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Сподіваємося, дискусії в межах нормандського формату відновляться найближчими тижнями, - МЗС Франції

Сподіваємося, дискусії в межах нормандського формату відновляться найближчими тижнями, - МЗС Франції

Франція розраховує на те, що дискусії в межах нормандського формату зможуть відновитися найближчими тижнями. У Парижі сумніваються в ескалації ситуації на Донбасі.

Про це заявив держсекретар при Міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон в ефірі телеканалу BFM, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я не вважаю, що буде ескалація ситуації (на Донбасі. - Ред.), але ми залишаємося пильними... Ми сподіваємося, що дискусії в межах нормандського формату зможуть відновитися найближчими тижнями", - наголосив він.

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Франція (3080) Донбас (22356) нормандська четвірка (1526)


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02.04.2021 10:58 Відповісти
"В Париже сомневаются в эскалации ситуации на Донбассе" - это все, что нужно знать о МИД Франции и о популистах, которые там сейчас у власти
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02.04.2021 11:00 Відповісти
Наполеон сказал сделал РАБссию причем трижды,в 1805 1807 и 1812 году мочил не щадя пузя своего
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02.04.2021 11:10 Відповісти
РАБссиянец Евгений Понасенков,типа историк и писатель всяких монографий о Наполеоне ездил в Париж 100 раз и докопался все таки до истины,нашел карты Наполеона и способы ведения войны малыми силами.сЦарь РАБссиянский о таком полководце и в мечтах не мечтал одно быдло умеющее драпать...
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02.04.2021 11:19 Відповісти
после дискуссий..Сподіваємося, дискусії в межах нормандського формату відновляться найближчими тижнями, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 3265
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02.04.2021 11:31 Відповісти
 
 