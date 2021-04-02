Втрати терористів за березень на Донбасі: 24 "двохсотих", 37 поранених
З липня 2020 року на Донбасі безповоротні втрати російських найманців становлять 185 осіб.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" офіцер української розвідки Сергій Нещадим, інформує Цензор.НЕТ.
"Втрати російсько-окупаційних військ з 01.03.2021 по 31.03.2021 становлять 61 особу: безповоротні (так звані 200-ті) - 24 (небойові - 21, бойові - 3). Санітарні (так звані 300-ті) - 37 (небойові -34, бойові - 3)", - зазначає Нещадим.
"Втрати російсько-окупаційних військ з 27.07.2020 по 31.03. +2021 становлять 405 осіб: безповоротні (200) - 185 (з них не бойові - 177, бойові - 8). Санітарні втрати (300) - 220 (з них не бойові - 213, бойові - 7). ОВТ - 12 одиниць (ББМ - 1, БПЛА 6, АТТ -5)", - уточнив він.
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доповідаю, що 31.03.2021 о 00:04 год до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП надійшло повідомлення від військослужбовця ВЧ В-3085 старшого лейтенанта Галкіна О.О. про те,
що війсковослужбовець за контрактом ВЧ А 3085 солдат ЗСУ (гранатометник) Саєнко Олексій Миколайович 25.06.2000 р.н. мешканець Вінницької області знаходячись за місцем дислокації ВЧ поблизу с. Золотий Колодязь, Покровського р-ну,
скоїв самгубство шляхом здійснення пострілу собі в голову з автоматичної зброї АКС74у,
(записки на місці не виявлено) на місце виїхала СОГ в повному складі для встановлення обставин події,
А напротив, сидели точно такие дебилы, смотрели на него, поддакивали и только после автоматной очереди выдали офигенно грамотную фразу: - ... бать.
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Агарков Денис Панда. 24.06.1993 - 05.03.2021.
Принц Александр. 03.12.1978 - 05.03.2021.
Варнавский Роман Юрьевич. 23.08.1996 - 05.03.2021.
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Харитонов Сергей Александрович. 27.09.1980 - 15.03.2021.(Остановка сердца).
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