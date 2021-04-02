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Новини Коронавірус і карантин
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Жорсткий карантин в Україні потрібно запроваджувати на 3-4 тижні, - інфекціоніст Курпіта

Жорсткий карантин в Україні потрібно запроваджувати на 3-4 тижні, - інфекціоніст Курпіта

В Україні необхідно запроваджувати локдаун на 3-4 тижні. Саме такий термін дозволить перервати ланцюг передачі захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

За його словами, згідно з епідеміологією, карантин необхідно запроваджувати на строк щонайменше двох інкубаційних періодів.

"Зараз карантин, якби це був справжній карантин і припинення діяльності, має тривати десь 3-4 тижні. Після цього мало бути поступове відновлення роботи громадських місць", - заявив Курпіта.

Експерт зазначив, що це не означає, що такий карантин запроваджуватимуть  лише раз.

"З великою ймовірністю такі випадки потрібно буде повторювати з якоюсь певною регулярністю, коли буде відбуватися підвищення захворюваності", - додав імунолог.

Він вважає, що влада трохи затягує з оголошенням національного локдауну.

"Треба діяти наперед, як це роблять у Польщі, Німеччині, Франції, де оголошено тотальні національні карантини", - заявив Курпіта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за місяць рівень тестування на COVID-19 зменшився на 36%

Автор: 

карантин (18172) Курпіта Володимир (18) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+5
мали вводити ще два тижні тому. Зара хворих дохолєри, навіть в так званих, жовтих регіонах.
Геноцид присили - отримали.
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02.04.2021 09:40
+5
Я тоже думаю, что если бы не зебилы со своим выбором, то короновирус испугался и давно ришуче втик под влиянием созданной сывочолым гэтьманом потужной антивирусной коалиции
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02.04.2021 09:46
+5
Про пианину забыл написать, получишь нагоняй по партийной линии
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02.04.2021 09:48
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Давай вже до Нового року.
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02.04.2021 09:37 Відповісти
стомивсь?
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02.04.2021 09:39 Відповісти
А может всё-таки вакцинироваться нормальной вакциной...☝️ Или доктор сказал в морг - значит в морг?
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02.04.2021 09:47 Відповісти
Ага, и все будут шариться на улице, в скерах и на шашлыках как в прошлом году, а потом они скажут мы устали от карантина и полетят на отдых в Труцию и Ехипет, и всьо
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02.04.2021 09:39 Відповісти
Пол, уже давно сказали, что в скверах и на улице не заражаются. Заражаются там, где люди в тесном контакте, в закрытых помещениях. Вот из за этого, в том числе, и карантин не работает, потому, что ограничения безглуздые, а те, которые обоснованы, так их тоже выполняют через раз. Тупо запрет на всё не работает, Пол.
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02.04.2021 09:45 Відповісти
А бариги против!
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02.04.2021 09:40 Відповісти
мали вводити ще два тижні тому. Зара хворих дохолєри, навіть в так званих, жовтих регіонах.
Геноцид присили - отримали.
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02.04.2021 09:40 Відповісти
https://mobile.twitter.com/qwest__

воно ще й заробляє на тому аж бігом

https://mobile.twitter.com/qwest__ qwest @qwest__

https://mobile.twitter.com/qwest__ https://mobile.twitter.com/qwest__



Знаете,кто самый жирный выгодополучатель от коронакризиса ? Вот этот вот https://mobile.twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

Потому что до сих пор тысячи ******* уверены, что именно ковид мешает "таланту" ондона сделать эту страну цветущей и богатой. Очень удачное прикрытие для ондона.
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02.04.2021 11:01 Відповісти
Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
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02.04.2021 11:02 Відповісти
Ждём комментарии отсталых слоев населения про заговор и непонимание развода с карантином...
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02.04.2021 09:42 Відповісти
все больше убеждаюсь,что в Украине все произойдет естественным путем.все переболеют,кому не повезет-вымрут.таков настрой 73%.
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02.04.2021 09:43 Відповісти
Я тоже думаю, что если бы не зебилы со своим выбором, то короновирус испугался и давно ришуче втик под влиянием созданной сывочолым гэтьманом потужной антивирусной коалиции
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02.04.2021 09:46 Відповісти
Гэтьман с соратниками страну в горячую стадию войны удержали и много чего ещё ☝️ А
зе!лёная сопля даже вакцины закупить не смогла. Что ты, гамно, но это скажешь?
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02.04.2021 09:51 Відповісти
Напишу, что слишком много грязи позволяется здесь трусливым в жизни и хамовитые в интернете сторонникам одного политического лузера. А ещё, гэтьман не только удержал страну в горячую стадию войны в марте-мае 2014, но и потом, когда стал президентом сказал великие слова "мы победили бы и без добровольцев, а только с соратниками"
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02.04.2021 10:00 Відповісти
а ты ,кацапа,наоборот шоле?хамовитый в жизни и трусливый в тырнете? чего своего триколора стыдаешься?этот ж власовский флаг освободителей...
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02.04.2021 10:05 Відповісти
Как тебя в литак с таким зрением пускали? Или это уже набутая за пять лет слепотрастность такие последствия даёт?
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02.04.2021 10:07 Відповісти
мля,одни и те же морды...только погонялы и точки зрения меняют.
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02.04.2021 10:13 Відповісти
Ну такое как ты, хамоватое гамно (ты свой коммент то, на который я ответил перечитай) на другое и не может рассчитывать. Тебе, гамно, и в голову не приходит, что все, кто идут на выборы, рано или поздно проигрывают. Такова природа сменяемости власти. Потому, лузер - это не тот, кто проиграл выборы, иначе тогда и Черчилль и Тэтчер и др - лузеры. Лузер, гамно, это тот, кто правил воровито, лживо, жалко и бездарно, как зе!дя и др. Так он ещё и на кичу заедет скорее всего.
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02.04.2021 10:07 Відповісти
кацап и думать-это противоположные по смыслу понятия...
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02.04.2021 10:02 Відповісти
Почему сразу кацап? Что у нас, в Украине, своего, местного гамна нету? Достаточно вроде ☝️
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02.04.2021 10:09 Відповісти
так кацап-это не национальность и не гражданство .это такая форма существования
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02.04.2021 10:11 Відповісти
Понимаю. Но я всё-таки, чтобы не путаться, предпочитаю называть таких лаконично и ёмко: зе!лёное малоросское гамно.
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02.04.2021 10:16 Відповісти
Нікчемна влада не хоче брати відповідальність ні за що.
Але її вибрали такі самі безвідповідальні 73%
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02.04.2021 09:45 Відповісти
Про пианину забыл написать, получишь нагоняй по партийной линии
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02.04.2021 09:48 Відповісти
Привет ботвица. Коптишь ещё, курилка? Ты как, зе!линой вакциной-шмурдяком привилась или боисся?
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02.04.2021 09:54 Відповісти
Ей не положено.
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02.04.2021 09:57 Відповісти
Чиновники на зарплатах, которые они получают в любом случае, очень легко и свободно рассуждают о введении жёстких или нет карантинов. Которые все сводятся только к одному - не работает малый бизнес. В украинском исполнении эти карантины ничего не решают.
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02.04.2021 09:47 Відповісти
Танюха, у тебя биполярка. Ты определись: ты за карантин и зе!ля с зе!билами молодцы, или всётаки карантин - лажа и зе!ля ни на что не способен. Или так или так, ато у тебя в разных комментах разное, ботва.
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02.04.2021 09:57 Відповісти
Карантин, это в первую очередь закрыть то, без чего обойдемся проще всего - это театры и стадионы (Полякова и футболисты не самые бедные), курорты (способствуют разносу по разным областям), гипермаркеты (там слишком много людей, спортзалы и бассейны (там люди выдыхают интенсивно и точно без масок).

Ларьки и рынки, не имеющие внутренних помещений, маленькие магазины продовольствия и бытовых товаров - там легче соблюдать дистанцию и это самый малый бизнес, остановка самого малого бизнеса лишь создает огромные очереди в супермаркетах, это всё должно работать.
Вот реальнее на рынках составить график и по очереди, на неделю, закрывать соседние ларьки или один ряд на этой неделе, ряд напротив на следующей неделе.

А то, что делает нынешняя власть, выглядит по тупому, потому и массовые нарушения карантинных ограничений.

Зеленскому надо понять, что ТУПОСТЬ его команды - главная причина нарушений.

Зеленскому надо подать в Раду изменения в Конституцию, по срочному сокращению поста Президента и передачи его функция Верховной раде и Кабмину. Тогда нет необходимости переносить Офис Президента из Киева, да и миллиарды гривен экономии получится на их содержании. Я считаю, что за максимум 6 месяцев это можно сделать.
Кстати, тогда и на второй срок, как обещал, идти будет просто некуда.
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02.04.2021 19:11 Відповісти
Как много повылазило всяких инфекционистов.
То о них никто и не вспоминал.
А теперь они в фаворе.
Бабло им башляют.
Так шо мозги засирать дурантинами и пандемиями им выгодно будет вечно.
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02.04.2021 09:48 Відповісти
Так вроде бы разрушили же уже всю экономику, или не всю ещё?
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02.04.2021 09:48 Відповісти
Щось толку мало від усіх цих обмежень. Контролю правоохоронних органів не має, люди заполонили парки та сквери ігноруюючи носіння засобів захисту. Здається всі готові хворіти...страждати...вмирати. Сумно.
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02.04.2021 09:49 Відповісти
В парках, соблюдая дистанцию, это нормально.

А вот плотная толпа народа на Дерибасовской в Рождественской Одесе - это причина.

Зеленский и фото, с огромным количеством туристов, на украинских лыжных курортов (как раз от туда и пошла нынешняя вспышка), в том числе иностранцев, для которых Австрия, Франция и Италия закрыли на Новый год свои лыжные курорты, помня, что весной Европа захлебнулась болезнями, разнесенными как раз с Альпийских лыжных курортов... Вот это уже была не глупость, а настоящее преступление.
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02.04.2021 19:17 Відповісти
С одной стороны все правильно, карантин нужен. А с другой стороны нужна нормальная система компенсаций. 8 тыс для работника еще нормально а вот для бизнеса это мертвому припарка.
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02.04.2021 09:49 Відповісти
Миллион долларов, в месяц, будет достаточно? Вот только где их взять...
Есть такое понятие. как бизнес-риск.
https://business.tutsplus.com/ru/tutorials/the-main-types-of-business-risk--cms-22693

Любой бизнесмен обязан их знать и соответственно учитывать.
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02.04.2021 19:22 Відповісти
нужно было вводить.. а сейчас "дию" запускайте..
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02.04.2021 09:58 Відповісти
Если бы введенные карантины или карантинные меры соблюдались то возможно они бы и имели эффект. Но в Украине ( к сожалению) все остается только на бумаге. Принимаются законы, постановления, указы.. Но все остается только "пожеланиями". Государство не хочет, не может, боится и т.д. обеспечить их выполнение. ( это заметно на самом казалось бы простом примере, обеспечение масочного режима). Поэтому тут одно из двух, либо государство должно добиться выполнения введенных норм, либо их вообще не стоит вводить. ( это касается не только здоровья людей и борьбы с пандемией но и отношение граждан к власти как таковой, ее перестают воспринимать как власть со всеми вытекающими для нее последствиями.
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02.04.2021 10:01 Відповісти
Підтримую. Тут в указі зедент дає доручення КМ (Конституцією та Законима це не передбачено) от і робіть висновки хто керує країною і радить клоЗЕту.
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02.04.2021 10:13 Відповісти
Куды там поднят штандарт?
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02.04.2021 10:07 Відповісти
Меня умиляют все єти инфекционисты - дилетанты-недоучки. Воды намутили, чтобы проще было рыбку ловить и почалось. Откровенно безграмотные людт делают прогноз в пользу своего кармана. А где они были год назад, полгода назад?
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02.04.2021 10:15 Відповісти
а что за это время вакцину привезут?
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02.04.2021 12:26 Відповісти
 
 