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Довибори в Раду на Прикарпатті: вибори визнали недійсними вже на двох дільницях, - ОПОРА

Довибори в Раду на Прикарпатті: вибори визнали недійсними вже на двох дільницях, - ОПОРА

Окружна виборча комісія (ОВК) округу №87 (м. Надвірна Івано-Франківської області) визнала недійсним голосування на виборчих дільницях №№261027 і 261030.

Про це повідомляється на сайті Громадянської мережі "Опора" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в повідомленні, на дільниці №261027 комісія визнала недійсними результати голосування через відсутність печаток на контрольних листах у великих урнах.

На дільниці №261030 члени ОВК перерахували бюлетені на дільниці, де було вказано 377 голосів за кандидата Олександра Шевченка і підтвердили цю кількість, однак згодом член комісії від "Слуги народу" заявив про неправильні результати підрахунку голосів. Члени ОВК повторно перерахували бюлетені за Шевченка, їх виявилося 277.

Також читайте: На одній з дільниць 87-го округу вибори визнали недійсними: зникли 100 бюлетенів, - "ЧЕСНО". ДОКУМЕНТ

"Окремі члени ОВК звинуватили члена від "Слуги народу" у викраденні бюлетенів, але перевірка стріму "Опори" показала, що члени комісії рахують 277 бюлетенів, але назвали 377, подивившись на цифри в протоколі. На ОВК викликали поліцію. Правоохоронці проводять слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, комісія виявила, що в виписку з реєстру виборців незаконно були внесені 30 виборців, таким чином, кількість безпідставно виданих бюлетенів перевищує 5% загальної кількості отримали виборчі бюлетені виборців. На підставі цього ОВК визнала голосування на ділянці №261030 недійсним.

В "Опорі" повідомляють, що ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях і за станом на 8.00 п'ятниці бюлетені були перераховані на п'яти з них.

Автор: 

вибори (6697) порушення (607) Івано-Франківська область (952) ОПОРА (216)


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Топ коментарі
+8
Это начало конца честных выборов... теперь 73% и как элехторат никому не нужен. Закупайте бензин, он вам пригодиться а то что сможете позволить его купить через пару лет, не факт... или за гречку продаваться будете?
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02.04.2021 10:37
+7
Это происходиь потому, что так много тупого необучаемого лехтората голосует за очередного клоуна с клеймом СН. Не голосовали бы - ничего бы не было.
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02.04.2021 10:53
+6
члены ОИК обвинили члена от "Слуги народа" в похищении бюллетеней

кто бы сомневался?
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02.04.2021 10:36
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члены ОИК обвинили члена от "Слуги народа" в похищении бюллетеней

кто бы сомневался?
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02.04.2021 10:36 Відповісти
Шевченко звісно бідніший за Бєню, але зумів сконцентрувати ресурси на ключових точках округу. Умєлєц.
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02.04.2021 10:37 Відповісти
Это начало конца честных выборов... теперь 73% и как элехторат никому не нужен. Закупайте бензин, он вам пригодиться а то что сможете позволить его купить через пару лет, не факт... или за гречку продаваться будете?
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02.04.2021 10:37 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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02.04.2021 10:52 Відповісти
цікаво а ти зепанас думаєш що твій голос комусь нужен чи крики 27 пр барижників комусь потрібні спкійніше вибори всьо, тому що потрібно йти на вибори а не соплі жувать.
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02.04.2021 11:32 Відповісти
То что интересно быдлу, которое не умеет себя вести меня вообще не интересует и тем более то что они рассказывают что нужно делать. Научись как минимум обращаться к людям с вопросами а не делай это так как принято у тебя на лавочке в мухосранске.
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02.04.2021 11:54 Відповісти
Ну и что? На остальных - успеха пану Вирастюку!
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02.04.2021 10:47 Відповісти
цікаво..
ще на 3-х перерахованих цифри співпали з протоколами?
бо на 2-х
№261027 №261030 був просто П..ЄЦ..
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02.04.2021 10:49 Відповісти
Это происходиь потому, что так много тупого необучаемого лехтората голосует за очередного клоуна с клеймом СН. Не голосовали бы - ничего бы не было.
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02.04.2021 10:53 Відповісти
Я боюсь что кому то прийдет в голову выдвинуть в президенты Винника...
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02.04.2021 10:58 Відповісти
Ще одне підтвердження нечесних взагалі виборах, фальсіфікаціях, оману! Не виборці визначають переможця, а гроши. Класіка: "Результат визначає тої, хто рахує, а не тої, хто голосує!". На жаль це світова практика. Навіть у "демократичних" США! Про яку демократію нам розповідають політики, які мають владу! Як вони борються за права людини! "Утром мажу бутерброд и сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льётся в рот!"
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02.04.2021 11:09 Відповісти
Наш нарід забув що 30 років тому у нього вже були СЛУГИ НАРОДУ. І звалися вони КПСС. Той же самий єврейський(жидівський) Бунд. І люди вперто вірять у чесного та щирого українського єврея, котрий думає не про Україну а про свій Ізраїль та про те як обдурити українця
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02.04.2021 11:09 Відповісти
Не такі страшні російські воші , ЯК УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ.
І таких гнид виявилося аж 73%.
Оті вся відповідь на всі запитання, що у нас діється в країні.
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02.04.2021 11:35 Відповісти
якийсь новий дід панас почав коментувати.цікаво.
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02.04.2021 11:25 Відповісти
У кОментах *дідпанасів*
як у владі п1да**сів (це вірш)
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02.04.2021 12:07 Відповісти
Вирастюк удивил, причем неприятно.


Не подобает настоящему чемпиону получать победу за счет фальсификации виборов



Лучшим выходом из ситуации были бы перевыборы, но действующую власть честность и справедливое волеизъявление граждан не интересует,
и она очень хочет «НАЗНАЧИТЬ» победителем Василия Вирастюка,
которому похоже также все равно, как получить мандат народного депутата.
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02.04.2021 11:26 Відповісти
А що,йому і далі охоронцем в аеропорту працювати?-----------З https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 року проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2 Львові та працює водієм-охоронцем в компанії «Концерн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 Галнафтогаз» 9 листопада 2015 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державна прикордонна служба України повідомила, що Василь Вірастюк став інспектором прикордонної служби (проходить строкову службу у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Львівському аеропорту )
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02.04.2021 15:05 Відповісти
Какой преЗЕдент - такие и выборы!
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02.04.2021 12:00 Відповісти
 
 