В Одесі планують запровадити локдаун за прикладом Києва: "Бачимо, що червона зона - лише на папері"

Під час засідання депутатської комісії з питань охорони здоров'я Одеської облради йшлося про посилення карантинних заходів у місті за прикладом столиці. Деякі члени комісії наполягали на запровадженні жорстких карантинних обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Деловая Одесса".

За словами глави обласного управління охорони здоров'я Наталії Одарій-Захар'євої, чиновників департаменту охорони здоров'я турбує різке зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Одеські медики самі заражаються інфекцією, тому основною проблемою є наявність медичних кадрів для боротьби з пандемією.

Одарій-Захар'єва зазначила, що для стабілізації ситуації необхідно знову жорстко дотримуватися карантину за прикладом Києва.

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"Ми бачимо, що червона зона - лише на папері. Якщо ми не вирішимо питання з обмеженнями, то ми не зупинимо цей потік", - наголосила чиновниця.

Депутат Валерій Ославський висловив пропозицію знову запровадити жорсткий карантин у громадському транспорті. Так, наприклад, дати патрульній поліції повноваження перевіряти одеські маршрутки на предмет дотримання карантину.

Загалом комісія підтримала карантинні ідеї та вирішила звернутися до відповідних служб.

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