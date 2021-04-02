Країни ЄС поділяться "вакцинами солідарності" з п'ятьма державами, які найбільше їх потребують

Більшість країн-членів Євросоюзу погодилися розділити частину своїх майбутніх поставок вакцин із п'ятьма країнами ЄС, які, за їхніми словами, потребують їх найбільше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Дози вакцини в ЄС зазвичай розподіляються між 27 країнами блоку залежно від чисельності населення.

Після кількох днів переговорів посли ЄС в четвер погодилися змінити цю систему для 10 мільйонів доз BioNTech/Pfizer, які мають бути доставлені в другому кварталі, щоб більш нужденні країни отримали більше.

З цих 10 мільйонів доз 2,85 мільйона так званих "вакцин солідарності" будуть розподілені між п'ятьма країнами, згідно із заявою Португалії, яка головує на зустрічах послів ЄС.

Ці країни - Болгарія, Хорватія, Естонія, Латвія і Словаччина. Вони також отримають свою пропорційну частку від загальних 10 мільйонів доз.

"До кінця червня цього року ми забезпечимо Хорватії ще 747 000 доз Pfizer-BioNTech", - йдеться в заяві прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас високо оцінила "солідарність і співробітництво ЄС" і заявила, що країна отримає 62 000 додаткових доз.

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Три держави - Австрія, Чехія і Словенія - залишили свою частку поставок без змін.

У заяві Австрії говориться, що вона відхилила цю пропозицію з солідарності з Чеською Республікою, якій, за її словами, необхідно більше доз, щоб впоратися з високим рівнем інфекцій і смертей.

Країни, які погодилися перерозподілити свої вакцини, - це Бельгія, Кіпр, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія і Швеція.

ЄС очікує значного збільшення поставок у другому кварталі, якого, за його словами, буде досить для вакцинації не менше 70% дорослого населення до липня і прискорення поки що повільної кампанії вакцинації.