Сподіваємося, дискусії в межах нормандського формату відновляться найближчими тижнями, - МЗС Франції

Франція розраховує на те, що дискусії в межах нормандського формату зможуть відновитися найближчими тижнями. У Парижі сумніваються в ескалації ситуації на Донбасі.

Про це заявив держсекретар при Міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон в ефірі телеканалу BFM, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я не вважаю, що буде ескалація ситуації (на Донбасі. - Ред.), але ми залишаємося пильними... Ми сподіваємося, що дискусії в межах нормандського формату зможуть відновитися найближчими тижнями", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення обстрілів на Донбасі не привід призивати резервістів, - "слуга народу" Завітневич