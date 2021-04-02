Довибори в Раду на Прикарпатті: вибори визнали недійсними вже на двох дільницях, - ОПОРА
Окружна виборча комісія (ОВК) округу №87 (м. Надвірна Івано-Франківської області) визнала недійсним голосування на виборчих дільницях №№261027 і 261030.
Про це повідомляється на сайті Громадянської мережі "Опора" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Як наголошується в повідомленні, на дільниці №261027 комісія визнала недійсними результати голосування через відсутність печаток на контрольних листах у великих урнах.
На дільниці №261030 члени ОВК перерахували бюлетені на дільниці, де було вказано 377 голосів за кандидата Олександра Шевченка і підтвердили цю кількість, однак згодом член комісії від "Слуги народу" заявив про неправильні результати підрахунку голосів. Члени ОВК повторно перерахували бюлетені за Шевченка, їх виявилося 277.
"Окремі члени ОВК звинуватили члена від "Слуги народу" у викраденні бюлетенів, але перевірка стріму "Опори" показала, що члени комісії рахують 277 бюлетенів, але назвали 377, подивившись на цифри в протоколі. На ОВК викликали поліцію. Правоохоронці проводять слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
Крім того, комісія виявила, що в виписку з реєстру виборців незаконно були внесені 30 виборців, таким чином, кількість безпідставно виданих бюлетенів перевищує 5% загальної кількості отримали виборчі бюлетені виборців. На підставі цього ОВК визнала голосування на ділянці №261030 недійсним.
В "Опорі" повідомляють, що ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях і за станом на 8.00 п'ятниці бюлетені були перераховані на п'яти з них.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кто бы сомневался?
ще на 3-х перерахованих цифри співпали з протоколами?
бо на 2-х
№261027 №261030 був просто П..ЄЦ..
І таких гнид виявилося аж 73%.
Оті вся відповідь на всі запитання, що у нас діється в країні.
як у владі п1да**сів (це вірш)
Не подобает настоящему чемпиону получать победу за счет фальсификации виборов
Лучшим выходом из ситуации были бы перевыборы, но действующую власть честность и справедливое волеизъявление граждан не интересует,
и она очень хочет «НАЗНАЧИТЬ» победителем Василия Вирастюка,
которому похоже также все равно, как получить мандат народного депутата.