Посол Канади Галадза про оборонну реформу в Україні: Важливо встановити цивільний контроль над ЗСУ

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець зустрівся з Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою для обговорення погіршення ситуації на сході нашої країни, шляхів стримування російської агресії та стану і перспектив реформування сектору національної безпеки й оборони України.

Роман Машовець подякував за допомогу, яку надає Канада Україні в протистоянні агресії з боку Російської Федерації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що останні події на сході України демонструють небажання Росії виконувати міжнародні домовленості. З російської сторони тривають провокації та систематичні порушення режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня 2020 року. Від обстрілів на Донбасі Україна щотижня втрачає своїх найкращих захисників.

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Заступник керівника Офісу Президента проінформував Посла Канади про скупчення військ Російської Федерації біля кордонів України. Загрозу євроатлантичній безпеці становлять масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021", які заплановані на вересень цього року та мають агресивний характер.

"Такі дії Російської Федерації кидають виклик безпеці України та НАТО, що має бути збалансовано спільними зусиллями", – наголосив Роман Машовець.

Він зазначив, що одним зі шляхів покращення безпекової ситуації можуть стати спільні заходи, зокрема військові навчання України та Альянсу. Такі заходи мають охоплювати сухопутний, військово-морський та повітряний компоненти. Крім того, доцільно підвищити рівень бойової готовності військ у країнах НАТО, які межують з Україною.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував Посла Канади про імплементацію важливих документів у сфері національної безпеки і оборони України. Він наголосив, що в межах реалізації Стратегії національної безпеки Глава держави минулого тижня затвердив Стратегію воєнної безпеки.

"Це дуже важливий документ. Ми переходимо до формування Стратегічного оборонного бюлетеня, Державної програми розвитку Збройних сил України до 2025 року та Плану оборони. Ми продовжуємо розвивати сектор національної безпеки і оборони та досягати стандартів НАТО", – сказав Роман Машовець.

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Також заступник керівника Офісу Президента розповів про трансформацію Державного концерну "Укроборонпром" та результати створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Він наголосив, що реформування оборонно-промислового комплексу продовжується з метою підвищення його ефективності.

Зі свого боку Посол Канади звернула увагу на важливість встановлення належного демократичного цивільного контролю над Збройними силами України. За словами Лариси Ґаладзи, ухвалення необхідних для цього законопроектів стане важливим сигналом для НАТО.

Посол наголосила, що Канада підтримує зусилля України щодо реформування сектору оборони і безпеки та у протистоянні російській агресії.