Новий штам коронавірусу виявили в Африці: Він може містити до 40 мутацій

Новий варіант коронавірусу зафіксований у громадян Танзанії, які прибули до Анголи. Поки немає даних про те, чи ефективні вакцини проти виявленого нового варіанту патогену.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "DW", про це повідомив керівник Африканського центру з контролю і профілактики захворювань (Africa CDC) Джон Нкенгасонг на пресконференції в Йоганнесбурзі.

Зазначається, що новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2, може містити до 40 мутацій.

Мутований вид був уперше зафіксований у громадян Танзанії, які приїхали в Анголу.

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Зараз виявлений варіант патогену досліджують в одній з лабораторій в Південно-Африканській Республіці, проте вже є "привід для занепокоєння", бо немає даних про ефективність вже розроблених вакцин проти цього штаму.

Нкенгасонг також вказав на те, що Танзанія, звідки, ймовірно, почалося поширення нового варіанту, з середини 2020 року не надає дані про захворюваність COVID-19. Обмежувальні заходи по боротьбі з пандемією були введені в Танзанії пізніше, ніж у багатьох інших країнах, і не були достатньо жорсткими, додав глава Africa CDC.