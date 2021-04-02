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Новини Агресія Росії проти України
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Посол Канади Галадза про оборонну реформу в Україні: Важливо встановити цивільний контроль над ЗСУ

Посол Канади Галадза про оборонну реформу в Україні: Важливо встановити цивільний контроль над ЗСУ

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець зустрівся з Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою для обговорення погіршення ситуації на сході нашої країни, шляхів стримування російської агресії та стану і перспектив реформування сектору національної безпеки й оборони України.

Роман Машовець подякував за допомогу, яку надає Канада Україні в протистоянні агресії з боку Російської Федерації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що останні події на сході України демонструють небажання Росії виконувати міжнародні домовленості. З російської сторони тривають провокації та систематичні порушення режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня 2020 року. Від обстрілів на Донбасі Україна щотижня втрачає своїх найкращих захисників.

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Заступник керівника Офісу Президента проінформував Посла Канади про скупчення військ Російської Федерації біля кордонів України. Загрозу євроатлантичній безпеці становлять масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021", які заплановані на вересень цього року та мають агресивний характер.

"Такі дії Російської Федерації кидають виклик безпеці України та НАТО, що має бути збалансовано спільними зусиллями", – наголосив Роман Машовець.

Він зазначив, що одним зі шляхів покращення безпекової ситуації можуть стати спільні заходи, зокрема військові навчання України та Альянсу. Такі заходи мають охоплювати сухопутний, військово-морський та повітряний компоненти. Крім того, доцільно підвищити рівень бойової готовності військ у країнах НАТО, які межують з Україною.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував Посла Канади про імплементацію важливих документів у сфері національної безпеки і оборони України. Він наголосив, що в межах реалізації Стратегії національної безпеки Глава держави минулого тижня затвердив Стратегію воєнної безпеки.

"Це дуже важливий документ. Ми переходимо до формування Стратегічного оборонного бюлетеня, Державної програми розвитку Збройних сил України до 2025 року та Плану оборони. Ми продовжуємо розвивати сектор національної безпеки і оборони та досягати стандартів НАТО", – сказав Роман Машовець.

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Також заступник керівника Офісу Президента розповів про трансформацію Державного концерну "Укроборонпром" та результати створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Він наголосив, що реформування оборонно-промислового комплексу продовжується з метою підвищення його ефективності.

Зі свого боку Посол Канади звернула увагу на важливість встановлення належного демократичного цивільного контролю над Збройними силами України. За словами Лариси Ґаладзи, ухвалення необхідних для цього законопроектів стане важливим сигналом для НАТО.

Посол наголосила, що Канада підтримує зусилля України щодо реформування сектору оборони і безпеки та у протистоянні російській агресії.

Автор: 

Канада (2204) НАТО (6461) оборона (4795) ЗСУ (7580) Галадза Лариса (21) Машовець Роман (16)


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Він просто погано знає наших людей і той "контроль" та безконтрольність.....
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02.04.2021 09:52 Відповісти
Нужен тотальный контроль за бубочкой и его коМАНДОЙ, Там такое ворье собралось, которому нет равных. Одно только пальтишко Степашки за 630 тыщь показало, что это за братва. ЗЕбанутая.
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02.04.2021 09:59 Відповісти
"Война - слишком серьёзное дело, чтобы доверять её военным." Шарль Морис де Талейран-Перигор
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02.04.2021 10:02 Відповісти
Байден прийди! +1
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02.04.2021 10:04 Відповісти
Дуже освiчена i розумна панi..Українка за походженням (її батько родом з Тернопільщини), прекрасно говорить українською і взагалі великий друг України
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02.04.2021 10:08 Відповісти
Лучше, пусть, будет внешний контроль, той же Канады, например.
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02.04.2021 10:08 Відповісти
Лучше сразу над офисом президента. И не только гражданский, но и медицинский
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02.04.2021 10:56 Відповісти
... только не в воюющей стране....
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02.04.2021 15:20 Відповісти
"У нас це діє інакше" - посол Канади. Ось тому Канада - багата демократична країна, член НАТО. Інакше, бо у них закони виписані ПРОТИ ОЛІГАРХІВ. А нас виписані САМИМИ ОЛІГАРХАМИ. Хоча більшості українців "КАКАЯ РАЗНІЦА. Сумно. 😔
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24.09.2021 20:57 Відповісти
 
 