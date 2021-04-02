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Новини Коронавірус і карантин
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Новий штам коронавірусу виявили в Африці: Він може містити до 40 мутацій

Новий штам коронавірусу виявили в Африці: Він може містити до 40 мутацій

Новий варіант коронавірусу зафіксований у громадян Танзанії, які прибули до Анголи. Поки немає даних про те, чи ефективні вакцини проти виявленого нового варіанту патогену.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "DW", про це повідомив керівник Африканського центру з контролю і профілактики захворювань (Africa CDC) Джон Нкенгасонг на пресконференції в Йоганнесбурзі.

Зазначається, що новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2, може містити до 40 мутацій.

Мутований вид був уперше зафіксований у громадян Танзанії, які приїхали в Анголу.

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Зараз виявлений варіант патогену досліджують в одній з лабораторій в Південно-Африканській Республіці, проте вже є "привід для занепокоєння", бо немає даних про ефективність вже розроблених вакцин проти цього штаму.

Нкенгасонг також вказав на те, що Танзанія, звідки, ймовірно, почалося поширення нового варіанту, з середини 2020 року не надає дані про захворюваність COVID-19. Обмежувальні заходи по боротьбі з пандемією були введені в Танзанії пізніше, ніж у багатьох інших країнах, і не були достатньо жорсткими, додав глава Africa CDC.

Автор: 

Ангола (16) Африка (307) карантин (18172) Танзанія (13) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
уже просто сміюся, коли зявляються новини про які я говорив. Що тепер примати все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини..... І розумію чому Меркель так загадково сказала, що світ вже не буде таким, як був раніше. Бо відкрили вікно Овертона і скриню Пандори, щоб все інше закрити. Цього вона не доказала. Доказую я.
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02.04.2021 10:06
+4
то ты рад за степанова и за его курточку, что они теперь вместе?
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02.04.2021 10:08
+3
Это ж можно Степанову будет на новую курточку накрасть с этими новыми штампами
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02.04.2021 10:03
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Терррьмо... Как оно достало!
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02.04.2021 10:03 Відповісти
Это ж можно Степанову будет на новую курточку накрасть с этими новыми штампами
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02.04.2021 10:03 Відповісти
Ты неподражаем, под каждой новостью одно и то же молотишь - "Буковель-курточка-рояль", хоть бы пластинку обновил )
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02.04.2021 10:07 Відповісти
то ты рад за степанова и за его курточку, что они теперь вместе?
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02.04.2021 10:08 Відповісти
У него с фантазией проблемы 😁
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02.04.2021 12:00 Відповісти
Вирус ведет успешную, наступательную войну с человеческой популяцией на планете Земля. Доказывая кто " в доме хозяин".
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02.04.2021 10:04 Відповісти
Срака всему человечеству!
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02.04.2021 10:05 Відповісти
гы...человечество пережило гораздо большие вызовы и угрозы. .и 3% летальных случаев ничего не изменят в популяции хомо эректус.разве что несколько ухудшатся условия существования изза непредвиденных затрат и общей недополученной выгоды
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02.04.2021 10:30 Відповісти
уже просто сміюся, коли зявляються новини про які я говорив. Що тепер примати все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини..... І розумію чому Меркель так загадково сказала, що світ вже не буде таким, як був раніше. Бо відкрили вікно Овертона і скриню Пандори, щоб все інше закрити. Цього вона не доказала. Доказую я.
показати весь коментар
02.04.2021 10:06 Відповісти
 
 