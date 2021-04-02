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На одній з дільниць 87-го округу вибори визнали недійсними: зникли 100 бюлетенів, - "ЧЕСНО". ДОКУМЕНТ

На одній з виборчих дільниць 87 округу в Івано-Франківській області результати довиборів до Верховної Ради визнали недійсними. Причиною стали проблеми із заявами і голосуванням на дому. Крім того, зникли 100 бюлетенів.

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО", передає Цензор.НЕТ.

Недійсними результати голосування визнали на ділянці №261030. Тут перемагав Олександр Шевченко - у нього було 377 голосів, тоді як у Василя Вірастюка 141.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатті перерахують голоси ще на 16 дільницях, - Вірастюк

Також під час перерахунку голосів на дільниці зникли 100 бюлетенів за Шевченка.

"Під час визнання виборів на одній з дільниць недійсними були члени ОВК, які голосували проти. Але більшість була "за". Кілька членів ОВК викликали поліцію. Один заявив про викрадення бюлетенів на цій невизнаній дільниці", - повідомили в "Чесно".

Всього за ніч планували провести перерахунок на 20 дільницях, однак встигли перерахувати лише на 5-ти.

На одній з дільниць 87-го округу вибори визнали недійсними: зникли 100 бюлетенів, - ЧЕСНО 01
На одній з дільниць 87-го округу вибори визнали недійсними: зникли 100 бюлетенів, - ЧЕСНО 02
На одній з дільниць 87-го округу вибори визнали недійсними: зникли 100 бюлетенів, - ЧЕСНО 03
На одній з дільниць 87-го округу вибори визнали недійсними: зникли 100 бюлетенів, - ЧЕСНО 04
На одній з дільниць 87-го округу вибори визнали недійсними: зникли 100 бюлетенів, - ЧЕСНО 05

Автор: 

ВР (14994) вибори (6697) Івано-Франківська область (952) ЧЕСНО (111)


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Топ коментарі
+6
Нужно второй тур выборов провести
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02.04.2021 10:01
+6
адмінресурс проти корупції. Хто перемагає?
Судячи зі всього - перемагає адмінресурс.
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02.04.2021 10:09
+5
Якби пліснява гопота знала, що таке гідність, вони б самі запропонували переголосування.
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02.04.2021 10:30
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Нужно второй тур выборов провести
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02.04.2021 10:01 Відповісти
Нужно выполнять свои предвыборные обицянки и хотя бы один брехун за 5 лет, а другой за 2 года, ввести систему по открытым партийным спискам
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02.04.2021 10:04 Відповісти
тільки чистопородний 73/43%зебіл може зробити такий дебільний комент
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02.04.2021 10:16 Відповісти
Только зебилы могут требовать выполнения предвыборного рохкота? Нет, хамлюжко. Не только
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02.04.2021 10:24 Відповісти
Вас похитили инопланетяне?) Или вы второй год в коматозе, празднуете победу бубочки?))) Последние местные выборы и были по этим открытым спискам)))
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02.04.2021 10:26 Відповісти
більше того, і місцеві вибори 2015-го року були по відкритим спискам...
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02.04.2021 10:30 Відповісти
Это хорошо, что в Чортомлыкскую райраду выбирали по партийным спискам. Это очень правильно и важно! Куда важнее Верховной
Только вот в чем дело. Обицялы же не сильрады выбирать, где депутатов втрое меньше,чем партий, а парламент. Или вам все равно, абы горело?
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02.04.2021 10:32 Відповісти
Так ВР еще при Парубие приняла такое решение... И на осень такие и планировались... Но бубочка замутил внеочередные... Зачем ему были открытые списки, если и так бараны голосовали))) А теперь у друг друга спрашивают: а кто этих дебилов туда выбрал?)))
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02.04.2021 10:52 Відповісти
Ещё не было Парубия и даже ещё не было Гройсмана. Только отгромыхали президентские выборы и однотурово победивший гэтьман ришуче рубанув правду-матку - наступні вибори відбудуться за партійними списками и добавил сакраментальної - обіцяю
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02.04.2021 11:02 Відповісти
А они были не по партийным спискам?)
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02.04.2021 11:22 Відповісти
Вопросов больше нет
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02.04.2021 11:54 Відповісти
да, і ще. Самий скандальний закон попереднього, VІІІ-го скликання ВР - саме стосувався виборів по відкритим спискам. Це коли А.Парубій 18 раз протискав голосування, допоки 226 не висвітилося...
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02.04.2021 10:34 Відповісти
Как задолбали эти халявщики. Глаза на выкате,слюни до колен-"в депутаты хочуу..гыыы". Глотки друг другу готовы перегрызть. Тьфу.
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02.04.2021 10:03 Відповісти
Успехов пану Вирастюку! Слава Україні!
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02.04.2021 10:07 Відповісти
валодзя петухов, ти чому прізвища свого соромишся?
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02.04.2021 11:31 Відповісти
адмінресурс проти корупції. Хто перемагає?
Судячи зі всього - перемагає адмінресурс.
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02.04.2021 10:09 Відповісти
Ааа, ну я же говорил))) Кто там громче всех кричит "держи вора"? Позорище, бюллетени уже тырят, чтобы васечку в депы протолкнуть...
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02.04.2021 10:11 Відповісти
https://espreso.tv/koruptsiya-vigrala-ale-adminresurs-namagaetsya-siloyu-zabrati-peremogu-sobi-knyazhitskiy-pro-dovibori-na-frankivshchini Корупція виграла, але адмінресурс намагається силою забрати перемогу соб і



Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький у Facebook прокоментував затримки із підрахунком голосів за кандидатів у нардепи у виборчому окрузі №87 на Франківщині.
"Все, що відбувається зараз на Івано-Франківщині під час і після виборів - традиційна боротьба корупції проти адмінресурсу. Це не вибори, а змагання у дитячу гру «камінь-ножиці-папір». Корупція точно перемогла, але адмінресурс намагається силою забрати перемогу собі . Є один нюанс: адмінресурс і є найгіршою формою корупції, щоб там собі хто не думав", - написав Княжицький.
За його словами, на довиборах в окрузі на Франківщині переміг Олександр Шевченко. Відрив з іншими кандидатами Василем Вірастюком і Русланом Кошулинським мінімальний.
"Але "Слуги" за звичкою хочуть вкрасти перемогу, поїхали цілим десантом на Івано-Франківщину. І вони захищають навіть не свого кандидата, а Зеленського, який прямо втрутився у вибори і агітував протизаконно за висуванця «Слуг народу», але програв. Виборців шкода. Я не є прихильником жодного кандидата , але вибираючи між корупцією, популістським адмінресурсом і ідеологією голосував би за останнє. Таких виявилася третина", - додав нардеп.
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02.04.2021 10:14 Відповісти
Якби пліснява гопота знала, що таке гідність, вони б самі запропонували переголосування.
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02.04.2021 10:30 Відповісти
подивився відео з тищенком на Прикарпатті - виборці оцього лайна вам не соромно за оце, те, що називає себе нардепом?
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02.04.2021 10:33 Відповісти
Прикольно, набрал больше голосов, ктото крадет бюллетени. И все ты не выйграл. Видеофиксацию не пробовали? С такими выборами будем иметь вечно зеленых
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02.04.2021 10:45 Відповісти
как пришли голоса, так и ушли...ведь они были тупо куплены...выход, только перевыборы
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02.04.2021 11:15 Відповісти
Тупо не купишь. Нужны перевыборы, а кто их даст. Пошли самым примитивным методом. Удалили не уогдные результаты
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03.04.2021 05:21 Відповісти
Ця гілка - яскраций приклад того, як брешуть зебіли. https://censor.net/ru/user/484365 - типовий брехливий зебіл. Хоча я спочатку подумав, що він попросту дебіл.
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02.04.2021 11:13 Відповісти
на цю тему, піднято не тільки свіжо зареєстрованих чи з реєстрацією під час президентської компанії, а й вилазить "старожили" форуму... Ваша активність, на жаль- донкіхотство та млин.
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02.04.2021 11:35 Відповісти
бабадакали жулят на выборах, лохи выбрали Шевченка,
весёлый цирк, особенно видео, где бабадакаль с шыхвонером ковид по бумажке читают ,
бухвы знакомые ищут
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02.04.2021 13:58 Відповісти
Що потрібно зробити:
1. Професійні комісії, (які працюють тільки під час проведення виборів), щоб кожний член комісії здав екзамен на знання закону про вибори, процедуру голосування і т.д. Висока платня
2. Строга кримінальна відповідальність за фальсифікацію (наприклад 5 років без права амністії, без ніяких умовних вироків, штрафів і т.д.).
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02.04.2021 17:13 Відповісти
 
 