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Moderna збільшує флакони для вакцини проти COVID-19, щоб швидше прищепити жителів США і покласти край пандемії

Moderna збільшує флакони для вакцини проти COVID-19, щоб швидше прищепити жителів США і покласти край пандемії

Американська біофарм-компанія Moderna випускатиме антикоронавірусну вакцину mRNA-1273 у флаконах по 15 доз. Це дозволить прискорити вакцинацію у США і "швидше покласти край пандемії".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише місцеве Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), яке схвалило такі зміни.

Нині максимальна кількість доз у флаконі Moderna - 10-11. З нових флаконів можна буде потенційно вилучити 13-15 доз - це залежить від типу шприца і голки.

Одним з "аргументів" антивакцинаторів в Україні проти вакцини CoviShield є той факт, що форма її випуску - флакон на 10 доз. Нібито це "багато" і тому, з якоїсь невідомої науці причини, "гірше".

Вакцина Moderna вводиться за дводозною схемою по 0,5 мл кожна з інтервалом в один місяць.

1 квітня 2021 року в Німеччині вирішили, що якщо щепленій першою дозою вакцини Oxford-AstraZeneca особі менше 60 років, другу дозу їй краще зробити мРНК-вакциною. Така ситуація виникла через те, що місцевий регулятор вирішив перестрахуватися і вберегти людей із групи "підвищеного ризику" (молодше 60 років) від можливих побічних ефектів у вигляді тромбозів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас достатньо вакцин, щоб не застосовувати AstraZeneca, - головний інфекціоніст США Фаучі

США вакцинували вже майже 155 млн громадян, до того ж третину з них - у повному обсязі.

Автор: 

вакцина (4419) США (23043) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
Закривають ковід-лікарні і відділення.
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02.04.2021 10:24
+2
В євреїв закінчилася пандемія,США бачать вже кінець пандемії.В нас лише починається. Кожному своє.
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02.04.2021 10:13
+2
та лейте уже в трёхлитровые банки.
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02.04.2021 10:24
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Moderna увеличивает флаконы для вакцины от COVID-19, чтобы поскорее привить жителей США и положить конец пандемии - Цензор.НЕТ 8899
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02.04.2021 10:07 Відповісти
В євреїв закінчилася пандемія,США бачать вже кінець пандемії.В нас лише починається. Кожному своє.
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02.04.2021 10:13 Відповісти
те, що викололи за місяць інші колять за три дня.
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02.04.2021 13:53 Відповісти
А можно по фамилиям назвать этих противников ковишилд в Украине?
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02.04.2021 10:10 Відповісти
я.
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02.04.2021 10:18 Відповісти
То кацапські боти.
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02.04.2021 10:23 Відповісти
а прихильників модерни як назвете ?
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02.04.2021 10:43 Відповісти
Кожен день зволікання з вакцинацією в Україні коштує 400 людських життів.
Ті хто пропонує почекати пів року-рік поки привезуть модерну я вважаю дебілами або ворогами.
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02.04.2021 10:48 Відповісти
не всі боти, багато схиблених.
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02.04.2021 13:54 Відповісти
Ну так иди и колись, я тебя что за руки держу ! А я хочу нормальную, а не из "лужи "!
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02.04.2021 21:06 Відповісти
я
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02.04.2021 21:05 Відповісти
Когда начнутся судовые иски к Китаю за вирус и за распрстраненную красными китайскими коммунистами пандемию????
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02.04.2021 10:10 Відповісти
а що там за Ізраїль чути? похвалялися, що завдяки масовій вакцинації перші подолали ковід. а як там зараз ситуація, хтось зна?
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02.04.2021 10:14 Відповісти
Закривають ковід-лікарні і відділення.
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02.04.2021 10:24 Відповісти
Причем закрывают из-за ненадобности. Лечить некого
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02.04.2021 10:26 Відповісти
а є інформація у відкритих джерелах?
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02.04.2021 10:30 Відповісти
Вчора на цензорі бачив таку новину. Нових пацієнтів під госпіталізацію практично немає
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02.04.2021 10:44 Відповісти
дяки, пошукаю.
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02.04.2021 11:15 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3257148/v_ukraine_srazu_dva_rekorda_covid19_umerli_433_cheloveka_19_893_novyh_sluchaya_zarajeniya_vyzdoroveli
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02.04.2021 11:57 Відповісти
та лейте уже в трёхлитровые банки.
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02.04.2021 10:24 Відповісти
"Одним из "аргументов" антивакцинаторов в Украине против вакцины CoviShield является тот факт, что форма ее выпуска - флакон по 10 доз. Якобы это "много" и потому, по какой-то неизвестной науке причине, "хуже"


Автор манипулятор... хочет выставить людей, которые высказывают свое недоверие КАЧЕСТВУ вакцины..., так как будто их притенении не к качеству, а к объему флакона...!


НЕТ! у нас недоверие к КАЧЕСТВУ этих жидкостей (я не могу их назвать "вакцинами" .
А каков обьем у них - на данном этапе не имеет никакого значения !)
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02.04.2021 21:05 Відповісти
 
 