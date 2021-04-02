Тупицький не з'явився в суд - засідання з обрання йому запобіжного заходу перенесено на 7 квітня

Печерський районний суд Києва переніс засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому на 7 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Приймається рішення про відкладення засідання на 7 квітня на 10:00", - сказав слідчий суддя Сергій Вовк.

На засіданні був присутній адвокат Тупицького Олександр Телешецький, прокурори Олексій Донський, Сергій Новіков.

Сам Тупицький на засідання не з'явився.

Прокурор Донський заявив, що без Тупицького це клопотання не може бути розглянуте. За його словами, захист має пояснити, чому Тупицький не з'явився.

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Зі свого боку адвокат заявив, що його підзахисний прибув до суду разом з ним, але Тупицький є охоронюваною особою і охорона доповіла про неможливість забезпечити його безпеку під час цього засідання.

За словами адвоката, Тупицький зараз готує клопотання щодо перенесення засідання для того, щоб йому було забезпечено безпеку.

Водночас Донський зазначив, що Тупицький не з'явився без поважної причини, і висловив переконання, що необхідно розглянути питання про застосування приводу до Тупицького.

Суд відклав засідання на середу, 7 квітня.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

29 березня Тупицький і Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді.