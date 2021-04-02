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Новини Коронавірус і карантин
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В Одесі планують запровадити локдаун за прикладом Києва: "Бачимо, що червона зона - лише на папері"

В Одесі планують запровадити локдаун за прикладом Києва:

Під час засідання депутатської комісії з питань охорони здоров'я Одеської облради йшлося про посилення карантинних заходів у місті за прикладом столиці. Деякі члени комісії наполягали на запровадженні жорстких карантинних обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Деловая Одесса".

За словами глави обласного управління охорони здоров'я Наталії Одарій-Захар'євої, чиновників департаменту охорони здоров'я турбує різке зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Одеські медики самі заражаються інфекцією, тому основною проблемою є наявність медичних кадрів для боротьби з пандемією.

Одарій-Захар'єва зазначила, що для стабілізації ситуації необхідно знову жорстко дотримуватися карантину за прикладом Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Червона" Одеса поки не збирається запроваджувати карантин через COVID-19

"Ми бачимо, що червона зона - лише на папері. Якщо ми не вирішимо питання з обмеженнями, то ми не зупинимо цей потік", - наголосила чиновниця.

Депутат Валерій Ославський висловив пропозицію знову запровадити жорсткий карантин у громадському транспорті. Так, наприклад, дати патрульній поліції повноваження перевіряти одеські маршрутки на предмет дотримання карантину.

Загалом комісія підтримала карантинні ідеї та вирішила звернутися до відповідних служб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жорсткий карантин в Україні потрібно запроваджувати на 3-4 тижні, - інфекціоніст Курпіта

Автор: 

карантин (18172) Київ (19530) Одеса (5473) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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дождутся барыги, когда люди на улицах будут падать!
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02.04.2021 11:03 Відповісти
В Одессе полный беспредел - никто ничего не соблюдает и никто ничего не контролирует. Полная анархия. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
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02.04.2021 15:09 Відповісти
авжеж, саме час заробляти... багато заробляти

Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
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02.04.2021 11:04 Відповісти
самое главное - метро не забудьте закрыть..)
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02.04.2021 11:04 Відповісти
В катакомбах.
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02.04.2021 11:06 Відповісти
Хех! Привіт Лайфу.
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02.04.2021 11:04 Відповісти
Главное ЛОХдаун и ничего не делать,красата...,дед Щукарь тоже просился в советскую власть,что сидеть и ничего не делать в конторе задрыпанной,должность такая ответственная...
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02.04.2021 11:13 Відповісти
так и новость только на бумаге...депутатская комиссия так ничего и не решила.
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02.04.2021 11:41 Відповісти
 
 