Сподіваємося, дискусії в межах нормандського формату відновляться найближчими тижнями, - МЗС Франції
Франція розраховує на те, що дискусії в межах нормандського формату зможуть відновитися найближчими тижнями. У Парижі сумніваються в ескалації ситуації на Донбасі.
Про це заявив держсекретар при Міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон в ефірі телеканалу BFM, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я не вважаю, що буде ескалація ситуації (на Донбасі. - Ред.), але ми залишаємося пильними... Ми сподіваємося, що дискусії в межах нормандського формату зможуть відновитися найближчими тижнями", - наголосив він.
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