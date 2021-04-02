Moderna збільшує флакони для вакцини проти COVID-19, щоб швидше прищепити жителів США і покласти край пандемії

Американська біофарм-компанія Moderna випускатиме антикоронавірусну вакцину mRNA-1273 у флаконах по 15 доз. Це дозволить прискорити вакцинацію у США і "швидше покласти край пандемії".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише місцеве Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), яке схвалило такі зміни.

Нині максимальна кількість доз у флаконі Moderna - 10-11. З нових флаконів можна буде потенційно вилучити 13-15 доз - це залежить від типу шприца і голки.

Одним з "аргументів" антивакцинаторів в Україні проти вакцини CoviShield є той факт, що форма її випуску - флакон на 10 доз. Нібито це "багато" і тому, з якоїсь невідомої науці причини, "гірше".

Вакцина Moderna вводиться за дводозною схемою по 0,5 мл кожна з інтервалом в один місяць.

1 квітня 2021 року в Німеччині вирішили, що якщо щепленій першою дозою вакцини Oxford-AstraZeneca особі менше 60 років, другу дозу їй краще зробити мРНК-вакциною. Така ситуація виникла через те, що місцевий регулятор вирішив перестрахуватися і вберегти людей із групи "підвищеного ризику" (молодше 60 років) від можливих побічних ефектів у вигляді тромбозів.

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США вакцинували вже майже 155 млн громадян, до того ж третину з них - у повному обсязі.