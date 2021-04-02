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Тупицький не з'явився в суд - засідання з обрання йому запобіжного заходу перенесено на 7 квітня

Тупицький не з'явився в суд - засідання з обрання йому запобіжного заходу перенесено на 7 квітня

Печерський районний суд Києва переніс засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому на 7 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Приймається рішення про відкладення засідання на 7 квітня на 10:00", - сказав слідчий суддя Сергій Вовк.

На засіданні був присутній адвокат Тупицького Олександр Телешецький, прокурори Олексій Донський, Сергій Новіков.

Сам Тупицький на засідання не з'явився.

Прокурор Донський заявив, що без Тупицького це клопотання не може бути розглянуте. За його словами, захист має пояснити, чому Тупицький не з'явився.

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Зі свого боку адвокат заявив, що його підзахисний прибув до суду разом з ним, але Тупицький є охоронюваною особою і охорона доповіла про неможливість забезпечити його безпеку під час цього засідання.

За словами адвоката, Тупицький зараз готує клопотання щодо перенесення засідання для того, щоб йому було забезпечено безпеку.

Водночас Донський зазначив, що Тупицький не з'явився без поважної причини, і висловив переконання, що необхідно розглянути питання про застосування приводу до Тупицького.

Суд відклав засідання на середу, 7 квітня.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

29 березня Тупицький і Касмінін оскаржили своє звільнення у Верховному Суді.

Автор: 

КС (1427) суд (11700) суддя (1584) звільнення (2677) Тупицький Олександр (259)


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Топ коментарі
+6
Зелений балаган.
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02.04.2021 10:53
+6
Каста неприкасаемых. Уже ничего не удивляет (
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02.04.2021 10:55
+6
Может еще на коленях упрашивать бандитов в суд явиться ))) Для обычного человека сразу привод и в камеру.
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02.04.2021 10:56
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Зелений балаган.
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02.04.2021 10:53 Відповісти
Ага, дальше начнётся:
- не нашли,
- нашли, но не вручили,
- не нашли, но очень хотели,
- нашли, но увернулся,
- не нашли, хотя где-то видели,
- увидели, но не добежали...
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02.04.2021 12:10 Відповісти
от сволота, не явився...а не пробували в розшук, та арешт і камеру? як вже дістали ці товстоморді злочинці в мантіях))
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02.04.2021 10:54 Відповісти
Каста неприкасаемых. Уже ничего не удивляет (
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02.04.2021 10:55 Відповісти
Может еще на коленях упрашивать бандитов в суд явиться ))) Для обычного человека сразу привод и в камеру.
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02.04.2021 10:56 Відповісти
Тупицкий не явился в суд - заседание по избранию ему меры пресечения перенесено на 7 апреля - Цензор.НЕТ 9657
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02.04.2021 11:02 Відповісти
Та він просто знущається з нашого недолугого правосуддя...
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02.04.2021 11:04 Відповісти
А 7-го не придет бо скаже тралембусы жы не ходят. Как до суда добраться?
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02.04.2021 11:05 Відповісти
Тупицкий не явился в суд - заседание по избранию ему меры пресечения перенесено на 7 апреля 2024г
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02.04.2021 11:06 Відповісти
а че, нельзя вырезать всю его семью? или ***** не разрешает???
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02.04.2021 11:09 Відповісти
Коротко можно сказать так : Цирк продолжается
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02.04.2021 11:12 Відповісти
Приставить к Тупицком охрану с ружьем, и собакой:
пускай привыкает
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02.04.2021 11:12 Відповісти
Как с Вовком будет? 7 раз к ему приходили и 7раз его дома небыло
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02.04.2021 11:14 Відповісти
Что-то мне это напоминает
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02.04.2021 11:23 Відповісти
Если Тупицкий отстранён от должности - присяга Зеленского является незаконной, роспуск предыдущей Рады является незаконным. Весь режим Квартала-95 - вне закона с 27 марта.
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02.04.2021 11:24 Відповісти
тупицкий пусть привыкает... теперь он гражданин.
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02.04.2021 11:35 Відповісти
раніше ці два покидьки, тупицький і вовк, кожен на свому місці творили платне кривосуддя, тепер же ці два куски гівна зліпили докупи і на країну чекає остаточне, цинічне засмердження і наруга над справжнім, цивілізованим правосуддям.
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02.04.2021 12:00 Відповісти
Похоже так его хотят судить.... Когда действительно хотят, то доставляют под стражей.
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02.04.2021 12:31 Відповісти
І в Верховний суд, куди він звернувся з позовом, також не з*явиться по таким же мотивам?
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02.04.2021 13:57 Відповісти
Попробовал бы кто-то из атовцев проигнорировать, уже приволокли бы. У власти по-прежнему продажные скоты!
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02.04.2021 15:47 Відповісти
суддю вовка не можуть на аркані привести до суду, а цю особу і поготів
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02.04.2021 16:04 Відповісти
 
 