Втрати терористів за березень на Донбасі: 24 "двохсотих", 37 поранених

З липня 2020 року на Донбасі безповоротні втрати російських найманців становлять 185 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" офіцер української розвідки Сергій Нещадим, інформує Цензор.НЕТ.

"Втрати російсько-окупаційних військ з 01.03.2021 по 31.03.2021 становлять 61 особу: безповоротні (так звані 200-ті) - 24 (небойові - 21, бойові - 3). Санітарні (так звані 300-ті) - 37 (небойові -34, бойові - 3)", - зазначає Нещадим.

"Втрати російсько-окупаційних військ з 27.07.2020 по 31.03. +2021 становлять 405 осіб: безповоротні (200) - 185 (з них не бойові - 177, бойові - 8). Санітарні втрати (300) - 220 (з них не бойові - 213, бойові - 7). ОВТ - 12 одиниць (ББМ - 1, БПЛА 6, АТТ -5)", - уточнив він.

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