили.
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02.04.2021 09:10 Відповісти
У москалів у одній москві із уколотих їхнім новічком 1000 захворіли на ковід... Що дуже класно демонструє єфективність цієї бормотухи!
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02.04.2021 09:20 Відповісти
вам яке діло до москалів? хай собі роблять що хочуть зі своїм населенням.. У нас є свої проблеми.
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02.04.2021 10:05 Відповісти
А нам? Болт вам, расходитеь по домам.
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02.04.2021 09:12 Відповісти
В Италии пойман РАБссиянский шпион,сотрудник посольства депортирован,а итальянский офицер передававший секретные данные о флоте Италии Хмырям Путлера...
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02.04.2021 09:14 Відповісти
а Италия к вакцине каким боком? ваши работодатели хоть иногда читают, что именно вы "комментируете"?
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02.04.2021 10:08 Відповісти
абдристович уже подал в суд на этого порохобота?
ведь САМ ВЕЛИЧАЙШИЙ сказал, что лучше кови-шит ничего нет.
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02.04.2021 09:16 Відповісти
а кто сказал, что ковищилд плохая вакцина? вы? вы , видимо, знаменитый медик-исслеватель-инекционист...
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02.04.2021 10:06 Відповісти
Ну стало быть Вы медик и сейчас развалите аргументы тех стран кто не рекомендует к использованию ее, особенно для людей старше 60? Хотя судя по коменту Вы учитель русского языка не иначе. )))
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02.04.2021 10:17 Відповісти
много кто
напр., Фаучи, о котором заметка.
А также масса стран, где этим говном запретили вакцинироваться (Германия, Канада и т.п.)
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02.04.2021 10:48 Відповісти
Ясен пень, что РНК-вакцина Пфайзер лучше, чем векторный Ковишилд. Проблема в том, что пока его на всех желающих не хватает. Даже в передовых странах, где его производят, не говоря уже о всяких странах третьего мира и четвертого сорта.
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02.04.2021 11:25 Відповісти
Лучше кови-шит есть. До не про вашу честь. Пока что высококачественных вакцин не хватает даже для таких стран как например Англия, в которой Астразенекой (тот же кови-шит) пришлось ширнуться десятку миллионов человек.
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02.04.2021 10:20 Відповісти
Ничего личного, просто бизнес) Ковишилд первым выскочил на рынок, ату его)
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02.04.2021 10:38 Відповісти
Выскочил и позволил сохранить тысячи жизней, которые могли не дождаться, пока Пфайзер до них дойдет.
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02.04.2021 11:27 Відповісти
Я писал про причины гонений на астру. В вашем утверждении у меня сомнений нет, прочем, как и нет сомнений в невозможности определить лидера по эффективности вакцин.
А высказывания *ученых* работающих с стистикой малых величин, можно засунуть туда, откуда этот пердеж вышел.
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02.04.2021 16:47 Відповісти
 
 