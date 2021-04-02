Карантин працює. Ситуація з коронавірусом на Західній Україні поліпшується з кожним днем, - Степанов
Ситуація з коронавірусом у західних областях України поліпшується з кожним днем. Вчасно введені карантинні обмеження дають результат.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"На Західній Україні, в областях, які першими потрапили в "червоний" рівень епіднебезпеки, це Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька області, ситуація стабілізувалася. Зменшилася кількість госпіталізацій, як наслідок, звільняються ліжка. На сьогодні завантаженість ліжок становить менше 50% або близько 50%. Але ситуація поліпшується з кожним днем. Це ще раз говорить про те, що всі наші карантинні обмеження за умови їх дотримання, вони працюють і показують результат", - зазначив Степанов.
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