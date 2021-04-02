Міст між Бахмутом і Світлодарськом, зруйнований найманцями РФ, відновлять до травня, - ОДА. ФОТОрепортаж
Трасу М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці км 730 + 554 між Бахмутом і Світлодарськом реконструюють у межах президентської програми "Велике будівництво". У 2014 році під час агресії з боку Росії там було зруйновано міст.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Донецької ОДА, роботи на шляхопроводі ведуться з випередженням графіка.
На цей час будівельники вже завершили влаштування балок прогонових будов шляхопроводу, влаштування опалубки, армування збірно-монолітної плити проїзної частини, а також бетонування збірно-монолітної плити проїзної частини.
Довжина моста, який пролягає над залізничними коліями, становить 42,85 п.м.
Зазначається, що підрядна організація "Харківмістдорбуд" завдяки випередженню графіка може завершити всі роботи в травні.
Крім того, роботи ведуться і на інших відрізках траси М-03: на км 397-398 на правій проїжджій частині з боку Полтави і на км 594 біля с. Слабунівка в Харківській області.
Як заявив раніше заступник голови Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, до кінця 2023 року в Україні буде відновлено всю мережу загальнодержавних доріг України.
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