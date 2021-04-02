Країни ЄС поділяться "вакцинами солідарності" з п'ятьма державами, які найбільше їх потребують
Більшість країн-членів Євросоюзу погодилися розділити частину своїх майбутніх поставок вакцин із п'ятьма країнами ЄС, які, за їхніми словами, потребують їх найбільше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
Дози вакцини в ЄС зазвичай розподіляються між 27 країнами блоку залежно від чисельності населення.
Після кількох днів переговорів посли ЄС в четвер погодилися змінити цю систему для 10 мільйонів доз BioNTech/Pfizer, які мають бути доставлені в другому кварталі, щоб більш нужденні країни отримали більше.
З цих 10 мільйонів доз 2,85 мільйона так званих "вакцин солідарності" будуть розподілені між п'ятьма країнами, згідно із заявою Португалії, яка головує на зустрічах послів ЄС.
Ці країни - Болгарія, Хорватія, Естонія, Латвія і Словаччина. Вони також отримають свою пропорційну частку від загальних 10 мільйонів доз.
"До кінця червня цього року ми забезпечимо Хорватії ще 747 000 доз Pfizer-BioNTech", - йдеться в заяві прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича.
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас високо оцінила "солідарність і співробітництво ЄС" і заявила, що країна отримає 62 000 додаткових доз.
Три держави - Австрія, Чехія і Словенія - залишили свою частку поставок без змін.
У заяві Австрії говориться, що вона відхилила цю пропозицію з солідарності з Чеською Республікою, якій, за її словами, необхідно більше доз, щоб впоратися з високим рівнем інфекцій і смертей.
Країни, які погодилися перерозподілити свої вакцини, - це Бельгія, Кіпр, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія і Швеція.
ЄС очікує значного збільшення поставок у другому кварталі, якого, за його словами, буде досить для вакцинації не менше 70% дорослого населення до липня і прискорення поки що повільної кампанії вакцинації.
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Они физиологически другие. И когда их "команду" набирали по объявлению, в нем, скорее всего, были указаны необходимые физиологические различия. Исключающие связь со своей страной, и ощущение себя частью единой нации.
В глубине их мозга просто отсутствует некий центр, который отвечает за то, что более всего отличает человека от животного, и делает ее общественным существом. Тот, что наделяет его не только основными инстинктами "есть-пить-размножаться-избегать опасности", но и позволяет быть частью целого.
Эти смешные и бесполезные многим вещи называются - "мораль", "эмпатия", "общественный исторический опыт", "критичность", "коллективная безопасность", и "личная ответственность". Ну и "сознание" - которую эти же люди давно попытались сделать смешным мемом.
Всю разницу я показал в этой картинке - это просто. В двух фотографиях и в двух цитатах.
На первой фотографии медик 109 батальона 10 горно-штурмовой бригады Светлана Землина.
Эта маленькая, хрупкая девушка вытащила из-под огня раненого под Шумами. И ее слова - о чем она думала, когда полезла в жесткий замес, где только что погибли четыре человека.
Ни о чем она не думала. Помимо выполнения своей главной функции - спасать и защищать. Это работал тот самый центр мозга. Который отвечает не за себя - за других и общее.
На второй фотографии депутат ВР от "Слуги народа" - Анна Колесник. Она не под огнем. Она в кресле зала Верховной Рады слушает выступление Хомчака.
В котором он рассказывает об усилении российской угрозы и обстоятельства гибели 4 военных под Шумами В очередной "провокации" россии. В условиях доктрины "просто перестать стрелять", в который сам же и приложил руку..
И депутат пишет - "Надо валить из этой страны". Работает простой базовый инстинкт самосохранения.
Этот человек, выбранная в высшую власть страны - никогда не будет "вытаскивать из под огня" никого. А страну - тем более.
Девушка-медик - представитель той части страны, которая называется непонятным для многих словом "Нация". Это когда осознание своей страны, истории, ответственности за других и за общее - позволяет совершать поступки, ведущие к выживанию общества.
Так сопротивляются врагу, что превосходит. Так строят свою страну, а не только личное благополучие и кайф. Так помогают слабым и нуждающимся. Так все вместе наваливаются на беду. Или празднуют победу.
Слава Богу, что структура, в которой количество осознание люди в большинстве - это Армия. Иначе Украина давно бы легла.
А, так у нас всех есть защита, и шанс на спасение, в случае серьезного ухудшения ситуации.
Девушка-депутат реагирует на уровне личных инстинктов. Примитивно и просто.
Физиологически. Большинство из "большинства" - именно такие. Поэтому, по этой стороны шансов у нас нет.
Они не будут спасать страну. Ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом плане. И вся эта эпидемия им - до задницы.
Они прививаются как "публичные лица", или за деньги "правильной вакциной", и будут водить амуры в телефоне, когда кто-то будет зачитывать сведения об умерших от вируса.
Ну, или напишут в очередной раз, что "нужно валить из этой страны".
И они свалят, когда вам будет совсем плохо. Без разницы - война это будет, или чума. Подчиняясь инстинктам они съедят, выпьют и усвоят все к чему дотянутся. И свалят.
И когда вы слышите о том, что "они меняются" - не верьте.
Все их "правильные действия" - это просто "правильные слова". Ширма, дымовая завеса, которую они ставят из инстинкта самосохранения. Чтобы им не мешали есть-пить-размножаться-набивать нору.
Они просто не могут по-другому. Они физиологически другие, и этим гордятся.
Что делать? Готовиться к изменениям. Готовиться к новому шанса и тяжелой работе. И приближать все это, шаг за шагом.
Мы сделали много, но не смогли сделать главное. Разбудить спящую часть мозга в большинстве в своей стране. Сделать их частью нации.
Поэтому пока преобладают основные инстинкты.
Поэтому на вершину пирамиды они преподносят "физиологически других".
Но есть и хорошие новости. То что они уже задумываются о побеге - это действительно хорошо.
Глеб Бабич