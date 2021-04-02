Довибори в Раду на Прикарпатті: вибори визнали недійсними вже на двох дільницях, - ОПОРА

Окружна виборча комісія (ОВК) округу №87 (м. Надвірна Івано-Франківської області) визнала недійсним голосування на виборчих дільницях №№261027 і 261030.

Про це повідомляється на сайті Громадянської мережі "Опора" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в повідомленні, на дільниці №261027 комісія визнала недійсними результати голосування через відсутність печаток на контрольних листах у великих урнах.

На дільниці №261030 члени ОВК перерахували бюлетені на дільниці, де було вказано 377 голосів за кандидата Олександра Шевченка і підтвердили цю кількість, однак згодом член комісії від "Слуги народу" заявив про неправильні результати підрахунку голосів. Члени ОВК повторно перерахували бюлетені за Шевченка, їх виявилося 277.

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"Окремі члени ОВК звинуватили члена від "Слуги народу" у викраденні бюлетенів, але перевірка стріму "Опори" показала, що члени комісії рахують 277 бюлетенів, але назвали 377, подивившись на цифри в протоколі. На ОВК викликали поліцію. Правоохоронці проводять слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, комісія виявила, що в виписку з реєстру виборців незаконно були внесені 30 виборців, таким чином, кількість безпідставно виданих бюлетенів перевищує 5% загальної кількості отримали виборчі бюлетені виборців. На підставі цього ОВК визнала голосування на ділянці №261030 недійсним.

В "Опорі" повідомляють, що ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях і за станом на 8.00 п'ятниці бюлетені були перераховані на п'яти з них.