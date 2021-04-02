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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Втрати терористів за березень на Донбасі: 24 "двохсотих", 37 поранених

Втрати терористів за березень на Донбасі: 24

З липня 2020 року на Донбасі безповоротні втрати російських найманців становлять 185 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" офіцер української розвідки Сергій Нещадим, інформує Цензор.НЕТ.

"Втрати російсько-окупаційних військ з 01.03.2021 по 31.03.2021 становлять 61 особу: безповоротні (так звані 200-ті) - 24 (небойові - 21, бойові - 3). Санітарні (так звані 300-ті) - 37 (небойові -34, бойові - 3)", - зазначає Нещадим.

"Втрати російсько-окупаційних військ з 27.07.2020 по 31.03. +2021 становлять 405 осіб: безповоротні (200) - 185 (з них не бойові - 177, бойові - 8). Санітарні втрати (300) - 220 (з них не бойові - 213, бойові - 7). ОВТ - 12 одиниць (ББМ - 1, БПЛА 6, АТТ -5)", - уточнив він.

Також читайте: У лютому на Донбасі померли 19 найманців РФ, 18 - поранені

Втрати терористів за березень на Донбасі: 24 двохсотих, 37 поранених 01

Автор: 

бойовик (3414) ліквідація (3973) тероризм (2867) бойові дії (3880) Нещадим Сергій (9)


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Топ коментарі
+14
Респект ЗСУ !
Слава Україні !
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02.04.2021 09:32
+10
Героям слава !!!
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02.04.2021 09:33
+5
Что-то у орочни небоевых потерь в разы больше. От цирроза печени дохнут,что ли?
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02.04.2021 09:33
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Респект ЗСУ !
Слава Україні !
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02.04.2021 09:32 Відповісти
Героям слава !!!
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02.04.2021 09:33 Відповісти
За 3 бойових?В нас 10 200их не рахуючи небойові.
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02.04.2021 11:20 Відповісти
Что-то у орочни небоевых потерь в разы больше. От цирроза печени дохнут,что ли?
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02.04.2021 09:33 Відповісти
Ошибаешься, к сожалению. У наших тоже много небоевых потерь Например:
доповідаю, що 31.03.2021 о 00:04 год до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП надійшло повідомлення від військослужбовця ВЧ В-3085 старшого лейтенанта Галкіна О.О. про те,

що війсковослужбовець за контрактом ВЧ А 3085 солдат ЗСУ (гранатометник) Саєнко Олексій Миколайович 25.06.2000 р.н. мешканець Вінницької області знаходячись за місцем дислокації ВЧ поблизу с. Золотий Колодязь, Покровського р-ну,
скоїв самгубство шляхом здійснення пострілу собі в голову з автоматичної зброї АКС74у,
(записки на місці не виявлено) на місце виїхала СОГ в повному складі для встановлення обставин події,
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02.04.2021 09:54 Відповісти
То есть у орочни за месяц 21 самоубийство путём выстрела из автомата в голову?
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02.04.2021 09:58 Відповісти
Вариантов много - дтп,бухло, наркота, пьяные драки в т. ч. и с использованием АК
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02.04.2021 10:30 Відповісти
диванные эксперды этого не поймут
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02.04.2021 11:24 Відповісти
скоріш за все їх відстрілюють їхтамнєти за недостатню войовничість по відношенню до нас
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02.04.2021 13:02 Відповісти
У меня есть видео, как этот абсолютно тупой заробитчанин долбанул себе в голову очередью.
А напротив, сидели точно такие дебилы, смотрели на него, поддакивали и только после автоматной очереди выдали офигенно грамотную фразу: - ... бать.
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02.04.2021 18:45 Відповісти
Мочите кацапских орков везде, особенно в сортире!!
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02.04.2021 09:34 Відповісти
За інформацію з статті вони самі себе мочать. Щось дивно. 21 не бойові, 3 бойові.
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02.04.2021 10:07 Відповісти
Бойові -3.
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02.04.2021 09:36 Відповісти
Заголовок гарний, тільки убитих тільки 3, й поранених теж три. А наших більше 10. Так що перемир'я дуже не на нашу користь.
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02.04.2021 09:42 Відповісти
Шо ти твориш, Зеля? )))
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02.04.2021 09:57 Відповісти
Таке враження що ЗСУ пасивно воює(вбили 3 за місяць),а кацапченята дохнуть самі(21 за місяць).Наших вони вбивають більше.
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02.04.2021 09:59 Відповісти
Это странно.. в ВСУ официально не боевые потери такие же колоссальные.. 277 двухсотых за 8 месяцев https://interfax.com.ua/news/general/703089.html получается что эти две воюющие между собой армии не так страшны друг другу как сами себе.
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02.04.2021 10:16 Відповісти
Читайте, що кидаєте. Там 21 загиблий за цей період.
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02.04.2021 11:22 Відповісти
я имел ввиду не боевые потери.. 21 погибший это официальные боевые.
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02.04.2021 11:23 Відповісти
Печальная статистика. За месяц 3-е убитых и 3-е раненых ... Туда бы пару ноликов ... вот тогда бы они крепко подумали прежде чем идти на убой.
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02.04.2021 10:21 Відповісти
От стекломоя?
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02.04.2021 10:26 Відповісти
Втрати терористів за березень на Донбасі: 24 "двохсотих", 37 поранених - Цензор.НЕТ 5129
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02.04.2021 10:34 Відповісти
Гиркин Стрелков пишет что у них 11 двухсотых вместе с не боевыми==================== Бойцы корпуса, погибшие в минувшем марте:

Шарахматов Александр Николаевич. 15.06.1978 - 02.03.2021.

Война Владислав Игоревич. 07.10.1998 - 03.03.2021.

Кусты Николай Александрович. 17.12.1990 - 03.03.2021.

Мороз Александр Витальевич. 27.07.69 - 04.03.2021.

Агарков Денис Панда. 24.06.1993 - 05.03.2021.

Принц Александр. 03.12.1978 - 05.03.2021.

Варнавский Роман Юрьевич. 23.08.1996 - 05.03.2021.

Дмитриев Платон Юрьевич. 21.09.1986 - 10.03.21.

Харитонов Сергей Александрович. 27.09.1980 - 15.03.2021.(Остановка сердца).

Рассоха Александр Владимирович. 18.07.2001 - 17.03.2021.

Ковальчук Дмитрий Вячеславович. 30.03.11984 - 31.03.2021.(Умер от последствий ранее полученных ранений)..
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02.04.2021 10:35 Відповісти
Росіяни зараз взагалі не несуть втрат, після заборони ЗСУ відкривати вогонь. Тому втрати несе лише українська армія, а ці цифри взяті зі стелі.
Все змінеться, коли зрадника Зеленського буде усунуто від влади у будь який спосіб
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02.04.2021 14:03 Відповісти
Я так понимаю большинство жмуров у орков идет в статистику как небоевые чтобы не платить компенсации родичам.
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02.04.2021 14:40 Відповісти
Потому что если это не так то статистика просто ******. У нас боевых в разы больше потерь. ******** перемирие получается. Хотя как обычно у земакак.
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02.04.2021 14:41 Відповісти
 
 