УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5055 відвідувачів онлайн
Новини
4 421 23

Міст між Бахмутом і Світлодарськом, зруйнований найманцями РФ, відновлять до травня, - ОДА. ФОТОрепортаж

Міст між Бахмутом і Світлодарськом, зруйнований найманцями РФ, відновлять до травня, - ОДА. ФОТОрепортаж

Трасу М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці км 730 + 554 між Бахмутом і Світлодарськом реконструюють у межах президентської програми "Велике будівництво". У 2014 році під час агресії з боку Росії там було зруйновано міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Донецької ОДА, роботи на шляхопроводі ведуться з випередженням графіка.

На цей час будівельники вже завершили влаштування балок прогонових будов шляхопроводу, влаштування опалубки, армування збірно-монолітної плити проїзної частини, а також бетонування збірно-монолітної плити проїзної частини.

Довжина моста, який пролягає над залізничними коліями, становить 42,85 п.м.

Зазначається, що підрядна організація "Харківмістдорбуд" завдяки випередженню графіка може завершити всі роботи в травні.

Крім того, роботи ведуться і на інших відрізках траси М-03: на км 397-398 на правій проїжджій частині з боку Полтави і на км 594 біля с. Слабунівка в Харківській області.

Як заявив раніше заступник голови Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, до кінця 2023 року в Україні буде відновлено ​​всю мережу загальнодержавних доріг України.

Читайте також: Успіх "Великого будівництва" залежатиме від ефективності управління інфраструктурними проєктами з боку держави, - експерти

Міст між Бахмутом і Світлодарськом, зруйнований найманцями РФ, відновлять до травня, - ОДА 01
Міст між Бахмутом і Світлодарськом, зруйнований найманцями РФ, відновлять до травня, - ОДА 02
Міст між Бахмутом і Світлодарськом, зруйнований найманцями РФ, відновлять до травня, - ОДА 03

Автор: 

ОДА (1629) Донецька область (8568) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Чтоб российским войскам удобно было наступать.
показати весь коментар
02.04.2021 09:20
+5
Зеля недоумок.
показати весь коментар
02.04.2021 09:25
+5
Вони що - зебіли?! Які мости, коли завтра знову війна? Мало місць в Украіні, де мости треба? Заразинегайно треба ркйнувати русло Кримського каналу нижче дамби: демонтувати плити, засипати, рівняти, мінувати. Нема слів просто!
показати весь коментар
02.04.2021 09:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чтоб российским войскам удобно было наступать.
показати весь коментар
02.04.2021 09:20 Відповісти
Чтобы ушлепкам было удобнее деньги вывозить в виде пенсий, продукты и т.д
показати весь коментар
02.04.2021 09:53 Відповісти
Это само собой.
показати весь коментар
02.04.2021 10:10 Відповісти
Кацапские варвары опять подорвут.
показати весь коментар
02.04.2021 09:21 Відповісти
велика стройка...
показати весь коментар
02.04.2021 09:23 Відповісти
Колись в програмі телебачення був анонсований фільм Велика родина. Так там було написано великая Родина. Так і у тебе.
показати весь коментар
02.04.2021 09:29 Відповісти
Зеля недоумок.
показати весь коментар
02.04.2021 09:25 Відповісти
Клоун же казав,що не думає стратегічно.Так,тире "паверхам"...
показати весь коментар
02.04.2021 09:34 Відповісти
Не строят плохо, строят опять плохо, дуракам все плохо.
показати весь коментар
02.04.2021 09:27 Відповісти
Как обычно, стоимость всех работ, "неожиданно" выросла в ТРИ РАЗА.
Уже даже Цензор стесняется её озвучивать.
показати весь коментар
02.04.2021 09:27 Відповісти
Потом опять взрывать
показати весь коментар
02.04.2021 09:27 Відповісти
Це щоб рассейскім танкам було швидше до Київа їхати. Для цього так активно відбудовують дороги? В мене питання 25 років нам розказували, що немає коштів на ремонт та будівництво доріг, що потрібні десятки мілярдів доларів, що без кредитів МВФ гайки зразу. А тут дивись звідкись зявилися гроші на дороги і кредитів МВФ все менше і менше потрібно, бо їх і не дають ворам казнокрадам, бо вже не має чого заложити крім органів народу (доречі над цим робота ведеться). Ні, це добре звичайно. Питання в іншому 25 років тотально та безбожно розкрадали державу і розказували лохторату казки. Хто за це відповість?
показати весь коментар
02.04.2021 09:28 Відповісти
Відповідає лохторат який обирав таку владу.
показати весь коментар
02.04.2021 09:31 Відповісти
Так. 30 років. За принципом снігової кулі.... І головне мріють запанувати у своїй сторонці над собі подібними і обкрадають і най****ь один одного. 30 років..... Руїна.
показати весь коментар
02.04.2021 09:35 Відповісти
Вони що - зебіли?! Які мости, коли завтра знову війна? Мало місць в Украіні, де мости треба? Заразинегайно треба ркйнувати русло Кримського каналу нижче дамби: демонтувати плити, засипати, рівняти, мінувати. Нема слів просто!
показати весь коментар
02.04.2021 09:29 Відповісти
Самий страшний ворог - це внутрішній ворог. Проти нього як ми бачимо в укараїнських реаліях захисту не має ніякого. А вже зовнішні вороги цим скористаються.
показати весь коментар
02.04.2021 09:33 Відповісти
За чей счет банкет ???
показати весь коментар
02.04.2021 09:30 Відповісти
За эти деньги можно было бы снабдить кислородными концентраторами ВСЮ СТРАНУ!
показати весь коментар
02.04.2021 09:34 Відповісти
а когда в столице дороги восстановят ?
показати весь коментар
02.04.2021 09:50 Відповісти
щоб подивитись в очі Путлеру і побачити "мир" потрібно відбудувати всі шляхопроводи, ато візьме і не приїде
показати весь коментар
02.04.2021 09:57 Відповісти
БК підвозити, особистий склад перекидати та медичну евакуацію робити якось теж треба.
показати весь коментар
02.04.2021 14:00 Відповісти
Най буде.
показати весь коментар
02.04.2021 14:01 Відповісти
 
 