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Новини
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Викрито мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади та зміни кордонів України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Викрито мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади та зміни кордонів України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів на проведенні інформаційних операцій проти нашої країни за завданням іноземної сторони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, встановлено, що зловмисники в мережі Інтернет закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності держави.

Під час обшуків у ході проведення слідчих дій за місцем їхнього проживання у Чернігівській, Сумській областях, Запоріжжі та Одесі, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами протиправної діяльності в інтересах іноземної сторони на шкоду державній безпеці України.

У Чернігові:

Мешканець обласного центру через інтернет поширював матеріали, у яких закликав до зміни меж державного кордону нашої країни. Крім того, він розповсюджував завідомо неправдиву інформацію про Збройні Сили України для дискредитації українських військових, а також популяризував бойовиків в ОРДЛО.

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Для проведення антиукраїнської діяльності зловмисник адміністрував декілька груп у соціальних мережах, використовуючи спеціально створені аккаунти. Інформацію для своїх "публікацій" агітатор отримував з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.

У межах кримінального провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

У Прилуках Чернігівської області місцевий житель у мережі інтернет закликав до захоплення державної влади. Ворожу агітацію зловмисник розповсюджував на власній сторінці однієї з популярних соцмереж.

Наразі йому повідомлено про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

На Сумщині:

викрито мешканця Конотопу, який через одну із заборонених в Україні соцмереж поширював матеріали із публічними закликами до зміни меж держкордону нашої країни та насильницького повалення конституційного ладу.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України.

У Запоріжжі:

заблоковано діяльність інтернет-агітатора, який розміщував на персональних сторінках забороненої в нашій країні соцмережі заклики до порушення територіальної цілісності України. Також перевіряється його причетність до діяльності незаконних збройних формувань в ОРДЛО.

В Одесі:

викрито адміністратора груп у соціальних мережах, який закликав до порушення громадського порядку, повалення конституційного ладу та зміни меж державного кордону.

Слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

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Викрито мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади та зміни кордонів України, - СБУ 01
Викрито мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади та зміни кордонів України, - СБУ 02
Викрито мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади та зміни кордонів України, - СБУ 03
Викрито мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади та зміни кордонів України, - СБУ 04

Автор: 

Запоріжжя (2282) Одеса (5473) пропаганда (2810) СБУ (12851) Сумська область (3718) Чернігівщина (1584) кібербезпека (1166)


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Топ коментарі
+20
тю...в интернете. мураев вон по собственному телевизору агитирует.
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02.04.2021 10:32
+3
не заважай сбу працювати, а то і ти стане "агітатором"...
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02.04.2021 10:37
+3
Ты до сих пор пылаешь от Пороха ? Значит ты ватный беблан . Жаль вас лахтоботов мало щемят.
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02.04.2021 11:06
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тю...в интернете. мураев вон по собственному телевизору агитирует.
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02.04.2021 10:32 Відповісти
не заважай сбу працювати, а то і ти стане "агітатором"...
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02.04.2021 10:37 Відповісти
там внизу ещё сборище петиков собралось.. тоже какую-то фигню придумывают..
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02.04.2021 10:33 Відповісти
Ты до сих пор пылаешь от Пороха ? Значит ты ватный беблан . Жаль вас лахтоботов мало щемят.
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02.04.2021 11:06 Відповісти
Не долго и тебе на свободе гулять. В лучшем случае....
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02.04.2021 11:20 Відповісти
Эх, ко мне бы этих!
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02.04.2021 10:36 Відповісти
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02.04.2021 10:38 Відповісти
Разоблачили, блокировали ... и? Кто в тюрьме?
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02.04.2021 11:36 Відповісти
Уверен, пристальный контроль прессы за этим делом не позволит продажным судьям выпустить уродов под "честное слово"....Сядут обязательно....И подохнут за решёткой от болячек и побоев....
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02.04.2021 13:17 Відповісти
Вы, уважаемый, нашу страну с США перепутали. Может подскажете: Кто это у нас сел "под пристальным вниманием прессы"?
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02.04.2021 13:32 Відповісти
Я надеюсь.......
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02.04.2021 13:51 Відповісти
 
 