УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5033 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 452 15

Карантин працює. Ситуація з коронавірусом на Західній Україні поліпшується з кожним днем, - Степанов

Карантин працює. Ситуація з коронавірусом на Західній Україні поліпшується з кожним днем, - Степанов

Ситуація з коронавірусом у західних областях України поліпшується з кожним днем. Вчасно введені карантинні обмеження дають результат.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"На Західній Україні, в областях, які першими потрапили в "червоний" рівень епіднебезпеки, це Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька області, ситуація стабілізувалася. Зменшилася кількість госпіталізацій, як наслідок, звільняються ліжка. На сьогодні завантаженість ліжок становить менше 50% або близько 50%. Але ситуація поліпшується з кожним днем. Це ще раз говорить про те, що всі наші карантинні обмеження за умови їх дотримання, вони працюють і показують результат", - зазначив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жорсткий карантин в Україні потрібно запроваджувати на 3-4 тижні, - інфекціоніст Курпіта

Автор: 

Буковина (851) Захід України (14) карантин (18172) Івано-Франківська область (952) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2052)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
уже можно ставить банки с водой заряжать, под видосики Степанова "Курточного"..
показати весь коментар
02.04.2021 09:58
+4
Карантин працює. Ситуація з коронавірусом на Західній Україні поліпшується з кожним днем, - Степанов - Цензор.НЕТ 2921
показати весь коментар
02.04.2021 10:05
+3
що, вже нема кому хворіти?
показати весь коментар
02.04.2021 09:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уже можно ставить банки с водой заряжать, под видосики Степанова "Курточного"..
показати весь коментар
02.04.2021 09:58 Відповісти
Стёпа Пинжак... Э?
показати весь коментар
02.04.2021 10:05 Відповісти
А які ще є України,скільки їх, окрім Західної?
показати весь коментар
02.04.2021 09:58 Відповісти
що, вже нема кому хворіти?
показати весь коментар
02.04.2021 09:58 Відповісти
Як же вами маніпулюють ці уроди! Ви це зрозумієте, але як завжди пізно, коли ця собака втече з України з мільйонами доларів вкрадених в державного бюджету.
показати весь коментар
02.04.2021 09:58 Відповісти
А ви залишитесь обкрадені в державі, де йде війна і економіка і так наладом дихає.
показати весь коментар
02.04.2021 10:00 Відповісти
****, переболели все уже.
показати весь коментар
02.04.2021 10:01 Відповісти
Бреше! Такого, як зараз у Львові ще не було з самого початку пандемії. У лікарні на Ьопотьній, яка спецвалізується на складних операціях, забрали навіть хірургічні відділення під хворих на КОВІД. А що робити хворим, яким ці операції необхідні? Поки відмовились від планових. Але навіть терміново прооперованим прост ніде лежати.
показати весь коментар
02.04.2021 10:02 Відповісти
Только днём, по ночам не улучшается?
показати весь коментар
02.04.2021 10:04 Відповісти
Карантин працює. Ситуація з коронавірусом на Західній Україні поліпшується з кожним днем, - Степанов - Цензор.НЕТ 2921
показати весь коментар
02.04.2021 10:05 Відповісти
НЕ знаю как с вирусом может ситуация улучшаться.Впереди вон Африканский наступает.
показати весь коментар
02.04.2021 10:13 Відповісти
Знову бреше.

Спецтема: http://www.volynpost.com/news/special/57 Коронавірус COVID-19
"На Волині - найбільша за весь час добова захворюваність на коронавірус " http://www.volynpost.com/news/182927-na-volyni--najbilsha-za-ves-chas-dobova-zahvoryuvanist-na-koronavirus
показати весь коментар
02.04.2021 10:19 Відповісти
Походу ему чем хуже в Украине, тем лучше для него.
показати весь коментар
02.04.2021 10:28 Відповісти
Тупа зелена отрутна жаба, твій дім буде тюрма
показати весь коментар
02.04.2021 10:50 Відповісти
Да ему пофиг на ваши проклятья. Он себе дворец в Бразилии прикупит и будет жить припеваючи. А мы все сдохнем. Но это не точно
показати весь коментар
02.04.2021 14:29 Відповісти
 
 