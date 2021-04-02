У нас достатньо вакцин, щоб не застосовувати AstraZeneca, - головний інфекціоніст США Фаучі

Вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca може не знадобитися Сполученим Штатам, навіть якщо вона буде схвалена регуляторними органами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це сказав в інтерв'ю Reuters Ентоні Фаучі, головний лікар-інфекціоніст США і директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань.

Фаучі, який є головним медичним радником Білого дому, сказав, що Сполучені Штати уклали достатньо контрактів з іншими виробниками для вакцинації всього населення і, можливо, цієї кількості доз буде досить для повторної вакцинації, яка може пройти цієї осені.

Відповідаючи на питання про те, чи будуть Сполучені Штати використовувати вакцину AstraZeneca, Фаучі сказав: "Це ще не вирішено. Я вважаю, що, з огляду на договірні відносини, які у нас є з низкою компаній, у нас є достатньо вакцин для виконання всіх наших завдань, не звертаючись до AstraZeneca".

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В кінці минулого року компанія-виробник вакцини і Оксфордський університет опублікували дані більш раннього випробування, в якому фігурували одразу два різні показники ефективності, що сталося в результаті помилки з дозуванням препарату. Потім, в березні, більше десятка країн тимчасово призупинили використання вакцини AstraZeneca після того, як її пов'язали з рідкісним порушенням згортання крові і супутніми побічними ефектами.

Також в березні американські органи охорони здоров'я заявили, що дані, надані компанією, не дають повної картини ефективності препарату. Через кілька днів AstraZeneca опублікувала результати, що показують знижену, але все ще сильну ефективність своєї вакцини.

Фаучі сказав, що "якщо подивитися на кількість (доз), яке ми збираємося отримати ... від J&J, від Novavax і від Moderna, якщо ми укладемо контракти (з цими компаніями) на більшу кількість доз, цілком ймовірно, що ми зможемо впоратися з будь-яким стрімким зростанням (захворюваності на коронавірус)".

Однак лікар зазначив, що він поки не може "однозначно" відповісти на це питання.