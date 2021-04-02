Жорсткий карантин в Україні потрібно запроваджувати на 3-4 тижні, - інфекціоніст Курпіта

В Україні необхідно запроваджувати локдаун на 3-4 тижні. Саме такий термін дозволить перервати ланцюг передачі захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

За його словами, згідно з епідеміологією, карантин необхідно запроваджувати на строк щонайменше двох інкубаційних періодів.

"Зараз карантин, якби це був справжній карантин і припинення діяльності, має тривати десь 3-4 тижні. Після цього мало бути поступове відновлення роботи громадських місць", - заявив Курпіта.

Експерт зазначив, що це не означає, що такий карантин запроваджуватимуть лише раз.

"З великою ймовірністю такі випадки потрібно буде повторювати з якоюсь певною регулярністю, коли буде відбуватися підвищення захворюваності", - додав імунолог.

Він вважає, що влада трохи затягує з оголошенням національного локдауну.

"Треба діяти наперед, як це роблять у Польщі, Німеччині, Франції, де оголошено тотальні національні карантини", - заявив Курпіта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за місяць рівень тестування на COVID-19 зменшився на 36%