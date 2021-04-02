На одній з дільниць 87-го округу вибори визнали недійсними: зникли 100 бюлетенів, - "ЧЕСНО". ДОКУМЕНТ
На одній з виборчих дільниць 87 округу в Івано-Франківській області результати довиборів до Верховної Ради визнали недійсними. Причиною стали проблеми із заявами і голосуванням на дому. Крім того, зникли 100 бюлетенів.
Про це повідомляє рух "ЧЕСНО", передає Цензор.НЕТ.
Недійсними результати голосування визнали на ділянці №261030. Тут перемагав Олександр Шевченко - у нього було 377 голосів, тоді як у Василя Вірастюка 141.
Також під час перерахунку голосів на дільниці зникли 100 бюлетенів за Шевченка.
"Під час визнання виборів на одній з дільниць недійсними були члени ОВК, які голосували проти. Але більшість була "за". Кілька членів ОВК викликали поліцію. Один заявив про викрадення бюлетенів на цій невизнаній дільниці", - повідомили в "Чесно".
Всього за ніч планували провести перерахунок на 20 дільницях, однак встигли перерахувати лише на 5-ти.
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Только вот в чем дело. Обицялы же не сильрады выбирать, где депутатов втрое меньше,чем партий, а парламент. Или вам все равно, абы горело?
Судячи зі всього - перемагає адмінресурс.
Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький у Facebook прокоментував затримки із підрахунком голосів за кандидатів у нардепи у виборчому окрузі №87 на Франківщині.
"Все, що відбувається зараз на Івано-Франківщині під час і після виборів - традиційна боротьба корупції проти адмінресурсу. Це не вибори, а змагання у дитячу гру «камінь-ножиці-папір». Корупція точно перемогла, але адмінресурс намагається силою забрати перемогу собі . Є один нюанс: адмінресурс і є найгіршою формою корупції, щоб там собі хто не думав", - написав Княжицький.
За його словами, на довиборах в окрузі на Франківщині переміг Олександр Шевченко. Відрив з іншими кандидатами Василем Вірастюком і Русланом Кошулинським мінімальний.
"Але "Слуги" за звичкою хочуть вкрасти перемогу, поїхали цілим десантом на Івано-Франківщину. І вони захищають навіть не свого кандидата, а Зеленського, який прямо втрутився у вибори і агітував протизаконно за висуванця «Слуг народу», але програв. Виборців шкода. Я не є прихильником жодного кандидата , але вибираючи між корупцією, популістським адмінресурсом і ідеологією голосував би за останнє. Таких виявилася третина", - додав нардеп.
весёлый цирк, особенно видео, где бабадакаль с шыхвонером ковид по бумажке читают ,
бухвы знакомые ищут
1. Професійні комісії, (які працюють тільки під час проведення виборів), щоб кожний член комісії здав екзамен на знання закону про вибори, процедуру голосування і т.д. Висока платня
2. Строга кримінальна відповідальність за фальсифікацію (наприклад 5 років без права амністії, без ніяких умовних вироків, штрафів і т.д.).