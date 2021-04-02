На одній з дільниць 87-го округу вибори визнали недійсними: зникли 100 бюлетенів, - "ЧЕСНО". ДОКУМЕНТ

На одній з виборчих дільниць 87 округу в Івано-Франківській області результати довиборів до Верховної Ради визнали недійсними. Причиною стали проблеми із заявами і голосуванням на дому. Крім того, зникли 100 бюлетенів.

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО", передає Цензор.НЕТ.

Недійсними результати голосування визнали на ділянці №261030. Тут перемагав Олександр Шевченко - у нього було 377 голосів, тоді як у Василя Вірастюка 141.

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Також під час перерахунку голосів на дільниці зникли 100 бюлетенів за Шевченка.

"Під час визнання виборів на одній з дільниць недійсними були члени ОВК, які голосували проти. Але більшість була "за". Кілька членів ОВК викликали поліцію. Один заявив про викрадення бюлетенів на цій невизнаній дільниці", - повідомили в "Чесно".

Всього за ніч планували провести перерахунок на 20 дільницях, однак встигли перерахувати лише на 5-ти.









